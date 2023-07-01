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Уязвимости в маршрутизаторах Netgear и D-Link, приводящие к удалённому выполнению кода

01.07.2023 09:04

Раскрыта информация об уязвимостях в маршрутизаторах Netgear и D-Link, позволяющих удалённо выполнить свой код на устройствах без прохождения аутентификации. Информация опубликована проектом Zero Day Initiative (ZDI), предоставляющем денежные вознаграждения за сообщения о неисправленных уязвимостях и проводящим соревнования Pwn2Own. Не понятно связаны ли раскрытые уязвимости с работами, представленными на декабрьском соревновании Pwn2Own в Торонто, на котором было успешно совершено 7 атак на маршрутизатор NETGEAR RAX30 AX2400 и две атаки на маршрутизатор TP-Link AX1800/Archer AX21.

  • CVE-2023-35723 - уязвимость в прошивке маршрутизатора D-Link DIR-X3260, позволяющая без прохождения аутентификации удалённо выполнить свой код на устройстве с правами root. Проблема проявляется при обработке запросов SOAPAction в скрипте prog.cgi и вызвана отсутствием должной проверки входных данных перед их использованием для запуска команд через функцию system(). Уязвимость устранена в обновлении прошивки 1.04B01 (Beta-Hotfix).
  • CVE-2023-35722 - уязвимость в маршрутизаторах NETGEAR RAX30, позволяющая удалённо выполнить свой код с правами root без прохождения аутентификации. Уязвимость проявляется при обработке запросов на сопоставления портов через UPnP и вызвана некорректной проверкой входных данных перед использованием в функции system(). Уязвимость устранена в обновлении прошивки 1.0.11.96_2_HOTFIX.
  • CVE-2023-35721 - уязвимость в различных моделях маршрутизаторов NETGEAR, позволяющая в ходе MITM-атаки модифицировать загружаемое обновление прошивки и добиться выполнения своего кода с правами root. Уязвимости вызвана тем, что несмотря на использование HTTPS для шифрования канала связи при загрузке данных, на устройстве не выполнялась проверка корректности сертификата сервера. Для моделей RAX50 проблема устранена в обновлении прошивки 1.0.15.128.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: Уязвимость в беспроводных точках доступа, позволяющая организовать перехват трафика
  3. OpenNews: Уязвимость в устройствах Netgear, эксплуатируемая на стадии до аутентификации
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own в Торонто продемонстрированы эксплоиты для 63 новых уязвимостей
  5. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в маршрутизаторах D-Link
  6. OpenNews: Уязвимость в устройствах на базе SoC Realtek, позволяющая выполнить код через отправку UDP-пакета
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59363-netgear
Ключевые слова: netgear, d-link
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (26) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, YetAnotherOnanym (ok), 09:57, 01/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > вызвана отсутствием должной проверки входных данных перед их использованием для запуска команд через функцию system()

    Чего б другого ожидать.
    > на устройстве не выполнялась проверка корректности сертификата сервера

    Это при том, что _своим_ устройствам производитель может зашить _свой_ корневой сертификат со сроком действия хотя бы до 2038 года.

     
     
  • 2.3, пох. (?), 10:07, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    может. А потом жабам@какер пишет ему код юзерменеджилки на несравненном nodejs. У которого ручка на два положения - "какввенде" и "не проверять вообще ничего".

     
     
  • 3.5, YetAnotherOnanym (ok), 10:39, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эээ... не совсем улавливаю - зачем там вообще юзерменеджерилка? В самом модеме - админ и аноним для "посмотреть статус", если для этого в прошивку пихают ноду - гнать весь отдел ссаными тряпками. На сайте прошивки отдавать тоже аккаунт не нужен.
     
     
  • 4.22, пох. (?), 14:06, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    действительно. ключ на двенадцать ваше единственное средство управления.

     
     
  • 5.25, YetAnotherOnanym (ok), 15:33, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, для сохо-мыльниц именно так. Кстати, хорошая аналогия - в продукции для конечного пользователя, которой требуется какая-то доделка на месте, в комплект вкладывается отвёртка или ключ одного-единственного размера.
     

  • 1.2, Tron is Whistling (?), 09:57, 01/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Вот ща понимаю, что некротик был правильным выбором.
    Да, в нём тоже дыры бывали, но не в таком количестве и не такие удойные.
    А работает и не устаревает гораздо дольше, чем любой из этих сохошников.
     
     
  • 2.7, Tron is Whistling (?), 11:00, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из моделек могу посоветовать hEX - прекрасная штука, тянет не менее полгига трафа со сложным роутингом и файрволом, при этом метров 300 ipsec'а спокойно. Это если без вайфая. С вайфаем - hAP ac2/ac3 - у ac2 характеристики по пропускной почти hEX, новый ac3 - wifi6 и завёрнут ещё покруче.
     
     
  • 3.8, Tron is Whistling (?), 11:02, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (конкретно мои условия работы этого добра - hEX+hAP, два провайдера, отказоустойчивость, балансировка, ipsec+gre туннели до личного VPS, ipsec до рабочей сети, OSPF)
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 13:20, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Медленный, глючный это слоган микротика, а в последнее время еще и добавилось слово - дорогой. Настроек много, только действительно удобных и полезных как для домашнего роутера нет, приложение сырое. Конфигурировать микротик больно, а железо внутри вызывает улыбку. Единственный плюс это габариты и регулярные обновления.
     
     
  • 5.23, Tron is Whistling (?), 14:41, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Железо в hex/hap вполне себе - и живёт намного дольше сохошников.
     
     
  • 6.24, kvadrakotgmail.com (?), 15:01, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Относительно недавно брал tplink ax23, у него CPU: Mediatek MT7621DAT (2 ядра MIPS1104Kc с частотой 880 MHz)
    Внешний радиоблок MT7905DAN+MT7975DN
    ROM: 16 MiB
    RAM: 128MiB
    Вот посмотри теперь сколько микротик будет по характеристикам таким стоить. Брал его за 3500, сейчас он какого то стал 5000.  
     
     
  • 7.30, soarin (ok), 16:56, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая разница? Ну если брать на полгода и выкинуть, то да — важно.
    А иначе эти копейки считать…
     
  • 2.28, soarin (ok), 16:53, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я Gli.Net хотел.
    С OpenWrt из коробки 📦
    Но Китайский Новый Год 🧧 — сорвался заказ.
    Пришлось брать Ubiquity. Тоже хорошо поддерживаемый роутер.

    Хотя  роутер за $380 c WiFi 6, но без WPA3 ☹
    Как-то луддитно.

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:36, 01/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и хорошо,а то всё Тп-линки,да Тп-линки с Зухелями. Всем страдать.
     
  • 1.6, void (??), 10:55, 01/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше х86 роутер покупать.
     
     
  • 2.9, Tron is Whistling (?), 11:03, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, x86 раньше было жирновато на роутер. Сейчас можно да, взять спокойный тихий AMDшничек, возможно даже с пассивкой, вот только в нынешних условиях не про эту страну оно.
     
     
  • 3.10, Tron is Whistling (?), 11:04, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и некротик таки дешевле обойдётся...
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:05, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаешь процессор спасает от уязвимостей? У меня для тебя плохие новости из реального мира.
     

  • 1.11, Илья (??), 11:34, 01/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Роутер это коробочка такая с антеннами
     
     
  • 2.13, Аноним (12), 12:07, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Вы приняты!
     
  • 2.32, soarin (ok), 18:07, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня просто продолговатый роутер с экраном с вибратором.
    Тяжело такие находить, но дизайн решает 💟
     

  • 1.21, Аноним (-), 13:43, 01/07/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.26, Аноним (26), 16:45, 01/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только дурак моиться! Не мойся,. ответь всем своим достоинстввом которые тебе оставили предки! Будь мужиком!
     
     
  • 2.27, Аноним (26), 16:45, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вода не мможет так дорого стоиить!
     
  • 2.29, Аноним (26), 16:54, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместо того чтобы отращивать модную бороду, кстати она туда же очень хорошшо впишеться
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 17:20, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мужчина, вы таблетоны принимали сегодня шо вам из дурки выписали?
     

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