The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Избран новый лидер проекта Debian

20.04.2026 08:01 (MSK)

Объявлены результаты ежегодных выборов лидера проекта Debian. В голосовании приняли участие 347 разработчиков, что составляет 33% от всех участников, имеющих право голоса (в прошлом году явка составила 35.1%, в позапрошлом 35.8%, исторический максимум в 2000 году - 62.25%, минимум в 2016 году - 27.56%). В этом году в выборах участвовал только один кандидат на пост лидера. Прошлый лидер, Андреас Тилле (Andreas Tille), не стал выставлять свою кандидатуру на третий срок.

Новым лидером проекта избрана Шрути Чандран (Sruthi Chandran), участница из Индии, подключившаяся к проекту в 2016 году и принимающая участие в поддержке 194 пакетов, среди которых пакеты c библиотеками для Ruby, Node.js и Go, а также пакеты со шрифтами. Шрути была в числе организаторов конференций DebConf India и DebConf, и является членом команды Outreach, развивающей инициативы по обучению новичков и привлечению в проект женщин и меньшинств.

На посту лидера Шрути планирует уделить внимание следующим темам:

  • Делегирование части решаемых лидером задач на 1-2 помощников для повышения эффективности работы;
  • Содействие участникам, предлагающим новые идеи и процессы по усовершенствованию Debian;
  • Создание более простого, чем общее голосование разработчиков (GR, General Resolution) процесса принятия решений для утверждения мелких повседневных вопросов, для которых общее голосование избыточно.
  • Создание структурированного курса по Debian для студентов;
  • Продвижение инициатив по предустановке Debian на ноутбуки;
  • Работа над более доброжелательной манерой общения в сообществе;
  • Поддержка разнообразия в сообществе.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Debian 13.4
  3. OpenNews: Лидером Debian впервые станет женщина. Позиция по верификации возраста в Debian
  4. OpenNews: В Debian 14 намерены удалить слой для совместимости systemd со скриптами sysv-init
  5. OpenNews: В Debian GNU/Hurd обеспечена сборка 75% пакетов Debian
  6. OpenNews: В Debian 14 намерены прекратить поставку GTK2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65243-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, EuPhobos (ok), 08:08, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		
    > Работа над более доброжелательной манерой общения в сообществе;
    > Поддержка разнообразия в сообществе.

    То есть, не опыт теперь важен, а разнообразие?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 08:30, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Ты берешь 2 самых последних тезиса, игнорируя всё что написано выше, и делаешь вывод. Кажется это называется одним из правил демагога)
     
     
  • 3.10, Avririon (ok), 08:33, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Ты, как демагог, делаешь вид, что не понимаешь, о чём речь.
     
  • 3.12, EuPhobos (ok), 08:36, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Написать можно что угодно, а соблюдать только то, что "вкусно" ей.
     
  • 3.69, 12yoexpert (ok), 11:33, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    всё остальные тезисы подчинены той же цели, ты просто невнимательно читал
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:09, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		
    > Делегирование части решаемых лидером задач на 1-2 помощников для повышения эффективности работы;

    Соу паджитик

    Если промотать чучуть вперед: сделано ничего не будет, но эти трое выедят голову всем вопросами про задачи и делегированием. Как только предъявишь за невыполненное - начнется галдеж


    Хорошо что Ян этого не видит...

     
     
  • 2.3, Аноним (2), 08:11, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    А и да, начинайте загибать пальцы скольких она еще своих затянет
     
     
  • 3.28, Bob (??), 09:18, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Пока сам Debian не крякнет...
    Как только в Mozilla вошли в моду ценности психбольных и начали делать отмену белых цисгендерных натуралов спецов - сразу баузер скатился.

    Для xul у них лапки, а куча гейских редизайнов - пожалуйста. Принять патчи безопасности и приватности от Tor - сложна, давайте вкорячим платный vpn и гугл аналитику в браузер)

     
     
  • 4.64, Аноним (64), 11:21, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    >Для xul у них лапки

    Хватит повторять эту глупость. Однопоточный браузер в 2026 году не нужен.

     
  • 2.38, Аноним (38), 09:31, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Дебиан превращается в Индиан.
     

  • 1.4, Дим (?), 08:12, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		
    Поискал фото... не нашел. Интересно, она красивая?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:28, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Есть ее выступление с debconf
    >Is Debian (and Free Software) gender diverse enough?

    https://www.youtube.com/watch?v=aEDlCoHKs0M

     
     
  • 3.34, Смузихлеб забывший пароль (?), 09:24, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    скрин в студию
     
     
  • 4.41, чатжпт (?), 09:34, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    https://ibb.co/bMsdjCfx
     
     
  • 5.74, mos87 (ok), 11:47, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    это успехЪ
     
  • 4.46, Смузихлеб забывший пароль (?), 09:38, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    пока эту тётку искал, весьма примечательная статейка попалась
    https://danielpocock.com/en/sruthi-chandran-debian-diversity-favoritism-hidden
     
     
  • 5.72, Аноним (38), 11:44, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Интересно, но весь сайт какой-то сумбур, это ИИ или автор действительно просто не способен в изложение мысли?
     
  • 5.73, Джон Титор (ok), 11:44, 20/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		
     
  • 5.75, mos87 (ok), 11:47, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    бирюзовые ссылки на белом фоне.
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:13, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		
    Конец эпохи!( Теперь вся надежда только на Патрика!
     
     
  • 2.6, iPony128052 (?), 08:24, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    С багрепортом #882085 упал последний оплот дедов, когда можно было всё.
     
     
  • 3.65, Аноним (64), 11:24, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Можно ссылку?
     

  • 1.11, Аноним (11), 08:34, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		
    >33% от всех участников

    Это в принципе не может считаться кворумом.

     
     
  • 2.49, Аноним (49), 09:41, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    50+% - это распространённое значение, но определяется оно не от балды, а уставами и законами. Если в Debian 33% прокатило, то, похоже, кворум в уставе - 1/3.
     
  • 2.59, Аноним (59), 11:08, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    А что у них в уставе?
    Если нет - то и суда нет.

    В некоторых странах выборы не имеют минимальной явки.
    Т.е сколько пришло, столько и выбирают.

    Кто ж дебианацам виноват, что они забивают на свои "обязанности" участника?

     

  • 1.13, Avririon (ok), 08:37, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		
    Debian умep гораздо раньше, когда навязали системд.
     
     
  • 2.33, Bob (??), 09:24, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Он и тогда под капельницей был. Valve не зря за основу взял Arch. А нормальные современные дистры для людей - максимум на Fedora выходят.
     

  • 1.14, СисадминА (?), 08:47, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		
    Уже лет 15 их сообщество тезают склоки. Странно что оно живо до сих пор. Вот даже в выборх малоикто участвует,видимо самим ужепох на весь этот проект котоый отжил своё.
    Будущее за Альт и RHEL.
     
     
  • 2.19, Аноним (5), 08:54, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    "Галантерейщик и кардинал - это сила!" © г-н Бонасье
     
  • 2.21, анм (?), 08:57, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Ооочень толсто, попробуйте потоньше
     
  • 2.36, Аноним (36), 09:27, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    >> Будущее за Альт <<

    Нафиг надо такое будущее!!!;) Только вчера тыкал сие чудо. Это всё выглядит как далёкий привет из мира Линукс 2000x; в частности их установщик как бы намекает что заточено это на массовое развертывание каким нибудь админом, а не для использования "обычным" пользователем! Ибо обычный человек без чтения документации скорее всего даже не установит это чудо. Обычные люди пойдут и возьмут условный Mint или что-то ещё, но явно не это.

     
     
  • 3.40, Аноним (40), 09:32, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    > заточено это на массовое развертывание каким нибудь админом

    Как будто это плохо
    > а не для использования "обычным" пользователем! Ибо обычный человек без чтения документации скорее всего даже не установит это чудо

    Как будто ориентация на умственно-отсталых - это хорошо.

     
     
  • 4.47, Аноним (36), 09:38, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Уж кто кто, а разрабы альт Линукс явно отсталые, вот только конечно не умственно, они просто отстали от реальной жизни и это факт!
     
  • 3.57, СисадминА (?), 10:53, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Посмотрите на инсталлятор дебиана, даже при установке Windows NT 4.0 было всё понятнее и меньше вопросов. У Альта вполне понятный инсталлятор, и к тому же свой оригинальный. Сейчас они разрабатывают новый альтератор так что скоро всё будет ещё удобнее.
     
  • 2.58, KALIBR10 (ok), 10:59, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Несомненно Альт и RHEL лучшие, но я бы расширил до тройки лидеров добавив Suse LE. В отличии от всех остальных эта троица реально делает своё а не плодит форки дистрибутивов.
     
  • 2.70, Аноним (64), 11:37, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    >Будущее за Альт и RHEL.

    Будущее наступило, и NixOS стал бесспорным лидером по количеству проектов, имея решительный отрыв от остальных. Единственный, кто может составить конкуренцию - Guix, но ему ещё нужно много усилий.

     

  • 1.16, Morjowsky (?), 08:52, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		
    >В голосовании приняли участие 347 разработчиков, что составляет 33% от всех участников, имеющих право голоса
    >в выборах участвовал только один кандидат на пост лидера

    Ну... вот даже не знаю что сказать

     
  • 1.17, Аноним (17), 08:53, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		
    Как неожиданно.
     
  • 1.22, Аноним (22), 08:57, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		
    Как скоро уже Ubuntu поглотит Debian и станет сама развивать его?
     
     
  • 2.56, Аноним (56), 10:42, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    так дебиан давно делают сотрудники каноникал на зарплате. посмотрите хистори в salsa.
     

  • 1.24, Аноним (24), 08:59, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		
    Давно уже на Дебиан поставил крест (или что там они хотят для разнообразия). Нужен окаменелый надежный дистр бесплатно - смотри на клонов RHEL. А сабж порой даже стартануть не может после установки.
     
     
  • 2.30, Аноним (22), 09:22, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Слишком уж он окаменелый. Лучше уж Fedora тогда, там особо проблем со стабильностью нет, в отличии от всяких Arch
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 09:31, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    когда нет стабильности, то нет и проблем со стабильностью
     
  • 3.48, чатжпт (?), 09:39, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Раньше тоже плевался в сторону арч пока не установил на ноут. Год попользовался, вообще не увидел разницы в плане стабильности с той же убунту и федорой, всё просто работает.
     
     
  • 4.50, Аноним (22), 09:47, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    А у меня опыт обратный, не работает там моя видюха и блютуз. И если со вторым оказалось элементарно (правда, решение нашлось на форуме Минта (!), а вики Арча ничем не помогла), то вот, видюху завести там мою не удалось никак, несколько дней впустую ушло. При этом, на других дистрибутивах она работает. Мне лично прям самые последние пакеты для всего не нужны, так что, в итоге, финальной остановкой оказался все же Минт, а проги ставлю из реп разрабов/деб пакетов/флатпаков. Но тем, кому нужно что-то RHEL-подобное, лучше все же Федора
     
  • 4.52, Аноним (52), 10:23, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    сколько раз в день обновляетсь?
     
     
  • 5.53, Аноним (53), 10:37, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Да, я люблю собирать из исходников программы 320Kb, и качать библиотеки 20Gb.
    А ну да, это же aur, тогда в чем разница между Debian.
     
  • 5.76, Xo (?), 11:49, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Раз в неделю достаточно, а можно и каждый день при желании.
     
  • 2.54, Аноним (54), 10:37, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    У клонов RHEL нет иксов и части десктоп пакетов (gamescope например)
     

  • 1.29, Аноним (29), 09:20, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		
    Основная проблема с их равенством в том, что они хотят не реальное равноправие, а математическое равенство. А оно подразумевает превращение кое какого меньшинства в равную большинству силу. Догадайтесь какими методами. Этож запад. Там ради успеха карьеры люди на все пойдут.
     
     
  • 2.42, Аноним (40), 09:34, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    > математическое равенство. А оно подразумевает превращение кое какого меньшинства в равную большинству силу

    Ну-ка поясни, каким образом?

     
     
  • 3.43, Аноним (38), 09:36, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    "Голосованием"
     
  • 2.67, Аноним (64), 11:26, 20/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.78, mos87 (ok), 11:50, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    это марксизм
     

  • 1.44, ryoken (ok), 09:36, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		
    Создается впечатление, что это дубль новости. Или еще где-то читал, на ЛОРе что ли..?
     
     
  • 2.62, Аноним (62), 11:17, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Описание достижений было в новости https://opennet.ru/65146-debian про верификацию возраста в Debian.
     

  • 1.68, Аноним (64), 11:31, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		
    Дебиан основан на религиозной идее штабильности Прямо сейчас то, как выполняетс... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.71, Аноним (71), 11:43, 20/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		
    Не снимая шапочку из фольги: а что если хотят развалить один из немногих стабильных дистров с длительным сроком поддержки?
     
     
  • 2.77, mos87 (ok), 11:50, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    не снимай.

    В этом сраче не отпишется ни единый админ которому нужна эта поддержка. Они заняты.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру