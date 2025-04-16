The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В Android появится опция для автоматической перезагрузки после 3 дней неактивности

16.04.2025 17:08

Компания Google реализовала в обновлении сервисов Google Play 25.14 возможность для автоматической перезагрузки смартфона после 3 дней неактивности (отсутствия разблокировки экрана). Для активации данной функции в настройки намерены добавить соответствующую опцию. Обновление сервисов Google Play 25.14 будет доведено до пользователей на следующей неделе.

Ранее функция автоматической перезагрузки была реализована в Android-платформе GrapheneOS. Перезагрузка применяется для сброса расшифрованных разделов с пользовательскими данными в исходное нерасшифрованное состояние. Данные пользовательского профиля после перезапуска устройства находятся в зашифрованном виде и расшифровываются только после ввода пользователем пароля входа. Предполагается, что в случае попадания устройства в другие руки автоматическая перезагрузка защитит от атак по анализу содержимого памяти и эксплуатации уязвимостей, позволяющих обойти блокировку экрана.

Дополнительно можно упомянуть прекращение публикации исправлений с устранением уязвимостей для платформы Android 12, выпущенной в 2021 году. В апрельском отчёте с информацией об устранённых уязвимостях упомянуты только выпуски Android 13, 14 и 15.

Кроме того, отмечается повышение системных требований - начиная с выпуска Android 15 минимально возможный для поставки платформы размер Flash-памяти увеличен с 16 до 32 ГБ, из которых 75% должны быть выделены под раздел с данными. Для поставки Android 15 аппаратное обеспечение смартфона также должно поддерживать графический API Vulkan 1.3. При невыполнении данных требований производитель Android-устройства не сможет пройти сертификацию в Google для использования Android 15.

  1. Главная ссылка к новости (https://9to5google.com/2025/04...)
  2. OpenNews: В Android-платформе GrapheneOS появилась возможность создания деструктивного PIN-кода
  3. OpenNews: Обновление защищённой Android-платформы GrapheneOS с функцией автоматической перезагрузки
  4. OpenNews: Уязвимость в чипах Qualcomm, позволяющая атаковать Android-устройство через Wi-Fi
  5. OpenNews: Атака BrutePrint для разблокировки Android-смартфона через подбор отпечатков пальцев
  6. OpenNews: Уязвимость в Android, позволяющая обойти блокировку экрана
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63087-android
Ключевые слова: android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:35, 16/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Желаю, чтоб у них также сервера перезагружались.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 17:37, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Медитируешь на аптайм?
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 17:39, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так пусть с себя начнут
     
  • 3.6, Аноним (6), 17:40, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при чем тут аптайм? Как будто если девайс пролежит трое суток - вероятность его попадания в чужие руки больше, чем если вытащили из кармана в метро. Вообще атака то достаточно дорогая, от которой "якобы" защищают таким образом. Нахрена оно нужно? Вопрос риторический, а куколды скушают.
     
  • 2.4, Аноним (-), 17:39, 16/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Желаю, чтоб у них также сервера перезагружались.

    А чего ты так горишь?
    Они предоставили !возможность!. Тебя никто не заставляет это включать.

     

  • 1.5, Аноним (5), 17:39, 16/04/2025 [ответить]  
    		• +/
    Наверно нужно.
    «Inactivity Reboot» появилась в прошлом году в iOS 18.1
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру