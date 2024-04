Проект по производству открытого процессора, совместимого с Z80

2.19 , Аноним ( 15 ), 12:28, 30/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно подумать, они собираются его производить. Чтобы ставить вменяемую цену, чипы нужно производить сотнями тысяч, а кому Z80 в таких количествах нужен?

3.20 , Cradle ( ? ), 12:33, 30/04/2024 вот пример: https://atmosic.com - появились года 3-4 назад, производят свои BLE микроконтроллеры а Cortex-M0 ядром по вменяемым ценам (хотя support у них надо сказать не очень); но значит есть ещё свободный кусочек рынка, если кто-то в них вложился и кто-то покупает?

4.23 , Аноним ( 15 ), 12:37, 30/04/2024 Рынка дохрена. Но где на нём место для Z80? Какое отношение он имеет к BLE-контроллерам?

5.32 , Cradle ( ? ), 12:54, 30/04/2024 если на этом рынке появится еще какой стартап со своими идеями для скажем BLE, навороченного CAN-FD или еще какой интересной периферии, к которой удобное ядро добавить требуется, (GNSS например, там сейчас мало вариантов): выбор у такого стартапа будет примерно из Cortex-M (за роялити), MIPS (устаревший), RISC-V (круто, ново), 8051, или вот вариант Z80, про который и программисты хоть краем уха слышали, и наработок множество, компиляторы имеются. Почему бы и нет, как один из вариантов?

6.41 , Аноним ( 41 ), 13:52, 30/04/2024 > RISC-V (круто, ново)

> вот вариант Z80 Очень сложный выбор.

Новая архитектура просто с морем вариантов, от самых энергоэффективных до числодробилок.

Или древний проц с объективно устаревшей разрядностью и сомнительной полезностью всех старых наработок.

Что же выберет стартап?..

7.43 , Cradle ( ? ), 14:08, 30/04/2024 Новая архитектура - новые грабли, если фокус не на самом ядре то выберут то что уже опробовано. Делать мелкое ядро на risc-v это сейчас всетаки делать с нуля, это вон китайцы попробовали, Espressif, а остальные производители микроконтроллеров пока не очень стремятся. А делать клон известной архитектуры это значит довольно сразу смочь продемонстрировать его базовую совместимость, еще и выложить в открытый доступ, использовать все плюсы опенсорса для раскрутки популярности. А потом уже дорабатывать по частям и продавать за деньги.

8.47 , Cradle ( ? ), 14:22, 30/04/2024 вот, выглядит достаточно серьёзно, если кому интересно https github com lowRI... 8.48 , Аноним ( - ), 14:41, 30/04/2024 Наверное вам видней Про показалось, что для описанных выше BLE, CAN-FD, GNSS и ... 7.53 , Аноним ( 42 ), 15:19, 30/04/2024 Ты забыл про разницу в сложности между ними в несколько порядков. А стартап выберет то, что лучше подходит для его задач.

6.63 , Ivan_83 ( ok ), 16:55, 30/04/2024 Потому что тут i386 выкидывают на помойку, а вы хотите с помойки притащить Z80 который там давно сгнил. Что щас с тем Z80 делать и зачем? Есть куча ESP8266 которые тоже на помойку собираются, есть ESP32 где и производительности и ресурсов и интерфейсов сильно больше чем в Z80, продаются они в каждой пивнушке по цене солёных сухариков, прогать под них и приятно и продаваемо за деньги. Z80 - это проект нынче без области применения, разве что ремонт дикого раритетного музейного старья. Полезность от него примерно как от виниловых пластинок - удовлетворение ресинтимента стареющих бэбибумеров.

3.25 , Аноним ( 14 ), 12:39, 30/04/2024 Можно подумать FPGA кто-то за вменяемые деньги продаёт. Я бы может даже взял за пару центов ведёрко FPGA, но почему-то никто не продаёт.

4.28 , Аноним ( 15 ), 12:44, 30/04/2024 FPGA это такая штука, кому нужно, тот купит. Очевидно, цена не с балды стоит. А кому нужен Z80 за конские деньги?

3.29 , n00by ( ok ), 12:49, 30/04/2024 Пишут же, что пробную партию. Да ещё пригодную для производства ZX-Spectrum. Кто-то же покупает продвинутые клоны. Что мне опять не очень понятно. Дешевле (не только по цене платы, но и с учётом выбора подходящего монитора) взять оранжево-малиновый Пи и допилить UnrealSpeccy, например.

4.33 , Cradle ( ? ), 12:58, 30/04/2024 пробники может быть для любителей ZX-Spectrum, а получат фидбек (за бесплатно), доработают косяки и пойдут в серию для чего-нибудь и более массового

5.36 , n00by ( ok ), 13:18, 30/04/2024 Ну я любитель ZX-Spectrum, допилил Unreal Speccy Portable, добавил поддержку 50 Гц джва года назад и с тех пор не запускал. Не пойму, для чего массового нужны Z80.

6.39 , Cradle ( ? ), 13:30, 30/04/2024 еще раз: любители это удобные тестеры за бесплатно, а разработчик сабжа в результате получает свой собственный IP core, который сможет потом продавать на своих условиях, поскольку ниша для 8-битных ядер вполне имеется. И Z80 против 8051 будет иметь определенные преимущества, особенно если его доработать и например конвеер добавить. Да, есть маргиналы вроде Xtensa, Cortus и подобные, тоже вполне продают свои ядра; ну будет еще один вариант на этом рынке, при том достаточно известный.

7.49 , Аноним ( 15 ), 14:57, 30/04/2024 Нью-Васюками запахло.

Да очнитесь же. Это обычная любительская поделка на верилоге, причём с крайне туманными целями.

7.65 , Ivan_83 ( ok ), 17:04, 30/04/2024 Вы очнитесь уже.

Какая ниша Z80 ядер? Всякие STM/ардуины, где микруха маленькая и в ней уже и память и флеш?

И как этот огромный прожорливый монстр которому надо ещё обвязки кучу будет конкурировать?

А у ардуины/стм ещё и софтверная экосистема огромная, огромное коммунити. И потом вопрос лицензионной чистоты тут совсем не раскрыт. Z80 - известный в узких кругах людей пенсионного и пред пенсионного возраста.

2.21 , Аноним ( 14 ), 12:35, 30/04/2024 Ещё более непонятно что ты собирался найти. В ранних моделях PDP11 проц был сделан на TTL логике. Бери паяльник и паяй, верилог там не нужен. В поздних моделях 4 микросхемы. Да и по моделям там есть модели с расширенным набором команд. Что из этого подразумевается под PDP11 решительно не понятно.

3.26 , n00by ( ok ), 12:41, 30/04/2024 На PDP11 вырос UNIX. Из UNIX вырос GNU is Not UNIX и FOSS. Если сейчас зачем-то производят FOSS Z80, то я ожидал найти некую микросхему (вероятно с интегрированным контроллером терминала, который так все любят) -- как дань уважения пошлому.

4.34 , Аноним ( 14 ), 13:10, 30/04/2024 Как дань уважения можно прямо сейчас купить 1806ВМ2 https://www.angstrem.ru/catalog/mikroprotsessory/1806vm2/ новую с завода.

5.35 , n00by ( ok ), 13:15, 30/04/2024 Дань г-ну Рейману я уже уплатил, после чего уважения к нему не осталось.

2.37 , Аноним ( 37 ), 13:25, 30/04/2024 Колесу вообще тысячи лет, зачем это немодное старьё производят? А если серьёзно, написано же: _промышленность_. Там компуктеры нужны не для игрулек, там компуктеры должны выдерживать и ЭМИ и прочие воздействия, от которых школотронские ящики с лгбт подстветкой сразу превратяться в тыкву.

3.66 , Ivan_83 ( ok ), 17:07, 30/04/2024 Да, вот они щас всё бросят и побегут тестировать реплику Z80 от васянов с неизвестно какими ERRATA, и смутными перспективами в области лицензирования.

Проще у техасинструментс открыть каталог и перейти к разделу с промышленными штуками чем страдать фигнёй.