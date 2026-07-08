Linux запущен на игровой приставке Atari Jaguar

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|3.33, Аноним (33), 16:58, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробую сформулировать свойства полноценного линукс для нубов:
1. Не винда.
2. Нескучность обоев (у сабжа их вообще нет!)
2. Безплатность.
3. Илитность.
4. Уважение колег и одноклассников.
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|4.38, Аноним (38), 18:23, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Arch linux чтобы хвастаться одноклассникам что крутой хакер.
2. Тайловйй оконный менеджер чтобы хвастаться одноклассникам что крутой хакер.
3. Аниме на обоях, чтобы хвастаться одноклассникам что крутой хакер.
4. Vim чтобы хвастаться одноклассникам что крутой хакер.
Соответственно, если на Старт Ягуар нельзя что-то из перечисленных пунктов, не труъ линух.
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|1.7, Аноним (7), 15:09, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Достойный ответ габену на то, что Valve выпустила драйвера под Windows для Steam Machine.
Кажется захват линуксом дестопа (не привлекая внимания санитаров) опять откладывается.
Будут так же болтаться около 5 процентов.
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|2.15, aname (ok), 15:35, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, SteamOS увеличит количество пользователей линукса на десктопе. Раз уж габен занялся этой темой, то доведёт до чего- то более- менее стабильного. Будет даже неплохо, скорее всего.
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|2.19, Аноним (33), 15:52, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На этот стим-машин можно поставить обычный линпус и юзать как норм копм?
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|3.23, Аноним (23), 16:05, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно, но зачем.
Оно довольно бессмысленно, с учетом того что микрокомп можно купить дешевле.
Разве что для понтов "я купил стим-коробку и накатил винду"
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|4.28, Аноним (33), 16:22, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В интернетах есть примеры подобных сборок, но получался уже не микрокомп и с огогорячей видюхой. Тут же Radeon 7400, который даже не купить.
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|2.21, Zenitur (ok), 15:56, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Возможность установить Windows на Steam Deck была с первого же дня. Аналогично со Steam Machine.
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|3.30, Аноним (9), 16:49, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На сколко помню грелось очень под Виндой, а теперь может быть и нет.
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|1.17, Аноним (17), 15:40, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Часы правильно установлены? Вот кому-то не спалось, 4 часа 8 минут по Москве.
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|3.20, Аноним (33), 15:54, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо есть, но как аноним верно подметил там неправильное время.
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|4.40, Аноним (40), 18:42, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вечером поставил грузиться, ночью прогрузилось. Не вижу проблемы.
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|2.27, kusb reg (ok), 16:20, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужен компилятор в его команды и расширенная память с переключением банков памяти.
Учитывая его скорость...
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|1.35, Аноним (35), 17:47, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А какая у 68k производительность? Мне кажется, что все таки получше, чем у Ricoh 5A22. Так что наверное маркетологи Sega были правы, когда говорили, что Sega does what Nintendo doesn't.
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