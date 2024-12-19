Релиз операционной системы NetBSD 10.1

3.32 , Аноним ( 32 ), 13:02, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Просто ты нормальных тостеров в жизни не видел. Они все уже давно на арм.

4.42 , Аноним ( 42 ), 13:53, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – _нормальный_ тостер - это таймер и спираль. А то что прогресс выродился в пихание чипов и интернет-соединения везде куда руки дотянутся - это, как говорится, Бог им судья.

5.56 , Аноним ( 56 ), 14:46, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – чего там тостер, у него вантуз с ARM чипом и Wi-Fi

5.62 , Аноним ( 62 ), 15:23, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > _нормальный_ тостер - это таймер и спираль. нет! есть еще вариант с камнем нагретым в костре, чтобы прям как диды!

Вообще ты славно показал свое невежество - даже в тостерах прошлого века кроме таймера был еще терморегулятор, дабы следущий кусок не обугливался. > А то что прогресс выродился в пихание чипов и интернет-соединения везде куда руки дотянутся - это, как говорится, Бог им судья. Лол, а сегодня в хорошем тостере будет как минимум несколько программ, которые позволят сделать тост именно таким, как ты захочешь.

Но луддитам этого не понять

5.88 , Аноним ( 88 ), 18:31, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А меня лично всегда восхищал уровень технического прогресса

Когда такие сложные устройства как компьютеры, с памятью и портами, и обладающие приличной вычислительной мощностью, в наш век умещаются на кристалле кремния размером в пару миллиметров, могут работать от пальчиковых батареек и стоят пару долларов

3.54 , Аноним ( 54 ), 14:37, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Видимо ты не застал истории лет 20 назад, как NetBSD запустили на тостере и тем прогремели во всех новостях. Был там и один хитрый момент. На тостере для управления экранчиком изначально был Linux, а потом на нем смогли запустить NetBSD, но этого никто конечно не сообщал, ведь тогда новость не такая интересная получалась

4.75 , Аноним ( 75 ), 16:40, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Да нет, это ты не застал и пересказываешь свою урезанную версию этой истории, опуская важные детали. Да, там стоял линукс, к-й заменили на NetBSD. Но вот суть эксперимента была в том, чтоб показать что "of course it runs NetBSD". И доказали - немодифицированная нэтка запустилась на тостере. А линукс там был сильно патченный и без специальных патчей от производителя тостера не запустится.

