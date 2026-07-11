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Выпуск libtorrent 2.1 с включением протокола WebTorrent

11.07.2026 10:28 (MSK)

Доступен выпуск библиотеки libtorrent 2.1, предлагающей реализацию протокола BitTorrent, нацеленную на низкое потребление памяти и эффективное использование ресурсов CPU. Библиотека задействована в таких торрент-клиентах, как Deluge, qBittorrent, Folx, Lince, Miro, Flush и Free Download Manager, а также в некоторых сетевых хранилищах. Код libtorrent написан на языке C++ и распространяется под лицензией BSD.

В новой версии включена по умолчанию поддержка протокола WebTorrent, расширяющего протокол BitTorrent возможностями для создания децентрализованных сетей распространения контента, функционирующих через связывание между собой web-браузеров пользователей, просматривающих контент. Для связывания посетителей сайтов в единую сеть доставки контента достаточно разместить на сайте специальный JavaScript-код, использующий технологию WebRTC для прямого обмена данными между браузерами.

Интеграция WebTorrent в libtorrent позволит участвовать в раздаче контента как через стационарные торрент-клиенты, так и через браузеры посетителей сайтов, формируя гибридные сети, комбинарующие BitTorrent и WebTorrent. Торрент-клиенты на основе libtorrent смогут соединяться с работающими в браузерах пирами WebTorrent, например, участвующими в обмене файлами через instant.io. В свою очередь, браузерные клиенты WebTorrent смогут через пользователей стационарных клиентов получить доступ к коллекции торрентов, раздаваемой BitTorrent-пирами поверх TCP/UDP.

Помимо включения поддержки WebTorrent в версии libtorrent 2.1 реализован новый бэкенд ввода/вывода pread_disk_io, использующий функции pwritev и preadv, позволяющие атомарно записывать и читать данные сразу в несколько буферов. Новый бэкенд более эффективен при работе с дисковыми накопителями, сетевыми хранилищами и файловыми системами, монтируемыми через FUSE. Для подобных применений pread_disk_io задействован по умолчанию. Для NVMe-накопителей более эффективен и продолжает применяться по умолчанию старый бэкенд, применяющий отображение файлов в память при помощи mmap.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/arvidn/libt...)
  2. OpenNews: Выпуск libtorrent 2.0 с поддержкой протокола BitTorrent 2
  3. OpenNews: WebTorrent, самодостаточный torrent-клиент, работающий внутри браузера
  4. OpenNews: Релиз BitTorrent-клиента Deluge 2.2
  5. OpenNews: Новая версия BitTorrent-клиента Transmission 4.1.0
  6. OpenNews: Выпуск qBittorrent 5.2.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65886-libtorrent
Ключевые слова: libtorrent, webtorrent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:50, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > нацеленную на низкое потребление памяти и эффективное использование ресурсов CPU

    Раньше торренты можно было запускать спокойно на втором пне, но на железе 2026г потребление CPU и памяти стало ключевым вопросом. Прогресс!

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:55, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И сейчас можно. Не тысячи раздач, конечно, но можно.
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:00, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    просто то время почти всё было на Си и на плюсах, сейчас же любой хеловорлд 50+ Мб
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 11:05, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По-моему bittorrent был питонской прогой, ещё от оригинального разраба торрентов. По крайней мере судя по её логам, которыми она бомбила консоль.
     
     
  • 4.21, Аноним (21), 12:57, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    μTorrent C++
     
  • 3.5, Джон Титор (ok), 11:11, 11/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 12:43, 11/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Bob (??), 11:26, 11/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 12:46, 11/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:14, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ништяк. Если бы не эти массовые блокировки сайтов в браузерах (блокируется любой подозрительный хоп), эта либа могла быть дать второе рождение онлайн кинотеаторам, торрент обменникам и децентрализованным мессенджерам, соц. сетям.
     
     
  • 2.8, Bob (??), 11:27, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опять же - зависит от конкретного браузера...
    Хромиумы тут упороты, как и сама лиса. Но аот  условгым waterfox - попроще, как и с другими лисофорками.
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:51, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > децентрализованным мессенджерам, соц. сетям

    Кому-то всё ещё мало федеративных мессенджеров (XMPP, Matrix) и соц сетей (Mastodon, Lemmy)?
    Проблема ведь не в отсутствии технологий как таковых. Среднестатистический интернет-юзер в 2026 слишком туп и ленив для чего-то действительно качественного и свободного, им совершенно нормально сидеть на централизованных проприетарных платформах, лишь бы совершать поменьше телодвижений и иметь побольше свистоперделок.

     
     
  • 3.15, анон (?), 12:04, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естественно. Куда же среднестатистическому юзеру до анониму-нитокусика
     
  • 3.20, Аноним (18), 12:50, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Побольше свистков от майора.
     
     
  • 4.25, Смузихеб забывший пароль (?), 13:39, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    побольше свистков от параноика
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:29, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы прям это в вину ставите людям, которые от технологий далеки и просто хотят нормально жить не делая себе мозги децентрализованными сетками, где никто из их знакомых и так не сидит))
     
  • 2.14, Джон Титор (ok), 11:59, 11/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Bob (??), 11:28, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что сейчас из самого простого торрента чисто на скачку есть, с вэб интерфейсом в браузере? Или аддоном.

    Типа уровня Aria2

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:45, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    lftp
     
  • 2.13, Аноним (12), 11:55, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с вэб интерфейсом в браузере

    Transmission (daemon)
    qBittorent Web UI

     

  • 1.11, Джон Титор (ok), 11:47, 11/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:06, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понимаю, как тут нет новости об этом
    https://store.steampowered.com/news/app/304930/view/679628250084807263
    крупный западный проект сделал свой код открытым
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 12:58, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимаю почему ты об этом не написал сюда https://www.opennet.ru/announce_news.shtml?cache=off
     

  • 1.17, Аноним (17), 12:38, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не нашёл так сразу настройки интересующие. Кто-нибудь в курсе можно это запустить с указанием что бы клиент искал только в своей сети пиры, а в соседних сетях нет?
     

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