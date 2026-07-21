ОС NetBSD портирована на системы с процессорами Motorola 68000

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|2.5, Мемоним (?), 10:55, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У них нет Microsoft и Oracle в платиновых спонсорах, не на что дрова пилить.
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|3.14, Аноним (14), 11:58, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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то есть покупать токены для генерации для старых процов есть деньги, а для новых нет
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|4.19, aname (ok), 13:01, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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1. Почему люди должны тратить деньги, токены и прочее на то, что хочешь ты?
2. Почему ты не потратил деньги/токены на то, в чём упрекаешь?
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|2.7, Аноним (7), 10:57, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наоборот самое место где нетбсд нужен. Вот портируют на z80 и можно в космос запускать.
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|2.13, Ilia (?), 11:53, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Написание драйверов - это забота производителей железа, а не разработчиков операционки.
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|3.15, Аноним (15), 12:03, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Написание драйверов - это забота производителей железа, а не разработчиков операционки.
Это вроде так, но производитель железа совершенно не заинтересован в написании дров (читай трате ресурсов) для какой-то бесполезной ненужности.
Т.е его нужно заинтересовать: например потоком просьб от пользователей (что для "нинужности" уже проблематично) или деньгами (тоже проблематично).
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|3.21, Аноним (21), 13:33, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, производителя совершенно не заботит проблема написания драйверов для обскурной операционки.
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|1.2, Аноним (7), 10:50, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот там чел 125-ый чат написал. Лучше бы на такой проект токены потратил вот это реальное дело.
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|2.4, Аноним (20), 10:54, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Не получилось бы - NetBSD не принимает код, написанн^W сгенерированный LLM'ами. А по-другому тот чел с токенами не умеет.
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|3.8, Аноним (7), 10:59, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кругом хейтеры ИИ! Я думаю сабж тоже писал портеа 68k с ИИ просто не могу это доказать.
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|4.12, Аноним (20), 11:05, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Я, кстати, не хейтер ИИ, но тоже на месте NetBSD бы не принимал такой код, пока автор "работы" без помощи ИИ не объяснит каждую строку и не исправит все замечания прям на месте также без ИИ. А иначе это получается буквально литерали обезьяна с ноутом из клетки может присылать патчи, а кому не нравится - тот хейтер.
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|5.17, Аноним (17), 12:19, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Помимо экзамена нужна ещё вся полнота ответственности, административной, финансовой, уголовной, если речь идёт о коммерческой разработке. Лучше даже снять мораторий на смертную казнь по отношению к айтишникам и иным лицам, доверившим что-то важное ИИ.
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|3.27, анм (?), 15:12, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А по-другому тот чел с токенами не умеет.
Вот как будет у тебя джвадцать лет опыта... тогда и сможешь таких светочей оценивать
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|1.6, Аноним (6), 10:56, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А этот хлам в рабочем состоянии еще есть где то, кроме всяких специфичных музеев?
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|5.24, Аноним (20), 14:49, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такой нет, как и z80 - у них нет MMU, а без него NetBSD работать не может.
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|1.16, Аноним (16), 12:06, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Крайне удивило 8-) Я подразумевал, само собой, что уж-то 68000 там изначально был.
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