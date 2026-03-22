Доступен ELKS 0.9, вариант ядра Linux для старых 16-разрядных процессоров Intel

22.03.2026 10:51 (MSK)

После полутора лет разработки опубликован выпуск проекта ELKS 0.9 (Embeddable Linux Kernel Subset), развивающего Linux-подобную операционную систему для 16-разрядных процессоров Intel 8086, 8088, 80188, 80186, 80286 и NEC V20/V30. ОС может использоваться на старых компьютерах класса IBM-PC XT / AT, советском компьютере MK-88, винтажной плате Monotech NuXT 2.0 и на SBC / SoC / FPGA, воссоздающих архитектуру IA16. Проект развивается с 1995 года и начинался как ответвление ядра Linux для устройств без блока управления памятью (MMU). Исходные тексты распространяются под лицензией GPLv2. Система поставляется в форме образов для записи на floppy-диски или запуска в эмуляторе QEMU.

Помимо ядра Linux, адаптированного для 16-разрядных систем, проектом развивается набор стандартных утилит (ps, bc, tar, du, diff, netstat, mount, sed, xargs, grep, find, telnet, meminfo и т.п.), включая совместимый с bash командный интерпретатор, консольный оконный менеджер screen, текстовые редакторы Kilo и vi, графическое окружение на базе X-сервера Nano-X.

Предлагается два варианта сетевого стека - штатный TCP/IP стек ядра Linux и стек ktcp, работающий в пространстве пользователя. Из сетевых карт поддерживаются Ethernet-адаптеры, совместимые с NE2K и SMC. Также возможно создание каналов связи через последовательный порт при помощи SLIP и CSLIP. Из файловых систем поддерживаются Minix v1, FAT12, FAT16 и FAT32. Настройка процесса загрузки осуществляется через сценарий /etc/rc.d/rc.sys. Формат исполняемых файлов заимствован из ОС Minix.

В новом выпуске:

  • Обеспечена интеграция с проектом, развивающим графическую оконную систему Microwindows (Nano-X), имеющую архитектуру клиент-сервер и пригодную для создания сред рабочего стола, а также для запуска эмулятора терминала, игр и графических приложений.
  • На базе оконной системы Nano-X реализована новая среда рабочего стола NXDSKTOP, способная работать на старейших x86-системах, таких как IBM 5150/5160 (8 MHz) и Amstrad 1640, а также на более мощных ПК на базе CPU 286, 386 и 486 с VGA-виреокартами. Предоставляются типичные для пользовательских окружений графические компоненты, такие как интерфейс запуска приложений nxselect, диалоговые окна, меню приложений, просмотрщик изображений nxjpeg и текстовый редактор.
  • Предоставлен инструментарий ELKS 8086 Toolchain, работающий поверх ELKS и включающий компилятор для языка Си C86, ассемблер, утилиту make и компоновщик для систем с процессорами 8086.
  • Добавлена поддержка компилятора DeSmet C (DCC), основанного на инструментарии 1989 DeSmet.
  • Добавлена поддержка работы в эмуляторах Bochs, PCem, copy.sh/v86, MartyPC, EMU86 и Swan, в дополнение к ранее поддерживаемым DOSBox-X и QEMU.
  • Реализована поддержка игр Doom, Paint, Elksmoria, ttypong, tetris, invaders, advent, nxtetris, nxmine, nxworld, matrix и sl.
  • Реализован драйвер Direct ATA и добавлена поддержка оборудования с XT-IDE. Для эмулятора v86 обеспечена поддержка мыши PS/2.
  • Выполнено портирование на компьютеры NEC V25, Solo/86 и WonderSwan.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ghaerr/elks...)
  2. OpenNews: Linux запущен на Intel 4004, первом коммерческом микропроцессоре
  3. OpenNews: Релиз ОС MINIX 3.3.0
  4. OpenNews: Дискуссия об использовании языка C++ для разработки ядра Linux
  5. OpenNews: Проект LibOS развивает вариант ядра Linux с сетевым стеком в форме библиотеки
  6. OpenNews: Ядро Linux портировано для калькуляторов TI-Nspire
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65046-elks
Ключевые слова: elks, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Tron is Whistling (?), 11:04, 22/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Только образы диска? Вот чего не хватает - так это EXE, который можно прямо из-под имеющегося DOS запустить. Не совсем понятно, какие с этим в рамках DOS/16 проблемы.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:14, 22/03/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    Какое у этого добра применение вообще?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:48, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы зеленые человечки на складах не скучали, там много добра на старой элементной базе. Мне в 2000 году приходилось починять еще ламповые модули для самолетов (обычная бортовая электроника, не свч и подобное)
     

  • 1.4, 12yoexpert (ok), 11:28, 22/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    > советском компьютере MK-88

    копии компьютера, поправьте плиз. никаких советских компьютеров не было

     
     
  • 2.5, Аноним (9), 11:34, 22/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, щаз. Советских компьютеров было навалом, зачастую ни с чем не совместимых, не только на х86/88
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:41, 22/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    >для 16-разрядных процессоров Intel 8086

    Легенда! https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8086

     

