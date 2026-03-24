Создан форк systemd без хранения возраста. GrapheneOS отказался верифицировать возраст

Основан форк системного менеджера systemd, позиционируемый как вариант, избавленный от кода, который может использоваться для слежки за пользователями. Создатель форка намерен поддерживать кодовую базу синхронизированной с веткой main из основного репозитория systemd. В настоящее время изменения сводятся к удалению недавно принятого в systemd кода, добавляющего в userdb поле birthDate с датой рождения пользователя, а в утилиту homectl опцию "--birth-date' для установки возраста.

В качестве причины хранения возраста в userdb заявлена подготовка к реализации требований законов об интеграции в операционные системы API для проверки возраста, принятых в некоторых штатах США и в Бразилии. Добавленное поле сможет использоваться в развиваемом для дистрибутивов портале xdg-desktop-portal и сервисе AccountsService для выдачи приложениям сведений о возрастной категории пользователя через D-Bus интерфейс "org.freedesktop.AgeVerification1" или "org.freedesktop.ParentalControls".

Дополнительно можно отметить заявление проекта GrapheneOS, разрабатывающего защищённую свободную прошивку на базе Android, об отказе выполнять требования законов о верификации возраста. Указано, что GrapheneOS не будет требовать от пользователей передачи личной информации, идентификации или привязки к учётной записи. Сервисы и платформа будут предоставляться во всех странах без ограничений. Если в каких-то странах из-за отсутствия верификации возраста нельзя будет продавать устройства с GrapheneOS, то так тому и быть.



