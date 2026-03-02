Motorola и GrapheneOS объявили о сотрудничестве в области создания защищённых смартфонов

2.16 , 12yoexpert ( ok ), 23:10, 02/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – от пользователей в сервисных центрах моторола называет анлок бутлодера "неавторизованным вмешательством в программное обеспечение" благо, их можно нахер послать, потому что телефон твой и по факту и по закону ты можешь делать с ним, что захочешь (и что сможешь) перестают выпендриваться и чинят как миленькие

3.29 , Аноним ( 34 ), 23:59, 02/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > потому что телефон твой Нет. Телефон тебе дают в бессрочную аренду, и пренадлежит он компании моторола.

4.40 , 12yoexpert ( ok ), 00:22, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нет, телефон после покупки твой но никто тебе не запрещает думать по-другому и отдавать свои деньги за воздух

5.51 , злой_ой ( ? ), 01:29, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > нет, телефон после покупки твой да нуу. даже "мой компьютер" уже не "мой", а вы говорите.

6.52 , 12yoexpert ( ok ), 01:32, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так поставь себе ОС вместо магазина

5.53 , Аноним ( 53 ), 01:36, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне кажется ты не разобрался.

3.35 , Аноним ( 35 ), 00:04, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в сервисных центрах моторола это чего вообще такое ? есть перешитый moto s50 на глобалку - просто заставка грозная при старте, банки работают 4.39 , 12yoexpert ( ok ), 00:19, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это чего вообще такое ? авторизованные СЦ, в которые ты несёшь мобилку ремонтировать по гарантии > есть перешитый moto s50 на глобалку - просто заставка грозная при старте, банки работают а теперь попробуй обновиться или заменить дисплей по гарантии в первом случае тебе выдаст "package verification failed", во втором - попытаются развести на бабки, будут кидать левые ссылки на не имеющие никакого отношения к законодательству фантазии (т.н. "правила") на сайте моторолы и нести дичь

5.43 , Аноним ( 35 ), 00:29, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > авторизованные СЦ, в которые ты несёшь мобилку ремонтировать по гарантии в РФ есть такие ? > а теперь попробуй обновиться в прошлом году обновлялся просто так, в этом только через квн, канал обновлений устанавливай правильный при перепрошивке - китайцы перешивают задницей и у них ниукого не работает ОТА, но брал такой чтобы загрузчик был разблокирован и перешил по мануала с 4пда

6.46 , 12yoexpert ( ok ), 00:48, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в РФ есть такие ? понятия не имею > в прошлом году обновлялся просто так, в этом только через квн, канал

> обновлений устанавливай правильный при перепрошивке - китайцы перешивают задницей и у

> них ниукого не работает ОТА, но брал такой чтобы загрузчик был

> разблокирован и перешил по мануала с 4пда у меня искаропки европейская версия и всё отлично обновляется, если вернуть стоковый загрузчик, но делать это для каждого обновления утомительно сижу на стоковой прошивке от моторолы, но с разблокированным загрузчиком (то есть пропатченным через magisk. что там выкладывают на 4pda - почитаю. по крайней мере скачивать с каких-то левых шар "готовый" загрузчик или, тем более, всю прошивку - глупо) к сожалению, под мою модель нет нормальных OSS прошивок (или я не смог найти) UPD: посмотрел сейчас, на этой станице моя модель есть, но на сайте lineage os в разделе загрузок моей модели нет https://github.com/amosbatto/lineageos_stats/ dts и ядро в аккаунте LineagoOS на гитхабе есть... наверное, буду разбираться, как самому собрать

7.47 , Аноним ( 47 ), 01:02, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > сижу на стоковой прошивке от моторолы, но с разблокированным загрузчиком (то есть пропатченным через magisk загрузчик разблокируется через официальный канал моторолы - отсылаешь код телефона, присылают код для разблокировки, потому и брал разблокированный чтобы не было заморочек из-за локации > понятия не имею для понимания - из РФ все сдриснули давно даже чебуречники макдональдс, какие еще могут быть авторизованные центры американской компании

8.48 , 12yoexpert ( ok ), 01:04, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать пардон, я перепутал патчил я для получения рута, а разблокировал официальным сп... 9.54 , Аноним ( 54 ), 01:45, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать каждый день что-то новое блокируют и запрещают, я например по ссылке motorola co... 10.56 , 12yoexpert ( ok ), 01:48, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать так это где-то у вас, меня это не особо колышет разве что с попкорном иногда чит...