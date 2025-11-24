The OpenNET Project / Index page

Давление французских силовых ведомств на GrapheneOS из-за отказа интегрировать бэкдор

24.11.2025 23:48

Проект GrapheneOS, разрабатывающий альтернативную свободную прошивку на базе Android, нацеленную на усиление безопасности и обеспечение конфиденциальности, столкнулся с угрозой преследования со стороны правоохранительных органов Франции из-за невозможности анализа содержимого смартфонов арестованных преступников.

В опубликованном представителями GrapheneOS заявлении говорится о получении угроз от французских правоохранительных органов, грозящих изъятием серверов и арестом разработчиков, если проект откажется сотрудничать и не добавит бэкдор. В связи с этом решено покинуть Францию, отказаться от услуг французского провайдера OVH и переместить серверы в другую страну. Серверы, обеспечивающие работу платформ Mastodon, Discourse и Matrix, будут перемещены в Канаду, а сайт переведён к немецкому провайдеру Netcup.

У проекта больше не будет разработчиков, работающих во Франции, или посещающих конференции во Франции. При этом несмотря на попытки очернить проект использование платформы GrapheneOS остаётся легальной во Франции и сервисы GrapheneOS продолжат работать во Франции.

Правоохранительные органы не смогли извлечь информацию со смартфона, захваченного при обыске предполагаемого руководителя преступной группировки, так как на его устройстве использовалась прошивка на базе GrapheneOS с функцией сброса расшифрованных разделов с пользовательскими данными в исходное нерасшифрованное состояние, а также с возможностью установить деструктивный PIN-код, удаляющий данные.

Отмечается, что после отказа разработчиков GrapheneOS добавить в прошивку бэкдор, во французской прессе появилась серия публикаций, пытающихся создать негативное представление о проекте GrapheneOS, как инструменте, содействующем совершению преступлений. Представители GrapheneOS считают, что приписывать их проекту оказание помощи преступникам также нелепо, как считать соучастниками преступлений производителей ножей.

Не обоснованы также упоминания того, что GrapheneOS занимается продажей и распространением систем для преступников в даркнете и на специализированных форумах. GrapheneOS не занимается коммерческой деятельностью и даёт возможность загрузить прошивку всем желающим, заботящимся о своей конфиденциальности. Кроме того, судя по описанию особенностей работы, в статьях под именем GrapheneOS преподносится не штатная сборка GrapheneOS, а сторонняя прошивка, созданная на базе кода проекта GrapheneOS.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64317-grapheneos
Ключевые слова: grapheneos, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21)
  • 1.1, al (??), 00:18, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну инструмент-то есть?!
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:37, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Инструмент давления на разработчиков? Очевидно, есть.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 00:56, 25/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 4.9, Аноним (3), 01:09, 25/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:58, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Побуду кэпом :)

    Предыдущий коммент - отсылка к (советскому, полагаю) анекдоту

    Судят мужика за самогоноварение:
    - Грнажданин судья, да не варил я самогон!
    - Подсудимый, не рассказывайте мне тут, при обыске у вас обнаружен инструмент^W самогонный аппарат!
    - Ну тогда судите меня ещё и за недобровольное сношение!
    - А что вы уже кого-нибудь недобровольно сношали?
    - Нет, но инструмент^W аппарат-то есть...

     

  • 1.2, dullish (ok), 00:34, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Мне одному кажется, что такие истории «героического сопротивления» ну просто очень похожи на попытку заманить определённую категорию пользователей на нужную спецслужбам платформу?
     
     
  • 2.6, Rev (ok), 00:56, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это слишком параноидально.
     
  • 2.8, Sadok (ok), 01:00, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ясен пень
     
  • 2.10, name (??), 01:09, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже второй такой спектакль во Франции, совсем недавно Пашу судили.
     
  • 2.12, Аноним (12), 01:16, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как вариант. с Дуровом тоже красивая история была
     
  • 2.16, Аноним (16), 01:58, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно, все сговорились: израильская Cellebrite, французские гос бандиты, чешская полиция, и все, кто проводил независимый аудит. Все в сговоре. Эксперта с опеннет не проведёшь!
     
  • 2.17, Аноним (17), 02:04, 25/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Мне одному кажется

    Да. Логика в твоей версии появилась бы при наличии более безопасной сборки Android, с которой имело смысл оттягивать юзеров на honeypot. Но ты в эту сторону не думал и не назвал её.

     
  • 2.19, Джон Титор (ok), 02:22, 25/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:42, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошая попытка пан констебль, но нет.
     

  • 1.13, Аноним (13), 01:29, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если бы чел телефон в блендер засунул, они бы производителя блендеров тоже донимали?
     
  • 1.15, Аноним (14), 01:39, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну понятно.
    «В чужом глазу соринку видим, а в своем — бревна не замечаем».
     
  • 1.18, Gogoo (?), 02:11, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Умные нынче преступники. Тендеция тотального контроля набирает обороты, властям не особо нужны все эти ваши свободы. Так власть сама такими мерами гонит людей в приватные и анонимные места. Плюс ии со своим сбор данных. Люди волей неволей начинают думать, а как спрятать свои данные... как обычно дураки во власти, а виноват народ.
     
  • 1.20, Аноним (20), 02:35, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Навесить преступнику электроды на голову и называть цифры по очереди. На какой будет отклонение - значит попали. Без вреда для бедного преступника если сравнивать с какими-нибудь сыворотками правды. Кстати, почему на службе правопорядка нет экстрасенсов или гипнотизеров-внушателей или прочих Мессингов? В два счета бы раскрывали дела.
     
  • 1.22, Аноним (22), 02:49, 25/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Другие стало быть сотрудничают, если их не трогают? У Гугла и Эппла уж точно есть представительства во Франции.
     

