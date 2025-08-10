Релиз Debian GNU/Hurd 2025

Представлен выпуск дистрибутива Debian GNU/Hurd 2025, сочетающего программное окружение Debian c ядром GNU/Hurd. Репозиторий Debian GNU/Hurd включает примерно 72% пакетов от общего размера архива Debian, в том числе портированы Firefox и Xfce. Установочные сборки сформированы (364МБ) только для архитектуры i386. Для ознакомления с дистрибутивом без установки подготовлены готовые образы для виртуальных машин.

Debian GNU/Hurd остаётся единственной активно развиваемой платформой Debian, созданной на базе ядра, отличного от Linux (ранее развивался порт Debian GNU/KFreeBSD, но он давно находится в заброшенном состоянии). Платформа GNU/Hurd не входит в число официально поддерживаемых архитектур Debian, поэтому релизы Debian GNU/Hurd формируются отдельно и имеют статус неофициального выпуска Debian.

GNU Hurd представляет собой ядро, развиваемое в качестве замены ядра Unix и оформленное в виде набора серверов, работающих поверх микроядра GNU Mach и реализующих различные системные сервисы, такие как файловые системы, сетевой стек, система управления доступом к файлам. Микроядро GNU Mach предоставляет IPC-механизм, используемый для организации взаимодействия компонентов GNU Hurd и построения распределённой мультисерверной архитектуры.

В новом выпуске: