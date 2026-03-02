The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Motorola и GrapheneOS объявили о сотрудничестве в области создания защищённых смартфонов

02.03.2026 21:41 (MSK)

Компания Motorola и проект GrapheneOS, разрабатывающий защищённую свободную прошивку на базе Android, договорились о долгосрочном сотрудничестве. Сотрудничество подразумевает совместную работу по усилению конфиденциальности и безопасности смартфонов, а также разработку новых устройств, для которых будет предоставлена официальная поддержка прошивок на базе GrapheneOS.

Отмечается, что сотрудничество будет способствовать продвижению нового поколения технологий конфиденциальности и безопасности, созданных благодаря совмещению новаторских наработок GrapheneOS, богатого опыта Motorola в области поддержания безопасности, понимания потребностей реальных пользователей и задействования решений ThinkShield от компании Lenovo (c 2014 года Motorola принадлежит Lenovo).

GrapheneOS развивает ответвление от кодовой базы AOSP (Android Open Source Project), включающее многие экспериментальные технологии, связанные с усилением изоляции приложений, детальным управлением доступом, блокированием проявления уязвимостей и усложнением работы эксплоитов. Среди прочего, в платформе задействована собственная реализация malloc, модифицированный вариант libc с защитой от повреждения памяти и более жёсткое разделение адресного пространства процессов. В ядре Linux включены дополнительные механизмы защиты, такие как канареечные метки в slub для блокирования переполнения буферов. Для усиления изоляции приложений задействованы SELinux и seccomp-bpf.

Пользователю предоставлена возможность выборочного управления доступом отдельных приложений к сетевым операциям, датчикам, адресной книге и периферийным устройствам (USB, камере). По умолчанию запрещено получение сведений об IMEI, MAC-адресе, серийном номере SIM-карты и других аппаратных идентификаторах. Чтение из буфера обмена разрешено только приложениям, в которых в данный момент активен фокус ввода. Включены дополнительные механизмы изоляции процессов, связанных с Wi-Fi и Bluetooth, и предотвращения утечек в результате беспроводной активности.

В GrapheneOS применяется криптографическая верификация загружаемых компонентов и шифрование данных на уровне файловых систем ext4 и f2fs, а не блочного устройства. Данные в системных разделах и в каждом профиле пользователя шифруются разными ключами. На экране блокировки отображается кнопка завершения сеанса, после нажатия которой ключи для расшифровки сбрасываются и хранилище переводится в неактивированное состояние. Пользователю предоставлена возможность задания дополнительного деструктивного пароля и PIN-кода, ввод которых приведёт к очистке всех ключей в аппаратных хранилищах, включая ключи, используемые для шифрования данных на накопителе, а также к очистке eSIM и перезагрузке.

В состав GrapheneOS принципиально не включаются приложения и сервисы Google, а также альтернативные реализации сервисов Google, такие как microG. При этом имеется возможность установки сервисов Google Play в отдельном изолированном окружении, не имеющем специальных привилегий. Проектом развивается несколько собственных приложений, сфокусированных на защите информации и приватности, таких как браузер Vanadium на базе Chromium, защищённый PDF-просмотрщик, межсетевой экран, приложение Auditor для верификации устройств и выявления вторжений, приложение для работы с камерой и система создания шифрованных резервных копий Seedvault.

  1. Главная ссылка к новости (https://discuss.grapheneos.org...)
  2. OpenNews: Давление французских силовых ведомств на GrapheneOS из-за отказа интегрировать бэкдор
  3. OpenNews: В Android-платформе GrapheneOS появилась возможность создания деструктивного PIN-кода
  4. OpenNews: Google добавит в Android режим расширенной защиты
  5. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
  6. OpenNews: Раскол среди создателей проекта CopperheadOS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64903-grapheneos
Ключевые слова: grapheneos, motorolla, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 22:41, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Наконец-то уйду с пикселей!!
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 23:37, 02/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На новый Galaxy? Или сразу на iOS?
     
  • 2.34, Аноним (34), 00:03, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с пикселей

    Да ты мажор, учитывая сколько они стоят. Мой последний тлф. стоил 50 баксов новым и ему уже 6 лет.

     
     
  • 3.55, Аноним (55), 01:45, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты тоже мажор, мой телефон новым стоил меньше 20 баксов, я его с рук взял за 10, и ему уже 35 лет.
     

  • 1.2, 12yoexpert (ok), 22:53, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Компания Motorola и проект GrapheneOS, разрабатывающий защищённую свободную прошивку на базе Android, договорились о долгосрочном сотрудничестве

    это такая ржака)
    с учётом того, что моторола вставляет палки в колёса при любых взаимодействиях с прошивкой, включая отключение обновлений при наличии рута (т.е. с патчами в загрузчике)

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:59, 02/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 3.22, 12yoexpert (ok), 23:32, 02/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.50, злой_ой (?), 01:27, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в области создания защищённых смартфонов

    защищённых от пользователя. что не так-то?

     

  • 1.4, Аноним (4), 22:57, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добро. А на каких устройствах работает?
     
  • 1.7, Аноним (23), 23:01, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >решений ThinkShield от компании Lenovo (c 2014 года Motorola принадлежит Lenovo)
    >В состав GrapheneOS принципиально не включаются приложения и сервисы Google

    Защищённые смартфоны ? От кого ?

     
     
  • 2.16, 12yoexpert (ok), 23:10, 02/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    от пользователей

    в сервисных центрах моторола называет анлок бутлодера "неавторизованным вмешательством в программное обеспечение"

    благо, их можно нахер послать, потому что телефон твой и по факту и по закону ты можешь делать с ним, что захочешь (и что сможешь)

    перестают выпендриваться и чинят как миленькие

     
     
  • 3.29, Аноним (34), 23:59, 02/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > потому что телефон твой

    Нет. Телефон тебе дают в бессрочную аренду, и пренадлежит он компании моторола.

     
     
  • 4.40, 12yoexpert (ok), 00:22, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, телефон после покупки твой

    но никто тебе не запрещает думать по-другому и отдавать свои деньги за воздух

     
     
  • 5.51, злой_ой (?), 01:29, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > нет, телефон после покупки твой

    да нуу. даже "мой компьютер" уже не "мой", а вы говорите.

     
     
  • 6.52, 12yoexpert (ok), 01:32, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так поставь себе ОС вместо магазина
     
  • 5.53, Аноним (53), 01:36, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется ты не разобрался.
     
  • 3.35, Аноним (35), 00:04, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в сервисных центрах моторола

    это чего вообще такое ? есть перешитый moto s50 на глобалку - просто заставка грозная при старте, банки работают

     
     
  • 4.39, 12yoexpert (ok), 00:19, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это чего вообще такое ?

    авторизованные СЦ, в которые ты несёшь мобилку ремонтировать по гарантии

    >  есть перешитый moto s50 на глобалку - просто заставка грозная при старте, банки работают

    а теперь попробуй обновиться или заменить дисплей по гарантии

    в первом случае тебе выдаст "package verification failed", во втором - попытаются развести на бабки, будут кидать левые ссылки на не имеющие никакого отношения к законодательству фантазии (т.н. "правила") на сайте моторолы и нести дичь

     
     
  • 5.43, Аноним (35), 00:29, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > авторизованные СЦ, в которые ты несёшь мобилку ремонтировать по гарантии

    в РФ есть такие ?

    > а теперь попробуй обновиться

    в прошлом году обновлялся просто так, в этом только через квн, канал обновлений устанавливай правильный при перепрошивке - китайцы перешивают задницей и у них ниукого не работает ОТА, но брал такой чтобы загрузчик был разблокирован и перешил по мануала с 4пда

     
     
  • 6.46, 12yoexpert (ok), 00:48, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в РФ есть такие ?

    понятия не имею

    > в прошлом году обновлялся просто так, в этом только через квн, канал
    > обновлений устанавливай правильный при перепрошивке - китайцы перешивают задницей и у
    > них ниукого не работает ОТА, но брал такой чтобы загрузчик был
    > разблокирован и перешил по мануала с 4пда

    у меня искаропки европейская версия и всё отлично обновляется, если вернуть стоковый загрузчик, но делать это для каждого обновления утомительно

    сижу на стоковой прошивке от моторолы, но с разблокированным загрузчиком (то есть пропатченным через magisk. что там выкладывают на 4pda - почитаю. по крайней мере скачивать с каких-то левых шар "готовый" загрузчик или, тем более, всю прошивку - глупо)

    к сожалению, под мою модель нет нормальных OSS прошивок (или я не смог найти)

    UPD: посмотрел сейчас, на этой станице моя модель есть, но на сайте lineage os в разделе загрузок моей модели нет

    https://github.com/amosbatto/lineageos_stats/

    dts и ядро в аккаунте LineagoOS на гитхабе есть...

    наверное, буду разбираться, как самому собрать

     
     
  • 7.47, Аноним (47), 01:02, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сижу на стоковой прошивке от моторолы, но с разблокированным загрузчиком (то есть пропатченным через magisk

    загрузчик разблокируется через официальный канал моторолы - отсылаешь код телефона, присылают код для разблокировки, потому и брал разблокированный чтобы не было заморочек  из-за локации

    > понятия не имею

    для понимания - из РФ все сдриснули давно даже чебуречники макдональдс, какие еще могут быть авторизованные центры американской компании

     
     
  • 8.48, 12yoexpert (ok), 01:04, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пардон, я перепутал патчил я для получения рута, а разблокировал официальным сп... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.54, Аноним (54), 01:45, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    каждый день что-то новое блокируют и запрещают, я например по ссылке motorola co... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.56, 12yoexpert (ok), 01:48, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так это где-то у вас, меня это не особо колышет разве что с попкорном иногда чит... текст свёрнут, показать
     

  • 1.10, aname (ok), 23:02, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > c 2014 года Motorola принадлежит Lenovo
    > конфиденциальности и безопасности смартфонов

    Да- да, ага

     
  • 1.11, Аноним (11), 23:03, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У нас появилась корпорация добра?
     
     
  • 2.17, Васян на защищюнском смарфоне (?), 23:12, 02/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - --- - -- корпорация добра?

    Очередная колллаборация бабла....

     

  • 1.19, Аноним (23), 23:21, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из интересного бренд Motorola ещё неплохо продаётся в странах Латинской Америки, продажи за 2025:
    https://omdia.tech.informa.com/-/media/tech/omdia/marketing/pr/2026/feb/latin-
    Глобальные же продажи в мире малозаметны, также 2025:
    https://omdia.tech.informa.com/-/media/tech/omdia/marketing/pr/2026/jan/worldw
     
     
  • 2.26, 12yoexpert (ok), 23:47, 02/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты путаешь два слова: "интересно" и "скучно", это разные слова

    а твои картинки - реклама, и об этом написано прямо в url

     
     
  • 3.36, Аноним (23), 00:05, 03/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 4.41, 12yoexpert (ok), 00:24, 03/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.45, Аноним (45), 00:44, 03/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.20, Аноним (20), 23:26, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А потом туда ставится мессенджер «скам».
     
  • 1.21, Аноним (21), 23:31, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помню времена, когда можно было открыть сохранённый html-файл в браузере и браузер сам подхватит локальный css-файл и картинки, а сейчас фиг тебе.

    Усиление изоляции? Безопасность? Каждый раз затирают "стало безопаснее", "стало стабильнее"... Реально стало безопаснее? А две версии назад - глючное поделие с дырами в полный рост?
    По сути главное правило безопасности не изменилось: не ставь что ни попадя откуда ни попадя от кого ни попадя, не жми куда ни попадя, не вводи свои данные куда ни попадя.

     
  • 1.24, Аноним (24), 23:38, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > богатого опыта Motorola в области поддержания безопасности

    Иронично читать про их "богатый опыт в области поддержания безопасности" в свете того, что у Motorola поддержка самртов дна из самых никчемных: обновления безопасности приходят примерно раз в полгода, а через год-два они про твою модель и вовсе забывают.

     
     
  • 2.27, Аноним (23), 23:47, 02/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это не та Motorola.
    Китайская Lenovo купила мобильное подразделение Motorola Mobility, с 2015 после слияния они за всё отвечают.
     
     
  • 3.44, Аноним (24), 00:41, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я как бы про них и говорю.
     

  • 1.25, _kp (ok), 23:40, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    защищённый смартфон - это когда именно с точки эрения пользователя он безопасный, и никто не суёт туда вонючие лапы, не нужно настраивать ни впн, ни v2ray, а просто включил, ИИ сам настроил, и из коробки все работает.
    Иная "безопасность" - профанация

    ps: закрытая/заблокированная платформа - не может быть безопасной. Об этом можно даже не говорить.

     
  • 1.28, Аноним (28), 23:50, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выбор Мотороллы, которая Леново, которая мистер бекдор; телефон лопата с экраном 6.8", хотя большинство берет базовый пиксель как раз из-за компактности; цена в $1200; очередные новые ограничения от гугла и государств в ближайшие годы, что несертифицированными ОС нельзя будет пользоваться.
    Кто это будет покупать и пользоваться?
     
  • 1.30, Аноним (30), 23:59, 02/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Была одна контора, делавшая "защищённые смартфоны". Оказалась ханипотом спецслужб. Была другая контора, делающая защищённые смартфоны. Владелец сел за то, что её смартфоны оказались полезными наркокартелям, и что составляли конкуренцию первой конторе.
     
  • 1.31, 12yoexpert (ok), 23:59, 02/03/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.32, Аноним (32), 00:00, 03/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    последние moto вполне хороши за свой прайс до 15-25k руб из Китая.
     
  • 1.33, Аноним (34), 00:02, 03/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Было бы круто, если бы появился производительный современный смартфон с поддержкой альтернативных прошивок. А то все эти LineageOS подходят разве что для некрожелеза с давно умершими аккумуляторами и неактуальными процессорами.
     
     
  • 2.37, 12yoexpert (ok), 00:16, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Было бы круто, если бы появился производительный современный смартфон с поддержкой альтернативных прошивок

    а их довольно много, в том числе под линукс и lineage os, стоит просто погуглить. вот как раз за последние года три стало много

     
  • 2.38, Аноним (23), 00:18, 03/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С точки зрения энтузиастов звучит интересно, а с точки зрения производителей ?
    В чём выгода ?
     

  • 1.42, Аноним (42), 00:27, 03/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    GrapheneOS - это всегда был фейк вида EncroChat. Только для ещё более наивных, готовых накатить нескучную оболочку на шпионофоны от самой шпионской компании в мире (Гугл).
     
  • 1.49, Аноним (49), 01:12, 03/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ахаха!
    СВОбодная ОС с заSHITой продалась китайозам))
    "А как дышал, как дышал!"

    Ну, теперь понятно кто им сливал код андроида до офф. релизов.
    И как графинОС собирается зарабатывать денежки.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру