Давление французских силовых ведомств на GrapheneOS из-за отказа интегрировать бэкдор

Проект GrapheneOS, разрабатывающий альтернативную свободную прошивку на базе Android, нацеленную на усиление безопасности и обеспечение конфиденциальности, столкнулся с угрозой преследования со стороны правоохранительных органов Франции из-за невозможности анализа содержимого смартфонов арестованных преступников.

В опубликованном представителями GrapheneOS заявлении говорится о получении угроз от французских правоохранительных органов, грозящих изъятием серверов и арестом разработчиков, если проект откажется сотрудничать и не добавит бэкдор. В связи с этом решено покинуть Францию, отказаться от услуг французского провайдера OVH и переместить серверы в другую страну. Серверы, обеспечивающие работу платформ Mastodon, Discourse и Matrix, будут перемещены в Канаду, а сайт переведён к немецкому провайдеру Netcup.

У проекта больше не будет разработчиков, работающих во Франции, или посещающих конференции во Франции. При этом несмотря на попытки очернить проект использование платформы GrapheneOS остаётся легальной во Франции и сервисы GrapheneOS продолжат работать во Франции.

Правоохранительные органы не смогли извлечь информацию со смартфона, захваченного при обыске предполагаемого руководителя преступной группировки, так как на его устройстве использовалась прошивка на базе GrapheneOS с функцией сброса расшифрованных разделов с пользовательскими данными в исходное нерасшифрованное состояние, а также с возможностью установить деструктивный PIN-код, удаляющий данные.

Отмечается, что после отказа разработчиков GrapheneOS добавить в прошивку бэкдор, во французской прессе появилась серия публикаций, пытающихся создать негативное представление о проекте GrapheneOS, как инструменте, содействующем совершению преступлений. Представители GrapheneOS считают, что приписывать их проекту оказание помощи преступникам также нелепо, как считать соучастниками преступлений производителей ножей.

Не обоснованы также упоминания того, что GrapheneOS занимается продажей и распространением систем для преступников в даркнете и на специализированных форумах. GrapheneOS не занимается коммерческой деятельностью и даёт возможность загрузить прошивку всем желающим, заботящимся о своей конфиденциальности. Кроме того, судя по описанию особенностей работы, в статьях под именем GrapheneOS преподносится не штатная сборка GrapheneOS, а сторонняя прошивка, созданная на базе кода проекта GrapheneOS.



