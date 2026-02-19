Представлен Netbase, порт утилит NetBSD для других Unix-подобных систем

2.5 , Аноним ( 5 ), 09:31, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Другие библиотеки не реализуют полный перечень функциональности и/или производительности glibc + поддержки множества платформ.

3.7 , IMBird ( ok ), 09:47, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Недавно читал статью от одного из разрабов нетки, что зачастую у них код библиотек и утилит расходится с мэйнлайном, потому что от них не всегда охотно принимают патчи, даже если они исправляют ошибки. Аргументация от «no time for you» до «linux-only allowed». При этом сами нетчики ярые приверженцы простоты и портируемости кода, там любо-дорого смотреть (по сравнению с копроболотом линукса особенно).

4.45 , Аноним ( 45 ), 12:55, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не очень понятно о каком мейнлайне идёт речь и где их патчи не принимают, учитывая что утилиты из списка в новости - это их собственные утилиты и они и сами себе мейнлайн, включая libc. А некоторые программы, типа, dhcpcd пишутся прям для NetBSD. Т.е. автор dhcpcd - один из коммитеров NetBSD.

3.27 , RM ( ok ), 11:06, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – даже если и так - "и чё?"

в новости то портируют _на_ glibc.

2.34 , RM ( ok ), 11:14, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ты новость читал вообще? > позволяющих использовать задействованную в утилитах специфичную функциональность NetBSD поверх других систем 3.35 , Fyjy8 ( ? ), 11:34, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > позволяющих использовать задействованную в утилитах специфичную функциональность NetBSD поверх других систем Так в этом и вопрос: зачем на других системах "специфичная функциональность NetBSD"?

Она на то и специфическая, что нужна только для NetBSD.

Получается двойное нинужна.

4.39 , RM ( ok ), 12:12, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – ппц как вы читаете, а может проблемы с пониманием прчитаного?

да потому что

> По возможности сам код утилит пытаются сохранить в неизменном виде т.е. разжевывая: "специфичная функциональность NetBSD" в утилитах уже наличествует, и вместо того, что бы их корёжить, создают прослойку.

вон чел выше про аналогию с cygwin сразу врубился.

5.40 , Fyjy8 ( ? ), 12:21, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > как вы читаете, а может проблемы с пониманием прчитаного? То же самое могу про вас сказать))

Вам задали просто вопрос: зачем "специфичная функциональность NetBSD" на других ОС.

Не "есть она или нет?", не "каким способом это будет делаться?", "а зачем оно на других ОС?" Вы вместо этого начинаете рассказывать про особенности реализации...

6.41 , RM ( ok ), 12:38, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – мда...

контекст совсем не держиться

он же был 0. портировали userland netbsd на linux через прослойку.

1. а чо это стандартной libc не хватает для порта?

2. да потому что в утилитах есть нестандартная функцональность, специфичная для netbsd

3. а чо она эта функциональность, нинужна она на линухе ответ: да патамушта она там уже есть. и она не главное в тех утилитах в целях порта, но что бы они запускались - ее надо иметь.

зачем такой порт вообще - это не в контексте

7.43 , Fyjy8 ( ? ), 12:46, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Опять вы пишите многа буков и опять уходите от вопроса. В вашем же списке пункт

"0. портировали userland netbsd на linux через прослойку." А теперь ответьте на поставленый вопрос "зачем?"

4.49 , nrv ( ok ), 13:26, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > зачем на других системах "специфичная функциональность NetBSD" получается, нужна?

осявидно софт хотят внеизменном виде портировать

2.37 , Аноним ( 37 ), 11:43, 19/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А стандарты C библиотеки стандартизируют? Ну вот, хотя бы, свежий C23, например?

