|
|
|
|2.2, sqrt (?), 22:44, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Debian GNU/Hurd включает примерно 72% пакетов от общего размера архива Debian, в том числе портированы Firefox и Xfce. Установочные
|
|1.4, Аноним (4), 22:55, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>В 64-разрядном окружении задействованы драйверы дисков из NetBSD, работающие в пространстве пользователя и основанный на предложенном проектом NetBSD механизме rump (Runnable Userspace Meta Program).
>
> Через Rump обеспечена поддержка USB-дисков и CD-ROM.
NetBSD strong!
|
|1.10, Аноним (10), 23:17, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> только для архитектуры i386
Вооот, а в соседней новости плачут — «всё пропало».
|
|
|
|2.12, Аноним (6), 23:28, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
вы что застряли в 90х? сейчас софт принято разрабатывать на безопасных языках, например Rust
|
|
|
|3.14, Аноним (4), 23:31, 10/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Но ведь LLVM на С++, а без этого никакого раста быть не может.
|
|2.25, Аноним (25), 00:37, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А чё может быть с GNU Compiler Collection в отношении GNU HURD?
|
|1.15, Аноним (-), 23:33, 10/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Релиз Debian GNU/Hurd 2025
Охурдеть!
> Установочные сборки сформированы (364МБ) только для архитектуры i386
Ясно-понятно, закапывайте.
> Реализована полноценная поддержка 64-разрядных систем.
А вот это просто невероятнейщее достижение для Хурда в 2025 году.
Без шуток.
|
|1.19, Аноним (4), 00:00, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> сочетающего программное окружение Debian c ядром GNU/Hurd
Дак ведь окружение Debian это и есть GNU. Т.е. взяли утилиты GNU, приделали к ним то, для чего эти утилиты изначально и разрабатывались - ядро Hurd и назвали это Debian GNU/Hurd?
|
|
|
|
|
|3.32, Аноним (24), 01:01, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это так и было. В 2009-м был ажиотаж вокруг OpenSolaris, всё что было связано с ним, росло большими темпами. Я тоже заказывал бесплатные диски с OpenSolaris из Сан-Франциско.
|
|1.21, Аноним (21), 00:03, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Перспективная штука, но сколько я не пытался ее запускать в QEMU - у меня не получается. Оно крэшится при первом запуске, а потом привет - битый образ файловой системы.
|
|
|
|2.27, Аноним (24), 00:43, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Из документации: "Очень важно использовать подкачку; Hurd будет намного более стабилен"
|
|1.23, Аноним (24), 00:13, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Столлман признал, что «несет всю ответственность за техническое решение разрабатывать ядро GNU на основе Mach, из-за чего так замедлилась разработка системы. Я полагал, что использование Mach позволит нам сэкономить время, но оказался неправ.
|
|
|
|2.28, Аноним (28), 00:45, 11/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что мешает несколько ядер на выбор взять? Вон в Genode же не проблема.
|
|1.36, Аноним (36), 01:07, 11/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Линукс действительно разжирел. 64 бит иногда бывает избыточно. Для несложных кейсов и 16 бит хватит.
|