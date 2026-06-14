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Истекает время жизни сертификата, которым заверен загрузчик для UEFI Secure Boot в дистрибутивах Linux

14.06.2026 09:36 (MSK)

Разработчики Fedora Linux прояснили ситуацию, связанную с истечением в конце июня срока действия сертификата Microsoft, применяемого для заверения цифровой подписью прослойки Shim, используемой для верифицированной загрузки дистрибутивов Linux в режиме UEFI Secure Boot. Переход на новый сертификат должен пройти незаметно для пользователей так как фактически завершение времени жизни сертификата приведёт лишь к невозможности его использования для создания новых подписей. Во время загрузки UEFI Secure Boot срок действия сертификата не проверяется и имеет значение только отзыв скомпрометированных сертификатов.

Существующие системы без установки обновления shim продолжат загрузку до тех пор, пока открытый ключ сертификата не будет удалён из прошивки или не помещён в список отозванных сертификатов UEFI (DBX). Ключом Microsoft заверяется только загрузочная прослойка shim, в которой присутствует публичный ключ дистрибутива, применяемый для заверения загружаемых компонентов, таких как загрузчик GRUB2, ядро Linux, модули ядра и используемые при загрузке процессы, такие как fwupd. Подобный подход позволяет заверять в Microsoft только изменения в прослойке shim и самостоятельно обеспечивать верификацию процесса загрузки дистрибутива.

Сертификат Microsoft для заверения сторонних прошивок для UEFI Secure Boot действует с 2011 года. В 2023 году ему на смену сгенерирован новый сертификат, который стал применяться для формирования подписей с октября 2025 года. В репозиторий Fedora Rawhide, на базе которого формируется релиз Fedora 45, уже добавлен обновлённый shim, заверенный несколькими ключами для обеспечения максимальной совместимости с оборудованием (может использоваться как на старых прошивках без открытого ключа нового сертификата, так и на прошивках без открытого ключа старого сертификата).

Несмотря на то, что истечение срока действия сертификата Microsoft не должно повлиять на работоспособность загрузки, разработчики Fedora рекомендуют пользователям обновить БД c ключами для Secure Boot при появлении новых версий прошивок для их оборудования. Для определения факта загрузки системы в режиме UEFI Secure Boot можно использовать команду "mokutil --sb-state", а для отображения списка имеющихся в прошивке открытых ключей - "mokutil --db --short". Для просмотра ключей, которыми подписана прослойка shim можно запустить команду "sudo pesign -S -i /boot/efi/EFI/fedora/shimx64.efi", предварительно установив пакет pesign. Для проверки наличия обновления прошивки и его установки можно выполнить команду "sudo fwupdmgr update".

Следующая версия прослойки shim будет заверена только новым сертификатом Microsoft и обновление прошивки необходимо для подготовки своих систем к этому изменению. Обновление shim будет выпущено в случае выявления уязвимостей и серьёзных ошибок, что может произойти как через месяц, так и через год. За время существования shim в проекте находили критические уязвимости, при этом последний отчёт о проблемах c безопасностью в shim был выпущен лишь несколько дней назад.

В отчёте отмечены две недавно выявленные уязвимости CVE-2026-8863 и CVE-2026-10797, позволяющие добиться выполнения своего кода на раннем этапе загрузки до передачи управления операционной системе, обойти защиту UEFI Secure Boot и реализовать загрузку незаверенных цифровой подписью компонентов ядра. Проблемы затрагивают версии shim до выпуска 0.9 включительно, сформированные до 2016 года. Атаке подвержены очень старые системы, такие как RedHat Enterprise Linux 7.2, CentOS 7.2, Oracle Linux 7.2, ROSA Linux R10/R9 и openSUSE c shim 0.9. Прослойки shim до версии 0.9 включительно добавлены в базу отозванных цифровых подписей DBX (UEFI Forbidden Signature Database) и в случае обновления DBX в системе не смогут использоваться для загрузки в режиме UEFI Secure Boot.

  1. Главная ссылка к новости (https://fedoramagazine.org/exp...)
  2. OpenNews: Ошибка в обновлении к Windows блокировала загрузку Linux при использовании UEFI Secure Boot
  3. OpenNews: 6 уязвимостей в загрузчике GRUB2, позволяющих обойти UEFI Secure Boot
  4. OpenNews: Разбор сути SBAT и проблем с обновлением к Windows, повлиявшим на загрузку Linux
  5. OpenNews: Обзор отличий UEFI Secure Boot загрузчика Shim и решения от Linux Foundation
  6. OpenNews: Удалённая уязвимость в прослойке Shim, позволяющая обойти UEFI Secure Boot
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65683-shim
Ключевые слова: shim, fedora, secureboot
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:37, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    У 9 из 10 линуксоидов и бздунов отключен Secure Boot. Лишь корпоративные клиенты на подписке его используют.
     
     
  • 2.3, BlackRot (ok), 10:55, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    у меня включен всегда
     
     
  • 3.6, Аноним (-), 10:59, 14/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 3.21, zionist (ok), 13:48, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у меня включен всегда

    Зачем?

     
  • 2.4, snvoronkov (ok), 10:56, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Предлагаю выключить на AMDшной мамке, или Intel более 10го поколения. Только не в режим "делаю вид, что его нет", а чтобы совсем не работало.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:58, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В чем проблема PK удалить, если так уж хочется?
     
     
  • 4.7, snvoronkov (ok), 11:07, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Не только лишь везде" возможно.
    В бивисах брендов первого эшелона, зачастую, ничего не выйдет. И даже не первого. ЕМНИП, с тем-же Acer регулярно пичаль-бида с криво работающими подписями загрузки. Фиксят, снова из загашников вынимают.
     
     
  • 5.9, Аноним (-), 11:18, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сути, чтобы подпридушить линуксы нужно просто действовать не слишком быстро. Поставили капкан 15 лет назад, сообщество благополучно забыло, а теперь всё, новая реальность наступила.
     
  • 5.11, Аноним (5), 11:26, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни разу не встречался. На ноутбуке IdeaPad и ПК на основе MSI X870 стоят свои ключи, никаких проблем не было.
     
     
  • 6.13, Аноним (13), 11:39, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недавно ставил компьютер на новейшей материнской плате MSI. Это бы квест. Хотя установить удалось неочевидным образом (предварительно создав административную учетку в UEFI и очень хитро зайти в нее - иначе параметры не сохранялись безо всякой диагностики, причем в официальной документации об этом ничего не было).
     
  • 3.14, eugener (ok), 11:47, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Предлагаю выключить на AMDшной мамке

    у меня на чипсете b450m s2h после каждого обновления прошивки тот ещё квест надо пройти чтобы этот секурбут потом включить.

     
     
  • 4.18, Аноним (13), 13:11, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, что если его можно выключить, его нужно выключить. Из-за бесполезности.
     
  • 2.17, КодерАндрюха (?), 12:23, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >бздунов отключен Secure Boot

    И у меня включен,
    Все отключено,
    Но, включена защита Spectre, Meltdown, MDS.
    И файрвол в браузере.

    Сегодня, кстати, *buntu дистрибутив впервые за много лет показал Kernel Panic, 7 ядро,
    Давно я такоге не видел, я правд и *buntu дистры не использовал.

     
  • 2.19, Держу в курсе (?), 13:17, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я арчевод (btw). У меня включен SB. Но сертификат свой, M$-backdoor (backgates?) снёс сразу.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:23, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Казалось бы причём тут микрософт и их добрая воля.
     
     
  • 2.12, Аноним (13), 11:35, 14/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Там не добрая воля, а прежде всего интеллектуальная собственность. Так-то Microsoft могла бы продавать загрузчик по цене, скажем 100 долларов для частных пользователей и 500-600 для корпоративных. Причем по подписке. В год. Или можно, например, включить в подписку на Microsoft 365. Хочешь пользоваться Linux с повышенной безопасностью - оплати подписку на 365. Это было бы справедливо.
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:09, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Принуждают поставить обновление... Это же не ещё одна запланированная точка отказа?
     
  • 1.20, psv (??), 13:18, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Основной гимор если на компе еще один диск с той же виндой и там шифрование. Проще всего и надежнее отключить и подождать пока откроет.
     
  • 1.22, Colorado_House_of_Representatives (?), 13:49, 14/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Во время загрузки UEFI Secure Boot срок действия сертификата не проверяется и имеет значение только отзыв скомпрометированных сертификатов.

    И зачем этот сертификат нужен? Если по факту он бесполезен. Сертификаты в bios обновляются крайне редко, если вообще это поддерживается. Вот и получается, что проверки нет, сертификат отозвать тоже не получится. Рeшетo.

     

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