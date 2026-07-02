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Linux портирован для игровых приставок Sega MegaDrive

02.07.2026 09:24 (MSK)

Опубликован первый выпуск проекта LinuxMD, развивающего порт Linux для игровых приставок Sega MegaDrive, выпущенных в 1988 году. Приставки были оснащены 72 Кб ОЗУ и поставлялись с двумя процессорами: 32-разрядным Motorola 68000 (7.6 МГц) для основных вычислений и 8-разрядным Zilog Z80 (3.58 МГц) для совместимости с Sega Master System. Загрузка Linux на приставке реализована при использовании картриджей Mega EverDrive "Core" и "Pro", позволяющих запускать игры с SD-карты и оснащённые USB-портом.

Запуск ядра Linux на устройстве с всего несколькими килобайтами ОЗУ удалось реализовать через задействование аппаратных возможностей картриджей Mega EverDrive, представляющих собой отдельный компьютер на базе FPGA с собственным ОЗУ. При фактическом выполнении Linux на CPU приставки Sega MegaDrive в качестве ОЗУ было задействовано 4 МБ памяти картриджа, благодаря применению техники переключения банков памяти (SSF2-маппер), ранее применявшейся в игре Super Street Fighter II для расширения размера ОЗУ.

Работа с файловой системой была организована с задействованием протокола обмена данными с картриджем Mega EverDrive, позволяющем из окружения Sega MegaDrive обращаться к данным на SD-карте, вставленной в картридж. В качестве таймера высокого разрешения в ядре Linux был задействован таймер, предоставляемый FPGA-чипом картриджа EverDrive. Так как процессор Motorola 68000 не имеет аппаратного модуля управления памятью (MMU), ядро Linux было собрано в режиме "NOMMU", применяемом при сборке для микроконтроллеров.

Порт включает в себя ядро Linux 7.2-rc1, u-boot 2026.01 и образ rootfs с минимальным набором утилит. Для тестирования запуска Linux в эмуляторе без реального оборудования потребовалось создание собственного форка QEMU, так как существующие эмуляторы могут эмулировать саму приставку Sega MegaDrive, но не умеют эмулировать аппаратные особенности сторонних картриджей EverDrive. При этом в предложенном эмуляторе пока отсутствует ограничение производительности и работа CPU эмулируется значительно быстрее, чем производительность оригинального CPU Motorola 68000.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Эксперимент с использованием Linux на макетной плате с процессором Motorola 68000
  3. OpenNews: Ubuntu Linux удалось запустить на 8-битном микроконтроллере
  4. OpenNews: Linux запущен на Intel 4004, первом коммерческом микропроцессоре
  5. OpenNews: Доступен ELKS 0.9, вариант ядра Linux для старых 16-разрядных процессоров Intel
  6. OpenNews: Ядро Linux портировано для калькуляторов TI-Nspire
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65826-sega
Ключевые слова: sega, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, kravich (ok), 10:21, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Blast processing!
     
     
  • 2.30, онаним (?), 13:19, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Genesis does!
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:25, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Это опять какой-то нейрослоп или это человек делал?
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:37, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Запуск ядра Linux на устройстве с всего несколькими килобайтами ОЗУ удалось реализовать через задействование аппаратных возможностей картриджей Mega EverDrive, представляющих собой отдельный компьютер на базе FPGA с собственным ОЗУ.

    Понятно. Sega MegaDrive тут не более чем "дисплей".

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:43, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну тоесть Linux, портирован на какой нибудь картридж какого нибудь Duke Nukem, с чипами памяти которые позволяют сохранять.
    Типа, эмм, Linux портирован на Тв приставку флешку, или типа того.
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:02, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Код исполняется то на железе приставки -- не только вывод картинки.
     
     
  • 3.16, Аноним (6), 11:58, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кран имеет рычажки, горячая холодная,
    Но он не берет воду из реки, не имеет наноса клапана давления, не подключен к Гэс, не фильтрует воду.
     
     
  • 4.19, Аноним (8), 12:11, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фактически картриджи были частью приставки.
     
     
  • 5.22, Аноним (6), 12:56, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Телевизор часть приставки.
     
     
  • 6.23, Аноним (8), 12:58, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это отдельные устройства.
     
     
  • 7.26, Аноним (6), 13:11, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, бл*ин вот ты меня подловил.
    А я думал Тюльпан часть приставки тоже).
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:58, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > При фактическом выполнении Linux на CPU приставки Sega MegaDrive в качестве ОЗУ было задействовано 4 МБ памяти картриджа, благодаря применению техники переключения банков памяти (SSF2-маппер), ранее применявшейся в игре Super Street Fighter II для расширения размера ОЗУ.

    В Super Street Fighter II маппер SSF2 расширял объем ПЗУ путем подмены банков с 4 МБ до 5 МБ. Тут же использовали функционал из SSF2 маппера, но для расширения не ПЗУ, а ОЗУ со стандартных 64 КБ, до 4 МБ. Но при этом ядро запускается настоящим процессором MD.

    Я уверен что эти 4 МБ избыточны, и это просто первый успешный запуск, а дальше объем требуемой ОЗУ будет уменьшаться все сильнее и сильнее, если автор не потерял весь запал после первого успешного запуска.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:54, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Fatality!
     
     
  • 2.18, Аноним (6), 12:03, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dune, The battle for arrakis.
    Вот это круто.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 13:50, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На приставке без мыши это было мучение.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:08, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Рад что хоть кто-то занят реальным делом и делает хоть что-то полезное.
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 14:10, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственное полезное применение этого вашего Linux.
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:14, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А как там с shadow stack и вообще с безопасностью?
     
     
  • 2.25, анм (?), 13:07, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну системды, вейла и руста там нет, значит безопасно
     
  • 2.28, Аноним (28), 13:16, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В теории, нормальная безопасность должна быть. На приставке не было доступа в сеть - следовательно и безопасность обеспечена принципом:самый безопасный компьютер, - отключенный от сети и запертый в сейф.
     

  • 1.12, bOOster (ok), 11:20, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Motorola 68000 - это 32 битный процессор и 16 битная шина. В реализации для SEGA.
    А Zilog Z80 использовался в основном для воспроизведения музыки и разгрузки основного CPU и вторичной задачей была эмуляция Master system
     
     
  • 2.13, Аноним (11), 11:32, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Понятно почему у сеги такой фиговый звук по сравнению с нинкой.
     
  • 2.17, Аноним (6), 12:00, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Кстати прикинь, каково это, на Sega можно запустить игру и она не будет тормозить без Инпут лагов,
    Какой это год, кажется 1997,
    Сейчас это сложно реализовать, даже тени в игре сейчас это сложная задача для видеокарт.
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 14:27, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С чего бы сложно? На плойке 99% игорей тоже не торомзят. Потому что железо одно, а не зоопарк как у пека холопов.
     
  • 3.42, bOOster (ok), 14:37, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что недопрограммируют на расте на перле на питоне и т.п.
    Помню Firaxis портировала Civilization толи 4ю.. толи..3ю не помню точно - так она тормозила на powermac 6100/66 просто дичайше. Хотелось найти недопрограммистов из Firaxis и вбить в башку осиновый кол..
    А в те годы 1995+ 6100/66-8100/80 это был топчик. 3/4 логики игры были для ускорения портирования на питоне переписаны.
    Причем что 66 Mhz версия, а тем более 80 Mhz очень даже не слабо "барбарисок за щеку сыпали" тогдашним Пентиумам.. Более менее только PentiumPro против PowerPC выглядел.
     

  • 1.14, IdeaFix (ok), 11:33, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Doom работает в линуксе?
     
     
  • 2.31, Аноним (28), 13:25, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GZDoom для нового железа.
    LZDoom  для старого.
    Требуются ресурсы от оригинального Дум или Дум 2.
     
     
  • 3.32, IdeaFix (ok), 13:33, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GZDoom для нового железа.
    > LZDoom  для старого.
    > Требуются ресурсы от оригинального Дум или Дум 2.

    так я про сабж...

     

  • 1.20, Соль земли2 (?), 12:30, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё добавить поддержку ROM образов и можно будет играть во все игры без картриджей!
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:16, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вроде и сейчас можно, через эмулятор, и вроде даже джостики есть в формфакторе сеги с usb, нафига покупать древний проц чтобы колхозить, телевизор под это еще искать с выходом
     
     
  • 3.43, Соль земли2 (?), 14:37, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это для тех, у кого есть сега. Получится картридж со всеми играми с сайта emu-land.
     

  • 1.21, Анон1110м (?), 12:44, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Запилите клиент ТыТрубы под Windows XP без всякогг ткм JavaScript на чистом Windows API с возможностью скачивать видео и с аппаратным декодированием видео. Всяко нужнее и осмысленнее чем это.
     
     
  • 2.24, Аноним (6), 12:59, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >с возможностью скачивать видео

    А это,
    Subject: Discontinuation of Service in the United States
    As you may have heard, our industry has been under strenuous attacks by certain US copyright holders. Because of these attacks, it has become financially impractical for ssyoutube.com to continue to provide services in the United States. Accordingly, ssyoutube.com will be terminating its services in the United States as of November 3, 2022. We thank you for your past loyalty and patronage and wish you health and safety during the present health crisis and beyond.

    Тоесть, говоря прощще, правообладателям ненравится,
    Что их тиктоки скачивают.

     
  • 2.34, Аноним (34), 14:04, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чтобы что? Чем тебя не устраивают современные браузеры для XP? yt-dlp вроде тоже в наличии.
     
     
  • 3.39, Анон1110м (?), 14:17, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне не нравится вэбня. Мне не нравится то как ТыТруба выглядит, мне не нравится скорость работы и что они подсовывают свои так называемые рекомендации.
     
  • 2.38, Аноним (36), 14:16, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux на Sega Mega Drive могут использовать миллиарды, а Windows XP для просмотра Youtube в 2026 году могут использовать только единицы шизофреников. Почему кто-то в здравом уме должен тратить своё время на такую чушь.
     
     
  • 3.40, Анон1110м (?), 14:18, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Linux на Sega Mega Drive могут использовать миллиарды, а Windows XP для
    > просмотра Youtube в 2026 году могут использовать только единицы шизофреников. Почему
    > кто-то в здравом уме должен тратить своё время на такую чушь.

    Всё как раз наооборот.

     

  • 1.29, Аноним (29), 13:17, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддержку 386 убрали, а на всяком непосредстве запускают.
     
     
  • 2.35, Аноним (8), 14:05, 02/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс без MMU никогда не был сколько-нибудь жизнеспособным вариантом использования. Проект из той же оперы, что и запуск убунты на 8битном микроконтроллере AVR.
     

  • 1.37, Yowayowa Sensei (?), 14:11, 02/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > отдельный компьютер на базе FPGA с собственным ОЗУ|

    Так не интересно. Сега выступает тупо "терминалом"

     

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