Лидером Debian впервые станет женщина. Позиция по верификации возраста в Debian

2.9 , МимоПроходил ( ? ), 09:39, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Ну будет качество как в Вантуз 11, индусы уже и до Debian добрались ...

3.86 , Bob ( ?? ), 11:13, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как у Mozilla же)

3.87 , IdeaFix ( ok ), 11:13, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ну, 13 уже как-то удивляет даже по сравнению с 12. То ли еще будет.

3.215 , Аноним ( 215 ), 15:50, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Туда ему и дорога, после принятия systemd, Debian уже не жаль. Теперь его начнут еще и на Ruby, Node.js и Go переписывать в соответствии с политикой разнообразия. Тем больше народу свалит на Диван.

3.263 , penetrator ( ? ), 19:30, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – азиатский подход к программированию и проектированию - это мрак, если наступит эра окончательного идиотизма под их руководством, то нас ждет полный зверек

2.10 , Аноним ( 10 ), 09:39, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – >«Ещё над чем бы я поработала в плане бюджета на разнообразие — так это над его большей публичностью, чтобы те, кто действительно этого заслуживает, узнали о нём; иначе мы рискуем тратить его просто ради расходования.»(с)Sruthi Chandran Сразу видно, что человек хороший.

2.32 , Bob ( ?? ), 10:11, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сударь, вы забыли на счёт:

>более доброжелательной манерой общения в сообществе Потом Debian скатится как Mozilla. Хотя...

Это уже "печальный" дистр... Только Arch "душу мою радует")

3.51 , Аноним ( 51 ), 10:40, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – да да домать колотить каждый день, чтобы пакеты пвхли свеежстью....не всем такое надо

3.54 , Аноним ( 54 ), 10:48, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это хитрый план. Делегировать работу плебсу, заменить разрабов диверсификантами и отменить любую критику под растрельную статью о "недоброжелательному" общении.

2.58 , Аноним ( 240 ), 10:49, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что такого плохого в поддержке разнообразия? Есть чувствительные люди, которые являются хорошими специалистами, но боятся или им некомфортно участвовать в проекте. Имеете против того, чтобы люди вносили вклад в проект?

Когда-то подобным образом давили на женщин. Если какой-нибудь аутист, который с трудом социализируется, сможет влиться в сообщество debian из-за поддержки разнообразия, не вижу минусов. Некоторым людям действительно нужна поддержка.

3.83 , LaunchWiskey ( ok ), 11:12, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – А им кто-то мешает участвовать в проекте? Любой может приходить и участвовать. Весь этот вой про разнообразие он лишь для выбивания бюджетов на прокорм SJW-паразитов, которые не умеют и не хотят работать ни головой, ни руками.

4.98 , Аноним ( 240 ), 11:34, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, мешает. Почитай сколько ненависти изливается на женщину (нового лидера). А ведь вряд ли здешний аноним палец о палец ударил чтобы как-то помочь debian.

Вы просто привыкли, что базовые вещи и социальные взаимодействия для вас обычное дело. Повторюсь, что некоторые коммуницируют с трудом. А под давлением так вообще участвовать не будут.

А если вы за токсичную разработку, тогда радуйтесь и тому, как Линус прогнал российских разработчиков из ядра. Это другое или всё-таки какая-никакая дружелюбность в проекте должна быть зафиксирована? Если что, я не злорадствую и я за их возвращение.

5.108 , LaunchWiskey ( ok ), 11:53, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – > Да, мешает. Почитай сколько ненависти изливается на женщину (нового лидера). Очень показательный ответ, типичный для SJW-активиста. Дело в том, что её критикуют не потому, что она женщина, а потому что те идеи, что она предлагает это совсем не то, что сейчас нужно проекту. Но конечно, если её прокатят, то SJW во весь голос будут орать, что это из-за того, что она женщина, а не потому, что она как специалист не подходит. > Повторюсь, что некоторые коммуницируют с трудом А некоторые вообще страдают от шизофрении, но очень хотят стать руководителями крупной международной корпорации, а может и главой государства. Давайте же дадим им такую возможность ради равноправия и инклюзивности! Может человеку к профильному медицинскому специалисту обратиться для начала?

6.118 , Аноним ( 118 ), 12:17, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Очень показательный ответ, типичный для SJW-активиста. Аппеляция к личности? как не красиво! > а потому что те идеи, что она предлагает это совсем не то, что сейчас нужно проекту. Это вы решаете?

Вы голосовали? Может вы сами подали свою кандидатуру?

Если нет, то какая у вас экспертиза "что сейчас нужно проекту"? > а не потому, что она как специалист не подходит. А почему она не подходит как специалист?

У вас есть право и знания оценивать?

Где оценка "ей не хватает вот таких компетенций"?

7.150 , Аноним ( 150 ), 13:17, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – то что нужно, должно решить голосование, однако кандидатур иных нет, и вам это ничего не напоминает? кстате, само по себе это показатель, что нормальные туда не хотят. что можно рассматривать как глубокую болезнь, и признак того что нормальные давно разбежались по нормальным дистрибутивам.

8.157 , Аноним ( 157 ), 13:27, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Неа Никто не запрещал подавать кандидатуру, никто не оказывал давление на канди... 7.225 , anoName ( ? ), 16:15, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – не к личности, а к набору стандартных ложных убеждений, характерных для одной субкультуры.

впрочем, вполне возможно, что за вычетом этих их догм им личность формировать и не из чего.

6.125 , Аноним ( 240 ), 12:31, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это совсем не то, что сейчас нужно проекту О, отлично. Сделайте то, что нужно проекту. Почему не выдвинули свою кандидатуру? Всяк горазд критиковать, а на деле вы кто?

7.148 , Аноним ( 148 ), 13:10, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – "Свои" кандидатуры покинули проект ещё в 14-м году, если что. Некоторые сделали форк. Так что глупо рассчитывать на какое-то адекватное голосование, когда большинство адекватных давно покинуло проект.

5.146 , Аноним ( 146 ), 13:05, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А почему вообще здешний аноним должен помогать проекту, половина участников, которого либо на зарплате в канониклах, либо на стипендиях и грантах у редхатоайбиэмов и прочих мелкософтов? Вопрос риторический.

6.175 , Аноним ( 240 ), 13:58, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вопрос глупый, а не риторический. Не хотите помогать – ну так и критика неуместна.

7.187 , Аноним ( 148 ), 14:08, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Конечно, чтобы критиковать качество молока обязательно надо быть коровой.

7.148 , Аноним ( 148 ), 13:10, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – "Свои" кандидатуры покинули проект ещё в 14-м году, если что. Некоторые сделали форк. Так что глупо рассчитывать на какое-то адекватное голосование, когда большинство адекватных давно покинуло проект.

4.342 , Ыеуз0 ( ? ), 00:18, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не только. Это продвигает повестку в массы юных и неокрепших умов.

3.92 , Аноним ( - ), 11:26, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Их "разнообразие" — это про разнообразие ради разнообразия, а не качественных специалистов. Какой-нибудь Лисси (ранее Йон) Смит, который в жизни этот Debian не использовал, и вообще он "чувствительная, творческая личность". Руководство получает гранты от "кого надо", и радуется новой даче. Лисси получает с этого откат. А остальные... Белые расисты не заслужили ничего. Если брать людей за фактические навыки, и не подчёркивать их принадлежность к конкретной группе, то всё будет ОК, но... На это гранты не дают. 4.95 , Аноним ( - ), 11:29, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – От Аноним (15):

> With respect to Diversity, I still stand by my what I said in my previous platforms.

>

> “How many times did we have a non-(cis)male candidate for DPL? If I am not wrong, when I contested in 2020, I was the second non-(cis)male DPL candidate till date.

>

> I am aware that Debian is doing things to increase diversity within Debian, but as we can see, it is not sufficient. Вот и косвенное доказательство.

4.100 , Аноним ( 240 ), 11:37, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Их "разнообразие" — это про разнообразие ради разнообразия, а не качественных специалистов. Свечку держали, каждого проверяли? Здесь вам не коммерческий проект, разнообразие ради разнообразия не прокатит. Или думаете прогонят цисгендеров и побанят ради квот меньшинств? Бред, это не компания со штатом наёмным.

5.115 , Аноним ( 148 ), 12:11, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Линукс фаундишен тоже некоммерческий, но большинство разрабов сидит на зарплате. Так что ограничить остальных в правах или вообще исключить для них не проблема. В сабже ради внедрения systemd умудрились выкинуть серьёзное количество разрабов. Так что сделать это ради разнообразия ещё раз никто не мешает.

6.119 , Аноним ( 118 ), 12:18, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – > В сабже ради внедрения systemd умудрились выкинуть серьёзное количество разрабов. Выкинуть?

Кажется эти луdduты сами ушли, в знак протеста что их кривые поделки не хотели использовать.

7.122 , Аноним ( 148 ), 12:24, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – На их мнение наплевали, поэтому взяли и сделали форк. И судя по эмоциям, они тебя обидели?

4.343 , Ыеуз0 ( ? ), 00:20, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если бы это всё заканчивалось деньгами. Но нет, повестка мультигендерфлюидности таким образом прорастает в массы.

3.129 , warlock ( ?? ), 12:37, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – У индийцев своеобразное представление о разнообразии. На практике они сводят это к тому, чтобы пропихнуть везде индийцев и форсировать соблюдение кастовые законов и уважение кастовых стереотипов.

4.149 , нах. ( ? ), 13:17, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – я просто напомню что именно в индии министром образования смог стать неприкасаемый. а толкать раджей на лидерские должности принято исключительно у американских леваков-грантопилов. 5.241 , tonys ( ?? ), 17:35, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При этом решения в министерстве принимаются теневым кабинетом раджей, а неприкасаемый только лишь озвучивает их и подписывает документы. Если это единственный вариант ,который действительно работает так как было задумано.

4.176 , 12yoexpert ( ok ), 13:58, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – подтверждаю, убедился в этом лично в трёх разных компаниях, не говоря уже о сторонней инфе

3.212 , Аноним ( 212 ), 15:43, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Если какой-нибудь аутист Со всеми этими правилами, проверяющими и канселяциями аутисту самое то вливаться.

4.214 , Аноним ( 240 ), 15:48, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Со всей этой скрупулёзностью процесса сборки и сопровождения пакетов в debian.

3.344 , Аноним ( 344 ), 00:25, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Что такого плохого в поддержке разнообразия? В том, что количество мест ограничено, и чем больше мест отдаётся под разнообразие, тем меньше в проекте остаётся настоящих специалистов.

>Если какой-нибудь аутист, который с трудом социализируется Никому нет дела до реальных людей с реальными проблемами. Поскольку аутистов во-первых не много, а во-вторых, картинку того, как какому-то такому человеку помогли, не получится продать в массы.

>сможет влиться в сообщество debian из-за поддержки разнообразия Как раз для таких вещей и придумана анонимность. Человек выбирает себе какой-то никнейм, и работает под этим никнеймом.

2.139 , СлесарьМейнтейнер ( ? ), 12:55, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>>поддержки разнообразия в сообществе Вдохновлять собой всю команду).

