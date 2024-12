Релиз операционной системы NetBSD 10.1

Глупость местных комментаторов с высоко задранной гузкой состоит в том, что они не читают документацию. Цитата:

https://netbsd.org/about/ In summary: The NetBSD Project provides a freely available and redistributable system that professionals, hobbyists, and researchers can use in whatever manner they wish. Т.е. юзеры, ламеры, девшлёпсы и прождакшен - по боку. Для этого есть Туксинукс.