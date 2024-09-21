Linux запущен на Intel 4004, первом коммерческом микропроцессоре

|
|
|
|2.16, pic (?), 11:10, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
На Z80 на было запускать, новость не была бы ископаемой.
|
|
|
|3.34, mfa (?), 12:31, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
"...Zilog Z80 CPU is being discontinued after nearly 50 years..." April 19, 2024
|
|
|
|4.39, pic (?), 12:49, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Не имеет значения, производится много аналогов в разных странах, и на складах ещё полно.
|
|1.2, Аноним (2), 10:06, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Вот кому-то заняться нечем. Ну пусть занимаются, но тратить месяцы на запуск программ...
|
|
|
|
|
|3.5, Аноним (5), 10:14, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Ну эмулятор — это действительно не интересно, я было подумал, реально линукс к 4004 адаптировали.
|
|1.6, Гордон Мур (?), 10:28, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
А в чем достижение то? Ассемблер 4004 влезает на одну страничку A4. А эмулятор который эмулирует можно транслировать с помощью техник кроссассемблеров. Пусть это будет и не оптимально если писать руками.
|
|
|
|
|
|3.36, Ученый (?), 12:32, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Те́зис Чёрча — Тью́ринга — логико-математический принцип, устанавливающий эквивалентность между интуитивным понятием алгоритмической вычислимости.
Так в чем новость? то что любую программу можно запустить на любом процессоре? Ребята опоздали почти на 100 лет.
|
|
|
|4.44, Аноним (44), 12:59, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> то что любую программу можно запустить на любом процессоре?
на любом процессоре (аппаратном), можно запустить программую эмуляцию любого другого процессора, на котором уже можно запустить любую программу.
|
|4.50, Аноним (7), 13:16, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Тебе ещё раз говорю дорогой мочёный. Новость что Линукс таки запустился.
|
|1.11, Гнутый (?), 10:54, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
> загрузка Linux в подготовленной конфигурации заняла более 8 дней.
> Для желающих повторить эксперимент опубликованы спецификация и схема платы
Спасибо, дураков нет.
|
|1.13, Афроним (?), 11:01, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А что,где консолька с буквами и Дум? Не,ну, это несерьёзно. Хотеть скрины с обоями!
|
|
|
|2.20, Афроним (?), 11:40, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Оказалось, что целый видосик есть. Хм, ничего не понятно, но очень интересно.
|
|1.15, Аноним (15), 11:05, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Если я правильно понимаю, по сути современные процессоры примерно так же и работают, в "железе" реализована одна архитектура, а поверх неё уже на микрокоде сделан "эмулятор" целевой архитектуры.
|
|1.17, Аноним (17), 11:12, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Отлично Дмитрий! Вот бы увидеть подобное на других процессорах: Motorola MC 6800; Zilog Z80...
|
|1.19, X86 (ok), 11:14, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Зачем они этим всем занимаются? Лучше бы сделали кассовый аппарат как советский, где чек вылетает с одним щелчком, а не вот это вот принтерное медленное как сейчас
|
|
|
|2.45, Аноним (44), 13:02, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> а не вот это вот принтерное медленное как сейчас
пока печатает принтер, вы думаете, чтобы еще купить, игра на логике потребителя.
|
|
|
|2.48, Аноним (44), 13:11, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
эксперимент иной раз доказывает, что не нужны ваши эти ОС общего назначения!
|
|1.26, Аноним (7), 12:17, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
И мог ли кто-то подумать что такая новость выйдет на слухах что квалком хочет купить Интел. Не один процессор, а всю компанию! Скоро все что от компании останется это эти 4004 погремушки.
|
|
|
|2.29, Аноним (29), 12:25, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Скоро все что от компании останется это эти 4004 погремушки.
Ну нет, целеронов на 775 сокете у местных знаете сколько заначено? Так победим.
|
|2.30, pic (?), 12:27, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сомнительно, заводы им не нужны, там капитальные затраты большие. Рынок серверов и ЦОД им интересен, для ПК у них свои наработки.
Вряд ли Интел согласится на такое, максимум на слияние без заводов.
|
|
|
|3.53, Аноним (7), 13:18, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как ты так говоришь за квалком если они сами предложили купить Интел. Раз предложили значит нужно. И патенты нужны и заводы и лицензии. Это последняя возможность продать интел за дорого потом только банкротство.
|
|
|
|4.55, pic (?), 13:28, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Даже Келлер предлагал производить процессоры на tsmc, а Черепенников уже много раз высказывался за разделение компании.
|
|
|
|2.40, Афроним (?), 12:52, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть у гиков такая дисциплина - пердолинг. Удивлялся запуску игр с Плойки на Ч/Б ящике из 60-х, но сегодня вот такой прогресс.
|
|
|
|3.49, Аноним (44), 13:13, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
алё, прогресс, вы CS2 на 32 гига видели? которое на UHD ни в какую не пашет. Квака со своей графикой летала, Карл.
|
|1.41, beck (??), 12:58, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Например, выполнение тестового приложения для отрисовки множества Мандельброта с разрешением 13 x 40 при использовании вычислений с плавающей запятой заняло 30 дней, а при использованием целочисленной арифметики - 9 часов.
Юрий Никулин: «Вот сейчас в цирке у нас артист готовит номер: гигантские черепахи!» Наступает гробовая тишина, и даже собаки замолкают. Никулин продолжает: «Он выходит в белом жабо, бьет кнутом, и на манеж выползают восемь огромных черепах. Они делают полный круг. Артист говорит: «Ап!» – и они все встают на задние лапы...»
Через большую паузу Никулин добавляет: «Восемь часов идет номер!»
|
|
|
|2.62, Аноним (62), 14:02, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это да. Запустили бы на реальном камне нативно, а не через эмуляцию на нём мипса - было бы интересно.
|
|1.61, Аноним (61), 13:58, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
надо всех пограммистов пугать, что надо обеспечить работу их по на таком железе заказчика :)
|
|
|
|2.64, Аноним (7), 14:15, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Некоторых программистов пугают что их программа должна работать на клоне Z80 быть написана на Модула-2 и работать на спутнике в космосе.
|
|2.72, Аноним (69), 14:48, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Проблема заказчика. Пусть тогда многопроцессорный (на 4004) комплекс для эмуляции городит, если ему, видите ли, медленно.
|
|1.63, Аноним (63), 14:14, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
То что они сделали это их способ развлечения, к ним вопросов нет, пусть хоть в дотку играют.
А вот зачем эту новость опубликовали на опеннете - это уже вопрос к автору новости.
|
|
|
|2.65, Аноним (7), 14:16, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я тебе поясню они не мигалку диодами на асме написали, а свободный Линукс запустили. Главное тут слово Линукс.
|
|1.71, Аноним (71), 14:46, 21/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну теперь осталось только написать эмулятор 4004 на Brainf*ck, чтобы на нем запустить эмулятор R3000, чтобы на нем запустить GNU/Linux ;-)
|