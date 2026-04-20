В Arch Linux обеспечена воспроизводимая сборка образов контейнеров

Дистрибутив Arch Linux обеспечил воспроизводимую сборку образов контейнеров, позволяющую убедиться, что поставляемые в образе бинарные файлы собраны из предоставляемого исходного кода и не содержат скрытых изменений. Воспроизводимые образы Arch Linux размещены в Docker Hub с тегом repro. Любой желающий может собрать из исходного кода образ контейнера бит в бит совпадающий с распространяемыми проектом готовыми образами, и убедиться, что сборочная инфраструктура дистрибутива, компилятор и сборочный инструментарий не скомпрометированы.

При формировании воспроизводимых сборок учитываются такие нюансы, как точное соответствие зависимостей; использование неизменного состава и версий сборочного инструментария; идентичный набор опций и настроек по умолчанию; сохранение порядка сборки файлов (применение тех же методов сортировки); отключение добавления компилятором непостоянной служебной информации, такой как случайные значения, ссылки на файловые пути и данные о дате и времени сборки. На воспроизводимость сборок также влияют ошибки и состояния гонки в инструментарии.

Воспроизводимые образы поставляются отдельно так как для обеспечения полной воспроизводимости в их состав не включены ключи для пакетного менеджера pacman. При необходимости обновления или установки пакетов через pacman в данных образах требуется запуск команды для пересоздания хранилища ключей ("pacman-key --init && pacman-key --populate archlinux"). Для проверки идентичности собственной сборки с распространяемым через Docker Hub образом можно сравнить хэши, выдаваемые командой "podman inspect --format '{{.Digest}}' <image>", или воспользоваться утилитой diffoci.



