Релиз Debian GNU/Hurd 2025

10.08.2025 22:36

Представлен выпуск дистрибутива Debian GNU/Hurd 2025, сочетающего программное окружение Debian c ядром GNU/Hurd. Репозиторий Debian GNU/Hurd включает примерно 72% пакетов от общего размера архива Debian, в том числе портированы Firefox и Xfce. Установочные сборки сформированы (364МБ) только для архитектуры i386. Для ознакомления с дистрибутивом без установки подготовлены готовые образы для виртуальных машин.

Debian GNU/Hurd остаётся единственной активно развиваемой платформой Debian, созданной на базе ядра, отличного от Linux (ранее развивался порт Debian GNU/KFreeBSD, но он давно находится в заброшенном состоянии). Платформа GNU/Hurd не входит в число официально поддерживаемых архитектур Debian, поэтому релизы Debian GNU/Hurd формируются отдельно и имеют статус неофициального выпуска Debian.

GNU Hurd представляет собой ядро, развиваемое в качестве замены ядра Unix и оформленное в виде набора серверов, работающих поверх микроядра GNU Mach и реализующих различные системные сервисы, такие как файловые системы, сетевой стек, система управления доступом к файлам. Микроядро GNU Mach предоставляет IPC-механизм, используемый для организации взаимодействия компонентов GNU Hurd и построения распределённой мультисерверной архитектуры.

В новом выпуске:

  • Задействована пакетная база дистрибутива Debian 13.
  • Реализована полноценная поддержка 64-разрядных систем. Степень поддержки пакетов в 64-разрядной сборке доведена до уровня i386.
  • В 64-разрядном окружении задействованы драйверы дисков из NetBSD, работающие в пространстве пользователя и основанный на предложенном проектом NetBSD механизме rump (Runnable Userspace Meta Program).
  • Через Rump обеспечена поддержка USB-дисков и CD-ROM.
  • По умолчанию задействованы расширенные атрибуты файлов (xattr) для бутстрэппинга из других операционных систем, используя mmdebstrap.
  • Для GNU/Hurd портирован Rust.
  • Подготовлены пакеты для поддержки SMP.
  • В консоли для переключения раскладки клавиатуры задействован xkb.
  • Добавлена поддержка acpi, rtc, apic, hpet.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63706-hurd
Ключевые слова: hurd, debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:42, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там с софтом?
     
     
  • 2.2, sqrt (?), 22:44, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Debian GNU/Hurd включает примерно 72% пакетов от общего размера архива Debian, в том числе портированы Firefox и Xfce. Установочные
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:01, 10/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:44, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    весь крейт раста доступен
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:55, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >В 64-разрядном окружении задействованы драйверы дисков из NetBSD, работающие в пространстве пользователя и основанный на предложенном проектом NetBSD механизме rump (Runnable Userspace Meta Program).
    >
    > Через Rump обеспечена поддержка USB-дисков и CD-ROM.

    NetBSD strong!

     
  • 1.5, Аноним (5), 22:55, 10/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 23:03, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Таак. А кто и где это использует?
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 23:13, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    разработчки Hurd это используют. на QEMU
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 00:25, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас вроде как виртуализация в моде
     

  • 1.9, Аноним (9), 23:13, 10/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.10, Аноним (10), 23:17, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > только для архитектуры i386

    Вооот, а в соседней новости плачут — «всё пропало».

     
  • 1.11, Аноним (11), 23:24, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чё у них с компилятором c++?
     
     
  • 2.12, Аноним (6), 23:28, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вы что застряли в 90х? сейчас софт принято разрабатывать на безопасных языках, например Rust
     
     
  • 3.13, Аноним (11), 23:30, 10/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.14, Аноним (4), 23:31, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но ведь LLVM на С++, а без этого никакого раста быть не может.
     
  • 3.34, Аноним (-), 01:07, 11/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.25, Аноним (25), 00:37, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чё может быть с GNU Compiler Collection в отношении GNU HURD?
     

  • 1.15, Аноним (-), 23:33, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Релиз Debian GNU/Hurd 2025

    Охурдеть!

    > Установочные сборки сформированы (364МБ) только для архитектуры i386

    Ясно-понятно, закапывайте.

    > Реализована полноценная поддержка 64-разрядных систем.

    А вот это просто невероятнейщее достижение для Хурда в 2025 году.
    Без шуток.

     
     
  • 2.17, Аноним (17), 23:49, 10/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 2.30, Аноним (24), 00:56, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Продолжается портирование Hurd на AArch64  https://www.phoronix.com/news/GNU-Hurd-AArch64-GCC-14
     

  • 1.16, Аноним (16), 23:45, 10/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.18, Аноним (18), 23:54, 10/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.19, Аноним (4), 00:00, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > сочетающего программное окружение Debian c ядром GNU/Hurd

    Дак ведь окружение Debian это и есть GNU. Т.е. взяли утилиты GNU, приделали к ним то, для чего эти утилиты изначально и разрабатывались - ядро Hurd и назвали это Debian GNU/Hurd?

     
     
  • 2.22, Аноним (24), 00:05, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Debian - это APT и формат deb.
     

  • 1.20, Аноним (24), 00:02, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проект развивается. Альтернативы Linux'у - наверное, это хорошо. Ещё одна альтернатива есть - Gloire  https://codeberg.org/Ironclad/Gloire
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 00:51, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Создатель Debian Linux обещает, что OpenSolaris заменит Linux повсеместно
    https://habr.com/ru/articles/13827/
    А потом основатель того от несчастного случая.
     
     
  • 3.32, Аноним (24), 01:01, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это так и было. В 2009-м был ажиотаж вокруг OpenSolaris, всё что было связано с ним, росло большими темпами. Я тоже заказывал бесплатные диски с OpenSolaris из Сан-Франциско.
     

  • 1.21, Аноним (21), 00:03, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перспективная штука, но сколько я не пытался ее запускать в QEMU - у меня не получается. Оно крэшится при первом запуске, а потом привет - битый образ файловой системы.
     
     
  • 2.27, Аноним (24), 00:43, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из документации: "Очень важно использовать подкачку; Hurd будет намного более стабилен"
     

  • 1.23, Аноним (24), 00:13, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Столлман признал, что «несет всю ответственность за техническое решение разрабатывать ядро GNU на основе Mach, из-за чего так замедлилась разработка системы. Я полагал, что использование Mach позволит нам сэкономить время, но оказался неправ.
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 00:45, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что мешает несколько ядер на выбор взять? Вон в Genode же не проблема.
     

  • 1.26, Аноним (25), 00:41, 11/08/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.31, Аноним (29), 00:58, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GNU/Hurd сила - Arch linux могила!
     
     
  • 2.33, Аноним (24), 01:06, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Святой ИГнутий благословил его!
     
     
  • 3.35, Аноним (29), 01:07, 11/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.36, Аноним (36), 01:07, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линукс действительно разжирел. 64 бит иногда бывает избыточно. Для несложных кейсов и 16 бит хватит.
     

