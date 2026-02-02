В Debian GNU/Hurd обеспечена сборка 75% пакетов Debian

|
1.1, Аноним (1), 11:24, 02/02/2026
Крутой дистр. Каждый, кто считает себя истинным поклонником GNU и рвёт на себе футболку со Столманом, просто обязан пользоваться именно этим дистром.
2.21, Карлос Сношайтилис (ok), 12:19, 02/02/2026
|
Дык, им невозможно пользоваться.
Пока ненавистные корпорасты не придут и не сделают нормально, это не взлетит.
3.31, Аноним (31), 12:42, 02/02/2026
|
Ты сам-то пробовал или так, просто пишешь от балды?
На каком аппаратном обеспечении тестировал?
2.47, Аноним (47), 13:46, 02/02/2026
|
> Каждый, кто считает себя истинным поклонником GNU
Будет использовать дистрибутив из списка одобренных FSF
1.5, Аноним (5), 11:26, 02/02/2026
|
Заметьте, ни единого корподистра на Hurd, только Debian. А как только оно взлетит, прибегут поттеринги и начнут уродовать.
2.7, Аноним (7), 11:36, 02/02/2026
|
Как можно иметь настолько сломанную логику?
Поттеринг как раз и уменьшил фрагментацию между дистрибутивами. За счет написания стандартизированных утилит. Так же как в вашем любимом Хурде и БСД все стандартизировано. И нет кучи дистрибутивов которые изобретают свой велосипед.
3.11, Celcion (ok), 11:43, 02/02/2026
|
> Как можно иметь настолько сломанную логику?
Кто-то всерьёз пытается найти логику в комментариях на Opennet?
> Поттеринг как раз и уменьшил фрагментацию между дистрибутивами.
Вопрос не в самих этих утилитах, а в способе их продвижения. Примерно таких же, как нычне двигают Wayland. То есть, когда нечто очень сырое и очень недоработанное пихается во всё подряд, особенно на серверные платформы. С соответствующими результатами.
Это сейчас systemd уже достиг некоторого уровня качества и стабильности, а вот когда его только начинали двигать - очень много поседевших волос на разных местах он добавил сисадминам.
4.15, Аноним (15), 11:55, 02/02/2026
|
>Вопрос не в самих этих утилитах, а в способе их продвижения. Примерно таких же, как нычне двигают Wayland. То есть, когда нечто очень сырое и очень недоработанное пихается во всё подряд, особенно на серверные платформы.
Ну и как определить, является ли технология сырой или не является, если она нигде не используется?
5.23, Celcion (ok), 12:22, 02/02/2026
|
> Ну и как определить, является ли технология сырой или не является, если она нигде не используется?
Так там многое лежало на поверхности, "определять" ничего и не нужно было. К тому же, и в случае systemd и в случае wayland довольно много проблем и шоустопперов выявлялось уже при первых попытках внедрения, что вообще никого не останавливало от попыток дальнейшего насильного внедрения.
Опять же, если хочется пример более разумного подхода к внедрению чего-то нового с куда менее разрушительными последствиями - можно привести в пример, допустим, pipewire.
6.67, Fyjy (?), 15:10, 02/02/2026
|
> и в случае systemd и в случае wayland довольно много
> проблем и шоустопперов выявлялось уже при первых попытках внедрения
Как раз из-за сложности и объемности проекта ты не можешь выловить все проблемы до внедрения. Поэтому они или оперативно исправлялись, или оценивались как мешающие незначительному числу пользователей и внедрение продолжалось чтобы найти все проблемы, а не застрять на годы из-за какой-то мелочи.
Все правильно сделали.
> можно привести в пример, допустим, pipewire.
А историю с пшпшп-аудио ты решил пропустить?)
Вариант с pipewire возможен когда древний хлам уже заменили на новое, пусть и не самое лучшее. И вот уже его можно менять на pipewire.
В случае с systemd это в общем-то уже возможно, если systemd напр. перепишут на какой-то безопасный язык, исправив ее проблемы и в общем-то сохранив интерфейс.
5.38, Смузихлеб забывший пароль (?), 13:05, 02/02/2026
|
Очень просто. На примере вейланда
Десяток лет в поте лица кодишь вейланд целой командой на хз откуда берущиеся бюджеты - ведь продукт в принципе ещё не выпущен даже в качестве демки
Потом - показываешь анону на опеннете. Если он одобряет - сразу в прод в глобальных масштабах. Ведь анон одобрил.
И пофиг, что работает только у анона и только то что требуется конкретно ему( но скорее всего не нужно практически всем остальным )
4.24, Аноним (-), 12:29, 02/02/2026
Так тем кто это внедряет достаточно имеющегося функционала Та же шапка или убун... большой текст свёрнут, показать
5.32, Celcion (ok), 12:49, 02/02/2026
|
> Так тем кто это внедряет достаточно имеющегося функционала.
Тем, кто внедряет - возможно. А вот тем, кто пользуется - пока как-то не очень.
А тем, кто под это пишет - как-то совсем грустно, судя по отзывам многих разработчиков насколько хорошо и удобно писать что-либо под wayland.
> Та же шапка или убунта спокойно работает с вейландом.
Учитывая, что редхат это всё и спонсирует - оно, как бы, и неудивительно.
> У нас опенсорс и как будет работать-выглядеть софт решают те, кто его пишет.
Точнее, те, кто за это платит. Что с одной стороны, конечно, логично, но с другой появляется ряд вопросов, вроде "а чем это тогда отличается от винды, кроме пингвина на логотипе?"
> Вейланд пихают на сервера? Кулл стори бро! (с)
Вырвать кусок фразы из контекста и насмехаться над ним - признак высокоинтеллектуального юмора, несомненно.
> А зачем было пользоваться тем, что вам не подходит? Сидите на старых версиях и не бухтите.
"Сидеть на старых версиях" можно лишь на легаси-проектах. А вот на том, что активно развивается и разрабатывается - увы.
> Напомню что вам никто ничего не должен.
Так вопрос и не в этом был. Я понимаю, что очень хочется в очередной раз приподнести волюнтаризм нынешней разработки линукса как нечто само собой разумеющееся, что все обязаны беспрекословно принимать, но смысл и суть вышесказанного был несколько иной.
6.78, Аноним (78), 15:49, 02/02/2026
Пользователи красношапки разве жаловались Кубунту работает нормально Да Вот т... большой текст свёрнут, показать
|4.53, Аноним (7), 14:22, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Вопрос не в самих этих утилитах, а в способе их продвижения.
Способ продвижения системд был стандартный для отличного софта. Разработчики, пользователи, ментейнеры дистрибутивов увидев такой удобный инструмент начали на него переходить и активно им пользоваться.
И не нужно утверждать что все эти люди в заговоре со злыми кемто там. Хейтеры системд это маленькая группа, просто очень голосистая.
|5.65, Celcion (ok), 15:01, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Способ продвижения системд был стандартный для отличного софта. Разработчики, пользователи, ментейнеры дистрибутивов увидев такой удобный инструмент начали на него переходить и активно им пользоваться.
Это так толсто, что даже тонко. Браво!
|3.12, Аноним (15), 11:44, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Поттеринг как раз и уменьшил фрагментацию между дистрибутивами.
Что плохого в фрагментации? Всё равно условный apt на rpm дистрибутивах работать не будет.
|4.17, Sm0ke85 (ok), 12:06, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Всё равно условный apt на rpm дистрибутивах работать не будет.
Расскажи свои сомнения тем кто на Альте сидит - они посмеются...
|4.54, Аноним (7), 14:25, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Еще один человек со странной логикой. Ты пытаешься доказать что фрагментация в системах инициализации хорошо, так как в менеджерах пакетов тоже есть фрагментация.
|3.37, Аноним (37), 13:05, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ты системд видел? Там только версий 100500, а еще можно использовать разные части которые друг от друга зависят. И только их комбинаций на системе может быть 100500 вариантов. Так что его не случайно системад называют и фрагментацию это не особо уменьшило. Для сравнения из популярных раньше был инит и апстарт. Буквально 2 системы инициалиации. Теперь инит и системд и куча его вариаций.
|2.10, Аноним (15), 11:42, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ещё один ненавистник Поттеринга. Вот есть задача: запустить условный tmux new-session -d как юнит. Systemd с лёгкостью решает эту задачу. Как вы без systemd будете проверять, запущен ли именно этот tmux или же какой-то другой?
|3.16, Аноним (16), 11:59, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Ещё один ненавистник Поттеринга. Вот есть задача: запустить условный tmux new-session -d
> как юнит. Systemd с лёгкостью решает эту задачу. Как вы без
> systemd будете проверять, запущен ли именно этот tmux или же какой-то
> другой?
Что-то сторонники мегакомбайнов походу думают, что все вокруг идиоты кроме них. Без systemd это решается очень легко.
З.Ы. А что, в systemd еще не переизобрели tmux?
|4.51, Аноним (15), 14:03, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>Без systemd это решается очень легко.
Настолько легко, что ни одного нормального решения так и не представили, только костыли, которые периодически ломаются.
|5.57, Аноним (16), 14:37, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ну покажи как ты это делаешь в systemd без костылей. И это... чтоб никаких башпортянок в unit-файлах, только чистый декларативный стиль.
|2.29, Карлос Сношайтилис (ok), 12:40, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> ни единого корподистра на Hurd,
> А как только оно взлетит, прибегут поттеринги и начнут уродовать.
Ты, буквально, путаешь причину и следствие: пока поттеринги не прибегут, оно и не взлетит
|3.36, Аноним (26), 12:57, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Видно, некоторым мозг так засношали, что без корпорасов себе жизни не представляют.
|4.60, Аноним (60), 14:52, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Видно, некоторым мозг так засношали, что без корпорасов себе жизни не представляют
Ну кто же виноват, что корпорасты пишут 98% ядра Linux, а от так называемого сообщества™ пользы, как с козла молока?
Кстати, а что там делают наши гордые воины против корпов? Уже выкинули Линукс и пересели на Hurd?
|4.64, Fyjy (-), 15:01, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> что без корпорасов себе жизни не представляют
Все понятно без корпорасов.
Ведь что представляет из себя продукт, который пишут исключительно 06pыгaны из "сообщества" мы прям сейчас наблюдаем на примере Хурда.
Прошло всего лишь 35+ лет, а оно начало хоть как-то работать. Даже 64 бита появилось!
Это отличный пример "продукта жизнедеятельности сообщества"))
|5.71, Аноним (16), 15:26, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Как бы оно конечно вроде бы и так, но посмотри просто для общего развития RevolutionOS, где Столлман объясняет почему Hurd такой осталый и пишется так долго. Если вкратце - микроядерная архитектура ядра сильно сложнее монолита, он там прям детально об этом рассказывает.
|6.77, Fyjy (?), 15:41, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Столлман объясняет
Не объясняет, а оправдывается.
Микроядерные архитектуры не взлетели не столько из-за сложности, как из-за накладных расходов на смену контекста.
С другой стороны - что винда, что макось - имеют гибридные ядра, вобравшие в себя лучшее из двух миров.
Тем не менее, микроядера смогли занять свои ниши, как напр. QNX, MINIX или seL4.
Неторые успели взлететь "до небес", а потом уйти в небытие как напр. BlackBerry.
А вот хурд за все это время не добился абсолютно НИ-ЧЕ-ГО. Ни в какой из ниш.
Почему другие смогли, а эти нет?
|2.63, Аноним (60), 14:56, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Заметьте, ни единого корподистра на Hurd
Потому что Hurd неюзабелен и потому никому не сдался. Ваш КО.
> А как только оно взлетит, прибегут поттеринги и начнут уродовать.
Без корпов оно как раз не взлетит. Куды ты там лететь собрался-то без поддержки железа и дров для переферии? 🤣
|1.8, Аноним (16), 11:39, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> Улучшена поддержка драйверов в пространстве пользователя через задействование развиваемого проектом NetBSD механизма rump (Runnable Userspace Meta Program).
Я всегда говорил, что RUMP по задумке и по реализации - это прям шедевр. И уж точно лучше "квази-псевдо" гибридного ядра DragonFlyBSD (где от гибрида только сообщения вместо syscall'ов)
|2.19, Аноним (18), 12:11, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Только для драйверов на нетбсд мало.
Лучше бы этот рамп на основе Linux был.
Тогда можно было бы резко унаследовать большую часть Linux драйверов.
|3.22, Аноним (16), 12:21, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Только для драйверов на нетбсд мало.
Тут важно то, что в NetBSD RUMP-нфраструктура есть, поверх которой эти драйверы в userpace работают. А сами драйверы появятся... или Debian/Hurd допишет.
> Лучше бы этот рамп на основе Linux был.
Дак пусть делают. Хотя с их stable api - это будет сложно, если вообще возможно.
|4.41, Смузихлеб забывший пароль (?), 13:11, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> в NetBSD RUMP-нфраструктура есть, поверх которой эти драйверы в userpace работают.
> А сами драйверы появятся... или Debian/Hurd допишет.
Итак, конюшню и курятник мы таки построили. А лошади/куры в них сами заведутся...
|5.58, Аноним (16), 14:44, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Получается Debian/Hurd взял целое ничего из NetBSD и гордо об этом написал у себя в анонсе.
|2.25, Аноним (26), 12:32, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
А что, гибридность в DFBSD в отдельных адресных пространствах невозможна?
|3.61, Аноним (16), 14:54, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Конечно нет, потому что там нет никакий гибридности. Там есть пара концептов, позаимствованных из Mach, но работает это всё в одном большом блобе, как и в Линуксе или других BSD.
|1.14, Аноним (15), 11:53, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
>Улучшена поддержка драйверов в пространстве пользователя через задействование развиваемого проектом NetBSD механизма rump (Runnable Userspace Meta Program).
Насколько это лучше чем stable api is nonsence?
|2.30, Аноним (26), 12:41, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Stable API, в общем случае, не гарантируется. Всё также будет зависеть от решения мейнтейнеров.
|1.28, Анонимище (?), 12:38, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Минутку, а разве GNOME не требует SystemD? Или нашлись умельцы которые прислали патчи для отвязки от SystemD? За Гномом не слежу, реально не в курсе как у них там
|2.33, Sys (?), 12:54, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Удалять удаляют и потом сидят на X11 и ищут вайлаед , потому что при таком подходе он исчезает и опять придется колхозить какой нибудь композитор в один бинарник типа wifire или как его там что бы заиметь что то близкое к вайланд
|1.34, IMBird (ok), 12:55, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
>развиваемое в качестве замены ядра Unix
Простите душнилу, но возможно имелся в виду linux? Ну и линукс это не Unix (и есть мнение что уже давно не POSIX) и не post-UNIX как BSD/Solaris/BeOS/Plan, а всего лишь Unix-like (как та же reactos является windows-like).
|2.46, Аноним (46), 13:35, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Развивать-то начали в качестве замена ядра Unix, и не думаю, что немногочисленные разработчики хурда сейчас стремятся заменять Линух
|2.62, Аноним (16), 14:56, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ну конечно Линукс, тут очевидно опечатка. И пофиг что GNU был создан и Hurd начал писаться до того как линукс появился.
|2.66, Fyjy (-), 15:03, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>> развиваемое в качестве замены ядра Unix
>Простите душнилу, но возможно имелся в виду linux?
Не, все правильно.
Когда его начинали писать - это еще была замена юникс.
Просто писали слишком долго и юниксы успели помереть чуть больше чем полностью.
А хурд все еще почти готов.
|2.52, Аноним (26), 14:15, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Какую ФС используете? Какие логические тома, какие ещё ФС доступны?
|2.75, Конь (ok), 15:37, 02/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Даа.. мазохистов на опенете много, хотя врунов наверное больше
|1.50, Аноним (-), 13:58, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Сборка это конечно хорошо.
А что на счет работы?
Или раз собралось то и так сойдет?
|1.59, Аноним (59), 14:49, 02/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> задействование развиваемого проектом NetBSD механизма rump
А как же GPL? Прогнулись ради дров?
