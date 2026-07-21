ОС NetBSD портирована на системы с процессорами Motorola 68000

Разработчики операционной системы NetBSD представили новый порт hb68k, в котором реализована поддержка систем на базе процессоров Motorola 680x0, разработанных в 1979 году. В настоящее время подобные процессоры продолжают использоваться в конструкторах для самостоятельной домашней сборки компьютеров и обучения проектированию электронных устройств. Порт также может оказаться полезен любителям ретро систем, например, можно отметить недавние инициативы по запуску Linux на игровых приставках Atari Jaguar и Sega MegaDrive, оснащённых CPU Motorola 68000.

Работа порта опробована на созданном энтузиастом компьютере Phaethon 1, оснащённом самодельным блоком управления памятью (MMU), 8MB ОЗУ, двумя последовательными портами 16650, таймером DS3231/3232, шиной VME для подключения периферии, а также контроллерами прерываний, ввода/вывода, I2C и ATA.



