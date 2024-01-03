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Релиз текстового редактора Vim 9.1

03.01.2024 12:33

После полутора лет разработки состоялся релиз текстового редактора Vim 9.1. Код Vim распространяется под собственной копилефт лицензией, совместимой с GPL и позволяющей без ограничений использовать, распространять и перерабатывать код. Основная особенность лицензии Vim связана с возвратом изменений - реализованные в сторонних продуктах улучшения должны быть переданы в исходный проект, если мэйнтейнер Vim посчитает эти улучшения заслуживающими внимания и отправит соответствующий запрос. По типу распространения Vim относится к Сharityware, т.е. вместо продажи программы или сбора пожертвований на нужды проекта авторы Vim просят перечислить любую сумму на благотворительность, если программа понравится пользователю.

Vim 9.1 стал первым выпуском, подготовленным под управлением коллективного совета, созданным после смерти автора проекта и взявшим в свои руки работу по принятию решений. Выпуск посвящён Браму Моленару (Bram Moolenaar), автору и ключевому разработчику Vim, который более 30 лет занимался сопровождением проекта. Брамом было разработано подавляющее число изменений в Vim - он внёс 16.5 тыс. коммитов и добавил 3.5 млн строк кода, что в 50 раз больше, чем вклад всех остальных разработчиков вместе взятых.

Основные улучшения:

  • В язык написания скриптов Vim9 добавлена поддержка классов и объектов, позволяющих использовать в скриптах методы объектно-ориентированного программирования.
  • Добавлена поддержка плавной прокрутки.
  • Реализована возможность добавления в буфер виртуального текста, который может быть использован отображения подсказок, выдаваемых LSP-серверами.
  • Добавлена команда ":defer" для выполнения заданной функции после завершения текущей функции.
  • В состав включён плагин EditorConfig.
  • Улучшена поддержка платформы OpenVMS.
  • В инструменте для работы с шестнадцатеричными дампами xxd появилась поддержка цветного вывода и инвертирования битовых дампов.
  • Добавлены новые функции и команды.
  • Прекращено использование FTP-сервера Vim, вместо которого для доставки ресурсов теперь применяется Git.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.vim.org/news/news....)
  2. OpenNews: Сообщество взяло в свои руки разработку проекта Vim
  3. OpenNews: Умер автор и ключевой разработчик Vim
  4. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 9.0
  5. OpenNews: Выпуск консольной среды разработки LazyVim 5
  6. OpenNews: Выпуск Neovim 0.7.0, модернизированного варианта редактора Vim
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60385-vim
Ключевые слова: vim
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Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:50, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Зачем, если есть NeoVim, родившиеся из-за не принятых автором изменений, из-за чего оригинальный vim сейчас сильно отстаёт от редактором в целом.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:52, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нужно понимать, что они не гонятся за какими то рейтингами.. пользоваться все равно будут
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 13:06, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так дело то не в рейтингах, а в поддержке современных технологий. NeoVim появился из-за того что автор не хотел видеть проблему в отсутствии многопоточности.
    А без этого lsp работает через одно место.


    Плюс lua значительно ускоряла работу скриптов и вносила известный стек.

     
  • 3.24, Аноним (24), 13:57, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    новых пользователей у такого поделия точно не будет
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:05, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в чём он отсатёт? ЛСП, работа с гитом - всё есть, а что ещё надо? - красивые конфиги на луа?
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 13:08, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лсп работает через пень колоду и отсутствие многопоточности.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:51, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Абсолютно неюзабелен.
     
     
  • 2.22, Николай (??), 13:45, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И выходить по Reset неудобно...
     
  • 2.25, Viktor (??), 13:57, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кому-то - привычен. И таких - очень много. Юзабельность - понятие относительное.
     

  • 1.3, Аноним (5), 12:51, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже если закончится поддержка, на потенциале запасенной энергии еще ой как далеко уедет.  
     
  • 1.4, Аноним (-), 12:51, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлена поддержка плавной прокрутки.

    Молодцы! А ведь сколько лет они к этому шли...

     
  • 1.10, Аноним (1), 13:08, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все силы с vim надо перекидывать на NeoVim. Это оставить как музейный эксперимент, рядом с vi.
     
  • 1.11, Аноним (-), 13:10, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Cкептики хоронившие Vim, где вы? Да, Брем Муленаар умер, но дело его живёт!
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:34, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >В язык написания скриптов Vim9 добавлена поддержка классов и объектов, позволяющих использовать в скриптах методы объектно-ориентированного программирования.

    Вот, сразу видно, пришёл новый мейтейнер. Хоть что-то прогрессивное. Это по-нашему!

     

  • 1.12, Аноним (12), 13:10, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Молодцы! А ведь сколько лет они к этому шли...

    А зачем оно там если Vim позиционируется как трушный хоткей стайл?

     
     
  • 2.13, Аноним (12), 13:18, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже в Nano мышь не нужна,а тут плавные прокрутки подвезли. Скоро ещё и ползунок справа прикрутят небось как в Gedit. Гибкость пальцев уже не та очевидно.Понимаю.
     

  • 1.14, Аноним (19), 13:24, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Выход с человеческим лицом из редактора сделали?
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:25, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сабжем пользуются позёры. По-зё-ры!
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:31, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "нешмогла"?
     

  • 1.16, Аноним (19), 13:29, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гип-гип пи-пи!
     
  • 1.18, Аноним (18), 13:33, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У vima один большой недостаток, то что после каждой редакции, для выхода, систему перезагружать нужно.
     
     
  • 2.21, Bottle (?), 13:40, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Главный недостаток Вима - его существование.
     

  • 1.20, Bottle (?), 13:34, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ужасная вещь. Если нужен минимализм, есть GNU nano, если нужна функциональность, есть GNU Emacs.
     
  • 1.23, Анони (?), 13:53, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока переходить не буду, дождусь версию-исправление 9.11
    Мало ли что
     

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