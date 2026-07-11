Выпуск libtorrent 2.1 с включением протокола WebTorrent

Доступен выпуск библиотеки libtorrent 2.1, предлагающей реализацию протокола BitTorrent, нацеленную на низкое потребление памяти и эффективное использование ресурсов CPU. Библиотека задействована в таких торрент-клиентах, как Deluge, qBittorrent, Folx, Lince, Miro, Flush и Free Download Manager, а также в некоторых сетевых хранилищах. Код libtorrent написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD.

В новой версии включена по умолчанию поддержка протокола WebTorrent, расширяющего протокол BitTorrent возможностями для создания децентрализованных сетей распространения контента, функционирующих через связывание между собой web-браузеров пользователей, просматривающих контент. Для связывания посетителей сайтов в единую сеть доставки контента достаточно разместить на сайте специальный JavaScript-код, использующий технологию WebRTC для прямого обмена данными между браузерами.

Интеграция WebTorrent в libtorrent позволит участвовать в раздаче контента как через стационарные торрент-клиенты, так и через браузеры посетителей сайтов, формируя гибридные сети, комбинарующие BitTorrent и WebTorrent. Торрент-клиенты на основе libtorrent смогут соединяться с работающими в браузерах пирами WebTorrent, например, участвующими в обмене файлами через instant.io. В свою очередь, браузерные клиенты WebTorrent смогут через пользователей стационарных клиентов получить доступ к коллекции торрентов, раздаваемой BitTorrent-пирами поверх TCP/UDP.

Помимо включения поддержки WebTorrent в версии libtorrent 2.1 реализован новый бэкенд ввода/вывода pread_disk_io, использующий функции pwritev и preadv, позволяющие атомарно записывать и читать данные сразу в несколько буферов. Новый бэкенд более эффективен при работе с дисковыми накопителями, сетевыми хранилищами и файловыми системами, монтируемыми через FUSE. Для подобных применений pread_disk_io задействован по умолчанию. Для NVMe-накопителей более эффективен и продолжает применяться по умолчанию старый бэкенд, применяющий отображение файлов в память при помощи mmap.



