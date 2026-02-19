Представлен Netbase, порт утилит NetBSD для других Unix-подобных систем

|
> уделено работоспособности компонентов ... со стандартной Си-библиотекой Glibc
А как же великий стандарт си? Почему под glibc надо что-то править, если си-библиотеки якобы следуют стандарту?
2.5, Аноним (5), 09:31, 19/02/2026
Другие библиотеки не реализуют полный перечень функциональности и/или производительности glibc + поддержки множества платформ.
3.7, IMBird (ok), 09:47, 19/02/2026
Недавно читал статью от одного из разрабов нетки, что зачастую у них код библиотек и утилит расходится с мэйнлайном, потому что от них не всегда охотно принимают патчи, даже если они исправляют ошибки. Аргументация от «no time for you» до «linux-only allowed». При этом сами нетчики ярые приверженцы простоты и портируемости кода, там любо-дорого смотреть (по сравнению с копроболотом линукса особенно).
4.45, Аноним (45), 12:55, 19/02/2026
Не очень понятно о каком мейнлайне идёт речь и где их патчи не принимают, учитывая что утилиты из списка в новости - это их собственные утилиты и они и сами себе мейнлайн, включая libc. А некоторые программы, типа, dhcpcd пишутся прям для NetBSD. Т.е. автор dhcpcd - один из коммитеров NetBSD.
3.27, RM (ok), 11:06, 19/02/2026
даже если и так - "и чё?"
в новости то портируют _на_ glibc.
2.34, RM (ok), 11:14, 19/02/2026
|+1 +/–
|
ты новость читал вообще?
> позволяющих использовать задействованную в утилитах специфичную функциональность NetBSD поверх других систем
3.35, Fyjy8 (?), 11:34, 19/02/2026
> позволяющих использовать задействованную в утилитах специфичную функциональность NetBSD поверх других систем
Так в этом и вопрос: зачем на других системах "специфичная функциональность NetBSD"?
Она на то и специфическая, что нужна только для NetBSD.
Получается двойное нинужна.
4.39, RM (ok), 12:12, 19/02/2026
ппц как вы читаете, а может проблемы с пониманием прчитаного?
да потому что
> По возможности сам код утилит пытаются сохранить в неизменном виде
т.е. разжевывая: "специфичная функциональность NetBSD" в утилитах уже наличествует, и вместо того, что бы их корёжить, создают прослойку.
вон чел выше про аналогию с cygwin сразу врубился.
5.40, Fyjy8 (?), 12:21, 19/02/2026
> как вы читаете, а может проблемы с пониманием прчитаного?
То же самое могу про вас сказать))
Вам задали просто вопрос: зачем "специфичная функциональность NetBSD" на других ОС.
Не "есть она или нет?", не "каким способом это будет делаться?", "а зачем оно на других ОС?"
Вы вместо этого начинаете рассказывать про особенности реализации...
6.41, RM (ok), 12:38, 19/02/2026
мда...
контекст совсем не держиться
он же был
0. портировали userland netbsd на linux через прослойку.
1. а чо это стандартной libc не хватает для порта?
2. да потому что в утилитах есть нестандартная функцональность, специфичная для netbsd
3. а чо она эта функциональность, нинужна она на линухе
ответ: да патамушта она там уже есть. и она не главное в тех утилитах в целях порта, но что бы они запускались - ее надо иметь.
зачем такой порт вообще - это не в контексте
7.43, Fyjy8 (?), 12:46, 19/02/2026
Опять вы пишите многа буков и опять уходите от вопроса.
В вашем же списке пункт
"0. портировали userland netbsd на linux через прослойку."
А теперь ответьте на поставленый вопрос "зачем?"
4.49, nrv (ok), 13:26, 19/02/2026
> зачем на других системах "специфичная функциональность NetBSD"
получается, нужна?
осявидно софт хотят внеизменном виде портировать
2.37, Аноним (37), 11:43, 19/02/2026
А стандарты C библиотеки стандартизируют? Ну вот, хотя бы, свежий C23, например?
1.8, Аноним (8), 09:48, 19/02/2026
Кто-нибудь знает конкретный список системных вызовов которые нужно реализовать чтобы портировать эти утилиты?
1.10, Аноним (10), 09:54, 19/02/2026
|–2 +/–
|
Но зачем? Уже есть утилиты из опенбзды и саклесс. Для сборки кучи по вроде как всё равно нужны параметры и синтаксис гнутого мусора: coreutils, sed и т.п.
1.11, Аноним (11), 09:58, 19/02/2026
Когда вы думаете что занимаетесь чем-то бесполезным вспомните что есть люди кто портируют утилиты NetBSD род другие BSD.
2.20, Аноним (20), 10:41, 19/02/2026
Установил GhostBSD с Xfce на один из своих компьютеров (раньше смотрел ее в виртуалке). Удивительно хорошая система. Есть небольшие недочеты, но можно смириться. А установил, чтобы разрабатывать под нее программы (портировать с Linux).
4.46, Аноним (20), 13:12, 19/02/2026
Это не бесполезно. Возможность сборки под различными системами (даже не востребованными) улучшает качество основного кроссплатформенного проекта. Например, в сборках под macOS удалось выявить несколько недочетов в программах, хотя бинарные сборки под данной системой пользователям не предлагаю.
1.21, freehck (ok), 10:41, 19/02/2026
Мило, конечно, но кому это нужно, если они не поддерживают GNU-опции, которые являются фактическим стандартом индустрии?
2.22, q (ok), 10:51, 19/02/2026
Начнем с того, что фактический стандарт индустрии (он же минимальный стандарт) -- это busybox, который крайне часто встречается в докер-образах. В портабельных скриптах надо еще учитывать BSD coreutils, который на маках. Мак, напоминаю, распространен среди разрабов, он ими воспринимается как "линукс, каким он должен был быть, но так и не стал".
3.23, Аноним (23), 10:58, 19/02/2026
> это busybox, который крайне часто встречается в докер-образах
в правильно (в соответствии с парадигмой и хорошими практиками) образах почти ничего нет
4.31, Аноним (11), 11:09, 19/02/2026
Больше того нет никакой проблемы вообще ничего в образ не класть и заходить в контейнер из другого контейнера с бизибоксом.
4.47, Аноним (20), 13:16, 19/02/2026
macOS - вообще странная система. Как будто производителю независимые или мелкие разработчики вообще не нужны. Относятся к компьютеру, как к бытовой технике, выполняющей только строго определенные, заложенные корпорацией функции. Типа пылесос пыль убирает - и будет с него.
5.48, Аноним (48), 13:20, 19/02/2026
> Относятся к компьютеру, как к бытовой технике, выполняющей только
> строго определенные, заложенные корпорацией функции.
Вы явно не пользовались макосью. Она позволяет выполнять огромное кол-во функций, в том числе опенсорсным софтом. brew и macports позволяют получить удобный доступ ко всему этому добру.
> Типа пылесос пыль убирает - и будет с него.
Так это же отлично, что хоть что-то в этом мире "просто работает". Многим людям вот совсем не упало прдлиться с еще и с компом. Им хватает других забот в жизни.
3.42, freehck (ok), 12:38, 19/02/2026
> Начнем с того, что фактический стандарт индустрии (он же минимальный стандарт) -- это busybox
Ну во-первых нет, а во-вторых даже если бы оно так и было, busybox как раз GNU-опции очень даже поддерживает.
> В портабельных скриптах надо еще учитывать BSD coreutils, который на маках.
Только если ты вот прямо под мак что-то пишешь. А если ты с мака работаешь с Linux-системами, то вообще говоря нормальная практика сразу после установки Homebrew дёрнуть brew install coreutils.
2.36, Fyjy8 (?), 11:35, 19/02/2026
|+1 +/–
|
> но кому это нужно, если они не поддерживают GNU-опции, которые
> являются фактическим стандартом индустрии?
Смешно это слышать от системд хейтера.
"Зачем нужны все васяноинты, если они не поддерживают systemd-функции, которые являются фактическим стандартом индустрии?")))
3.44, freehck (ok), 12:47, 19/02/2026
>> но кому это нужно, если они не поддерживают GNU-опции, которые являются фактическим стандартом индустрии?
> Смешно это слышать от системд хейтера.
Это потому, что ты с сотоварищами упорно читаете не то, что я пишу, а свою вольную интерпретацию мною написанного.
> "Зачем нужны все васяноинты, если они не поддерживают systemd-функции, которые являются фактическим стандартом индустрии?")))
Вполне очевидно, что альтернативным init-ам сегодня следует инкапсулировать в себя поддержку (хоть бы и частичную) systemd-шных юнитов для запуска сервисов.
Если они этого не делают — что ж, сами себе злобные буратины.
Тут спорить не о чем.
1.32, Аноним (32), 11:09, 19/02/2026
Зачем нужно очередное поделие на д̶ы̶р̶я̶х̶е̶ сишечке с "не полностью протестированной поддержкой FreeBSD, OpenBSD и macOS" и "потенциальной поддержкой" еще более ненужной GNU/Hurd?
Да еще и без совместимости с флагами coreutils?!
Есть же прекрасные uutils, которые написаны на нормальном языке, стремятся и уже практически совместимы с coreutils, так еще и кроссплатформенные!
