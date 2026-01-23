Проект Singularity развивает открытый руткит, обходящий SELinux, Netfilter, LKRG и eBPF

|
2.5, Аноним (4), 22:14, 23/01/2026
Тоже понравилось. Так это открытый, а сколько закрытых существует... ммм :)
1.6, Аноним (6), 22:20, 23/01/2026
Отлично! будет чем обходить корпоративные запреты на рабочем ноутбуке.
3.21, 1 (??), 22:57, 23/01/2026
пишут что можно настроить такие политики SELinux, что и у рута появиться ограничения
4.25, нах. (?), 23:13, 23/01/2026
настроить-то можно, только работать после этого будет разьве что xterm, да и тот не весь.
3.22, Аноним (22), 23:02, 23/01/2026
Достаточно, поверх рута проверка целостности и краудстрайк которые пока зеленым не загорятся во внутреннюю сеть не пустят.
Да и рут в линуксе не сложно добыть даже если его нет, повышение привелегий уязвимость регулярная.
1.9, Кошкажена (?), 22:34, 23/01/2026
> распространяемый под лицензией MIT.
А вот было бы под GPL можно было бы требовать открытие исходников у всяких контор. Думайте!
2.39, Аноним (39), 02:28, 24/01/2026
У бандитов, в открытую по беспределу требующих Гренландию, и организующих сходку для диктаторов с целью уплаты главпахану дани (а если дань не уплатишь - как с Мадуро будет), он собрался исходник требовать.
1.13, morphe (?), 22:46, 23/01/2026
Работает через insmod, в то время при любом hardening обычно динамическую загрузку модулей выключают, не говоря уж про то что для самого insmod требуются большие права
2.27, Аноним (27), 23:22, 23/01/2026
Прикол тут в том что какой попало модуль все равно не загрузишь даже если они разрешены
> Prerequisites
> Kernel headers for your running kernel
кроме рута надо еще ключи от дома - надо собрать этот модуль с тем ядром что сейчас запущено
4.35, Аноним (35), 01:22, 24/01/2026
Вообще если немного попарсить eBPF, их можно генерить на ходу, есть даже открытый проект на эту тему. Для старых ядер свои методы, качать ничего не придется. Впрочем и serverside компиляция тоже работает, см VoidLink
1.16, Аноним (16), 22:47, 23/01/2026
Упоминается kprobe значит ли это что kde точно можно будет всяко ломать ?
1.20, Аноним (10), 22:49, 23/01/2026
Нынче повысить их не так уж и сложно, учитывая новости про рутовые рцэ
1.24, Аноним (23), 23:11, 23/01/2026
>и использует механизм ftrace для незаметного перехвата системных вызовов без изменения точек входа в системные вызовы и без модификации функций ядра
Надо будет почитать. А то в stable api is nonsence все старые мануалы давно устарели.
3.40, Аноним (39), 02:30, 24/01/2026
>Тип: Аноним
Настоящий Solar Designer под логином solardiz ходит.
2.41, Аноним (39), 02:32, 24/01/2026
Повторит позицию, что lkrg обходится by design, а кому надо побольше безопасности - на коммерческие форки.
2.45, solardiz (ok), 06:41, 24/01/2026
Полезный проект, в том числе нам как разработчикам LKRG Что касается обхода 1 ... большой текст свёрнут, показать
1.30, мяв (?), 23:56, 23/01/2026
ну лол. обход лкрг в виде модуля ядра - не интересно.
ибо он в тч умеет запрещать их загрузку. я уж молчу, что сначала кто-то должен этот руткит подписать
2.34, Аноним (35), 00:52, 24/01/2026
AFAIK в паблике обход LKRG был только от одного человека, да и подписание модулей не типично для облака, разве что у MS. Другое дело, что обход LKRG это просто задачка, экономической эффективности 0.
Кстати, вот еще одна: как загрузить ядерный код на старом ядре с актуальными патчами, при запрете на загрузку модулей. Вы возможно удивитесь, но правильных ответов несколько.
1.31, Мемоним (?), 00:11, 24/01/2026
Ни одна домохозяйка установить не сможет. Вывод: Линукс не готов для десктопа.
1.32, Аноним (35), 00:43, 24/01/2026
Работает это довольно медленно, но как концепт того, что можно выжать из ftrace - cool. Кое-что пока фильрует в лоб, из-за чего руинит форматы вывода.
Собственные хуки защищает только от usermode, перестал блокировать модули и eBPF - в таком виде не опасен.
Сейчас еще не поленился изучить хуки LKRG и EDR, это точно кому-то пригодится... + годный дискорд
1.38, DIM (??), 02:26, 24/01/2026
А можно ли эту штуку использовать для получения рута на смартфоне?
1.44, Аноним12345 (?), 05:12, 24/01/2026
Офигеть
Куда катится мир
Вместо того, чтобы спасать гибнущих от голода детей в африке, люди тратят деньги на безделушки
|