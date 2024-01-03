Релиз текстового редактора Vim 9.1

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|1.1, Аноним (1), 12:50, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Зачем, если есть NeoVim, родившиеся из-за не принятых автором изменений, из-за чего оригинальный vim сейчас сильно отстаёт от редактором в целом.
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|2.5, Аноним (5), 12:52, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нужно понимать, что они не гонятся за какими то рейтингами.. пользоваться все равно будут
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|3.8, Аноним (1), 13:06, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так дело то не в рейтингах, а в поддержке современных технологий. NeoVim появился из-за того что автор не хотел видеть проблему в отсутствии многопоточности.
А без этого lsp работает через одно место.
Плюс lua значительно ускоряла работу скриптов и вносила известный стек.
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|2.7, Аноним (7), 13:05, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в чём он отсатёт? ЛСП, работа с гитом - всё есть, а что ещё надо? - красивые конфиги на луа?
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|3.9, Аноним (1), 13:08, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лсп работает через пень колоду и отсутствие многопоточности.
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|2.25, Viktor (??), 13:57, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кому-то - привычен. И таких - очень много. Юзабельность - понятие относительное.
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|1.3, Аноним (5), 12:51, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Даже если закончится поддержка, на потенциале запасенной энергии еще ой как далеко уедет.
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|1.4, Аноним (-), 12:51, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка плавной прокрутки.
Молодцы! А ведь сколько лет они к этому шли...
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|1.10, Аноним (1), 13:08, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все силы с vim надо перекидывать на NeoVim. Это оставить как музейный эксперимент, рядом с vi.
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|1.11, Аноним (-), 13:10, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Cкептики хоронившие Vim, где вы? Да, Брем Муленаар умер, но дело его живёт!
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|2.19, Аноним (19), 13:34, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>В язык написания скриптов Vim9 добавлена поддержка классов и объектов, позволяющих использовать в скриптах методы объектно-ориентированного программирования.
Вот, сразу видно, пришёл новый мейтейнер. Хоть что-то прогрессивное. Это по-нашему!
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|1.12, Аноним (12), 13:10, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Молодцы! А ведь сколько лет они к этому шли...
А зачем оно там если Vim позиционируется как трушный хоткей стайл?
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|2.13, Аноним (12), 13:18, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже в Nano мышь не нужна,а тут плавные прокрутки подвезли. Скоро ещё и ползунок справа прикрутят небось как в Gedit. Гибкость пальцев уже не та очевидно.Понимаю.
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|1.18, Аноним (18), 13:33, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У vima один большой недостаток, то что после каждой редакции, для выхода, систему перезагружать нужно.
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|1.20, Bottle (?), 13:34, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ужасная вещь. Если нужен минимализм, есть GNU nano, если нужна функциональность, есть GNU Emacs.
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