В Arch Linux обеспечена воспроизводимая сборка образов контейнеров

20.04.2026 21:52 (MSK)

Дистрибутив Arch Linux обеспечил воспроизводимую сборку образов контейнеров, позволяющую убедиться, что поставляемые в образе бинарные файлы собраны из предоставляемого исходного кода и не содержат скрытых изменений. Воспроизводимые образы Arch Linux размещены в Docker Hub с тегом repro. Любой желающий может собрать из исходного кода образ контейнера бит в бит совпадающий с распространяемыми проектом готовыми образами, и убедиться, что сборочная инфраструктура дистрибутива, компилятор и сборочный инструментарий не скомпрометированы.

При формировании воспроизводимых сборок учитываются такие нюансы, как точное соответствие зависимостей; использование неизменного состава и версий сборочного инструментария; идентичный набор опций и настроек по умолчанию; сохранение порядка сборки файлов (применение тех же методов сортировки); отключение добавления компилятором непостоянной служебной информации, такой как случайные значения, ссылки на файловые пути и данные о дате и времени сборки. На воспроизводимость сборок также влияют ошибки и состояния гонки в инструментарии.

Воспроизводимые образы поставляются отдельно так как для обеспечения полной воспроизводимости в их состав не включены ключи для пакетного менеджера pacman. При необходимости обновления или установки пакетов через pacman в данных образах требуется запуск команды для пересоздания хранилища ключей ("pacman-key --init && pacman-key --populate archlinux"). Для проверки идентичности собственной сборки с распространяемым через Docker Hub образом можно сравнить хэши, выдаваемые командой "podman inspect --format '{{.Digest}}' <image>", или воспользоваться утилитой diffoci.

Обсуждение (6)
  • 1.2, Профессор Кислвх Щей (?), 22:35, 20/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Правильно! Вот бы пакеты такие были
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:48, 20/04/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    Не волнуйся, ради этого и делаются. В один прекрасный день ты узнаешь, что пакет с каким-нибудь dupes заменён на докер-контейнер на полгига, потому что "мешает болько б00мжам с музейными экспонатами i486", "надо двигаться дальше" и "есть более рациональные способы потратить время Сотрудников Дистрибутива, чем пердолинг с пакетами".
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 00:29, 21/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    О, минусы посыпались. Ты попал в цель.
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:34, 21/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    86.2% - https://reproducible.archlinux.org/
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:12, 21/04/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    Что только не придумают лишь бы пакеты из исходников не собирать.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 02:16, 21/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    А мы использованные пакеты пакуем в другие пакеты и кладём их в контейнеры. По утрам приезжает большая машина и освобождает контейнеры. И тогда мы снова кладём в них пакеты.
     

