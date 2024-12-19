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Релиз операционной системы NetBSD 10.1

19.12.2024 10:13

Доступен релиз операционной системы NetBSD 10.1, поддерживающей 58 системных архитектур и 16 семейств CPU. Помимо переносимости и поддержки большого числа аппаратных платформ, операционная система NetBSD предлагает такие возможности, как гипервизор NVMM, межсетевой экран NPF, пакетный менеджер pkgin, репозиторий пакетов pkgsrc, механизм контроля целостности veriexec, режим W^X (страницы памяти не могут быть одновременно доступны на запись и исполнение), поддержка ФС ZFS, система шифрования дисков cgd. Установочные образы (640 МБ) подготовлены для 56 архитектур (пропущены epoc32 и ia64).

Проектом поддерживаются 8 первичных портов: NetBSD: amd64, i386, evbarm, evbmips, evbppc, hpcarm, sparc64 и xen, а также 49 вторичных портов, связанных с такими CPU, как alpha, hppa, m68010, m68k, sh3, sparc и vax. Вторичные порты ещё поддерживаются, но уже потеряли актуальность или не имеют достаточного числа заинтересованных в их развитии разработчиков. Один порт (acorn26) включён в третью категорию, в которой размещены неработоспособные порты, претендующие на удаление, если не найдётся заинтересованных в их разработке энтузиастов.

Основные улучшения в NetBSD 10.1:

  • В реализацию программного RAID добавлена поддержка удаления активных и резервных дисков без остановки работы (hot removal).
  • В утилиту raidctl добавлен синтаксис "raidctl dev command", позволяющий через командную строку управлять конфигурацией простых RAID-массивов. Например, для создания RAID 0 из трёх дисков можно указать "raidctl raid0 create 0 /dev/wd0e /dev/wd1e /dev/wd2e", а для создания RAID 1, в который пока входит только один диск - "raidctl raid0 create mirror absent /dev/wd1e".
  • Устранены регрессии, приводившие к снижению производительности сетевых сокетов.
  • В драйвере сетевых мостов появился режим защиты сетевых интерфейсов, при включении которого кадр, полученный через защищённый сетевой интерфейс, не может быть перенаправлен в другой защищённый интерфейс.
  • В виртуальном Ethernet-адаптере shmif появилась возможность изменения состояния сетевого линка. Добавлена новая утилита shmif_pcapin для тестирования shmif.
  • В NFS решены проблемы при работе на системах, имеющих больше 32 ГБ ОЗУ.
  • Добавлена поддержка оборудования: Realtek/Killer E2600 Ethernet, Brainboxes USB Serial, Mercusys MW150USV2 Wi-Fi.
  • По умолчанию для систем x86_64 включён драйвер viac7temp для датчиков температуры CPU VIA C7, VIA Nano и Zhaoxin. Улучшена поддержка CPU компании VIA.
  • Для систем ARM64 в ядре включены звуковые устройства, необходимые для воспроизведения звука в QEMU.
  • Исправлены ошибки в драйвере virtio.
  • Формируемые встроенным HTTP-сервером страницы с содержимым каталогов, адаптированы для просмотра с мобильных устройств.
  • В Си-библиотеке функция getentropy приведена к соответствию требованиям стандарта POSIX.1-2024.
  • В случае клонирования виртуальных машин обеспечена автоматическая переинициализация пула энтропии генератора псевдослучайных чисел, доступного через функции getentropy и arc4random.
  • Обновлены версии ftp 20241129, libarchive 3.7.7 и Xserver 21.1.14.
  • В библиотеку libsa, применяемую в загрузчиках, добавлена поддержка NFSv3.
  • Уменьшен размер сборки для систем i386, которая теперь умещается на CD-ROM.
  • Для архитектур mac68k и macppc добавлена утилита mkhybrid, позволяющая создавать универсальные загрузочные образы.
  • В функции usleep разрешено указание значений, превышающих 999999.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.netbsd.org/release...)
  2. OpenNews: Проект OpenBSD охватил изменениями всю отделившуюся от NetBSD кодовую базу
  3. OpenNews: В NetBSD введён запрет на использование кода, сгенерированного AI-системами
  4. OpenNews: Исполнилось 30 лет с первого рабочего релиза 386BSD, прародителя FreeBSD и NetBSD
  5. OpenNews: Релиз операционной системы NetBSD 10.0
  6. OpenNews: Доступен порт файловой системы HAMMER2 для NetBSD и FreeBSD
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62434-netbsd
Ключевые слова: netbsd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (64) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:03, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Мёртвый релиз мёртвой операционки. Не вижу обновления драйверов графики. Напомню, что 10 содержит дрова из Linix 5.6 О современном железе с NetBSD можно забыть. На современном тостере уже не запустишь.
     
     
  • 2.3, Аноним (-), 11:05, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Ты тостер хотя бы раз вскрывал? Там механический таймер, которому 100 лет в обед, и спираль. Всё.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 13:02, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Просто ты нормальных тостеров в жизни не видел. Они все уже давно на арм.
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 13:53, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    _нормальный_ тостер - это таймер и спираль. А то что прогресс выродился в пихание чипов и интернет-соединения везде куда руки дотянутся - это, как говорится, Бог им судья.
     
     
  • 5.56, Аноним (56), 14:46, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чего там тостер, у него вантуз с ARM чипом и Wi-Fi
     
  • 5.62, Аноним (62), 15:23, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > _нормальный_ тостер - это таймер и спираль.

    нет! есть еще вариант с камнем нагретым в костре, чтобы прям как диды!
    Вообще ты славно показал свое невежество - даже в тостерах прошлого века кроме таймера был еще терморегулятор, дабы следущий кусок не обугливался.

    > А то что прогресс выродился в пихание чипов и интернет-соединения везде куда руки дотянутся - это, как говорится, Бог им судья.

    Лол, а сегодня в хорошем тостере будет как минимум несколько программ, которые позволят сделать тост именно таким, как ты захочешь.
    Но луддитам этого не понять


     
  • 5.88, Аноним (88), 18:31, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А меня лично всегда восхищал уровень технического прогресса
    Когда такие сложные устройства как компьютеры, с памятью и портами, и обладающие приличной вычислительной мощностью, в наш век умещаются на кристалле кремния размером в пару миллиметров, могут работать от пальчиковых батареек и стоят пару долларов
     
  • 3.54, Аноним (54), 14:37, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо ты не застал истории лет 20 назад, как NetBSD запустили на тостере и тем прогремели во всех новостях. Был там и один хитрый момент. На тостере для управления экранчиком изначально был Linux, а потом на нем смогли запустить NetBSD, но этого никто конечно не сообщал, ведь тогда новость не такая интересная получалась
     
     
  • 4.75, Аноним (75), 16:40, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Да нет, это ты не застал и пересказываешь свою урезанную версию этой истории, опуская важные детали. Да, там стоял линукс, к-й заменили на NetBSD. Но вот суть эксперимента была в том, чтоб показать что "of course it runs NetBSD". И доказали - немодифицированная нэтка запустилась на тостере. А линукс там был сильно патченный и без специальных патчей от производителя тостера не запустится.
     
  • 2.4, Жироватт (ok), 11:11, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Талосто.
    Там где используется конкретно эта бздя - там банально не нужны драйвера на Хе или крайние версии Nvidia / Herota Lake, там дрова зашиваются в образ вендором при сборке прошивки.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:19, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не толсто, это реальность. NetBSD претендует на ОС базового назначения и эту функцию выполнить не может. К использованию в урезанном встраиваемом виде - вопросов нет, возможно там она показывает себя хорошо. А я исхожу из позиции пользователя ПК.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:34, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ни на что она не претендует. Назначение NetBSD - быть тестовым полигоном для преподов штатовских вузов и их студентов.

     
  • 4.30, Аноним (75), 12:31, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    У меня на thinkpad t495 всё прекрасно работает: amdgpu, видео в браузере через GPU, звук, NVME, виртуалки через NVMM в QEMU. А не.. режим сна не работает, но он у меня и в линуксе на этом компе не работал.
     
     
  • 5.33, Аноним (32), 13:03, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Так синкпад это и не устройство для нормальных людей.
     
     
  • 6.41, Аноним (41), 13:42, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Правильно, Синкпад для гениальных людей!
     
     
  • 7.73, Аноним (73), 16:28, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гениальным людям режим сна не нужен.
     
  • 6.78, Аноним (78), 17:08, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С чего бы это? Современный thinkpad это такой же обычный стремный ноут, как и Asus, acer, apple, hp и тд. Тонкий и все припаяно. От thinkpad там осталось только одно название, ни магниевого каркаса, ни возможности замены проца и оперативы. Вот и мой t495 такой же, обычный ширпотребный ноут.
     
     
  • 7.83, Аноним (83), 18:18, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так купи старый
     
     
  • 8.84, Аноним (75), 18:19, 19/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.60, BorichL (ok), 15:11, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Глупость местных комментаторов с высоко задранной гузкой состоит в том, что они не читают документацию.

    Цитата:
    https://netbsd.org/about/

    In summary: The NetBSD Project provides a freely available and redistributable system that professionals, hobbyists, and researchers can use in whatever manner they wish.

    Т.е. юзеры, ламеры, девшлёпсы и прождакшен - по боку. Для этого есть Туксинукс.

     
     
  • 5.85, Аноним (85), 18:22, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если ламер-профессионал?
     
     
  • 6.86, BorichL (ok), 18:26, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если ламер-профессионал?

    Да хоть ламер-волшебник!

     
  • 3.14, Аноним (85), 11:33, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот банально лаптоп с Tiger Lake с той же Xe не запускает иксы.
     
     
  • 4.44, Жироватт (ok), 14:11, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у меня оно крутится на древнем, но до сих пор рабочем HP Compaq 6715g
    Выкидывать железку из-за туриона? Вполне себе на даче работает контроллером для домашних умных приблуд и сервером для них же.
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:14, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нашел J1800, добавил карту AMD и SSD. Установил GhostBSD с крысой. Доволен. ЧЯДНТ?
     
     
  • 3.7, Аноним (6), 11:19, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GhostBSD != NetBSD
    GhostBSD = FreeBSD
     
     
  • 4.8, Аноним (5), 11:21, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Согласен. Спасибо. Подправил.

    GhostBSD != NetBSD
    GhostBSD == FreeBSD

     
     
  • 5.27, Ананий (?), 12:19, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похапе смотрит на вас с укоризной

    GhostBSD !== NetBSD
    GhostBSD === FreeBSD

     
     
  • 6.43, Жироватт (ok), 13:59, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Эх, маладёшь!

    СтрСравнить(ВРЕГ(Справочники.ОперационныеСистемы.НайтиПоНаименованию("GhostBSD").ПолучитьОбъект().Ядро.Наименование), ВРЕГ(Справочники.ОперационныеСистемы.НайтиПоНаименованию("NetBSD").ПолучитьОбъект().Ядро.Наименование)); // Ложь

    СтрСравнить(ВРЕГ(Справочники.ОперационныеСистемы.НайтиПоНаименованию("GhostBSD").ПолучитьОбъект().Ядро.Наименование), ВРЕГ(Справочники.ОперационныеСистемы.НайтиПоНаименованию("FreeBSD").ПолучитьОбъект().Ядро.Наименование)); // Истина

     
     
  • 7.79, Аноним (-), 17:25, 19/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.10, Аноним (10), 11:25, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > ЧЯДНТ?

    Сидишь без ROCM.

     
  • 2.16, Аноним (41), 11:34, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю, но анонимный эксперт может написать видеодрайвер для карточки АМД для сабжа и заказать в Китае партию лептопов на АДМ под сабж.
     
  • 2.18, Аноним (6), 11:42, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ни на что она не претендует. Назначение NetBSD - быть тестовым полигоном

    На главной же странице написано: "powerful desktop systems".

     
     
  • 3.19, anonymous (??), 11:46, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У геймеров-яваскриптеров свои представления о том, каким должен быть WSL.
     

  • 1.2, Аноним (-), 11:03, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > mac68k

    Вот это я понимаю поддержка. Сколько этой архитектуре лет? Тридцатник небось есть? :-)

     
     
  • 2.28, Аноним (75), 12:28, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    столько же сколько и i386
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 13:21, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    68000 выпущен в 1979
    80386 - октябрь 1985
     
     
  • 4.37, аНОНИМ (?), 13:22, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то 8086 выпустили в 78 году.
     
     
  • 5.50, Аноним (36), 14:24, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще-то выше сравнивали 32-разрядные.
     
     
  • 6.63, аНОНИМ (?), 15:24, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то MC68000 имеет внутреннюю 16-битную архитектуру и внешнюю 16-битную шину данных
     
     
  • 7.64, аНОНИМ (?), 15:26, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И на нём тоже никакая нетбзд не запустится, у него нет MMU. MMU появляется в виде отдельного чипа для MC68020 который уже полностью 32-битный. 1984 год. Так что 32-разрядный худший в мире по архитектуре ынтiль 80386 и тут в пролёте.
     
  • 3.47, Аноним (47), 14:17, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    68000 вышел в 1979, а i386 в 1985. И самое главное, покажи современную ос, которая запустится на оригинальном i386.

    В NetBSD мы видим следующее:
    > Any i486 or better

    П.с. https://wiki.netbsd.org/ports/i386/

     
  • 2.35, bOOster (ok), 13:09, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    mac68k = 680xx процессоры. Они до сих пор выпускаются и используются.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 13:23, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь Boeing 737 летает на NetBSD?
     
  • 3.45, Аноним (47), 14:13, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. Линейка m68k это условное название. Они очень сильно отличаются, примерно как 8086 от 486 в обобщённый x86. Так вот mac68k (ключевое тут префикс "mac") это копрoлит, которому 40 лет.
     

  • 1.9, Аноним (38), 11:21, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И чем она лучше OpenBSD?
     
     
  • 2.12, Аноним (85), 11:30, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Отсутствием болтовни про безопасность. Удивляюсь как ещё OpenBSD не переписали на расте.
     
     
  • 3.25, Аноним (36), 12:13, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы хотели сказать, что не начали переписывать. А закончить... Так может и в компанию к Redox присоединиться.
     
  • 2.24, Pien (ok), 12:13, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как минимум, отсутствием фанаберии у представителей её немногочисленного дружного сообщества.
    ПС Чем опёнок лучше фри?
     
     
  • 3.49, Жироватт (ok), 14:19, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Музыкой к релизам?
     
     
  • 4.52, Аноним (52), 14:27, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде, сейчас забили на традицию писать музло к релизам.
     
  • 2.53, slew (ok), 14:31, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >И чем она лучше OpenBSD

    OpenBSD таки работает и годится хоть для сервера, хоть для десктопа. NetBSD полна мелкими недоделками. Например, на моем радеоне не завелось, сыпет ошибками и ноут начинает греться. Опенок там просто работает искаропке

     
     
  • 3.59, anonymous (??), 15:10, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > OpenBSD таки работает и годится хоть для сервера, хоть для десктопа. NetBSD полна мелкими недоделками. Например, на моем радеоне не завелось, сыпет ошибками и ноут начинает греться. Опенок там просто работает искаропке

    NetBSD таки работает и годится хоть для сервера, хоть для десктопа. OpenBSD полна мелкими недоделками. Например, на моем радеоне не завелось, сыпет ошибками и ноут начинает греться. Нетка там просто работает искаропке

     

  • 1.34, Alladin (?), 13:08, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    т.е никто не запускал netbsd с nfs на компьютерах с более чем 32Gb? яснопонятно
     
     
  • 2.51, Аноним (36), 14:26, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На тех компах, на которых она запустится, 32 Гбайт не поставить, некуда.
     

  • 1.68, Аноним (68), 16:06, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что-то давно про dragonfly ничего не слышно. А ведь это единственная бздя которую я оценил по достоинству, особенно её файловую систему. Но было это давно. Сейчас вроде уже вторая версия вышла.
     
     
  • 2.82, Аноним (85), 17:48, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делать форк всей ОСи из-за разногласий на уровне ядра было странной затеей.
     

  • 1.69, Аноним (69), 16:09, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, почему это bsd распалась на кучу форков, а с gpl linux этого не произошло? Неужели и тут сказалась открытая лицензия вместо свободной?
     
     
  • 2.71, вертел ваши спинеры (?), 16:28, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > почему это bsd распалась на кучу форков, а с gpl linux этого не произошло?

    Потому, что корпорасы кучу бабулесов в ядро линукс вбухали.
    А без денег корпорасов много не нафоркаешь.

     
     
  • 3.91, Аноним (-), 18:50, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому, что корпорасы кучу бабулесов в ядро линукс вбухали.
    > А без денег корпорасов много не нафоркаешь.

    BSD раньше Linux были. А корпорасы видимо не хотели бухать сотни денег в мутные академпрожЕкты с отшибленным на всю голову управлением, где вместо решения практических задач - чес ЧСВ и разведение "концепций" и "вэев".

     
  • 2.74, Аноним (74), 16:33, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если в собранном ядре использовались патчи, добавляющие код, которого нет в яжфиннском истинном линуксе, то официально оно считается форком и претензии по нему яжфинн не принимает.

    Количество измененного кода линукса в андроидах, у разных вендоров может достигать до 50%. Из-за такой страшной фрагментации ядра инженеры гугла не смогли синхронизировать разные функции разных форков.

    А теперь, с новыми знаниями, ещё раз попробуй пересчитать количество форков gpl linux.

     
     
  • 3.77, Аноним (77), 16:49, 19/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Количество измененного кода линукса в андроидах, у разных вендоров может достигать до 50%.

    Но пруфов не будет. То ли лень гуглить за меня, то ли приврал для красного словца.

     

  • 1.87, mihael1ex (ok), 18:28, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А кто знает, KDE Plasma в его репах есть?)
    И если есть, то какой версии?)
    [ ох чую накидают минусов сейчас мне 😄 ]
     
  • 1.90, Аноним (-), 18:48, 19/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена поддержка оборудования: Realtek/Killer E2600 Ethernet,
    > Brainboxes USB Serial, Mercusys MW150USV2 Wi-Fi.

    И это все? 3 железки ща столько времени? Не хочу госод расстраивать но пока они раздуплялись - производители намного больше железок выкатили. Кажется, этот Ахиллес никогда не догонит черепаху...

     

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