Лидером Debian впервые станет женщина. Позиция по верификации возраста в Debian

|2.213, Аноним (213), 15:43, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Добавление API для запроса приложениями информации о возрасте пользователя также обсуждается разработчиками дистрибутивов Ubuntu, Fedora, Linux Mint и NixOS.
Надеюсь в Kubuntu не пройдет, даже если впилят в основную версию Ubuntu.
|1.3, Аноним (3), 09:18, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
И даже тут эти дебиановцы замедляет прогресс. Куда не зайдешь, тот же стим спрашивает про дату рождения.
Нет чтобы разом усе прописать при установке системы, и спокойненько в игрульки гамать.
А если расширить апи, то и регистрация в один клик будет возможно, только пас задать.
|2.11, kusb (?), 09:43, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Автоматическая регистрация через Единый Идентификатор
|3.321, Аноним (321), 22:44, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Нужно логин через Госуслуги и в операционку и на сайты в интернете и везде.
|4.335, Аноним (292), 23:36, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С какой скоростью и усердием у нас пропихивают max, то не за горами.
|6.346, Аноним (292), 00:38, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А вы получается не следите за тем, что у нас происходит.
Погуглите т.к. тут удаляют ссылки на эти статьи и законы.
|2.99, ПростойФермерДжон (?), 11:35, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>дебиановцы замедляет прогресс
Дебиановцы такие, надо использовать коней, и деревянные колеса,
А нет, каменные колеса).
|2.112, МИСАКА (?), 12:01, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Единая Система Идентификации и Аутентификации уже давно существует
|2.132, Кирилл (??), 12:47, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Их позиция внезапно максимально здравая. Хочешь прогресса - поставь нужный пакет и прогрессируйся сколько влезет.
|2.163, Вирт (?), 13:36, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Дату рождения нужно не только прописать, но и подтвердить. Причем при каждом логине, то есть по сути паспорт свой нужно демонстрировать при каждом логине вместе со своим лицом.
И так как на твоем компе нет и не будет базы действующих паспортов, то все видео и фото, нужно при каждом логине отсылать на спец. сервера принадлежащие государству.
И вот гады, они не хотят быстренько запилить этот функционал в свой дистрибутив.
А то было бы так круто, каждый раз делать "ку" и ждать пока товарищ майор разрешит тебе пользоваться компьютером при каждом логине.
|3.177, Аноним (177), 13:59, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не волнуйтесь так,на заре эпохи айти людям разрешалось работать за эвм не более пяти минут.
|3.185, Аноним83 (?), 14:08, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Откуда вы такие только берётесь.
В РФ загран который с биометрией и на 10 лет уже содержит NFC смарт карту, его можно ложить на NFC ридер и читать с него данные, подписывать там что то.
Как минимум доказательство владения он обеспечивает.
В других странах тоже кое где есть удостоверения личности со smart card внутри.
В целом это достаточно удобно когда нужно через инет получить "госуслуги", а тем более что то подписать и сдать, типа налогового отчёта.
И по хорошему прогресс должен идти просто в сторону работы opensc в системе из каробки, с браузерами в том числе.
|4.238, aname (ok), 17:03, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Как минимум доказательство владения он обеспечивает.
Доказательство владения чем?
А если этот ваш NFC незаметно подрезали?
|5.322, Аноним83 (?), 22:45, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Доказательство владения смарткартой, которую выдали понятно кому и понятно кто.
На самом деле тут паспорт мало чем отличается от банковской карты или даже сим карты (хотя последние раздают кому попало).
|4.317, нах. (?), 22:40, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> В РФ загран который с биометрией и на 10 лет уже содержит
к счастью от него пока еще можно отказаться.
> Как минимум доказательство владения он обеспечивает.
Угу, кто владеет, тот и берет кредит на пару лямов на твое имячко.
> В других странах тоже кое где есть удостоверения личности со smart card
> внутри.
только есть нюанс - она там пином закрыта. И в ответственных случаях нужно либо знать этот пин, либо предъявлять отпечаток пальца, и только тогда разблокируются внутренние ключи, которыми можно что-то подписать.
То и другое разумеется могут спросить только государственные служащие, а не васян с де6иллианом, потому что есть еще и защита персональных данных не только на бумаге.
(см недавнюю смешную историю с картотекой одной э.. партийной организации)
|5.324, Аноним (321), 22:49, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Локальные учетные записи запретить, сделать логин в систему только через госуслуги. На сайты тоже только через госуслуги.
|
|6.327, Аноним83 (?), 22:53, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я от местных госов хочу добится того, чтобы я мог на местные госуслуги попасть просто приложив локальный паспорт к NFC кардридеру и введя пин.
Но тут сплошное кумовство и грантоедство, всякие топы - сплошная соросятня, со всякими мвф в бэкграунде и прочими USAID в портфолио.
Это даже смешно - они цифровой гулаг не могут нормально построить за деньги тех кто их всю жизнь вскармливал :)
|7.336, Аноним (292), 23:43, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А чего уехал то бедненький, пожалеть ?
Мда... отдельный подвид лицемеров.
|5.325, Аноним83 (?), 22:50, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> к счастью от него пока еще можно отказаться.
Я не знаю с какой стороны квн вы находитесь, но я иногда думаю что проще было сдать биометрию и сейчас бы я мог спокойно открывать банковские счета удалённо в любом банке. А без этого только несколько банков РФ дают открытся, некоторые с заметными ограничениями.
> Угу, кто владеет, тот и берет кредит на пару лямов на твое имячко.
Одного паспорта с биометрией мало, нужен ещё доступ до госуслуг чтобы выпустить госключ и иметь мозможность квалифицированной ЭЦП делать что угодно.
> только есть нюанс - она там пином закрыта.
Да, так и есть. Местный документ у меня со смарткартой и там pin, puc - всё как в старые добрые на симках :)
Но и в рф нужен доступ до госуслуг, сам загран не даёт ЭЦП.
|1.6, Аноним (6), 09:28, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>> делегирования части решаемых лидером задач на 1-2 помощников для повышения эффективности работы
ага, чтоб самой не отвлекаться от:
>>поддержки разнообразия в сообществе
всё как обычно.
|3.87, IdeaFix (ok), 11:13, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну, 13 уже как-то удивляет даже по сравнению с 12. То ли еще будет.
|3.215, Аноним (215), 15:50, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Туда ему и дорога, после принятия systemd, Debian уже не жаль. Теперь его начнут еще и на Ruby, Node.js и Go переписывать в соответствии с политикой разнообразия. Тем больше народу свалит на Диван.
|3.263, penetrator (?), 19:30, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
азиатский подход к программированию и проектированию - это мрак, если наступит эра окончательного идиотизма под их руководством, то нас ждет полный зверек
|2.10, Аноним (10), 09:39, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>«Ещё над чем бы я поработала в плане бюджета на разнообразие — так это над его большей публичностью, чтобы те, кто действительно этого заслуживает, узнали о нём; иначе мы рискуем тратить его просто ради расходования.»(с)Sruthi Chandran
Сразу видно, что человек хороший.
|2.32, Bob (??), 10:11, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сударь, вы забыли на счёт:
>более доброжелательной манерой общения в сообществе
Потом Debian скатится как Mozilla. Хотя...
Это уже "печальный" дистр...
Только Arch "душу мою радует")
|
|3.51, Аноним (51), 10:40, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
да да домать колотить каждый день, чтобы пакеты пвхли свеежстью....не всем такое надо
|3.54, Аноним (54), 10:48, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это хитрый план. Делегировать работу плебсу, заменить разрабов диверсификантами и отменить любую критику под растрельную статью о "недоброжелательному" общении.
|2.58, Аноним (240), 10:49, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Что такого плохого в поддержке разнообразия? Есть чувствительные люди, которые являются хорошими специалистами, но боятся или им некомфортно участвовать в проекте. Имеете против того, чтобы люди вносили вклад в проект?
Когда-то подобным образом давили на женщин. Если какой-нибудь аутист, который с трудом социализируется, сможет влиться в сообщество debian из-за поддержки разнообразия, не вижу минусов. Некоторым людям действительно нужна поддержка.
|3.83, LaunchWiskey (ok), 11:12, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А им кто-то мешает участвовать в проекте? Любой может приходить и участвовать. Весь этот вой про разнообразие он лишь для выбивания бюджетов на прокорм SJW-паразитов, которые не умеют и не хотят работать ни головой, ни руками.
|4.98, Аноним (240), 11:34, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, мешает. Почитай сколько ненависти изливается на женщину (нового лидера). А ведь вряд ли здешний аноним палец о палец ударил чтобы как-то помочь debian.
Вы просто привыкли, что базовые вещи и социальные взаимодействия для вас обычное дело. Повторюсь, что некоторые коммуницируют с трудом. А под давлением так вообще участвовать не будут.
А если вы за токсичную разработку, тогда радуйтесь и тому, как Линус прогнал российских разработчиков из ядра. Это другое или всё-таки какая-никакая дружелюбность в проекте должна быть зафиксирована? Если что, я не злорадствую и я за их возвращение.
|5.108, LaunchWiskey (ok), 11:53, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Да, мешает. Почитай сколько ненависти изливается на женщину (нового лидера).
Очень показательный ответ, типичный для SJW-активиста. Дело в том, что её критикуют не потому, что она женщина, а потому что те идеи, что она предлагает это совсем не то, что сейчас нужно проекту. Но конечно, если её прокатят, то SJW во весь голос будут орать, что это из-за того, что она женщина, а не потому, что она как специалист не подходит.
> Повторюсь, что некоторые коммуницируют с трудом
А некоторые вообще страдают от шизофрении, но очень хотят стать руководителями крупной международной корпорации, а может и главой государства. Давайте же дадим им такую возможность ради равноправия и инклюзивности! Может человеку к профильному медицинскому специалисту обратиться для начала?
|6.118, Аноним (118), 12:17, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Очень показательный ответ, типичный для SJW-активиста.
Аппеляция к личности? как не красиво!
> а потому что те идеи, что она предлагает это совсем не то, что сейчас нужно проекту.
Это вы решаете?
Вы голосовали? Может вы сами подали свою кандидатуру?
Если нет, то какая у вас экспертиза "что сейчас нужно проекту"?
> а не потому, что она как специалист не подходит.
А почему она не подходит как специалист?
У вас есть право и знания оценивать?
Где оценка "ей не хватает вот таких компетенций"?
|7.150, Аноним (150), 13:17, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
то что нужно, должно решить голосование, однако кандидатур иных нет, и вам это ничего не напоминает?
кстате, само по себе это показатель, что нормальные туда не хотят. что можно рассматривать как глубокую болезнь, и признак того что нормальные давно разбежались по нормальным дистрибутивам.
|8.157, Аноним (157), 13:27, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Неа Никто не запрещал подавать кандидатуру, никто не оказывал давление на канди... текст свёрнут, показать
|7.225, anoName (?), 16:15, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
не к личности, а к набору стандартных ложных убеждений, характерных для одной субкультуры.
впрочем, вполне возможно, что за вычетом этих их догм им личность формировать и не из чего.
|6.125, Аноним (240), 12:31, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> это совсем не то, что сейчас нужно проекту
О, отлично. Сделайте то, что нужно проекту. Почему не выдвинули свою кандидатуру? Всяк горазд критиковать, а на деле вы кто?
|7.148, Аноним (148), 13:10, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
"Свои" кандидатуры покинули проект ещё в 14-м году, если что. Некоторые сделали форк. Так что глупо рассчитывать на какое-то адекватное голосование, когда большинство адекватных давно покинуло проект.
|5.146, Аноним (146), 13:05, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А почему вообще здешний аноним должен помогать проекту, половина участников, которого либо на зарплате в канониклах, либо на стипендиях и грантах у редхатоайбиэмов и прочих мелкософтов? Вопрос риторический.
|6.175, Аноним (240), 13:58, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вопрос глупый, а не риторический. Не хотите помогать – ну так и критика неуместна.
|
|7.187, Аноним (148), 14:08, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Конечно, чтобы критиковать качество молока обязательно надо быть коровой.
|
|+/–
Не только. Это продвигает повестку в массы юных и неокрепших умов.
|3.92, Аноним (-), 11:26, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Их "разнообразие" — это про разнообразие ради разнообразия, а не качественных специалистов.
Какой-нибудь Лисси (ранее Йон) Смит, который в жизни этот Debian не использовал, и вообще он "чувствительная, творческая личность".
Руководство получает гранты от "кого надо", и радуется новой даче. Лисси получает с этого откат. А остальные... Белые расисты не заслужили ничего.
Если брать людей за фактические навыки, и не подчёркивать их принадлежность к конкретной группе, то всё будет ОК, но... На это гранты не дают.
|4.95, Аноним (-), 11:29, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
От Аноним (15):
> With respect to Diversity, I still stand by my what I said in my previous platforms.
>
> “How many times did we have a non-(cis)male candidate for DPL? If I am not wrong, when I contested in 2020, I was the second non-(cis)male DPL candidate till date.
>
> I am aware that Debian is doing things to increase diversity within Debian, but as we can see, it is not sufficient.
Вот и косвенное доказательство.
|4.100, Аноним (240), 11:37, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Их "разнообразие" — это про разнообразие ради разнообразия, а не качественных специалистов.
Свечку держали, каждого проверяли? Здесь вам не коммерческий проект, разнообразие ради разнообразия не прокатит. Или думаете прогонят цисгендеров и побанят ради квот меньшинств? Бред, это не компания со штатом наёмным.
|5.115, Аноним (148), 12:11, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Линукс фаундишен тоже некоммерческий, но большинство разрабов сидит на зарплате. Так что ограничить остальных в правах или вообще исключить для них не проблема.
В сабже ради внедрения systemd умудрились выкинуть серьёзное количество разрабов. Так что сделать это ради разнообразия ещё раз никто не мешает.
|
|
|
> В сабже ради внедрения systemd умудрились выкинуть серьёзное количество разрабов.
Выкинуть?
Кажется эти луdduты сами ушли, в знак протеста что их кривые поделки не хотели использовать.
|7.122, Аноним (148), 12:24, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
На их мнение наплевали, поэтому взяли и сделали форк. И судя по эмоциям, они тебя обидели?
|4.343, Ыеуз0 (?), 00:20, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если бы это всё заканчивалось деньгами. Но нет, повестка мультигендерфлюидности таким образом прорастает в массы.
|3.129, warlock (??), 12:37, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У индийцев своеобразное представление о разнообразии. На практике они сводят это к тому, чтобы пропихнуть везде индийцев и форсировать соблюдение кастовые законов и уважение кастовых стереотипов.
|4.149, нах. (?), 13:17, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
я просто напомню что именно в индии министром образования смог стать неприкасаемый.
а толкать раджей на лидерские должности принято исключительно у американских леваков-грантопилов.
|5.241, tonys (??), 17:35, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
При этом решения в министерстве принимаются теневым кабинетом раджей, а неприкасаемый только лишь озвучивает их и подписывает документы.
Если это единственный вариант ,который действительно работает так как было задумано.
|4.176, 12yoexpert (ok), 13:58, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
подтверждаю, убедился в этом лично в трёх разных компаниях, не говоря уже о сторонней инфе
|3.212, Аноним (212), 15:43, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Если какой-нибудь аутист
Со всеми этими правилами, проверяющими и канселяциями аутисту самое то вливаться.
|4.214, Аноним (240), 15:48, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Со всей этой скрупулёзностью процесса сборки и сопровождения пакетов в debian.
|3.344, Аноним (344), 00:25, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Что такого плохого в поддержке разнообразия?
В том, что количество мест ограничено, и чем больше мест отдаётся под разнообразие, тем меньше в проекте остаётся настоящих специалистов.
>Если какой-нибудь аутист, который с трудом социализируется
Никому нет дела до реальных людей с реальными проблемами. Поскольку аутистов во-первых не много, а во-вторых, картинку того, как какому-то такому человеку помогли, не получится продать в массы.
>сможет влиться в сообщество debian из-за поддержки разнообразия
Как раз для таких вещей и придумана анонимность. Человек выбирает себе какой-то никнейм, и работает под этим никнеймом.
|1.7, Аноним (10), 09:28, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>участница из Индии
Надеюсь принесёт с собой больше индийского кода в debian. Нужно давать дорогу "перспективным программистам".
|2.33, Bob (??), 10:12, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С песнями и плясками)
>более доброжелательной манерой общения в сообществе
|1.8, анон (?), 09:36, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Планы Шрути на посту лидера касаются поддержки разнообразия в сообществе,
Мда
С одной стороны, я всегда за большее участие женщин в айти, потому что иначе на ком жениться?
Но почему у женщин обычно sjw фигня в программе? Где связь?
|2.155, нах. (?), 13:24, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> С одной стороны, я всегда за большее участие женщин в айти, потому что иначе на ком
> жениться?
ты ее фотку-то видал? Она-то тебя на себе женит, пару раз, если изловит. "а придется!" (c)
> Но почему у женщин обычно sjw фигня в программе? Где связь?
примерно там и связь - именно эти sjw пробиваются на лидерские должности. Это ж их единственное умение - дешевое политиканство и выставление себя обиженками с требованиями немедленно искупить "вину".
А тех кто просто кодит - во-первых в принципе единицы, просто в силу того что пол _влияет_ таки на организацию мышления, как бы не хотели эти люди замазать эту разницу, во-вторых они кодят а не рвутся поуправлять.
Так что женись на художнице с гуманитарным образованием, посимпатичнее. А о работе поговорить можно и с мужыками.
|3.281, Сладкая булочка (?), 20:41, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> ты ее фотку-то видал? Она-то тебя на себе женит, пару раз, если изловит.
Я заварила кофе и дверь. Раздевайся, проходи. (с)
|3.349, анон (?), 02:40, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>ты ее фотку-то видал?
Внешность у большинства женщин недолговечна.
>пол _влияет_ таки на организацию мышления
Немногие знакомые мне женщины программистки не отличаются по качеству написанного кода от мужчин. То есть, они отлично _могут_, просто почему-то _не хотят_.
>женись на художнице с гуманитарным образованием, посимпатичнее
Не получается, я пробовал.
|1.15, Аноним (15), 09:53, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Пропал дебиан:
With respect to Diversity, I still stand by my what I said in my previous platforms.
“How many times did we have a non-(cis)male candidate for DPL? If I am not wrong, when I contested in 2020, I was the second non-(cis)male DPL candidate till date.
I am aware that Debian is doing things to increase diversity within Debian, but as we can see, it is not sufficient.
|3.24, Витюшка (?), 10:05, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ничего страшного, есть...
(спустя год)
Ничего страшного, есть...
(спустя год)
Ничего страшного, есть... ничего нет
|4.28, dannyD (?), 10:08, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
и сырцов не осталось?
как там папа Карло? сам скомпилировал Буратино из полена.
|6.133, Аноним (148), 12:48, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Есть много чего, что собирается без него. И на нём свет клином не сошёлся.
|5.170, 12yoexpert (ok), 13:48, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
всё переводят на раст и MIT, так что исходников либо не останется вообще, либо независимые разработчики физически (недостаток вычислительных ресурсов для сборки) и когнитивно (переусложнение) не смогут с ними работать
|4.50, Bob (??), 10:39, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Свято место пусто не бывает. Steam с Arch норм Linux двигают. Ну и ChromeOS, для чайников.
|5.77, Аноним (54), 11:02, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
По-моему Steam уже спрашивал возраст задолго до общего фиаско. Можно сказать работают на опережение!
|6.144, Bob (??), 13:03, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Дык, content rating system в "развлечениях" уже около 100 лет, с 1930 года. Для снятия ответственности с себя и отсеивания шпингалетов от взрослых развлечений.
С другой стороны - не расследовать же дело Эпштейна? Можно на самих себя выйти)
|4.268, Аноним (268), 19:52, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ничего страшного. Есть ...
Ничего страшного. Есть всем ...
Ничего странного. Есть нечего ...
|2.39, анондирован (?), 10:28, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Пишут разнообразие - читай индусы. Никак иначе пропихнуть их не смогли, а тут хопа и расизм подъехал.
|3.79, Аноним (54), 11:05, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ха, индусы по сравнению с нонцис-нейроконвертами покажутся богокодерами на сказочных виманах.
|4.158, нах. (?), 13:27, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ха, индусы по сравнению с нонцис-нейроконвертами
а с чего ты взял что индусы нетакие? Среди них как раз полно подобных персонажей. Даже в самой индии, не говоря уже о щщисливых обладателях гринок.
|1.17, анм (?), 09:55, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> маловероятно, что большинство участников проголосуют "против всех".
А зря
> systemd уже принято изменение, добавляющее в userdb поле birthDate
Я тут на openrc вернулся, системы грузятся мгновенно
Just sayin сколько бесполезного хлама в системде скопилось, а профиты уже - мизерные
|2.41, анондирован (?), 10:30, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
делаю выбор между китайским Deepin и Vendefoul
о пролитом молоке не плачут (Debian и Ubuntu фсё)
|1.25, Аноним (231), 10:05, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Планы Шрути на посту лидера касаются поддержки разнообразия
Может, всё-таки лучше заняться кодом?
|2.35, Аноним (54), 10:14, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не, код это для полтора помощников. Хороший лидер - делегирует!
|2.63, Аноним (240), 10:52, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, лучше заняться кодом. Почему вы этим не занялись и не выдвинули свою кандидатуру?
|2.191, LaunchWiskey (ok), 14:23, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Может, всё-таки лучше заняться кодом?
Не факт, что она это умеет. Про её "вклад в 100+ пакетов" уже были вопросы, и внятного ответа в чём именно этот вклад заключался так и не появилось.
|1.34, Аноним (-), 10:13, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
API для проверки возраста? Все же понимают, что это только маленький первый шаг к API для проверки через биометрию...Не удивлюсь, что это все лобируют люди стоящие за OpenAI и Альтманом
|2.120, Аноним (120), 12:22, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Биометрия для определения возраста слабо подходит. Нет в принципе никакого способа точно определить возраст хотя бы до +-1 года. Все эти скандалы на Олимпийских играх, когда китайские гимнастки на вид совсем дети, но с правильным паспортами и нет способа доказать обратное, а уж там никаких проблем нет ни с оборудованием, ни с возможностью взять любые анализы.
А делать выводы о возрасте через мыльную камеру вебки вообще не реально.
Скорее всего закончится требованием авторизации через какие-нибудь аналоги местных госуслуг.
|3.205, pic (??), 15:19, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тогда только вход по ID (карточка удостоверения личности).
|3.219, Аноним (220), 16:06, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Биометрия для определения возраста слабо подходит
Какая разница, для чего она подходит? Скот её уже под разными предлогами сдал, не будет проблемы сдать и ещё раз, даже если сказать что это нужно для призыва фей для производства волшебного нанопорошка, сыплящегося с их крыльев, необходимого для спасения планеты от глобального потепления.
|2.207, pic (??), 15:21, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>это все лобируют люди стоящие за OpenAI и Альтманом
Самый древний народ на земле, как он себя считает.
|1.43, анондирован (?), 10:31, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Не просто индуска, а единственная кандидатка на эту должность. Дебианцев поставили перед фактом одобрямс либо валимс.
|2.56, Аноним (148), 10:48, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Очень похоже на голосование по поводу systemd, когда голосовали много раз до получения нужного результата.
|2.59, Bob (??), 10:49, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Есть варик "голосую против всех" - тогда не выберут)
|3.230, Аноним (231), 16:29, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
как проходило голосование за системду:
repeat until выбрали_системду
|2.67, Аноним (67), 10:54, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Дебианцев поставили перед фактом одобрямс либо валимс.
Да ну?) Им вот совсем-совсем запретили выдвигать других кандидатов?
Или просто больше никто не выдвинулся потому что "нафиг надо"?
|3.135, Аноним (148), 12:51, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Более менее активных давно выжили. Остались только совсем амёбы или наймиты каноникал.
|1.65, Аноним (67), 10:53, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Дебиан сдох. Вот совсем.
И совсем не потому что будущий потенциальный лидер женщина, индуска или радетель за дайверсить.
А потому что она ЕДИНСТВЕННЫЙ кандидат!
Всем уже абсолютно ПО и никто не хочет лезть в это болото.
> Позиция по верификации возраста в Debian
Точно также пофиг. Они в какой-то момент задолбаются патчить системд (если вообще будут), и оно появится как опция. Да и получать штрафы в двух самых больших штатах и немаленькой стране им тоже как-то не прикольно.
|2.259, Аноним (259), 18:33, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Да и получать штрафы в двух самых больших штатах и немаленькой стране им тоже как-то не прикольно.
Важно не то, можно ли получить извещение о штрафе, важно, могут ли оседлые бандиты его собрать.
|3.260, Аноним (260), 18:38, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Важно не то, можно ли получить извещение о штрафе, важно, могут ли оседлые бандиты его собрать.
Теория по "оседлых бандитов" это всего лишь одна из множества теорий.
Важно то, что объединение свободных людей, может попросить соседей выписать штраф удакам.
Так как добрососедские отношения это важно.
|4.278, Аноним (278), 20:36, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Так как добрососедские отношения это важно.
Не настолько важно. На подобные вмешательства во внутренние дела можно и дипотношения разорвать, и если надо - и "Геранями" ответить.
|2.291, Аноним (291), 21:04, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>А потому что она ЕДИНСТВЕННЫЙ кандидат!
Год назад было 4
А в 2024 - 2
В 2023 тоже 1
И на что это влияет?
|1.78, LaunchWiskey (ok), 11:03, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Это та самая индуска, которая уже три раза участвовала в выборах с идеями разнообразия, инклюзивности и жалобами на то, что в проекте слишком много мужчин и слишком мало индусских женщин и надо бы потратить бюджет на их привлечение? Ох. Хорошо, что я вовремя перешел на Red Hat)
Ну там ещё 2 недели голосования и можно выбрать против всех. Посмотрим, что выберут дебиановцы.
|2.90, Аноним (90), 11:19, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ну там ещё 2 недели голосования и можно выбрать против всех. Посмотрим,
> что выберут дебиановцы.
И что будет?
Проект остается без руководителя?
Его просто закрывают, тк такое импотентное сообщество ничего сделать не может?
|3.151, Аноним (146), 13:17, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> импотентное
.. оно стало, когда трудоустроилось под desktop к корп-ораторам, как ты и хотел. Продолжай вepeщать и дальше, останешься без дистра, зато в обнимку с лю-бимыми (или скорее - тебя во все места лю-бящими) корпоратами. Мы-то, самостоятельные парни из сообщества, знаем с какой стороны включается компьютер, как установить Арч и собрать Ё-билд. А вот ты себе и пoпкy не пoдoтpёшь без мaмкuной помощи. Съедят с oвном тебя твои ко-пpoтивные.
|4.173, Аноним (150), 13:54, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
никогда не пользовался дебианом, на слаке был долго, потом на федоре, на работе на центосе, потом на альме, сейчас когда на выбор целый букет и дистров всяких по паре для каждой твари, в чем ценность дебиана? они никогда ничего не гарантировали, любой пакет могут выкинуть просто потому что майтенера не нашли, я вот сталкивался, хоть и не пользуюсь, софт старый, дыры в нем находят любые, то есть они вообще никак не пытаются даже в в инфо.без, у редхата много чего отключено на этапе компиляции и многие дыры в систему не попадают, а тут просто собрали как есть, да еще и дефолтные настройки поменяли зачем-то. Ну помрет и пофиг в целом.
|3.166, Аноним (150), 13:40, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
конечно не закроют, но возможно дистрибутив расколется, часть пойдут делать "оригинал", который оплачивют с грантов, часть свалит, а часть отпочкуется во чтото маленькое и возможно ненужное, деревативов и так много - будет еще один, или не будет. В любом случае, в том виде что есть дебиан существовать прекратит, а его флаг/название подхватят совсем другие, с другими целями и возможностями.
|4.298, Аноним (148), 21:28, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Второй цикл он уже не переживёт. Кто-то пакетики должен собирать, а не думать про разнообразие.
|2.93, LaunchWiskey (ok), 11:26, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Это та шляпа, которую проглотил Indian Business Machines?
Дай-ка угадаю - надо было на Arch, да? ))) А ничего что ядро и кучу других проектов для него так или иначе делает та самая Шляпа?
> И что будет?
> Проект остается без руководителя?
> Его просто закрывают, тк такое импотентное сообщество ничего сделать не может?
Заново будут набирать кандидатов. Там один крендель уже пытался выдвинуться, но опоздал на несколько часов с подачей заявки, поэтому участвует одна Шрутхи.
|2.103, ПростойФермерДжон (?), 11:42, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Позиция по верификации возраста в Debian
Детям Интернет будет показывать смешарики, только угодные.
А пенсионерам скидки на акции в пятерочке.
|2.126, Аноним (240), 12:34, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Хорошо, что я вовремя перешел на Red Hat)
Так там инклюзивность и кодекс поведения давно уже включены в рабочие процессы. Раньше, чем в комьюнити дистрибутивах. Ищите себе что-то другое после такого открытия.
|3.273, Аноним (148), 20:23, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Когда системд стал де-факто инитом.
Системд это системный менеджер, если что. Инитом он никогда не был.
|2.189, alex74 (?), 14:14, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тогда же когда стало нормально ограничивать время входа в систему и доступ к файловой системею.
|1.109, Аноним (197), 11:55, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Всех хотят хорошего председателя!
Но никто не хочет им быть))
Тогда создайте управляющий совет.
|2.218, Аноним (220), 16:02, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В дебиане типа прямая демократия, по идее им можно вообще не выбирать председателя.
|3.251, Аноним (231), 17:56, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> прямая демократия
Вот такая: "создание более простого процесса принятия решений для утверждения мелких повседневных вопросов, для которых общее голосование избыточно".
|1.110, pic (??), 11:59, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Следующим будет заявление, что невозможно подтвердить указанный возраст пользователя, и нужно вводить меры обязательной биометрии или идентификации по ID.
|2.111, pic (??), 12:01, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Именно поэтому из Windows убирают локальную учётку.
До вас тоже доберутся, законами и международными соглашениями.
|3.113, pic (??), 12:03, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
С 2022 выросло число мониторов поставляемых со встроенной камерой и микрофоном.
|4.347, Аноним (345), 00:51, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
паяльник в фикспрайсе 200 рублей, накопи с завтраков если у мамы нел иголки, а у папы куска синей изоленты чтоб заклеить ккамеру и сломать микрофон
|2.180, Аноним (150), 14:02, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
будет, это факт, если бы было важно скрывать возраст, эволюция бы чтото "придумала", и фиг бы ты определил. Но если сделают так чтобы ютуб перестал подтверждать возраст через вход в аккаунт, а достаточно будет гдето локально чтото покрутить, так это же хорошо.
|1.117, Аноним (117), 12:16, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
"Планы Шрути на посту лидера касаются поддержки разнообразия в сообществе"
пропал дом.
Я как работадатель нанимаю роль программиста и меня не интересует как и с кем работник занимается сексом. Какого черта вы мне это хотите навязать? Меня как бизнес это не интересует!
|1.128, Филипп Филиппович (ok), 12:37, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
«Поддержка разнообразия» в переводе с гоблинского означает «дискриминация "неразнообразных"».
Поддерживать равноправие — да, нормально, неважно, какого человек пола и на какой пол направлено его влечение, как и цвет кожи с разрезом глаз, всё это ни на что само по себе не влияет, лишь бы дело делал и не устраивал неконструктивных конфликтов.
Но «поддержка разнообразия» означает, что при хотя бы отдалённо сравнимых рабочих качествах выбирать будут «разнообразных», и это там, где ещё сохранена часть адекватности. А в совсем неадекватной системе могут брать и идиотов со скандалистами, если они «разнообразны».
То, что женщина станет лидером проекта, меня вообще никак не смущает. А вот то, что у неё в планах «поддержка» — это какой-то… позор.
Когда женщину, негра или трансгендера берут за рабочие качества, это нормально. Но был уже очень крупный производитель самолётов, небравший на работу негров просто потому, что они негры, а не за квалификацию. Ну и приехали, до сих пор все помнят незакрученные болты. Потери были колоссальные. А всё потому, что разнообразие поддерживали. Искусственно и в ущерб работе.
|1.130, etar125 (ok), 12:41, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Планы Шрути на посту лидера касаются поддержки разнообразия в сообществе
...
>How many times did we have a non-(cis)male candidate for DPL? If I am not wrong, when I contested in 2020, I was the second non-(cis)male DPL candidate till date. I am aware that Debian is doing things to increase diversity within Debian, but as we can see, it is not sufficient.
Конечно это из-за того, что Debian недостаточно поддерживает разнообразие! Это ведь совсем не из-за того, что эти самые non-(cis)male просто не хотят занимать пост лидера!
|1.140, Аноним (140), 12:56, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А вот в интернетах пишут, что эта Шрути Чандран, это жена одного программиста из Индии, у нее нет технического образования, и основную поддержку ей оказывал один из кандидатов в Пиратскую партию Индии.
"I got introduced to the free software world and Debian through my husband. I attended many Debian events with him. During one such event, out of curiosity, I participated in a Debian packaging workshop."
|4.248, Аноним (148), 17:48, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Его патчи просто не стали принимать в пользу решения от корпораций. Если учесть, что ядро давно стало американским корпоративном продуктом, то весьма логичное действие. Согласно разным управленческим методичкам в пределах одной корпорации нельзя допускать внутреннюю конкуренцию.
|5.255, Аноним (255), 18:27, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Его патчи просто не стали принимать в пользу решения от корпораций.
Не правда.
Он просто начал указывать что ядро должно быть для десктопа в первую очередь.
Более того он забивал на проработку краевых случаев, что в разработке такого проекта как ядро недопустимо.
|3.246, Аноним (246), 17:45, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты не понимаешь! Это другое!!1 (с)
То был целы белый мужыг!
А тут какая-то женщина, да еще и индуска.
|1.141, 12yoexpert (ok), 12:56, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Шрути Чандран
RIP, дебиан тоже захватили
> Планы Шрути на посту лидера касаются поддержки разнообразия в сообществе
то есть привести как можно больше своих
> делегирования части решаемых лидером задач на 1-2 помощников для повышения эффективности работы
то есть привести как можно больше своих
> В планах также упоминается создание более простого, чем общее голосование разработчиков (GR, General Resolution) процесса принятия решений для утверждения мелких повседневных вопросов, для которых общее голосование избыточно.
чтобы легче было приводить своих и избавиться от чужих
старо, как мир
|2.232, ТрактористМейнтейнер (?), 16:37, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>то есть привести как можно больше своих
А что тебе ненравится, ходил в сервисный центр, отдавать ноутбук, и там, Цигане).
Ну тоесть прям приличная вывеска все такое.
В итоге взяли за диагностику деньги, и загнули ценник 1,5 стоимости ноутбука на замену монитора, ах да можно ведь еще сказать что кофе пролил на клавиатуру, и что то там мост.
(*Ах да, был один блоггер, он намеренно отключал например питание от ноутбука внутри, и ставил пломбы, и сдавал в серис, в итоге ноутбук не разбирали, и постоянно рассказывали что то типа вы пост залили).
Но в итоге сам починил.
|2.348, Аноним (348), 01:05, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> то есть привести как можно больше своих
Представляю разочарование соевых россиянских ойтишнеков. Они-то изо всех сил боролись за интернационализм и мир во всём мире, а оказалось что если не будешь комить своих националистов и воевать за свою страну, то рано или поздно тебя заставят кормить чужих националистов и воевать за чужую страну. Ой вей...
|1.171, eraser (??), 13:48, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
не понимаю чего ставить толпу минусов, оптому что женщина индусска, или потому что больше ВООБЩЕ НИКОГО НЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА ЛИДЕРСТВО
|2.184, Аноним (150), 14:07, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
то есть ее пофигизм на сабж это пофиг, главное что женщина, пофигизм сообщества на лидера тоже пофиг...вы выдергиваете факты интересные вам, а определяющие игнорируете, именно так манипулируют и делают черное белым
|2.186, Аноним (177), 14:08, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Завидуют. Тут же откровенно определившаяся со своим полом женщина.
|1.196, Аноним (220), 15:01, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>является членом команды Outreach, развивающей инициативы по обучению новичков и привлечению в проект женщин и меньшинств.
Планы Шрути на посту лидера касаются поддержки разнообразия в сообществе, делегирования части решаемых лидером задач на 1-2 помощников для повышения эффективности работы, создания для студентов структурированного курса по Debian, организации предустановки Debian на ноутбуки, работы над более доброжелательной манерой общения в сообществе и содействия участникам, предлагающим новые идеи и процессы по усовершенствованию Debian
>Проект Debian готов интегрировать возможности, необходимые для выполнения требований законов в производных дистрибутивах
Пожалуйста напомните мне, когда и при каких обстоятельствах произошёл рейдерский захват проекта, и куда теперь бежать.
|2.245, Аноним (148), 17:44, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Пожалуйста напомните мне, когда и при каких обстоятельствах произошёл рейдерский захват проекта, и куда теперь бежать.
Это было во времена проталкивания systemd, когда голосовали много раз, пока не отстранили ключевой голос "против". Сам по себе systemd угрозы не нёс, но в процессе его проталкивания дебиан хорошо так "очистился" от ключевых людей. Но я думаю, это случилось гораздо раньше.
|3.247, Аноним (246), 17:47, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Это было во времена проталкивания systemd, когда голосовали много раз,
Голосований было несколько, как раз потому что вопрос был важным.
> пока не отстранили ключевой голос "против".
Они свалили сами.
> но в процессе его проталкивания дебиан хорошо так "очистился" от
луddитов)
|4.252, Аноним (148), 18:01, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Голосований было несколько, как раз потому что вопрос был важным.
Было несколько, пока не достигли нужного результата. Те голосования, которые не поддержали systemd, аннулировали.
>Они свалили сами.
Свалили после того, как их мнением подтёрлись. А до этого было несколько неуспешных попыток протащить systemd.
>луddитов
Скорее противников догфудинга. В результате они оказались правы. Клон редхета ни кому не нужен.
|5.254, Аноним (255), 18:23, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Какие системд-хейтеры лживые Начало Разработчики Debian обсуждают переход по ... большой текст свёрнут, показать
|6.302, Аноним (148), 21:34, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну да, голосовали до тех пор, пока не пропихнули systemd. Что ты доказать-то хотел?
|5.294, Аноним (291), 21:12, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Было несколько, пока не достигли нужного результата. Те голосования, которые не поддержали systemd, аннулировали.
Голосовали пока не приняли решение. Внезапно, для принятия решения голосование и проводилось
>Те голосования, которые не поддержали systemd, аннулировали.
Таких голосований не было. Были только голосования в которых решение не было принято. Вот когда оно таки было принято все и закончилось.
|6.300, Аноним (148), 21:32, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Голосовали пока не приняли решение. Внезапно, для принятия решения голосование и проводилось
Подчеркнём, нужное решение. Когда приняли, тогда и успокоились.
>Таких голосований не было. Были только голосования в которых решение не было принято. Вот когда оно таки было принято все и закончилось.
Решение включать systemd? Если что, инит уже был. Менять его не требовалось.
|7.309, Аноним (309), 22:02, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вранье После этого всеобщее голосование debian org vote 2019 vote_002 В которо... большой текст свёрнут, показать
|
На самом деле, даже если почитать комментарии на опеннете, можно догадаться о пр... большой текст свёрнут, показать
|2.204, pic (??), 15:13, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Множество свободных проектов утонуло от увлечения политиканством.
|2.243, Аноним (148), 17:38, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Но это получатся инсинуации и догадки
Если ты сидишь в теме 5 лет, то да, для тебя ничего не изменилось. А так я прекрасно помню середину нулевых, когда было много именно энтузиастов, и к их мнению прислушивались, принимали их код и всё такое. Сейчас это скорее редкость.
>Профита этой должности не особо
Убрать конкурента с дороги, чем тебе не профит? Уже и так дебиану знатно поплохело, а значит больше людей побежит закупать rhel.
|1.203, pic (??), 15:09, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Проект Debian готов интегрировать возможности, необходимые для выполнения требований законов в производных дистрибутивах
А эти законы точно не нарушают Конституции этих стран?
|1.233, Аноним (233), 16:56, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> пакеты c библиотеками для Ruby, Node.js и Go, а также пакеты со шрифтами
Норм, по локти в этом самом копалась, знает почём фунт лиха.
|2.307, Сладкая булочка (?), 21:57, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> пакеты c библиотеками для Ruby, Node.js и Go, а также пакеты со шрифтами
> Норм, по локти в этом самом копалась, знает почём фунт лиха.
alias apt=npm ?
|1.234, aname (ok), 16:59, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Планы Шрути на посту лидера касаются поддержки разнообразия в сообществе
С Дебианом всё ясно
|4.328, _ (??), 22:58, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну да ... а 3-2-1-тия - это такой массаж ...
PS: Я думал продержатся дольше. По всем фронтам - кирдык. Чеж человеки за мир построили?! :(
|3.262, aname (ok), 19:16, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Все больше начинает нравится Fedora.
Буду Rocky осваивать. Что поделоть
|5.284, aname (ok), 20:43, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Почему не alma?
Гнойм по- дефолту, да и вообще чёт не зашло. Роки как- то больше понравился.
|4.311, Андрей (??), 22:09, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Rocky
Да, кстати популярный дистр в Европах, в том плане что хороший.
Но я как то пользовался, я правда не спец в Rhel, вроде там репы в Рф блокируют.
|
|+/–
Намана, НО! Хонты в нём подлиннее будут чем в форточке, и тоже в наглую и не стесняясь. :(
Но если не парит - пожалуй что и да. Ну не бубундо жи ставить! :-р
|3.290, Аноним (290), 21:02, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Оно - производная, по большей части. Своих пакетов - кот наплакал.
Если оригинал уйдет под плинтус по качеству сборки и интеграции, то и диван за ним следом.
И даже космонавтовы люди в проекте не помогут, т.к. в последнее время про них всё меньше и меньше слышно. Задолбались, видимо, воевать и теперь массу всего тащат тупо толстосборками.
|4.304, Аноним (148), 21:44, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Можно подумать, мэйнтейнеров дебиана закопают вместе с ним в одной яме. Перейдут на форк, ничего страшного. Местами даже проще будет, так как не потребуется держать совместимость с апстримом на бинарном уровне.
|4.318, Аноним (123), 22:42, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А что же космонавтовы люди делать-то будут, если загнуться Debian/Devuan? Чувство амосохранения должно же сработать и примкнуть их к помощи которого из перечисленных.
|1.269, Аноним (268), 19:55, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Невозможно вносить реальную пользу в 194 проекта. Играет роль теневого функционера и, возможно, работает на спецслужбы. Библиотеки, организация мероприятий, продвижение кадров.
|2.270, Аноним (150), 20:11, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
не проекты, а пакеты, 120 из них просто собираются скриптами, еще для 50 поменять единственную строку, с оставшимися 30 чуть более сложные телодвижения раз в полгода
|3.289, Аноним (202), 20:57, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ИЧСХ, это не реальные приложения, где хоть минимально надо уметь программировать чтобы разгребать текущие изменения в коде, непонятки с библиотеками и.т.п., а пакеты со шрифтами, локализациями, темами и прочими ассетами.
|1.276, pic (??), 20:32, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Голосование началось вчера и продлится до 17 апреля, но результат уже предрешён, маловероятно, что большинство участников проголосуют "против всех".
Прям все 146%, нищают разумом люди.
Печально, если выберут, придётся попрощаться, почти 20 лет пользовался.
|2.285, Аноним (278), 20:43, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Куда ты денешься с подводной лодки, на Linux From Scratch? Ну так скатертью дорога, они именно этого и добиваются - вот твою лично жизнь разрушить, потому что
>Whoever, owing allegiance to the United States, levies war against them or adheres to their enemies, giving them aid and comfort within the United States or elsewhere, is guilty of treason and shall suffer death
, а Хозяева давно определили направление, и кто не в нём - те enemies of the United States, или других местных, у них у всех направление одно и то же. Дебиан совсем не адекватный (дропнули 32 бита, например), но наиболее адекватный из оставшихся дистров. Все остальные ещё на порядки более долбанутые.
|3.337, Толян (??), 23:50, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Linux From Scratch
На Haiku йудет, или на ReactOs,
Ну или на Mac).
А что нужно Linux, только из за названия?),
Это же крутецкая фоиг**нная ос, по мнению людей.
|
|1.295, Аноним на удаленке (?), 21:25, 05/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
По мне, тем кто пользует Дебиан не надо подтверждать возраст, да и вообще линуксом в целом. Дебианщикам надо давать удостоверение пенсионера или маразматика. Я вот например пользуюсь Дебианом. Плюс в том что не надо обновляться. Минус в том что обновления ломают систему. Ну и по надежности на уровне виндоус 11, хотя аптайм в среднем больше недели
|
|
|
|2.333, _ (??), 23:23, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Плюс в том что не надо обновляться. Минус в том что обновления ломают систему.
Действительно - маразматик...
В реале - надо обновляться, но обновления НЕ ломают систему.
У меня один раз только кишки с потолка пришлосб аккуратно снимать и назад засовывать - кажись аккурат как на системдЫ перешли... Но потом опять - штабильность(С)
|
|1.341, Аноним (344), 00:18, 06/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Лидером Debian впервые станет женщина
Я вот не понимаю. У нас ведь заявляется равноправие полов? Заявляется. Тогда зачем публикуется новость о том, что женщина занимает какую-то должность? Это самый настоящий сексизм.
|
|
|
|2.352, Аноним (352), 03:50, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
По статистике суды в 99 случаев оставляют ребёнка с матерью, развод который ини... большой текст свёрнут, показать
|