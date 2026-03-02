Motorola и GrapheneOS объявили о сотрудничестве в области создания защищённых смартфонов

|
|
|
|2.34, Аноним (34), 00:03, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> с пикселей
Да ты мажор, учитывая сколько они стоят. Мой последний тлф. стоил 50 баксов новым и ему уже 6 лет.
|
|
|
|3.55, Аноним (55), 01:45, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да ты тоже мажор, мой телефон новым стоил меньше 20 баксов, я его с рук взял за 10, и ему уже 35 лет.
|
|1.2, 12yoexpert (ok), 22:53, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Компания Motorola и проект GrapheneOS, разрабатывающий защищённую свободную прошивку на базе Android, договорились о долгосрочном сотрудничестве
это такая ржака)
с учётом того, что моторола вставляет палки в колёса при любых взаимодействиях с прошивкой, включая отключение обновлений при наличии рута (т.е. с патчами в загрузчике)
|
|
|
|2.50, злой_ой (?), 01:27, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> в области создания защищённых смартфонов
защищённых от пользователя. что не так-то?
|
|1.7, Аноним (23), 23:01, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
>решений ThinkShield от компании Lenovo (c 2014 года Motorola принадлежит Lenovo)
>В состав GrapheneOS принципиально не включаются приложения и сервисы Google
Защищённые смартфоны ? От кого ?
|
|
|
|2.16, 12yoexpert (ok), 23:10, 02/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
от пользователей
в сервисных центрах моторола называет анлок бутлодера "неавторизованным вмешательством в программное обеспечение"
благо, их можно нахер послать, потому что телефон твой и по факту и по закону ты можешь делать с ним, что захочешь (и что сможешь)
перестают выпендриваться и чинят как миленькие
|
|
|
|3.29, Аноним (34), 23:59, 02/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> потому что телефон твой
Нет. Телефон тебе дают в бессрочную аренду, и пренадлежит он компании моторола.
|
|
|
|4.40, 12yoexpert (ok), 00:22, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
нет, телефон после покупки твой
но никто тебе не запрещает думать по-другому и отдавать свои деньги за воздух
|
|
|
|5.51, злой_ой (?), 01:29, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> нет, телефон после покупки твой
да нуу. даже "мой компьютер" уже не "мой", а вы говорите.
|
|3.35, Аноним (35), 00:04, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> в сервисных центрах моторола
это чего вообще такое ? есть перешитый moto s50 на глобалку - просто заставка грозная при старте, банки работают
|
|
|
|4.39, 12yoexpert (ok), 00:19, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> это чего вообще такое ?
авторизованные СЦ, в которые ты несёшь мобилку ремонтировать по гарантии
> есть перешитый moto s50 на глобалку - просто заставка грозная при старте, банки работают
а теперь попробуй обновиться или заменить дисплей по гарантии
в первом случае тебе выдаст "package verification failed", во втором - попытаются развести на бабки, будут кидать левые ссылки на не имеющие никакого отношения к законодательству фантазии (т.н. "правила") на сайте моторолы и нести дичь
|
|
|
|5.43, Аноним (35), 00:29, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> авторизованные СЦ, в которые ты несёшь мобилку ремонтировать по гарантии
в РФ есть такие ?
> а теперь попробуй обновиться
в прошлом году обновлялся просто так, в этом только через квн, канал обновлений устанавливай правильный при перепрошивке - китайцы перешивают задницей и у них ниукого не работает ОТА, но брал такой чтобы загрузчик был разблокирован и перешил по мануала с 4пда
|
|
|
|6.46, 12yoexpert (ok), 00:48, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> в РФ есть такие ?
понятия не имею
> в прошлом году обновлялся просто так, в этом только через квн, канал
> обновлений устанавливай правильный при перепрошивке - китайцы перешивают задницей и у
> них ниукого не работает ОТА, но брал такой чтобы загрузчик был
> разблокирован и перешил по мануала с 4пда
у меня искаропки европейская версия и всё отлично обновляется, если вернуть стоковый загрузчик, но делать это для каждого обновления утомительно
сижу на стоковой прошивке от моторолы, но с разблокированным загрузчиком (то есть пропатченным через magisk. что там выкладывают на 4pda - почитаю. по крайней мере скачивать с каких-то левых шар "готовый" загрузчик или, тем более, всю прошивку - глупо)
к сожалению, под мою модель нет нормальных OSS прошивок (или я не смог найти)
UPD: посмотрел сейчас, на этой станице моя модель есть, но на сайте lineage os в разделе загрузок моей модели нет
https://github.com/amosbatto/lineageos_stats/
dts и ядро в аккаунте LineagoOS на гитхабе есть...
наверное, буду разбираться, как самому собрать
|
|
|
|7.47, Аноним (47), 01:02, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> сижу на стоковой прошивке от моторолы, но с разблокированным загрузчиком (то есть пропатченным через magisk
загрузчик разблокируется через официальный канал моторолы - отсылаешь код телефона, присылают код для разблокировки, потому и брал разблокированный чтобы не было заморочек из-за локации
> понятия не имею
для понимания - из РФ все сдриснули давно даже чебуречники макдональдс, какие еще могут быть авторизованные центры американской компании
|
|
|
|
|
|9.54, Аноним (54), 01:45, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
каждый день что-то новое блокируют и запрещают, я например по ссылке motorola co... текст свёрнут, показать
|
|1.10, aname (ok), 23:02, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> c 2014 года Motorola принадлежит Lenovo
> конфиденциальности и безопасности смартфонов
Да- да, ага
|
|
|
|2.26, 12yoexpert (ok), 23:47, 02/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ты путаешь два слова: "интересно" и "скучно", это разные слова
а твои картинки - реклама, и об этом написано прямо в url
|
|1.21, Аноним (21), 23:31, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Помню времена, когда можно было открыть сохранённый html-файл в браузере и браузер сам подхватит локальный css-файл и картинки, а сейчас фиг тебе.
Усиление изоляции? Безопасность? Каждый раз затирают "стало безопаснее", "стало стабильнее"... Реально стало безопаснее? А две версии назад - глючное поделие с дырами в полный рост?
По сути главное правило безопасности не изменилось: не ставь что ни попадя откуда ни попадя от кого ни попадя, не жми куда ни попадя, не вводи свои данные куда ни попадя.
|
|1.24, Аноним (24), 23:38, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> богатого опыта Motorola в области поддержания безопасности
Иронично читать про их "богатый опыт в области поддержания безопасности" в свете того, что у Motorola поддержка самртов дна из самых никчемных: обновления безопасности приходят примерно раз в полгода, а через год-два они про твою модель и вовсе забывают.
|
|
|
|2.27, Аноним (23), 23:47, 02/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так это не та Motorola.
Китайская Lenovo купила мобильное подразделение Motorola Mobility, с 2015 после слияния они за всё отвечают.
|
|1.25, _kp (ok), 23:40, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
защищённый смартфон - это когда именно с точки эрения пользователя он безопасный, и никто не суёт туда вонючие лапы, не нужно настраивать ни впн, ни v2ray, а просто включил, ИИ сам настроил, и из коробки все работает.
Иная "безопасность" - профанация
ps: закрытая/заблокированная платформа - не может быть безопасной. Об этом можно даже не говорить.
|
|1.28, Аноним (28), 23:50, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Выбор Мотороллы, которая Леново, которая мистер бекдор; телефон лопата с экраном 6.8", хотя большинство берет базовый пиксель как раз из-за компактности; цена в $1200; очередные новые ограничения от гугла и государств в ближайшие годы, что несертифицированными ОС нельзя будет пользоваться.
Кто это будет покупать и пользоваться?
|
|1.30, Аноним (30), 23:59, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Была одна контора, делавшая "защищённые смартфоны". Оказалась ханипотом спецслужб. Была другая контора, делающая защищённые смартфоны. Владелец сел за то, что её смартфоны оказались полезными наркокартелям, и что составляли конкуренцию первой конторе.
|
|1.33, Аноним (34), 00:02, 03/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Было бы круто, если бы появился производительный современный смартфон с поддержкой альтернативных прошивок. А то все эти LineageOS подходят разве что для некрожелеза с давно умершими аккумуляторами и неактуальными процессорами.
|
|
|
|2.37, 12yoexpert (ok), 00:16, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Было бы круто, если бы появился производительный современный смартфон с поддержкой альтернативных прошивок
а их довольно много, в том числе под линукс и lineage os, стоит просто погуглить. вот как раз за последние года три стало много
|
|2.38, Аноним (23), 00:18, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С точки зрения энтузиастов звучит интересно, а с точки зрения производителей ?
В чём выгода ?
|
|1.42, Аноним (42), 00:27, 03/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
GrapheneOS - это всегда был фейк вида EncroChat. Только для ещё более наивных, готовых накатить нескучную оболочку на шпионофоны от самой шпионской компании в мире (Гугл).
|
|1.49, Аноним (49), 01:12, 03/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Ахаха!
СВОбодная ОС с заSHITой продалась китайозам))
"А как дышал, как дышал!"
Ну, теперь понятно кто им сливал код андроида до офф. релизов.
И как графинОС собирается зарабатывать денежки.
|