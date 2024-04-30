Проект по производству открытого процессора, совместимого с Z80

|
|
|
|2.7, Аноним (7), 12:05, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Кр1858вм1 :(
У меня так и не взлетел самосборный спектрум. Грешил на память, но так руки и не дошли. Лежит наверно где-то до сих пор в подвале, если сам дом еще не снесли.
|
|
|
|3.13, n00by (ok), 12:18, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Большинство печатных плат клонов Спектрума содержали ошибки, обычно надо было перерезать пару проводников и кинуть перемычку.
|
|3.14, Аноним (14), 12:18, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
|
Не далее как недавно один из клонов Z80 влетел в Луну на полной скорости. Вот это был номер. А так этих клонов в подводно-космической группировке целые кучи.
|
|2.54, Аноним (54), 15:22, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вообще-то Z80 клонировали в ГДР, в СССР отдали готовую разработку. Так что искать документацию лучше всего в архивах штази
|
|1.2, Аноним (2), 11:54, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
Это будет очередной Электрон, только в железе? Крутить эмуляцию 50-летнего процессора на многоядерных гигагерцовых чипах, потребляя при этом больше оригинала?
|
|
|
|2.4, pic (?), 11:59, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Verilog, Verilog HDL (англ. Verilog Hardware Description Language) — это язык описания аппаратуры, используемый для описания и моделирования электронных систем
|
|2.8, Cradle (?), 12:06, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
с чего бы, на 120-130nm сейчас наверное большинство микроконтроллеров выпускается, и всё там в порядке с потреблением. Просто реально как-то не сложилось с популярностью у Z80 архитектуры для MCU, видимо создатели очень уж над своим IP тряслись, в отличии от 8051 например. Хорошо если кто-то и продолжит, те же 8051 сейчас вполне свою нишу имеют, и по частотам их лет 20 назад смогли даже до 200MHz довести (Dallas), хотя на такой экстрим уже мало спроса было.
|
|2.42, Аноним (42), 14:07, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Зачем ты комментируешь новость не прочитав ее и даже не имея представления, о чем вообще идет речь?
|
|2.51, Аноним (51), 15:13, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Эмуляция была бы правильным решением. Вместо проца - платка с микроконтроллером, на котором крутится эмулятор. Плюсы такого решения в отсутствии необходимости выпеканря своего чипа, возможности фиксить баги и добавлять новые инструкции. А кастомные чипы золотыми выйдут.
|
|1.5, Аноним (5), 11:59, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Самое время 8 битные процессоры возрождать. Но не оригинально. Вот компьютеры на троичной системе счисления это интересно и актуально сегодня.
|
|
|
|2.11, Cradle (?), 12:11, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
а зачем на троичной, это ведь всю экосистему разработки и верификации менять придется? Чтобы что, на техпроцессе 160-120nm сэкономить 20-30% площади на кристалле?
|
|
|
|3.15, Аноним (15), 12:20, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Да это всё сетунедрочеры никак не успокоятся. Хотя уже сто раз было показано, что это абсолютно тупиковый путь, интересный разве что с академической точки зрения.
|
|
|
|4.22, Sw00p aka Jerom (?), 12:36, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Хотя уже сто раз было показано,
вы бы еще Кнуту поясняли бы за троичную неполную систему счисления
|
|
|
|5.24, Аноним (15), 12:38, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Последнее моё предложение перечитайте. Это вот как раз к Кнуту в полной мере относится.
|
|
|
|6.27, n00by (ok), 12:43, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С Кнутом осторожнее надо, тут уже кое-кто пояснял ему за "premature optimization..." ;)
|
|6.30, Sw00p aka Jerom (?), 12:49, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Последнее моё предложение перечитайте. Это вот как раз к Кнуту в полной
> мере относится.
Отлично, а теперь покажите строчку заявления Кнута о том, что использование троичной системы счисления "это абсолютно тупиковый путь", ну или у дяди Фон Неймана.
|
|6.44, Аноним (42), 14:17, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
С одной стороны у нас классик программирования, а с другой кексперт из 5б с пустозвонным заявлением "сто раз было показано, что это абсолютно тупиковый путь, интересный разве что с академической точки зрения". Подсказка для тех кто реально интересуется: ML может возродить интерес к троичной логике.
|
|
|
|7.50, Аноним (15), 15:05, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как обычно, из разряда «а вот у нас было… а потом всё просрали…». Если бы это было кому нужно — возродили бы. Троичная логика крайне сложно реализуется в кремнии, современные чипы — это не «сетунь» на на паре сотен транзисторов и ферритовых сердечниках.
Что там вещает классик программирования, нас волновать не должно. Он теоретик, а не практик.
|
|
|
|8.62, Аноним (82), 16:35, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Какая-то ущербная логика Если что-то не хотять возрождать, то это ещё не знач... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.64, Аноним (14), 17:01, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вообще-то значит что плохие и не жизнеспособно Если было наоборот было бы в сер... текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|6.40, Sw00p aka Jerom (?), 13:34, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
компьютер на неполной троичной системе счисления это не реанимация, это что-то вроде проекта "gnu hurd". Просто Брусенцову надо было в свое время свалить за бугор, чтобы там реализовать свои идее.
|
|3.16, Аноним (14), 12:21, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Чтобы враг не зареверсил. Он как увидит троичную логику сразу поймет у нас нет такой экосистемы разработки и верификации. Разбирайтесь со своей логикой сами.
|
|
|
|3.45, Аноним (42), 14:18, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Компрессор все равно нужно чем-то крутить. Но можно паром, да.
|
|
|
|4.61, Аноним (-), 16:24, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Компрессор все равно нужно чем-то крутить. Но можно паром, да.
Такие вот стимпанк-вычисления. Можно еще конную тягу приспособить.
|
|2.55, Аноним (55), 15:28, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Не современно! Надо на четверичной системе исчисления делать.
|
|
|
|3.73, kusb (?), 17:42, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нужно делать аналоговые чипы без чёткой системы счисления.
|
|1.6, pic (?), 12:02, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Жаль Z180 не нашёл в своё время массового применения, был бы бомбой.
|
|1.17, n00by (ok), 12:25, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Z80, конечно, легендарный процессор, но не ясна цель. Зачем производить их сейчас в кремнии.
Ещё более не понятно, почему поиск по "FOSS PDP11" выдал только "VAX CPU on an FPGA".
|
|
|
|2.19, Аноним (15), 12:28, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно подумать, они собираются его производить. Чтобы ставить вменяемую цену, чипы нужно производить сотнями тысяч, а кому Z80 в таких количествах нужен?
|
|
|
|3.20, Cradle (?), 12:33, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
вот пример: https://atmosic.com - появились года 3-4 назад, производят свои BLE микроконтроллеры а Cortex-M0 ядром по вменяемым ценам (хотя support у них надо сказать не очень); но значит есть ещё свободный кусочек рынка, если кто-то в них вложился и кто-то покупает?
|
|
|
|4.23, Аноним (15), 12:37, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Рынка дохрена. Но где на нём место для Z80? Какое отношение он имеет к BLE-контроллерам?
|
|
|
|5.32, Cradle (?), 12:54, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
если на этом рынке появится еще какой стартап со своими идеями для скажем BLE, навороченного CAN-FD или еще какой интересной периферии, к которой удобное ядро добавить требуется, (GNSS например, там сейчас мало вариантов): выбор у такого стартапа будет примерно из Cortex-M (за роялити), MIPS (устаревший), RISC-V (круто, ново), 8051, или вот вариант Z80, про который и программисты хоть краем уха слышали, и наработок множество, компиляторы имеются. Почему бы и нет, как один из вариантов?
|
|
|
|6.41, Аноним (41), 13:52, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> RISC-V (круто, ново)
> вот вариант Z80
Очень сложный выбор.
Новая архитектура просто с морем вариантов, от самых энергоэффективных до числодробилок.
Или древний проц с объективно устаревшей разрядностью и сомнительной полезностью всех старых наработок.
Что же выберет стартап?..
|
|
|
|7.43, Cradle (?), 14:08, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Новая архитектура - новые грабли, если фокус не на самом ядре то выберут то что уже опробовано. Делать мелкое ядро на risc-v это сейчас всетаки делать с нуля, это вон китайцы попробовали, Espressif, а остальные производители микроконтроллеров пока не очень стремятся. А делать клон известной архитектуры это значит довольно сразу смочь продемонстрировать его базовую совместимость, еще и выложить в открытый доступ, использовать все плюсы опенсорса для раскрутки популярности. А потом уже дорабатывать по частям и продавать за деньги.
|
|
|
|8.48, Аноним (-), 14:41, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Наверное вам видней Про показалось, что для описанных выше BLE, CAN-FD, GNSS и ... текст свёрнут, показать
|
|7.53, Аноним (42), 15:19, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты забыл про разницу в сложности между ними в несколько порядков. А стартап выберет то, что лучше подходит для его задач.
|
|6.63, Ivan_83 (ok), 16:55, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что тут i386 выкидывают на помойку, а вы хотите с помойки притащить Z80 который там давно сгнил.
Что щас с тем Z80 делать и зачем?
Есть куча ESP8266 которые тоже на помойку собираются, есть ESP32 где и производительности и ресурсов и интерфейсов сильно больше чем в Z80, продаются они в каждой пивнушке по цене солёных сухариков, прогать под них и приятно и продаваемо за деньги.
Z80 - это проект нынче без области применения, разве что ремонт дикого раритетного музейного старья. Полезность от него примерно как от виниловых пластинок - удовлетворение ресинтимента стареющих бэбибумеров.
|
|3.25, Аноним (14), 12:39, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно подумать FPGA кто-то за вменяемые деньги продаёт. Я бы может даже взял за пару центов ведёрко FPGA, но почему-то никто не продаёт.
|
|
|
|4.28, Аноним (15), 12:44, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
FPGA это такая штука, кому нужно, тот купит. Очевидно, цена не с балды стоит. А кому нужен Z80 за конские деньги?
|
|3.29, n00by (ok), 12:49, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пишут же, что пробную партию. Да ещё пригодную для производства ZX-Spectrum. Кто-то же покупает продвинутые клоны. Что мне опять не очень понятно. Дешевле (не только по цене платы, но и с учётом выбора подходящего монитора) взять оранжево-малиновый Пи и допилить UnrealSpeccy, например.
|
|
|
|4.33, Cradle (?), 12:58, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
пробники может быть для любителей ZX-Spectrum, а получат фидбек (за бесплатно), доработают косяки и пойдут в серию для чего-нибудь и более массового
|
|
|
|5.36, n00by (ok), 13:18, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну я любитель ZX-Spectrum, допилил Unreal Speccy Portable, добавил поддержку 50 Гц джва года назад и с тех пор не запускал. Не пойму, для чего массового нужны Z80.
|
|
|
|6.39, Cradle (?), 13:30, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
еще раз: любители это удобные тестеры за бесплатно, а разработчик сабжа в результате получает свой собственный IP core, который сможет потом продавать на своих условиях, поскольку ниша для 8-битных ядер вполне имеется. И Z80 против 8051 будет иметь определенные преимущества, особенно если его доработать и например конвеер добавить. Да, есть маргиналы вроде Xtensa, Cortus и подобные, тоже вполне продают свои ядра; ну будет еще один вариант на этом рынке, при том достаточно известный.
|
|
|
|7.49, Аноним (15), 14:57, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нью-Васюками запахло.
Да очнитесь же. Это обычная любительская поделка на верилоге, причём с крайне туманными целями.
|
|7.65, Ivan_83 (ok), 17:04, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы очнитесь уже.
Какая ниша Z80 ядер? Всякие STM/ардуины, где микруха маленькая и в ней уже и память и флеш?
И как этот огромный прожорливый монстр которому надо ещё обвязки кучу будет конкурировать?
А у ардуины/стм ещё и софтверная экосистема огромная, огромное коммунити.
И потом вопрос лицензионной чистоты тут совсем не раскрыт.
Z80 - известный в узких кругах людей пенсионного и пред пенсионного возраста.
|
|2.21, Аноним (14), 12:35, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ещё более непонятно что ты собирался найти. В ранних моделях PDP11 проц был сделан на TTL логике. Бери паяльник и паяй, верилог там не нужен. В поздних моделях 4 микросхемы. Да и по моделям там есть модели с расширенным набором команд. Что из этого подразумевается под PDP11 решительно не понятно.
|
|
|
|3.26, n00by (ok), 12:41, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На PDP11 вырос UNIX. Из UNIX вырос GNU is Not UNIX и FOSS. Если сейчас зачем-то производят FOSS Z80, то я ожидал найти некую микросхему (вероятно с интегрированным контроллером терминала, который так все любят) -- как дань уважения пошлому.
|
|
|
|
|
|5.35, n00by (ok), 13:15, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дань г-ну Рейману я уже уплатил, после чего уважения к нему не осталось.
|
|2.37, Аноним (37), 13:25, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Колесу вообще тысячи лет, зачем это немодное старьё производят?
А если серьёзно, написано же: _промышленность_. Там компуктеры нужны не для игрулек, там компуктеры должны выдерживать и ЭМИ и прочие воздействия, от которых школотронские ящики с лгбт подстветкой сразу превратяться в тыкву.
|
|
|
|3.66, Ivan_83 (ok), 17:07, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, вот они щас всё бросят и побегут тестировать реплику Z80 от васянов с неизвестно какими ERRATA, и смутными перспективами в области лицензирования.
Проще у техасинструментс открыть каталог и перейти к разделу с промышленными штуками чем страдать фигнёй.
|
|1.56, Аноним (56), 15:40, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А он нам нужен? Если я правильно помню x86 хоть визуально и имеют другую систему команд, но на самом деле был развитием 8080, с которого собственно два беглых инженера интела и срисовали свой Z80. Мб лучше открытый 8086 сделаем? От него толку больше будет.
|
|
|
|2.68, Ivan_83 (ok), 17:10, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Открытый x86 не бывает, набор комманд принадлежит интелу.
Хотите в открытость, присоединяйтесь к RISK-V.
|
|
|
|3.74, kusb (?), 17:47, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Кажется многие патенты устарили, а циферки кода процессора (только сами по себе) например странно патентовать.
|
|1.58, Аноним (57), 15:54, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
1. Опечатка в тексте: "развиваышийся"
2.Ща линк на опенроад спасибо, искал такое, буду изучать
3. Может кто-то знает CADы и нейросети для проектирования электросхем для новичков? Опыта проектирования не имею, исключительно для понимания чего и как.
|
|
|
|2.67, Аноним (14), 17:10, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Наверно всё таки микросхем? Для синтеза верилога на основании своей логики есть yosys https://github.com/YosysHQ/yosys соответственно Tabby CAD и OSS CAD Suite. Ну и можно посмотреть в сторону Amaranth, Migen, ABC, GHDL. Только хз где ты плисину найдешь чтобы что-то реализовать. На любительском уровне совершенно ненужные тулзовины.
|
|1.70, Аноним (70), 17:11, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Чип получил известность благодаря домашним компьютерам ZX Spectrum, игровым приставкам Sega и Game Boy, калькуляторам Texas Instruments, а также поддержке в операционной системе CP/M.
Ямаху забыли, которая MSX. На спектрумы после неё даже смотреть не хотелось (был у меня и "Ленинград", и "Пентагон 128", так что могу сравнить).
|
|1.77, Roman Dyaba (?), 17:54, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Опять наступают на старые грабли по имени Z80.
БК-0010-01 и 16-разрядный процессор КР1801ВМ1. Система команд была совместима со стандартом PDP-11, на основе которого были созданы промышленные компьютеры "Электроника-60", ДВК, УК-НЦ.
|