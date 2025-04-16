В Android появится опция для автоматической перезагрузки после 3 дней неактивности

Компания Google реализовала в обновлении сервисов Google Play 25.14 возможность для автоматической перезагрузки смартфона после 3 дней неактивности (отсутствия разблокировки экрана). Для активации данной функции в настройки намерены добавить соответствующую опцию. Обновление сервисов Google Play 25.14 будет доведено до пользователей на следующей неделе.

Ранее функция автоматической перезагрузки была реализована в Android-платформе GrapheneOS. Перезагрузка применяется для сброса расшифрованных разделов с пользовательскими данными в исходное нерасшифрованное состояние. Данные пользовательского профиля после перезапуска устройства находятся в зашифрованном виде и расшифровываются только после ввода пользователем пароля входа. Предполагается, что в случае попадания устройства в другие руки автоматическая перезагрузка защитит от атак по анализу содержимого памяти и эксплуатации уязвимостей, позволяющих обойти блокировку экрана.

Дополнительно можно упомянуть прекращение публикации исправлений с устранением уязвимостей для платформы Android 12, выпущенной в 2021 году. В апрельском отчёте с информацией об устранённых уязвимостях упомянуты только выпуски Android 13, 14 и 15.

Кроме того, отмечается повышение системных требований - начиная с выпуска Android 15 минимально возможный для поставки платформы размер Flash-памяти увеличен с 16 до 32 ГБ, из которых 75% должны быть выделены под раздел с данными. Для поставки Android 15 аппаратное обеспечение смартфона также должно поддерживать графический API Vulkan 1.3. При невыполнении данных требований производитель Android-устройства не сможет пройти сертификацию в Google для использования Android 15.



