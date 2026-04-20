Избран новый лидер проекта Debian

2.19 , Аноним ( 5 ), 08:54, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "Галантерейщик и кардинал - это сила!" © г-н Бонасье

2.21 , анм ( ? ), 08:57, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ооочень толсто, попробуйте потоньше

2.36 , Аноним ( 36 ), 09:27, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Будущее за Альт << Нафиг надо такое будущее!!!;) Только вчера тыкал сие чудо. Это всё выглядит как далёкий привет из мира Линукс 2000x; в частности их установщик как бы намекает что заточено это на массовое развертывание каким нибудь админом, а не для использования "обычным" пользователем! Ибо обычный человек без чтения документации скорее всего даже не установит это чудо. Обычные люди пойдут и возьмут условный Mint или что-то ещё, но явно не это.

3.40 , Аноним ( 40 ), 09:32, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > заточено это на массовое развертывание каким нибудь админом Как будто это плохо

> а не для использования "обычным" пользователем! Ибо обычный человек без чтения документации скорее всего даже не установит это чудо Как будто ориентация на умственно-отсталых - это хорошо.

4.47 , Аноним ( 36 ), 09:38, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Уж кто кто, а разрабы альт Линукс явно отсталые, вот только конечно не умственно, они просто отстали от реальной жизни и это факт!

3.57 , СисадминА ( ? ), 10:53, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Посмотрите на инсталлятор дебиана, даже при установке Windows NT 4.0 было всё понятнее и меньше вопросов. У Альта вполне понятный инсталлятор, и к тому же свой оригинальный. Сейчас они разрабатывают новый альтератор так что скоро всё будет ещё удобнее.

2.58 , KALIBR10 ( ok ), 10:59, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Несомненно Альт и RHEL лучшие, но я бы расширил до тройки лидеров добавив Suse LE. В отличии от всех остальных эта троица реально делает своё а не плодит форки дистрибутивов.

2.70 , Аноним ( 64 ), 11:37, 20/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Будущее за Альт и RHEL. Будущее наступило, и NixOS стал бесспорным лидером по количеству проектов, имея решительный отрыв от остальных. Единственный, кто может составить конкуренцию - Guix, но ему ещё нужно много усилий.

