Уязвимости в маршрутизаторах Netgear и D-Link, приводящие к удалённому выполнению кода

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|1.1, YetAnotherOnanym (ok), 09:57, 01/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> вызвана отсутствием должной проверки входных данных перед их использованием для запуска команд через функцию system()
Чего б другого ожидать.
> на устройстве не выполнялась проверка корректности сертификата сервера
Это при том, что _своим_ устройствам производитель может зашить _свой_ корневой сертификат со сроком действия хотя бы до 2038 года.
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|2.3, пох. (?), 10:07, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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может. А потом жабам@какер пишет ему код юзерменеджилки на несравненном nodejs. У которого ручка на два положения - "какввенде" и "не проверять вообще ничего".
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|3.5, YetAnotherOnanym (ok), 10:39, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эээ... не совсем улавливаю - зачем там вообще юзерменеджерилка? В самом модеме - админ и аноним для "посмотреть статус", если для этого в прошивку пихают ноду - гнать весь отдел ссаными тряпками. На сайте прошивки отдавать тоже аккаунт не нужен.
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|4.22, пох. (?), 14:06, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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действительно. ключ на двенадцать ваше единственное средство управления.
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|5.25, YetAnotherOnanym (ok), 15:33, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, для сохо-мыльниц именно так. Кстати, хорошая аналогия - в продукции для конечного пользователя, которой требуется какая-то доделка на месте, в комплект вкладывается отвёртка или ключ одного-единственного размера.
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|1.2, Tron is Whistling (?), 09:57, 01/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Вот ща понимаю, что некротик был правильным выбором.
Да, в нём тоже дыры бывали, но не в таком количестве и не такие удойные.
А работает и не устаревает гораздо дольше, чем любой из этих сохошников.
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|2.7, Tron is Whistling (?), 11:00, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из моделек могу посоветовать hEX - прекрасная штука, тянет не менее полгига трафа со сложным роутингом и файрволом, при этом метров 300 ipsec'а спокойно. Это если без вайфая. С вайфаем - hAP ac2/ac3 - у ac2 характеристики по пропускной почти hEX, новый ac3 - wifi6 и завёрнут ещё покруче.
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|3.8, Tron is Whistling (?), 11:02, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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(конкретно мои условия работы этого добра - hEX+hAP, два провайдера, отказоустойчивость, балансировка, ipsec+gre туннели до личного VPS, ipsec до рабочей сети, OSPF)
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|4.20, Аноним (20), 13:20, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Медленный, глючный это слоган микротика, а в последнее время еще и добавилось слово - дорогой. Настроек много, только действительно удобных и полезных как для домашнего роутера нет, приложение сырое. Конфигурировать микротик больно, а железо внутри вызывает улыбку. Единственный плюс это габариты и регулярные обновления.
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|6.24, kvadrakotgmail.com (?), 15:01, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Относительно недавно брал tplink ax23, у него CPU: Mediatek MT7621DAT (2 ядра MIPS1104Kc с частотой 880 MHz)
Внешний радиоблок MT7905DAN+MT7975DN
ROM: 16 MiB
RAM: 128MiB
Вот посмотри теперь сколько микротик будет по характеристикам таким стоить. Брал его за 3500, сейчас он какого то стал 5000.
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|7.30, soarin (ok), 16:56, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какая разница? Ну если брать на полгода и выкинуть, то да — важно.
А иначе эти копейки считать…
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|2.28, soarin (ok), 16:53, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я Gli.Net хотел.
С OpenWrt из коробки 📦
Но Китайский Новый Год 🧧 — сорвался заказ.
Пришлось брать Ubiquity. Тоже хорошо поддерживаемый роутер.
Хотя роутер за $380 c WiFi 6, но без WPA3 ☹
Как-то луддитно.
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|1.4, Аноним (4), 10:36, 01/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот и хорошо,а то всё Тп-линки,да Тп-линки с Зухелями. Всем страдать.
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|2.9, Tron is Whistling (?), 11:03, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, x86 раньше было жирновато на роутер. Сейчас можно да, взять спокойный тихий AMDшничек, возможно даже с пассивкой, вот только в нынешних условиях не про эту страну оно.
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|2.12, Аноним (12), 12:05, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаешь процессор спасает от уязвимостей? У меня для тебя плохие новости из реального мира.
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|2.32, soarin (ok), 18:07, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня просто продолговатый роутер с экраном с вибратором.
Тяжело такие находить, но дизайн решает 💟
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|1.26, Аноним (26), 16:45, 01/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Только дурак моиться! Не мойся,. ответь всем своим достоинстввом которые тебе оставили предки! Будь мужиком!
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|2.29, Аноним (26), 16:54, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вместо того чтобы отращивать модную бороду, кстати она туда же очень хорошшо впишеться
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|3.31, Аноним (31), 17:20, 01/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мужчина, вы таблетоны принимали сегодня шо вам из дурки выписали?
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