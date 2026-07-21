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ОС NetBSD портирована на системы с процессорами Motorola 68000

21.07.2026 10:40 (MSK)

Разработчики операционной системы NetBSD представили новый порт hb68k, в котором реализована поддержка систем на базе процессоров Motorola 680x0, разработанных в 1979 году. В настоящее время подобные процессоры продолжают использоваться в конструкторах для самостоятельной домашней сборки компьютеров и обучения проектированию электронных устройств. Порт также может оказаться полезен любителям ретро систем, например, можно отметить недавние инициативы по запуску Linux на игровых приставках Atari Jaguar и Sega MegaDrive, оснащённых CPU Motorola 68000.

Работа порта опробована на созданном энтузиастом компьютере Phaethon 1, оснащённом самодельным блоком управления памятью (MMU), 8MB ОЗУ, двумя последовательными портами 16650, таймером DS3231/3232, шиной VME для подключения периферии, а также контроллерами прерываний, ввода/вывода, I2C и ATA.

  1. Главная ссылка к новости (https://mastodon.sdf.org/@netb...)
  2. OpenNews: Представлен Netbase, порт утилит NetBSD для других Unix-подобных систем
  3. OpenNews: Доступен порт файловой системы HAMMER2 для NetBSD и FreeBSD
  4. OpenNews: Разработанный проектом NetBSD гипервизор Rump портирован для ядра Linux
  5. OpenNews: Linux запущен на игровой приставке Atari Jaguar
  6. OpenNews: Проект NetBSD перешел к трехуровневой модели поддержки аппаратных архитектур
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65942-netbsd
Ключевые слова: netbsd
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Ваня фанат СПО из подмосковья (?), 10:48, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    только с драйверами для современных ноутбуков проблемы... зато портировали для процессоров Motorola 680x0, разработанных в 1979 году.
     
     
  • 2.5, Мемоним (?), 10:55, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У них нет Microsoft и Oracle в платиновых спонсорах, не на что дрова пилить.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:58, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    то есть покупать токены для генерации для старых процов есть деньги, а для новых нет
     
     
  • 4.19, aname (ok), 13:01, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    1. Почему люди должны тратить деньги, токены и прочее на то, что хочешь ты?
    2. Почему ты не потратил деньги/токены на то, в чём упрекаешь?
     
  • 4.20, Аноним (20), 13:07, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты неумный? Какие к черту токены для генерации старых процов, болезный? https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61183
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:57, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот самое место где нетбсд нужен. Вот портируют на z80 и можно в космос запускать.
     
  • 2.13, Ilia (?), 11:53, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Написание драйверов - это забота производителей железа, а не разработчиков операционки.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:03, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Написание драйверов - это забота производителей железа, а не разработчиков операционки.

    Это вроде так, но производитель железа совершенно не заинтересован в написании дров (читай трате ресурсов) для какой-то бесполезной ненужности.

    Т.е его нужно заинтересовать: например потоком просьб от пользователей (что для "нинужности" уже проблематично) или деньгами (тоже проблематично).


     
  • 3.21, Аноним (21), 13:33, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, производителя совершенно не заботит проблема написания драйверов для обскурной операционки.
     

  • 1.2, Аноним (7), 10:50, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот там чел 125-ый чат написал. Лучше бы на такой проект токены потратил вот это реальное дело.
     
     
  • 2.4, Аноним (20), 10:54, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Не получилось бы - NetBSD не принимает код, написанн^W сгенерированный LLM'ами. А по-другому тот чел с токенами не умеет.
     
     
  • 3.8, Аноним (7), 10:59, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кругом хейтеры ИИ! Я думаю сабж тоже писал портеа 68k с ИИ просто не могу это доказать.
     
     
  • 4.10, Аноним (20), 11:02, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они эти порты пишут с начала 1990х
     
  • 4.12, Аноним (20), 11:05, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Я, кстати, не хейтер ИИ, но тоже на месте NetBSD бы не принимал такой код, пока автор "работы" без помощи ИИ не объяснит каждую строку  и не исправит все замечания прям на месте также без ИИ. А иначе это получается буквально литерали обезьяна с ноутом из клетки может присылать патчи, а кому не нравится - тот хейтер.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 12:19, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Помимо экзамена нужна ещё вся полнота ответственности, административной, финансовой, уголовной, если речь идёт о коммерческой разработке. Лучше даже снять мораторий на смертную казнь по отношению к айтишникам и иным лицам, доверившим что-то важное ИИ.
     
  • 5.26, Аноним (21), 15:06, 21/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.28, Аноним (28), 15:28, 21/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.27, анм (?), 15:12, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А по-другому тот чел с токенами не умеет.

    Вот как будет у тебя джвадцать лет опыта... тогда и сможешь таких светочей оценивать

     

  • 1.6, Аноним (6), 10:56, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А этот хлам в рабочем состоянии еще есть где то, кроме всяких специфичных музеев?
     
     
  • 2.9, Аноним (7), 11:00, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тебе же написали полно новых DIY проектов.
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:03, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Давно пора, а еще на Atari, и ZxSpectrum.
     
     
  • 3.22, Аноним (20), 13:42, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://wiki.netbsd.org/ports/atari/
     
     
  • 4.23, Аноним (21), 14:34, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Atari на 68k, а надо на 6502.
     
     
  • 5.24, Аноним (20), 14:49, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такой нет, как и z80 - у них нет MMU, а без него NetBSD работать не может.
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:06, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Крайне удивило 8-) Я подразумевал, само собой, что уж-то 68000 там изначально был.
     
     
  • 2.18, Аноним (20), 12:23, 21/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Конечно был, все m68k собраны тут - https://wiki.netbsd.org/ports/ Некоторые были начаты в 1993г. В этой новости речь идёт о другом порте.
     

  • 1.25, Аноним (25), 15:00, 21/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.29, Аноним (29), 15:58, 21/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    если переписали на раст с тысячекратным уменьшением утечек памяти
     

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