В Debian утверждена обязательная поддержка воспроизводимых сборок пакетов

Команда, отвечающая за формирование релизов Debian, объявила о переводе воспроизводимой пересборки пакетов в число обязательных возможностей. Вчера в сборочную систему внесены изменения, блокирующие перенос в репозиторий новых пакетов, не поддерживающих воспроизводимую сборку. В репозитории testing также запрещено обновление существующих пакетов, в которых выявлены регрессии с воспроизводимостью сборки.

В Debian 13, насчитывающем 36427 исходных пакетов, поддержка повторяемых сборок составляет 96.9% для архитектуры x86_64 и 96.8% для архитектуры ARM64. В репозиториях Debian Testing уровень повторяемых сборок оценён в 94.5% для архитектуры ARM64 и 75.7% для x86_64 при пересборке 37809 исходных пакетов. Тест повторяемых сборок в репозитории Debian Testing провален для 1141 пакета (3%), а у 7952 пакетов (21%) возникли общие проблемы при компиляции из исходного кода.

Повторяемые сборки дают возможность пользователю сформировать собственные сборки, побитово совпадающие с предлагаемыми для загрузки готовыми сборками. Пользователь может лично убедиться, что распространяемые в пакетах и загрузочных образах бинарные файлы собраны из предоставляемых исходных текстов и не содержат скрытых изменений. Проверка тождественности бинарной сборки позволяет не полагаться лишь на доверие к сборочной инфраструктуре дистрибутива, компрометация компилятора или сборочного инструментария в которой может привести к подстановке скрытых закладок.

При формировании повторяемых сборок учитываются такие нюансы, как точное соответствие зависимостей; использование неизменного состава и версий сборочного инструментария; идентичный набор опций и настроек по умолчанию; сохранение порядка сборки файлов (применение тех же методов сортировки); отключение добавления компилятором непостоянной служебной информации, такой как случайные значения, ссылки на файловые пути и данные о дате и времени сборки. На воспроизводимость сборок также влияют ошибки и состояния гонки в инструментарии.



