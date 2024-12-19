Релиз операционной системы NetBSD 10.1

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|1.1, Аноним (1), 11:03, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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Мёртвый релиз мёртвой операционки. Не вижу обновления драйверов графики. Напомню, что 10 содержит дрова из Linix 5.6 О современном железе с NetBSD можно забыть. На современном тостере уже не запустишь.
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|2.3, Аноним (-), 11:05, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Ты тостер хотя бы раз вскрывал? Там механический таймер, которому 100 лет в обед, и спираль. Всё.
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|3.32, Аноним (32), 13:02, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Просто ты нормальных тостеров в жизни не видел. Они все уже давно на арм.
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|4.42, Аноним (42), 13:53, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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_нормальный_ тостер - это таймер и спираль. А то что прогресс выродился в пихание чипов и интернет-соединения везде куда руки дотянутся - это, как говорится, Бог им судья.
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|5.62, Аноним (62), 15:23, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> _нормальный_ тостер - это таймер и спираль.
нет! есть еще вариант с камнем нагретым в костре, чтобы прям как диды!
Вообще ты славно показал свое невежество - даже в тостерах прошлого века кроме таймера был еще терморегулятор, дабы следущий кусок не обугливался.
> А то что прогресс выродился в пихание чипов и интернет-соединения везде куда руки дотянутся - это, как говорится, Бог им судья.
Лол, а сегодня в хорошем тостере будет как минимум несколько программ, которые позволят сделать тост именно таким, как ты захочешь.
Но луддитам этого не понять
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|5.88, Аноним (88), 18:31, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А меня лично всегда восхищал уровень технического прогресса
Когда такие сложные устройства как компьютеры, с памятью и портами, и обладающие приличной вычислительной мощностью, в наш век умещаются на кристалле кремния размером в пару миллиметров, могут работать от пальчиковых батареек и стоят пару долларов
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|3.54, Аноним (54), 14:37, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видимо ты не застал истории лет 20 назад, как NetBSD запустили на тостере и тем прогремели во всех новостях. Был там и один хитрый момент. На тостере для управления экранчиком изначально был Linux, а потом на нем смогли запустить NetBSD, но этого никто конечно не сообщал, ведь тогда новость не такая интересная получалась
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|4.75, Аноним (75), 16:40, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Да нет, это ты не застал и пересказываешь свою урезанную версию этой истории, опуская важные детали. Да, там стоял линукс, к-й заменили на NetBSD. Но вот суть эксперимента была в том, чтоб показать что "of course it runs NetBSD". И доказали - немодифицированная нэтка запустилась на тостере. А линукс там был сильно патченный и без специальных патчей от производителя тостера не запустится.
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|2.4, Жироватт (ok), 11:11, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Талосто.
Там где используется конкретно эта бздя - там банально не нужны драйвера на Хе или крайние версии Nvidia / Herota Lake, там дрова зашиваются в образ вендором при сборке прошивки.
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|3.6, Аноним (6), 11:19, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не толсто, это реальность. NetBSD претендует на ОС базового назначения и эту функцию выполнить не может. К использованию в урезанном встраиваемом виде - вопросов нет, возможно там она показывает себя хорошо. А я исхожу из позиции пользователя ПК.
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|4.15, Аноним (15), 11:34, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ни на что она не претендует. Назначение NetBSD - быть тестовым полигоном для преподов штатовских вузов и их студентов.
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|4.30, Аноним (75), 12:31, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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У меня на thinkpad t495 всё прекрасно работает: amdgpu, видео в браузере через GPU, звук, NVME, виртуалки через NVMM в QEMU. А не.. режим сна не работает, но он у меня и в линуксе на этом компе не работал.
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|6.78, Аноним (78), 17:08, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С чего бы это? Современный thinkpad это такой же обычный стремный ноут, как и Asus, acer, apple, hp и тд. Тонкий и все припаяно. От thinkpad там осталось только одно название, ни магниевого каркаса, ни возможности замены проца и оперативы. Вот и мой t495 такой же, обычный ширпотребный ноут.
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|4.60, BorichL (ok), 15:11, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Глупость местных комментаторов с высоко задранной гузкой состоит в том, что они не читают документацию.
Цитата:
https://netbsd.org/about/
In summary: The NetBSD Project provides a freely available and redistributable system that professionals, hobbyists, and researchers can use in whatever manner they wish.
Т.е. юзеры, ламеры, девшлёпсы и прождакшен - по боку. Для этого есть Туксинукс.
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|3.14, Аноним (85), 11:33, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот банально лаптоп с Tiger Lake с той же Xe не запускает иксы.
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|4.44, Жироватт (ok), 14:11, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А у меня оно крутится на древнем, но до сих пор рабочем HP Compaq 6715g
Выкидывать железку из-за туриона? Вполне себе на даче работает контроллером для домашних умных приблуд и сервером для них же.
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|2.5, Аноним (5), 11:14, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нашел J1800, добавил карту AMD и SSD. Установил GhostBSD с крысой. Доволен. ЧЯДНТ?
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|4.8, Аноним (5), 11:21, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Согласен. Спасибо. Подправил.
GhostBSD != NetBSD
GhostBSD == FreeBSD
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|5.27, Ананий (?), 12:19, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Похапе смотрит на вас с укоризной
GhostBSD !== NetBSD
GhostBSD === FreeBSD
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|6.43, Жироватт (ok), 13:59, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Эх, маладёшь!
СтрСравнить(ВРЕГ(Справочники.ОперационныеСистемы.НайтиПоНаименованию("GhostBSD").ПолучитьОбъект().Ядро.Наименование), ВРЕГ(Справочники.ОперационныеСистемы.НайтиПоНаименованию("NetBSD").ПолучитьОбъект().Ядро.Наименование)); // Ложь
СтрСравнить(ВРЕГ(Справочники.ОперационныеСистемы.НайтиПоНаименованию("GhostBSD").ПолучитьОбъект().Ядро.Наименование), ВРЕГ(Справочники.ОперационныеСистемы.НайтиПоНаименованию("FreeBSD").ПолучитьОбъект().Ядро.Наименование)); // Истина
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|2.16, Аноним (41), 11:34, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю, но анонимный эксперт может написать видеодрайвер для карточки АМД для сабжа и заказать в Китае партию лептопов на АДМ под сабж.
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|2.18, Аноним (6), 11:42, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ни на что она не претендует. Назначение NetBSD - быть тестовым полигоном
На главной же странице написано: "powerful desktop systems".
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|1.2, Аноним (-), 11:03, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> mac68k
Вот это я понимаю поддержка. Сколько этой архитектуре лет? Тридцатник небось есть? :-)
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|6.63, аНОНИМ (?), 15:24, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще-то MC68000 имеет внутреннюю 16-битную архитектуру и внешнюю 16-битную шину данных
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|7.64, аНОНИМ (?), 15:26, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И на нём тоже никакая нетбзд не запустится, у него нет MMU. MMU появляется в виде отдельного чипа для MC68020 который уже полностью 32-битный. 1984 год. Так что 32-разрядный худший в мире по архитектуре ынтiль 80386 и тут в пролёте.
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|2.35, bOOster (ok), 13:09, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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mac68k = 680xx процессоры. Они до сих пор выпускаются и используются.
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|3.45, Аноним (47), 14:13, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет. Линейка m68k это условное название. Они очень сильно отличаются, примерно как 8086 от 486 в обобщённый x86. Так вот mac68k (ключевое тут префикс "mac") это копрoлит, которому 40 лет.
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|2.12, Аноним (85), 11:30, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Отсутствием болтовни про безопасность. Удивляюсь как ещё OpenBSD не переписали на расте.
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|3.25, Аноним (36), 12:13, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы хотели сказать, что не начали переписывать. А закончить... Так может и в компанию к Redox присоединиться.
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|2.24, Pien (ok), 12:13, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как минимум, отсутствием фанаберии у представителей её немногочисленного дружного сообщества.
ПС Чем опёнок лучше фри?
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|2.53, slew (ok), 14:31, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>И чем она лучше OpenBSD
OpenBSD таки работает и годится хоть для сервера, хоть для десктопа. NetBSD полна мелкими недоделками. Например, на моем радеоне не завелось, сыпет ошибками и ноут начинает греться. Опенок там просто работает искаропке
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|3.59, anonymous (??), 15:10, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> OpenBSD таки работает и годится хоть для сервера, хоть для десктопа. NetBSD полна мелкими недоделками. Например, на моем радеоне не завелось, сыпет ошибками и ноут начинает греться. Опенок там просто работает искаропке
NetBSD таки работает и годится хоть для сервера, хоть для десктопа. OpenBSD полна мелкими недоделками. Например, на моем радеоне не завелось, сыпет ошибками и ноут начинает греться. Нетка там просто работает искаропке
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|1.34, Alladin (?), 13:08, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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т.е никто не запускал netbsd с nfs на компьютерах с более чем 32Gb? яснопонятно
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|2.51, Аноним (36), 14:26, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На тех компах, на которых она запустится, 32 Гбайт не поставить, некуда.
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|1.68, Аноним (68), 16:06, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Что-то давно про dragonfly ничего не слышно. А ведь это единственная бздя которую я оценил по достоинству, особенно её файловую систему. Но было это давно. Сейчас вроде уже вторая версия вышла.
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|2.82, Аноним (85), 17:48, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Делать форк всей ОСи из-за разногласий на уровне ядра было странной затеей.
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|1.69, Аноним (69), 16:09, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, почему это bsd распалась на кучу форков, а с gpl linux этого не произошло? Неужели и тут сказалась открытая лицензия вместо свободной?
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|2.71, вертел ваши спинеры (?), 16:28, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> почему это bsd распалась на кучу форков, а с gpl linux этого не произошло?
Потому, что корпорасы кучу бабулесов в ядро линукс вбухали.
А без денег корпорасов много не нафоркаешь.
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|3.91, Аноним (-), 18:50, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Потому, что корпорасы кучу бабулесов в ядро линукс вбухали.
> А без денег корпорасов много не нафоркаешь.
BSD раньше Linux были. А корпорасы видимо не хотели бухать сотни денег в мутные академпрожЕкты с отшибленным на всю голову управлением, где вместо решения практических задач - чес ЧСВ и разведение "концепций" и "вэев".
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|2.74, Аноним (74), 16:33, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если в собранном ядре использовались патчи, добавляющие код, которого нет в яжфиннском истинном линуксе, то официально оно считается форком и претензии по нему яжфинн не принимает.
Количество измененного кода линукса в андроидах, у разных вендоров может достигать до 50%. Из-за такой страшной фрагментации ядра инженеры гугла не смогли синхронизировать разные функции разных форков.
А теперь, с новыми знаниями, ещё раз попробуй пересчитать количество форков gpl linux.
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|3.77, Аноним (77), 16:49, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Количество измененного кода линукса в андроидах, у разных вендоров может достигать до 50%.
Но пруфов не будет. То ли лень гуглить за меня, то ли приврал для красного словца.
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|1.87, mihael1ex (ok), 18:28, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А кто знает, KDE Plasma в его репах есть?)
И если есть, то какой версии?)
[ ох чую накидают минусов сейчас мне 😄 ]
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|1.90, Аноним (-), 18:48, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавлена поддержка оборудования: Realtek/Killer E2600 Ethernet,
> Brainboxes USB Serial, Mercusys MW150USV2 Wi-Fi.
И это все? 3 железки ща столько времени? Не хочу госод расстраивать но пока они раздуплялись - производители намного больше железок выкатили. Кажется, этот Ахиллес никогда не догонит черепаху...
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