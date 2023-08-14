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Сообщество взяло в свои руки разработку проекта Vim

14.08.2023 08:24

Участники из сообщества взяли в свои руки разработку текстового редактора Vim, оставшегося без сопровождающего после смерти Брама Моленара (Bram Moolenaar), который единолично руководил разработкой и вносил подавляющее большинство изменений (Бремом было добавлено 16.5 тыс. коммитов и написано 3.5 млн строк кода, что в 50 раз больше, чем вклад всех остальных разработчиков вместе взятых). Родственники Брама Моленара передали представителям из сообщества учётные данные к репозиторию, сайту и элементам инфраструктуры, что позволило возродить разработку Vim.

Обязанности сопровождающих взяли на себя Кен Таката (Ken Takata), Кристиан Брабандт (Christian Brabandt), Егаппан Лакшманан (Yegappan Lakshmanan), Доминик Пелле (Dominique Pellé), @zeertzjq (5 наиболее активных разработчиков Vim), @mattn (автор emmet-vim) и @zeertzjq (автор NeoVim), которые образовали коллективный управляющий совет, принимающий решения, связанные с развитием проекта.

В настоящее время новой командой уже налажен приём коммитов, возобновлена публикация промежуточных выпусков и началась подготовка следующего значительного выпуска Vim 9.1, который будет посвящён Браму Моленару. Запущена новая дискуссионная площадка на GitHub (пока не удалось получить доступ к управлению всеми старыми списками рассылки). Из ближайших планов отмечается обновление программного обеспечения, обеспечивающего работу сайта (сейчас используется уже не поддерживаемая ветка PHP 5), и модернизация процесса формирования релизов.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/g/vi...)
  2. OpenNews: Умер автор и ключевой разработчик Vim
  3. OpenNews: Выпуск консольной среды разработки LazyVim 5
  4. OpenNews: Выпуск SpaceVim 2.0, дистрибутива редактора Vim
  5. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 9.0
  6. OpenNews: Выпуск Neovim 0.7.0, модернизированного варианта редактора Vim
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59582-vim
Ключевые слова: vim
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:30, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Emacs лучше. Жаль, что вимеры до сих пор не поняли этого.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 08:35, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Страдают ерундой, notepad.exe лучший текстовый редактор.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 08:51, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    *notepad++.exe
     
     
  • 4.13, кек (?), 09:15, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кроме шуток, лучше чем тот же вскод, воистину
     
     
  • 5.14, Аноним (6), 09:17, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну да, только интерфейс подвисает при поиске по файлам в каталоге, а так весчь
     
  • 4.19, Bob (??), 09:21, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    akelpad тогда уж.
    или упоротый notepad2)
    --
    ждём нового блокнота от MS как с калькулятором? Или они монструозный vscode засунут в ос?)
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 09:28, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ждём нового блокнота от MS как с калькулятором?

    Вообще-то давно уже.

     
  • 3.9, Аноним (9), 09:01, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хехехе обобщим до любого редактора не использующего клавиатурные комбинации в процессе редактирования текста :) С годика эдак 85го примерно - до рождения большинства апологетов что вима что имакса - это просто секта со своими апостолами и учителями.
     
  • 3.24, Аноним (24), 09:28, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так емакс как редактор буквально чуть расширенная версия notepad.exe. Те же сочетание на ctrl, та же философия (на каждый чих своя команда). И оба на фоне вима выглядят как примитивные поделки вантузятников.
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:49, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    неюнихвейный комбайн "Эмакс" - это пример того, как не надо писать софт.
     
     
  • 3.31, Аноним (24), 09:32, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >неюнихвейный комбайн "Эмакс"

    Ламаки опять не понимают о чём говорят. Ну тогда и баш да и сам первозданный юникс неюниксвейны.

     
  • 3.37, Аноним (37), 09:45, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, к̶о̶п̶р̶о̶л̶и̶т̶а̶  монолита будут рассказывать про юниксей)))
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:45, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никаких четких планов по самому редактору. А обновить софт на серверах это бесполезная работа мартышки-админа.

    Надо признать, что вим мы потеряли. Он навсегда останется таким какой есть сейчас.

    Хипстерский неовим мне не нужен - слишком много говна с собой тащит, типа луы.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:46, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    даже того что есть сейчас более чем достаточно для текстового редактора
     

  • 1.8, Аноним (8), 08:58, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше подарка емаксу не предумать.
     
  • 1.10, Аноним (10), 09:13, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Запущена новая дискуссионная площадка на GitHub

    проект захватили смузихлебы и начали все портить

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:17, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мечты неовимщиков сбылись.
     

  • 1.11, Аноним (6), 09:13, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Бремом было добавлено 16.5 тыс. коммитов и написано 3.5 млн строк кода

    эй, да это и на фоне пингвиньего ядра выглядит внушительно! только ядро пилят корпорации, а вим пилят группа единомышленников
    жаль мужика, земля пухом

     
  • 1.12, Аноним (15), 09:15, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто главный то? Или сейчас опять начнётся игра в толерантность?
     
     
  • 2.16, Аноним (6), 09:18, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    толерантность сродни раку, неминуемо ведёт к гибели всё что заражает
     

  • 1.18, Аноним (18), 09:20, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На кок уже посадили, почему нет? Это должно было быть первым коммитом. Ну и в мейн переименовать.
     
  • 1.27, Аноним (27), 09:31, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на сколько знаю , Линус пользуется максимально обрезанным форком емакса , даже без подсветки кода
    https://github.com/torvalds/uemacs
    который сам и исправляет , если находит ошибку
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 09:37, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он vs code  использует от Майкрософт
     
  • 2.36, Аноним (6), 09:37, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это на многое проливает свет
     

  • 1.38, Аноним (-), 09:45, 14/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.40, Аноним (-), 09:47, 14/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.41, Аноним (-), 09:48, 14/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 1.42, 12yoexpert (ok), 09:49, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    главное, что россиян в управлении нет, есть надежда
     

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