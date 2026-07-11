Выпуск libtorrent 2.1 с включением протокола WebTorrent

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|1.1, Аноним (1), 10:50, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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> нацеленную на низкое потребление памяти и эффективное использование ресурсов CPU
Раньше торренты можно было запускать спокойно на втором пне, но на железе 2026г потребление CPU и памяти стало ключевым вопросом. Прогресс!
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|2.3, Аноним (3), 11:00, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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просто то время почти всё было на Си и на плюсах, сейчас же любой хеловорлд 50+ Мб
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|3.4, Аноним (1), 11:05, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По-моему bittorrent был питонской прогой, ещё от оригинального разраба торрентов. По крайней мере судя по её логам, которыми она бомбила консоль.
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|1.6, Аноним (6), 11:14, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ништяк. Если бы не эти массовые блокировки сайтов в браузерах (блокируется любой подозрительный хоп), эта либа могла быть дать второе рождение онлайн кинотеаторам, торрент обменникам и децентрализованным мессенджерам, соц. сетям.
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|2.8, Bob (??), 11:27, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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опять же - зависит от конкретного браузера...
Хромиумы тут упороты, как и сама лиса. Но аот условгым waterfox - попроще, как и с другими лисофорками.
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|2.12, Аноним (12), 11:51, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> децентрализованным мессенджерам, соц. сетям
Кому-то всё ещё мало федеративных мессенджеров (XMPP, Matrix) и соц сетей (Mastodon, Lemmy)?
Проблема ведь не в отсутствии технологий как таковых. Среднестатистический интернет-юзер в 2026 слишком туп и ленив для чего-то действительно качественного и свободного, им совершенно нормально сидеть на централизованных проприетарных платформах, лишь бы совершать поменьше телодвижений и иметь побольше свистоперделок.
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|3.15, анон (?), 12:04, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Естественно. Куда же среднестатистическому юзеру до анониму-нитокусика
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|3.24, Аноним (24), 13:29, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы прям это в вину ставите людям, которые от технологий далеки и просто хотят нормально жить не делая себе мозги децентрализованными сетками, где никто из их знакомых и так не сидит))
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|1.9, Bob (??), 11:28, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что сейчас из самого простого торрента чисто на скачку есть, с вэб интерфейсом в браузере? Или аддоном.
Типа уровня Aria2
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|2.13, Аноним (12), 11:55, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с вэб интерфейсом в браузере
Transmission (daemon)
qBittorent Web UI
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|1.17, Аноним (17), 12:38, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не нашёл так сразу настройки интересующие. Кто-нибудь в курсе можно это запустить с указанием что бы клиент искал только в своей сети пиры, а в соседних сетях нет?
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