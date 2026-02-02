В Debian GNU/Hurd обеспечена сборка 75% пакетов Debian

4.15 , Аноним ( 15 ), 11:55, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Вопрос не в самих этих утилитах, а в способе их продвижения. Примерно таких же, как нычне двигают Wayland. То есть, когда нечто очень сырое и очень недоработанное пихается во всё подряд, особенно на серверные платформы. Ну и как определить, является ли технология сырой или не является, если она нигде не используется?

5.23 , Celcion ( ok ), 12:22, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Ну и как определить, является ли технология сырой или не является, если она нигде не используется? Так там многое лежало на поверхности, "определять" ничего и не нужно было. К тому же, и в случае systemd и в случае wayland довольно много проблем и шоустопперов выявлялось уже при первых попытках внедрения, что вообще никого не останавливало от попыток дальнейшего насильного внедрения.

Опять же, если хочется пример более разумного подхода к внедрению чего-то нового с куда менее разрушительными последствиями - можно привести в пример, допустим, pipewire.

6.67 , Fyjy ( ? ), 15:10, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > и в случае systemd и в случае wayland довольно много

> проблем и шоустопперов выявлялось уже при первых попытках внедрения Как раз из-за сложности и объемности проекта ты не можешь выловить все проблемы до внедрения. Поэтому они или оперативно исправлялись, или оценивались как мешающие незначительному числу пользователей и внедрение продолжалось чтобы найти все проблемы, а не застрять на годы из-за какой-то мелочи.

Все правильно сделали. > можно привести в пример, допустим, pipewire. А историю с пшпшп-аудио ты решил пропустить?)

Вариант с pipewire возможен когда древний хлам уже заменили на новое, пусть и не самое лучшее. И вот уже его можно менять на pipewire.

В случае с systemd это в общем-то уже возможно, если systemd напр. перепишут на какой-то безопасный язык, исправив ее проблемы и в общем-то сохранив интерфейс.

5.38 , Смузихлеб забывший пароль ( ? ), 13:05, 02/02/2026 Очень просто. На примере вейланда

Десяток лет в поте лица кодишь вейланд целой командой на хз откуда берущиеся бюджеты - ведь продукт в принципе ещё не выпущен даже в качестве демки

Потом - показываешь анону на опеннете. Если он одобряет - сразу в прод в глобальных масштабах. Ведь анон одобрил.

И пофиг, что работает только у анона и только то что требуется конкретно ему( но скорее всего не нужно практически всем остальным )

4.24 , Аноним ( - ), 12:29, 02/02/2026 Так тем кто это внедряет достаточно имеющегося функционала Та же шапка или убун... 5.32 , Celcion ( ok ), 12:49, 02/02/2026 > Так тем кто это внедряет достаточно имеющегося функционала. Тем, кто внедряет - возможно. А вот тем, кто пользуется - пока как-то не очень.

А тем, кто под это пишет - как-то совсем грустно, судя по отзывам многих разработчиков насколько хорошо и удобно писать что-либо под wayland. > Та же шапка или убунта спокойно работает с вейландом. Учитывая, что редхат это всё и спонсирует - оно, как бы, и неудивительно. > У нас опенсорс и как будет работать-выглядеть софт решают те, кто его пишет. Точнее, те, кто за это платит. Что с одной стороны, конечно, логично, но с другой появляется ряд вопросов, вроде "а чем это тогда отличается от винды, кроме пингвина на логотипе?" > Вейланд пихают на сервера? Кулл стори бро! (с) Вырвать кусок фразы из контекста и насмехаться над ним - признак высокоинтеллектуального юмора, несомненно. > А зачем было пользоваться тем, что вам не подходит? Сидите на старых версиях и не бухтите. "Сидеть на старых версиях" можно лишь на легаси-проектах. А вот на том, что активно развивается и разрабатывается - увы. > Напомню что вам никто ничего не должен. Так вопрос и не в этом был. Я понимаю, что очень хочется в очередной раз приподнести волюнтаризм нынешней разработки линукса как нечто само собой разумеющееся, что все обязаны беспрекословно принимать, но смысл и суть вышесказанного был несколько иной.

6.78 , Аноним ( 78 ), 15:49, 02/02/2026 Пользователи красношапки разве жаловались Кубунту работает нормально Да Вот т...

5.65 , Celcion ( ok ), 15:01, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Способ продвижения системд был стандартный для отличного софта. Разработчики, пользователи, ментейнеры дистрибутивов увидев такой удобный инструмент начали на него переходить и активно им пользоваться. Это так толсто, что даже тонко. Браво!

