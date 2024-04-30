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Проект по производству открытого процессора, совместимого с Z80

30.04.2024 11:23

После прекращения 15 апреля компанией Zilog производства 8-битных процессоров Z80, энтузиасты выступили с инициативой создания открытого клона данного процессора. Целью проекта является разработка замены процессорам Z80, которая будет взаимозаменяема с оригинальным CPU Zilog Z80, совместима с ним на уровне разводки выводов и способена использоваться в компьютере ZX Spectrum. Схемы, описания аппаратных блоков на языке Verilog и необходимая для производства документация распространяется под лицензией Apache 2.0. Производство первой пробной партии процессоров FOSS Z80 намечено на июнь 2024 года.

При разработке чипа FOSS Z80 задействован фреймворк OpenROAD, развиваемый для автоматизации процесса разработки открытых микросхем, а также инструментарий Skywater PDK (Process Design Kit), описывающий используемый на заводе SkyWater техпроцесс 130nm и позволяющий подготовить необходимые для производства микросхем проектные файлы. Для снижения затрат на производство чипа для тестирования и проектирования задействована инфраструктура проекта Tiny Tapeout.

Быстрая готовность чипа объясняется тем, что вместо проектирования с нуля, при его разработке в качестве основы использовался ранее развиваышийся открытый проект TV80, предоставляющий Verilog-описание ядра, совместимого с CPU Z80, распространяемое под лицензией MIT. После производства первой партии разработчики проекта намерены провести сравнение чипа с другими реализациями, такими как A-Z80 - реализация на базе FPGA (Altera, Xilinx и Lattice), поставляемая под лицензией GPLv2, и Z80Explorer - симулятор интегральной схемы, воспроизводящий Zilog Z-80 на уровне электронных цепей.

Процессор Z80 был представлен в 1976 году и производился в течение 48 лет. Чип получил известность благодаря домашним компьютерам ZX Spectrum, игровым приставкам Sega и Game Boy, калькуляторам Texas Instruments, а также поддержке в операционной системе CP/M. При этом CPU Z80 также активно применялся в промышленном оборудовании, различных контроллерах, модемах, кассовых аппаратах, измерительном оборудовании и периферийных устройствах.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: KnightOS - открытая ОС для калькуляторов TI z80
  3. OpenNews: Инициатива по развитию открытых проектов для FPGA
  4. OpenNews: Инициатива по бесплатному производству открытых чипов переведена на техпроцесс 90nm
  5. OpenNews: Алан Кокс представил Unix-подобную ОС Fuzix, ядро которой потребляет около 40 Кб ОЗУ
  6. OpenNews: Исходные тексты операционной системы CP/M доступны для свободного использования
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61094-z80
Ключевые слова: z80
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  • 1.1, Аноним (1), 11:52, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А советские аналоги у нас перестали выпускать?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:05, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Кр1858вм1 :(

    У меня так и не взлетел самосборный спектрум. Грешил на память, но так руки и не дошли. Лежит наверно где-то до сих пор в подвале, если сам дом еще не снесли.

     
     
  • 3.12, похнапоха. (?), 12:13, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Как "непобедимая" УАБом?
     
  • 3.13, n00by (ok), 12:18, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Большинство печатных плат клонов Спектрума содержали ошибки, обычно надо было перерезать пару проводников и кинуть перемычку.
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:18, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Не далее как недавно один из клонов Z80 влетел в Луну на полной скорости. Вот это был номер. А так этих клонов в подводно-космической группировке целые кучи.
     
     
  • 4.46, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 14:20, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Столько радости. Дай угадаю: ххл?
     
     
  • 5.75, AleksK (ok), 17:52, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут не важно из какой страны, я таких называю кастрюлями.
     
  • 4.57, Аноним (57), 15:45, 30/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.54, Аноним (54), 15:22, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще-то Z80 клонировали в ГДР, в СССР отдали готовую разработку. Так что искать документацию лучше всего в архивах штази
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:54, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Это будет очередной Электрон, только в железе? Крутить эмуляцию 50-летнего процессора на многоядерных гигагерцовых чипах, потребляя при этом больше оригинала?
     
     
  • 2.3, pic (?), 11:57, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Это аппаратный процессор.
     
  • 2.4, pic (?), 11:59, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Verilog, Verilog HDL (англ. Verilog Hardware Description Language) — это язык описания аппаратуры, используемый для описания и моделирования электронных систем
     
  • 2.8, Cradle (?), 12:06, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    с чего бы, на 120-130nm сейчас наверное большинство микроконтроллеров выпускается, и всё там в порядке с потреблением. Просто реально как-то не сложилось с популярностью у Z80 архитектуры для MCU, видимо создатели очень уж над своим IP тряслись, в отличии от 8051 например. Хорошо если кто-то и продолжит, те же 8051 сейчас вполне свою нишу имеют, и по частотам их лет 20 назад смогли даже до 200MHz довести (Dallas), хотя на такой экстрим уже мало спроса было.
     
  • 2.42, Аноним (42), 14:07, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем ты комментируешь новость не прочитав ее и даже не имея представления, о чем вообще идет речь?
     
     
  • 3.69, Анонин (?), 17:11, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это же опеннет
     
  • 2.51, Аноним (51), 15:13, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эмуляция была бы правильным решением. Вместо проца - платка с микроконтроллером, на котором крутится эмулятор. Плюсы такого решения в отсутствии необходимости выпеканря своего чипа, возможности фиксить баги и добавлять новые инструкции. А кастомные чипы золотыми выйдут.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:59, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое время 8 битные процессоры возрождать. Но не оригинально. Вот компьютеры на троичной системе счисления это интересно и актуально сегодня.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:10, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тоже не то что бы сильно ново и оригинально: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82
     
  • 2.10, Sw00p aka Jerom (?), 12:11, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с самой системой счисления сначала разберитесь, потом уже компухтеры создавайте.
     
  • 2.11, Cradle (?), 12:11, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а зачем на троичной, это ведь всю экосистему разработки и верификации менять придется? Чтобы что, на техпроцессе 160-120nm сэкономить 20-30% площади на кристалле?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:20, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да это всё сетунедрочеры никак не успокоятся. Хотя уже сто раз было показано, что это абсолютно тупиковый путь, интересный разве что с академической точки зрения.
     
     
  • 4.22, Sw00p aka Jerom (?), 12:36, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя уже сто раз было показано,

    вы бы еще Кнуту поясняли бы за троичную неполную систему счисления

     
     
  • 5.24, Аноним (15), 12:38, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Последнее моё предложение перечитайте. Это вот как раз к Кнуту в полной мере относится.
     
     
  • 6.27, n00by (ok), 12:43, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С Кнутом осторожнее надо, тут уже кое-кто пояснял ему за "premature optimization..." ;)
     
  • 6.30, Sw00p aka Jerom (?), 12:49, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Последнее моё предложение перечитайте. Это вот как раз к Кнуту в полной
    > мере относится.

    Отлично, а теперь покажите строчку заявления Кнута о том, что использование троичной системы счисления "это абсолютно тупиковый путь", ну или у дяди Фон Неймана.


     
  • 6.44, Аноним (42), 14:17, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С одной стороны у нас классик программирования, а с другой кексперт из 5б с пустозвонным заявлением "сто раз было показано, что это абсолютно тупиковый путь, интересный разве что с академической точки зрения". Подсказка для тех кто реально интересуется: ML может возродить интерес к троичной логике.
     
     
  • 7.50, Аноним (15), 15:05, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как обычно, из разряда «а вот у нас было… а потом всё просрали…». Если бы это было кому нужно — возродили бы. Троичная логика крайне сложно реализуется в кремнии, современные чипы — это не «сетунь» на на паре сотен транзисторов и ферритовых сердечниках.
    Что там вещает классик программирования, нас волновать не должно. Он теоретик, а не практик.
     
     
  • 8.52, Sw00p aka Jerom (?), 15:17, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а кто-то пытался вообще что за луддизм а кому нужен ваш квантовый компухтер ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.71, Аноним (15), 17:12, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    171 8212 Спать на потолке очень неудобно 8212 А кто-то пытался вообще ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.76, Sw00p aka Jerom (?), 17:53, 30/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 10.78, Sw00p aka Jerom (?), 17:56, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в каком-нибудь лефортово с радостью бы поспали бы на потолке , чем под шконко... текст свёрнут, показать
     
  • 10.82, Аноним (82), 18:09, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это скорее про двоичников И ничего, спят И даже нравится ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.62, Аноним (82), 16:35, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая-то ущербная логика Если что-то не хотять возрождать, то это ещё не знач... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.64, Аноним (14), 17:01, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то значит что плохие и не жизнеспособно Если было наоборот было бы в сер... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.79, Аноним (82), 17:59, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то нет, не значит Скорее даже наоборот Зачастую побеждают не лучшие реш... текст свёрнут, показать
     
  • 4.31, Sw00p aka Jerom (?), 12:53, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Да это всё сетунедрочеры никак не успокоятся.

    на досуге

    https://ternarycomp.cs.msu.ru/

     
     
  • 5.38, Аноним (14), 13:25, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них там в МГУ много странных проектов. Они даже БЭСМ6 пытаются реанимировать https://github.com/besm6
     
     
  • 6.40, Sw00p aka Jerom (?), 13:34, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    компьютер на неполной троичной системе счисления это не реанимация, это что-то вроде проекта "gnu hurd". Просто Брусенцову надо было в свое время свалить за бугор, чтобы там реализовать свои идее.
     
  • 3.16, Аноним (14), 12:21, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чтобы враг не зареверсил. Он как увидит троичную логику сразу поймет у нас нет такой экосистемы разработки и верификации. Разбирайтесь со своей логикой сами.
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:28, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше пневматические ЭВМ. Там даже электричества не требуется
     
     
  • 3.45, Аноним (42), 14:18, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Компрессор все равно нужно чем-то крутить. Но можно паром, да.
     
     
  • 4.61, Аноним (-), 16:24, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Компрессор все равно нужно чем-то крутить. Но можно паром, да.

    Такие вот стимпанк-вычисления. Можно еще конную тягу приспособить.

     
     
  • 5.80, Дмитрий (??), 18:01, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    или велосипед приспособить.
     
  • 2.55, Аноним (55), 15:28, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не современно! Надо на четверичной системе исчисления делать.
     
     
  • 3.73, kusb (?), 17:42, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно делать аналоговые чипы без чёткой системы счисления.
     
  • 3.81, Аноним (82), 18:04, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие преимущества у четверичной СС перед троичной?
     
  • 2.60, Аноним (82), 16:18, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вас кажется услышали: https://skillbox.ru/media/code/troichnyy-protsessor-utopiya-ili-tekhnologiya-b
     
  • 2.72, kusb (?), 17:32, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://typhoon.su/
     

  • 1.6, pic (?), 12:02, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль Z180 не нашёл в своё время массового применения, был бы бомбой.
     
  • 1.17, n00by (ok), 12:25, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Z80, конечно, легендарный процессор, но не ясна цель. Зачем производить их сейчас в кремнии.

    Ещё более не понятно, почему поиск по "FOSS PDP11" выдал только "VAX CPU on an FPGA".

     
     
  • 2.19, Аноним (15), 12:28, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать, они собираются его производить. Чтобы ставить вменяемую цену, чипы нужно производить сотнями тысяч, а кому Z80 в таких количествах нужен?
     
     
  • 3.20, Cradle (?), 12:33, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот пример: https://atmosic.com - появились года 3-4 назад, производят свои BLE микроконтроллеры  а Cortex-M0 ядром по вменяемым ценам (хотя support у них надо сказать не очень); но значит есть ещё свободный кусочек рынка, если кто-то в них вложился и кто-то покупает?
     
     
  • 4.23, Аноним (15), 12:37, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рынка дохрена. Но где на нём место для Z80? Какое отношение он имеет к BLE-контроллерам?
     
     
  • 5.32, Cradle (?), 12:54, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если на этом рынке появится еще какой стартап со своими идеями для скажем BLE, навороченного CAN-FD или еще какой интересной периферии, к которой удобное ядро добавить требуется, (GNSS например, там сейчас мало вариантов): выбор у такого стартапа будет примерно из Cortex-M (за роялити), MIPS (устаревший), RISC-V (круто, ново), 8051, или вот вариант Z80, про который и программисты хоть краем уха слышали, и наработок  множество, компиляторы имеются. Почему бы и нет, как один из вариантов?
     
     
  • 6.41, Аноним (41), 13:52, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > RISC-V (круто, ново)
    > вот вариант Z80

    Очень сложный выбор.
    Новая архитектура просто с морем вариантов, от самых энергоэффективных до числодробилок.
    Или древний проц с объективно устаревшей разрядностью и сомнительной полезностью всех старых наработок.
    Что же выберет стартап?..

     
     
  • 7.43, Cradle (?), 14:08, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Новая архитектура - новые грабли, если фокус не на самом ядре то выберут то что уже опробовано. Делать мелкое ядро на risc-v это сейчас всетаки делать с нуля, это вон китайцы попробовали, Espressif, а остальные производители микроконтроллеров пока не очень стремятся. А делать клон известной архитектуры это значит довольно сразу смочь продемонстрировать его базовую совместимость, еще и выложить в открытый доступ, использовать все плюсы опенсорса для раскрутки популярности. А потом уже дорабатывать по частям и продавать за деньги.
     
     
  • 8.47, Cradle (?), 14:22, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот, выглядит достаточно серьёзно, если кому интересно https github com lowRI... текст свёрнут, показать
     
  • 8.48, Аноним (-), 14:41, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное вам видней Про показалось, что для описанных выше BLE, CAN-FD, GNSS и ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.53, Аноним (42), 15:19, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты забыл про разницу в сложности между ними в несколько порядков. А стартап выберет то, что лучше подходит для его задач.
     
  • 6.63, Ivan_83 (ok), 16:55, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что тут i386 выкидывают на помойку, а вы хотите с помойки притащить Z80 который там давно сгнил.

    Что щас с тем Z80 делать и зачем?

    Есть куча ESP8266 которые тоже на помойку собираются, есть ESP32 где и производительности и ресурсов и интерфейсов сильно больше чем в Z80, продаются они в каждой пивнушке по цене солёных сухариков, прогать под них и приятно и продаваемо за деньги.

    Z80 - это проект нынче без области применения, разве что ремонт дикого раритетного музейного старья. Полезность от него примерно как от виниловых пластинок - удовлетворение ресинтимента стареющих бэбибумеров.

     
  • 3.25, Аноним (14), 12:39, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать FPGA кто-то за вменяемые деньги продаёт.  Я бы может даже взял за пару центов ведёрко FPGA, но почему-то никто не продаёт.  
     
     
  • 4.28, Аноним (15), 12:44, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    FPGA это такая штука, кому нужно, тот купит. Очевидно, цена не с балды стоит. А кому нужен Z80 за конские деньги?
     
  • 3.29, n00by (ok), 12:49, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пишут же, что пробную партию. Да ещё пригодную для производства ZX-Spectrum. Кто-то же покупает продвинутые клоны. Что мне опять не очень понятно. Дешевле (не только по цене платы, но и с учётом выбора подходящего монитора) взять оранжево-малиновый Пи и допилить UnrealSpeccy, например.
     
     
  • 4.33, Cradle (?), 12:58, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пробники может быть для любителей ZX-Spectrum, а получат фидбек (за бесплатно), доработают косяки и пойдут в серию для чего-нибудь и более массового
     
     
  • 5.36, n00by (ok), 13:18, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я любитель ZX-Spectrum, допилил Unreal Speccy Portable, добавил поддержку 50 Гц джва года назад и с тех пор не запускал. Не пойму, для чего массового нужны Z80.
     
     
  • 6.39, Cradle (?), 13:30, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    еще раз: любители это удобные тестеры за бесплатно, а разработчик сабжа в результате получает свой собственный IP core, который сможет потом продавать на своих условиях, поскольку ниша для 8-битных ядер вполне имеется. И Z80 против 8051 будет иметь определенные преимущества, особенно если его доработать и например конвеер добавить. Да, есть маргиналы вроде Xtensa, Cortus и подобные, тоже вполне продают свои ядра; ну будет еще один вариант на этом рынке, при том достаточно известный.
     
     
  • 7.49, Аноним (15), 14:57, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нью-Васюками запахло.
    Да очнитесь же. Это обычная любительская поделка на верилоге, причём с крайне туманными целями.
     
  • 7.65, Ivan_83 (ok), 17:04, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы очнитесь уже.
    Какая ниша Z80 ядер? Всякие STM/ардуины, где микруха маленькая и в ней уже и память и флеш?
    И как этот огромный прожорливый монстр которому надо ещё обвязки кучу будет конкурировать?
    А у ардуины/стм ещё и софтверная экосистема огромная, огромное коммунити.

    И потом вопрос лицензионной чистоты тут совсем не раскрыт.

    Z80 - известный в узких кругах людей пенсионного и пред пенсионного возраста.

     
  • 2.21, Аноним (14), 12:35, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё более непонятно что ты собирался найти. В ранних моделях PDP11 проц был сделан на TTL логике. Бери паяльник и паяй, верилог там не нужен. В поздних моделях 4 микросхемы. Да и по моделям там есть модели с расширенным набором команд. Что из этого подразумевается под PDP11 решительно не понятно.  
     
     
  • 3.26, n00by (ok), 12:41, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На PDP11 вырос UNIX. Из UNIX вырос GNU is Not UNIX и FOSS. Если сейчас зачем-то производят FOSS Z80, то я ожидал найти некую микросхему (вероятно с интегрированным контроллером терминала, который так все любят) -- как дань уважения пошлому.
     
     
  • 4.34, Аноним (14), 13:10, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как дань уважения можно прямо сейчас купить 1806ВМ2 https://www.angstrem.ru/catalog/mikroprotsessory/1806vm2/ новую с завода.  
     
     
  • 5.35, n00by (ok), 13:15, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дань г-ну Рейману я уже уплатил, после чего уважения к нему не осталось.
     
  • 2.37, Аноним (37), 13:25, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Колесу вообще тысячи лет, зачем это немодное старьё производят?

    А если серьёзно, написано же: _промышленность_. Там компуктеры нужны не для игрулек, там компуктеры должны выдерживать и ЭМИ и прочие воздействия, от которых школотронские ящики с лгбт подстветкой сразу превратяться в тыкву.

     
     
  • 3.66, Ivan_83 (ok), 17:07, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, вот они щас всё бросят и побегут тестировать реплику Z80 от васянов с неизвестно какими ERRATA, и смутными перспективами в области лицензирования.
    Проще у техасинструментс открыть каталог и перейти к разделу с промышленными штуками чем страдать фигнёй.
     

  • 1.56, Аноним (56), 15:40, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А он нам нужен? Если я правильно помню x86 хоть визуально и имеют другую систему команд, но на самом деле был развитием 8080, с которого собственно два беглых инженера интела и срисовали свой Z80. Мб лучше открытый 8086 сделаем? От него толку больше будет.
     
     
  • 2.68, Ivan_83 (ok), 17:10, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открытый x86 не бывает, набор комманд принадлежит интелу.
    Хотите в открытость, присоединяйтесь к RISK-V.
     
     
  • 3.74, kusb (?), 17:47, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кажется многие патенты устарили, а циферки кода процессора (только сами по себе) например странно патентовать.
     

  • 1.58, Аноним (57), 15:54, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1. Опечатка в тексте: "развиваышийся"

    2.Ща линк на опенроад спасибо, искал такое, буду изучать

    3. Может кто-то знает CADы и нейросети для проектирования электросхем для новичков? Опыта проектирования не имею, исключительно для понимания чего и как.

     
     
  • 2.67, Аноним (14), 17:10, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Наверно всё таки микросхем? Для синтеза верилога на основании своей логики есть yosys https://github.com/YosysHQ/yosys соответственно Tabby CAD и OSS CAD Suite. Ну и можно посмотреть в сторону Amaranth, Migen, ABC, GHDL. Только хз где ты плисину найдешь чтобы что-то реализовать. На любительском уровне совершенно ненужные тулзовины.  
     

  • 1.70, Аноним (70), 17:11, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Чип получил известность благодаря домашним компьютерам ZX Spectrum, игровым приставкам Sega и Game Boy, калькуляторам Texas Instruments, а также поддержке в операционной системе CP/M.

    Ямаху забыли, которая MSX. На спектрумы после неё даже смотреть не хотелось (был у меня и "Ленинград", и "Пентагон 128", так что могу сравнить).

     
  • 1.77, Roman Dyaba (?), 17:54, 30/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять наступают на старые грабли по имени Z80.

    БК-0010-01 и 16-разрядный процессор КР1801ВМ1. Система команд была совместима со стандартом PDP-11, на основе которого были созданы промышленные компьютеры "Электроника-60", ДВК, УК-НЦ.

     

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