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Linux запущен на игровой приставке Atari Jaguar

08.07.2026 13:54 (MSK)

Следом за портированием Linux на Sega MegaDrive реализована возможность запуска ядра Linux с набором утилит Busybox на игровой консоли Atari Jaguar, выпущенной в 1993 году. Приставка комплектовалась CPU Motorola 68000, поставлялась с 2 МБ ОЗУ и в качестве постоянного хранилища могла использовать картриджи, объёмом до 6 МБ. Устройство было оснащено двумя сопроцессорами: Tom (GPU c 32-разрядной архитектурой RISC + 64-разрядный процессор обработки видео + 64-разрядный процессор для выполнения логических операций) и Jerry (DSP с 32-разрядной архитектурой RISC для работы со звуком).

По аналогии с портом для Sega MegaDrive для выполнения ядра Linux на CPU Motorola 68000, не имеющем аппаратного модуля управления памятью (MMU), штатное ядро 7.2.0-rc1 было собрано в применяемом для микроконтроллеров режиме "NOMMU", позволяющем использовать плоскую модель памяти с линейным адресным пространством (ранее наработки для работы без MMU развивались в форке ядра uClinux, но затем были приняты в основной состав ядра в форме опции "NOMMU"). Проблема с нехваткой оперативной памяти была решена иначе, через задействование механизма execute-in-place (XIP), позволяющего напрямую выполнять код ядра из ПЗУ без копирования в оперативную память.

ОЗУ на устройстве отражено по адресу 0x000000, а ПЗУ (картридж) - по адресу 0x80000, соответственно компоненты ядра Linux были разделены на две отдельные области памяти: секции .rodata и .text с константами и кодом были размещены на картридже, а секции .data и .bss с изменяемыми данными в оперативной памяти. Так как CPU 68000 ищет таблицу векторов прерываний по адресу 0x0, а ядро фактически размещается на картридже, содержимое которого отражено по адресу 0x80000, дополнительно был применён хак с копированием векторов прерываний в ОЗУ.

Проблема с отсутствием таймера в CPU Motorola 68000 была решена через задействование таймеров, используемых в DSP для синтеза звука. Данные таймеры были применены для генерации прерываний для активации планировщика задач. Для вывода сообщений ядра во время загрузки был написан отдельный драйвер консоли, осуществлявший вывод с симуляцией параллельного порта через выводы TXD и RXD, управляемые через DSP-процессор.

Для сборки компонентов пространства пользователя был задействован инструментарий Buildroot с патчами от проекта LinuxMD. Для экономии памяти при инициализации напрямую вызывалась командная оболочка "/bin/busybox sh", функция malloc в библиотеке uClibc была заменена на упрощённый вариант malloc-simple, не сохраняющий дополнительные метаданные, а вместо полноценного загрузчика, такого как U-Boot, выполнялась прямая передача управления ядру командой "jmp $80000".



  1. Главная ссылка к новости (https://cakehonolulu.github.io...)
  2. OpenNews: Эксперимент с использованием Linux на макетной плате с процессором Motorola 68000
  3. OpenNews: Ubuntu Linux удалось запустить на 8-битном микроконтроллере
  4. OpenNews: Linux запущен на Intel 4004, первом коммерческом микропроцессоре
  5. OpenNews: Доступен hatari 2.0, эмулятор компьютеров Atari
  6. OpenNews: Linux портирован для игровых приставок Sega MegaDrive
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65866-atari
Ключевые слова: atari, linux, port
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:42, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    uClinux, не полноценный Linux.
     
     
  • 2.10, aname (ok), 15:26, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Где перечисление свойств полноценного линукса? Полное.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 16:58, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попробую сформулировать свойства полноценного линукс для нубов:
    1. Не винда.
    2. Нескучность обоев (у сабжа их вообще нет!)
    2. Безплатность.
    3. Илитность.
    4. Уважение колег и одноклассников.
     
     
  • 4.37, Аноним (37), 18:02, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    5.удлинениечлена на 10 см
     
  • 4.38, Аноним (38), 18:23, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    1. Arch linux чтобы хвастаться одноклассникам что крутой хакер.
    2. Тайловйй оконный менеджер чтобы хвастаться одноклассникам что крутой хакер.
    3. Аниме на обоях, чтобы хвастаться одноклассникам что крутой хакер.
    4. Vim чтобы хвастаться одноклассникам что крутой хакер.
    Соответственно, если на Старт Ягуар нельзя что-то из перечисленных пунктов, не труъ линух.
     
  • 2.36, Аноним (36), 17:53, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    uClinux уже больше 20 лет как включён в mainline ядро.
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:58, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот это уже интересно, на голом железе, а не в режиме терминала.
     
     
  • 2.26, Zenitur (ok), 16:16, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В предыдущей новости было так же.
     

  • 1.5, Аноним (33), 15:00, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Наконец! Линукс захватывает игровые приставки!
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:26, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тридцатилетней свежести.
     
     
  • 3.13, aname (ok), 15:31, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Самое место
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:30, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дальше - тостеры на очереди. Потесним же NetBSD! :)
     
     
  • 3.43, нах. (?), 19:54, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    погоди, там и так в каждом ОНО!
     

  • 1.7, Аноним (7), 15:09, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Достойный ответ габену на то, что Valve выпустила драйвера под Windows для Steam Machine.

    Кажется захват линуксом дестопа (не привлекая внимания санитаров) опять откладывается.
    Будут так же болтаться около 5 процентов.

     
     
  • 2.15, aname (ok), 15:35, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, SteamOS увеличит количество пользователей линукса на десктопе. Раз уж габен занялся этой темой, то доведёт до чего- то более- менее стабильного. Будет даже неплохо, скорее всего.
     
  • 2.19, Аноним (33), 15:52, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На этот стим-машин можно поставить обычный линпус и юзать как норм копм?
     
     
  • 3.22, Zenitur (ok), 15:57, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, в SteamOS есть режим Desktop. Вот скриншот: https://ru.wikipedia.org/wiki/SteamOS
     
  • 3.23, Аноним (23), 16:05, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, но зачем.
    Оно довольно бессмысленно, с учетом того что микрокомп можно купить дешевле.
    Разве что для понтов "я купил стим-коробку и накатил винду"
     
     
  • 4.28, Аноним (33), 16:22, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В интернетах есть примеры подобных сборок, но получался уже не микрокомп и с огогорячей видюхой. Тут же Radeon 7400, который даже не купить.
     
  • 2.21, Zenitur (ok), 15:56, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможность установить Windows на Steam Deck была с первого же дня. Аналогично со Steam Machine.
     
     
  • 3.30, Аноним (9), 16:49, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сколко помню грелось очень под Виндой, а теперь может быть и нет.
     

  • 1.17, Аноним (17), 15:40, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Часы правильно установлены? Вот кому-то не спалось, 4 часа 8 минут по Москве.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:47, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    время невероятных открытий: часы есть не только в Москве
     
     
  • 3.20, Аноним (33), 15:54, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо есть, но как аноним верно подметил там неправильное время.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 18:42, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вечером поставил грузиться, ночью прогрузилось. Не вижу проблемы.
     

  • 1.24, xsignal (ok), 16:07, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда уже на калькуляторе МК-52?)
     
     
  • 2.27, kusb reg (ok), 16:20, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужен компилятор в его команды и расширенная память с переключением банков памяти.
    Учитывая его скорость...
     
     
  • 3.31, Аноним (11), 16:52, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Expanded memory? :)
     
     
  • 4.41, kusb reg (ok), 18:59, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Expanded memory? :)

    Да :)

     

  • 1.25, Онанимус (?), 16:10, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Do The Math!
     
  • 1.29, Ананоним (?), 16:46, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как это они будут использовать?
     
  • 1.34, Аноним (34), 17:34, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, будет чем боротся против восставших Терминаторов!
     
  • 1.35, Аноним (35), 17:47, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А какая у 68k производительность? Мне кажется, что все таки получше, чем у Ricoh 5A22. Так что наверное маркетологи Sega были правы, когда говорили, что Sega does what Nintendo doesn't.
     

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