Сообщество взяло в свои руки разработку проекта Vim

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|5.14, Аноним (6), 09:17, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну да, только интерфейс подвисает при поиске по файлам в каталоге, а так весчь
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|4.19, Bob (??), 09:21, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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akelpad тогда уж.
или упоротый notepad2)
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ждём нового блокнота от MS как с калькулятором? Или они монструозный vscode засунут в ос?)
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|5.23, Аноним (23), 09:28, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ждём нового блокнота от MS как с калькулятором?
Вообще-то давно уже.
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|3.9, Аноним (9), 09:01, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хехехе обобщим до любого редактора не использующего клавиатурные комбинации в процессе редактирования текста :) С годика эдак 85го примерно - до рождения большинства апологетов что вима что имакса - это просто секта со своими апостолами и учителями.
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|3.24, Аноним (24), 09:28, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так емакс как редактор буквально чуть расширенная версия notepad.exe. Те же сочетание на ctrl, та же философия (на каждый чих своя команда). И оба на фоне вима выглядят как примитивные поделки вантузятников.
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|2.5, Аноним (5), 08:49, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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неюнихвейный комбайн "Эмакс" - это пример того, как не надо писать софт.
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|3.31, Аноним (24), 09:32, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>неюнихвейный комбайн "Эмакс"
Ламаки опять не понимают о чём говорят. Ну тогда и баш да и сам первозданный юникс неюниксвейны.
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|3.37, Аноним (37), 09:45, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, к̶о̶п̶р̶о̶л̶и̶т̶а̶ монолита будут рассказывать про юниксей)))
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|1.3, Аноним (3), 08:45, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никаких четких планов по самому редактору. А обновить софт на серверах это бесполезная работа мартышки-админа.
Надо признать, что вим мы потеряли. Он навсегда останется таким какой есть сейчас.
Хипстерский неовим мне не нужен - слишком много говна с собой тащит, типа луы.
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|2.4, Аноним (4), 08:46, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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даже того что есть сейчас более чем достаточно для текстового редактора
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|1.10, Аноним (10), 09:13, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Запущена новая дискуссионная площадка на GitHub
проект захватили смузихлебы и начали все портить
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|1.11, Аноним (6), 09:13, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Бремом было добавлено 16.5 тыс. коммитов и написано 3.5 млн строк кода
эй, да это и на фоне пингвиньего ядра выглядит внушительно! только ядро пилят корпорации, а вим пилят группа единомышленников
жаль мужика, земля пухом
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|2.16, Аноним (6), 09:18, 14/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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толерантность сродни раку, неминуемо ведёт к гибели всё что заражает
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|1.18, Аноним (18), 09:20, 14/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На кок уже посадили, почему нет? Это должно было быть первым коммитом. Ну и в мейн переименовать.
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