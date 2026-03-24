Создан форк systemd без хранения возраста. GrapheneOS отказался верифицировать возраст

|1.1, Аноним (1), 10:55, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А нельзя просто какой-нибудь пакет заглушку создать, зачем такие радикальные вещи делать как форкать?
|2.7, Аноним (7), 11:08, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
Нельзя. Всё начинается с возраста, потом прикрутят онлайн верификацию, например при доступе к репозиторию пакетного менеджера. Flatpak и snap, думаю первыми пойдут на это.
Потому надо сразу резать любую возможность развития этой истории, и в форке уже контролировать, чтобы никакой слежки не добавлялось.
|3.25, Аноним (25), 11:30, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Все такие крутые. А когда в РФ введут ГосID, никто и не пикнет.
|4.29, kusb (?), 11:34, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это дополнительный аргумент за борьбу против этого там, где это легче.
|2.14, Аноним (-), 11:22, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Можно сделать ещё проще, собственно это уже сделано: пользователь может указать выдуманный возраст. Без всяких заглушек и написания ещё большего объёма кода.
|2.21, Жироватт (ok), 11:28, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Изменена структура БД.
Далее придётся поддерживать эту дельту, патча (обычно разрастающийся) код, который запрашивает значение из этого поля или предполагает, что был задействован параметр.
Ну, тут проще форкнуться, чем майнтейнить набор патчей
|1.2, VldK (ok), 10:57, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Графин лучший.
Устриц ел, Pixel 6 на графине с 2022г. менять не собираюсь.
|2.13, Аноним (13), 11:22, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Что планируешь делать, когда графин долбанется окончательно?
И перейдет на "система для п-филов и террористов"?
Какие есть варианты системы от менее поехавших?
|1.3, Аноним (3), 11:00, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А может проще вместо НенужноДы взять какой-нибудь православный init? Например, OpenRC? Ну зачем приносить такие жертвы? Майкрософт не поймет))
|2.10, Аноним (10), 11:15, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>А может проще вместо НенужноДы взять какой-нибудь православный init? Например, OpenRC?
Простые варианты давным давно закончились. OpenRC не имеет поддержки кучи вещей, вроде тех же самых юнитов.
|3.18, Аноним (18), 11:27, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> OpenRC не имеет поддержки кучи вещей, вроде тех же самых юнитов.
Это на самом деле фича.
|1.5, Разум (?), 11:02, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Что мешало добавить приватное поле (аккаунт ребенка) которое бы заполнялось при создании аккаунта для ребенка родителем. Видимо какие-то очередные упоротые требования властей Бразилии и США
|3.12, Аноним (18), 11:21, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Представляю винрарность когда очередная баш-портянка случайно заинвертит эту запись и закроет юзеру доступ ко всему кроме блокнота и календаря.
|1.9, Аноним (13), 11:14, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Зачем делать целый форк если поле опциональное и его можно просто не заполнять?
Чтобы напомнить о себе и показать уровень копротивления?
Почему поборники "Щво6одьки" возбудились только сейчас?
В системд есть такие замечательные поля как
'realName' и 'location'
Первое вообще corresponds loosely to the GECOS field of classic UNIX user records.
Напомню что GECOS это:
- реальное имя пользователя (или название приложения)
- рабочий или домашний адрес
- рабочий телефон
- домашний телефон
- другая информация, например, факс, дополнительный электронный адрес и т.д.
|2.16, Аркагоблин (?), 11:23, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сегодня требуют возраст - вы молчите.
Завтра начнут требовать паспорт - вы молчите, "ну пусть требуют, это же от мАшЭнников".
После завтра введут запрет на скачивание файлов бесплатно - вы молчите.
Потом начнут вторгаться в ваш дом чтобы проверить вас на "пиратство" или "мошенничество" - тогда вы уже очнетесь, а поздно.
Законы ужесточаются постепенно с молчаливого позволения стада. Вспомните насколько был свободнее интернет в 2010-ых.
|3.26, Аноним (10), 11:31, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Потом начнут вторгаться в ваш дом чтобы проверить вас на "пиратство" или "мошенничество" - тогда вы уже очнетесь, а поздно.
А вы наивны. Даже когда придут лично за ним, он будет до самого последнего вздоха уверен, что произошла чудовищная ошибка.
|2.27, Аноним (18), 11:32, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это "опциональное" поле юзера нельзя редактировать самому же юзеру.
Как только откатают процесс отмены функционала по возрасту, то внедрят другие критерии, например законопослушность, правильность поведения, чистота идей и мыслей.
|1.11, Аноним (11), 11:19, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Дополнительно можно отметить заявление проекта GrapheneOS,
> разрабатывающего защищённую свободную прошивку на базе Android, об
> отказе выполнять требования законов о верификации возраста.
Ну, удачи им вместе с моторолой продаваться на территории США и Бразилии)) У последних 12% market share в США и 20% в Бразилии.
Прям хочу видеть как они осознанно нарушают закон, потому что какие-то 6omжы решили сделать форк :)
|2.15, pva (??), 11:22, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да им действительно похер. Всё равно graphenos ставят на pixel. Купил, снял блокировку загрузчика, поставил. Продажи в ЕС пока есть куда развивать.
|2.17, Anonymouse (?), 11:24, 24/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В США просто не будет продаж в тех штатак, в которых есть данный закон, а в остальных все будет продаваться вполне законно. А вот с Бразилией сложнее
|1.20, Аноним (20), 11:28, 24/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Аффтар форка - некий Jeffrey Sardina
Который живет в San Diego.
Очень надеюсь, что как только закон вступит в силу, его возьмут за одно место за создание инструмента для нарушения закона. Будет очень-очень смешно))
Надеюсь этот суд будет показательным и войдет в список прецедентов.
