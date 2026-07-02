Linux портирован для игровых приставок Sega MegaDrive

|
|1.5, Аноним (5), 10:37, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
> Запуск ядра Linux на устройстве с всего несколькими килобайтами ОЗУ удалось реализовать через задействование аппаратных возможностей картриджей Mega EverDrive, представляющих собой отдельный компьютер на базе FPGA с собственным ОЗУ.
Понятно. Sega MegaDrive тут не более чем "дисплей".
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 10:43, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Ну тоесть Linux, портирован на какой нибудь картридж какого нибудь Duke Nukem, с чипами памяти которые позволяют сохранять.
Типа, эмм, Linux портирован на Тв приставку флешку, или типа того.
|
|2.8, Аноним (8), 11:02, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Код исполняется то на железе приставки -- не только вывод картинки.
|
|
|
|3.16, Аноним (6), 11:58, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Кран имеет рычажки, горячая холодная,
Но он не берет воду из реки, не имеет наноса клапана давления, не подключен к Гэс, не фильтрует воду.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|7.26, Аноним (6), 13:11, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, бл*ин вот ты меня подловил.
А я думал Тюльпан часть приставки тоже).
|
|2.15, Аноним (15), 11:58, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> При фактическом выполнении Linux на CPU приставки Sega MegaDrive в качестве ОЗУ было задействовано 4 МБ памяти картриджа, благодаря применению техники переключения банков памяти (SSF2-маппер), ранее применявшейся в игре Super Street Fighter II для расширения размера ОЗУ.
В Super Street Fighter II маппер SSF2 расширял объем ПЗУ путем подмены банков с 4 МБ до 5 МБ. Тут же использовали функционал из SSF2 маппера, но для расширения не ПЗУ, а ОЗУ со стандартных 64 КБ, до 4 МБ. Но при этом ядро запускается настоящим процессором MD.
Я уверен что эти 4 МБ избыточны, и это просто первый успешный запуск, а дальше объем требуемой ОЗУ будет уменьшаться все сильнее и сильнее, если автор не потерял весь запал после первого успешного запуска.
|
|1.9, Аноним (9), 11:08, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Рад что хоть кто-то занят реальным делом и делает хоть что-то полезное.
|
|
|
|2.25, анм (?), 13:07, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ну системды, вейла и руста там нет, значит безопасно
|
|2.28, Аноним (28), 13:16, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В теории, нормальная безопасность должна быть. На приставке не было доступа в сеть - следовательно и безопасность обеспечена принципом:самый безопасный компьютер, - отключенный от сети и запертый в сейф.
|
|1.12, bOOster (ok), 11:20, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
Motorola 68000 - это 32 битный процессор и 16 битная шина. В реализации для SEGA.
А Zilog Z80 использовался в основном для воспроизведения музыки и разгрузки основного CPU и вторичной задачей была эмуляция Master system
|
|
|
|2.13, Аноним (11), 11:32, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Понятно почему у сеги такой фиговый звук по сравнению с нинкой.
|
|2.17, Аноним (6), 12:00, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Кстати прикинь, каково это, на Sega можно запустить игру и она не будет тормозить без Инпут лагов,
Какой это год, кажется 1997,
Сейчас это сложно реализовать, даже тени в игре сейчас это сложная задача для видеокарт.
|
|
|
|3.41, Аноним (41), 14:27, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
С чего бы сложно? На плойке 99% игорей тоже не торомзят. Потому что железо одно, а не зоопарк как у пека холопов.
|
|3.42, bOOster (ok), 14:37, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что недопрограммируют на расте на перле на питоне и т.п.
Помню Firaxis портировала Civilization толи 4ю.. толи..3ю не помню точно - так она тормозила на powermac 6100/66 просто дичайше. Хотелось найти недопрограммистов из Firaxis и вбить в башку осиновый кол..
А в те годы 1995+ 6100/66-8100/80 это был топчик. 3/4 логики игры были для ускорения портирования на питоне переписаны.
Причем что 66 Mhz версия, а тем более 80 Mhz очень даже не слабо "барбарисок за щеку сыпали" тогдашним Пентиумам.. Более менее только PentiumPro против PowerPC выглядел.
|
|
|
|2.31, Аноним (28), 13:25, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
GZDoom для нового железа.
LZDoom для старого.
Требуются ресурсы от оригинального Дум или Дум 2.
|
|
|
|3.32, IdeaFix (ok), 13:33, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> GZDoom для нового железа.
> LZDoom для старого.
> Требуются ресурсы от оригинального Дум или Дум 2.
так я про сабж...
|
|
|
|2.27, Аноним (27), 13:16, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да вроде и сейчас можно, через эмулятор, и вроде даже джостики есть в формфакторе сеги с usb, нафига покупать древний проц чтобы колхозить, телевизор под это еще искать с выходом
|
|1.21, Анон1110м (?), 12:44, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Запилите клиент ТыТрубы под Windows XP без всякогг ткм JavaScript на чистом Windows API с возможностью скачивать видео и с аппаратным декодированием видео. Всяко нужнее и осмысленнее чем это.
|
|
|
|2.24, Аноним (6), 12:59, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>с возможностью скачивать видео
А это,
Subject: Discontinuation of Service in the United States
As you may have heard, our industry has been under strenuous attacks by certain US copyright holders. Because of these attacks, it has become financially impractical for ssyoutube.com to continue to provide services in the United States. Accordingly, ssyoutube.com will be terminating its services in the United States as of November 3, 2022. We thank you for your past loyalty and patronage and wish you health and safety during the present health crisis and beyond.
Тоесть, говоря прощще, правообладателям ненравится,
Что их тиктоки скачивают.
|
|2.34, Аноним (34), 14:04, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А чтобы что? Чем тебя не устраивают современные браузеры для XP? yt-dlp вроде тоже в наличии.
|
|
|
|3.39, Анон1110м (?), 14:17, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мне не нравится вэбня. Мне не нравится то как ТыТруба выглядит, мне не нравится скорость работы и что они подсовывают свои так называемые рекомендации.
|
|2.38, Аноним (36), 14:16, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Linux на Sega Mega Drive могут использовать миллиарды, а Windows XP для просмотра Youtube в 2026 году могут использовать только единицы шизофреников. Почему кто-то в здравом уме должен тратить своё время на такую чушь.
|
|
|
|3.40, Анон1110м (?), 14:18, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Linux на Sega Mega Drive могут использовать миллиарды, а Windows XP для
> просмотра Youtube в 2026 году могут использовать только единицы шизофреников. Почему
> кто-то в здравом уме должен тратить своё время на такую чушь.
Всё как раз наооборот.
|
|
|
|2.35, Аноним (8), 14:05, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Линукс без MMU никогда не был сколько-нибудь жизнеспособным вариантом использования. Проект из той же оперы, что и запуск убунты на 8битном микроконтроллере AVR.
|