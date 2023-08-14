Сообщество взяло в свои руки разработку проекта Vim

Участники из сообщества взяли в свои руки разработку текстового редактора Vim, оставшегося без сопровождающего после смерти Брама Моленара (Bram Moolenaar), который единолично руководил разработкой и вносил подавляющее большинство изменений (Бремом было добавлено 16.5 тыс. коммитов и написано 3.5 млн строк кода, что в 50 раз больше, чем вклад всех остальных разработчиков вместе взятых). Родственники Брама Моленара передали представителям из сообщества учётные данные к репозиторию, сайту и элементам инфраструктуры, что позволило возродить разработку Vim.

Обязанности сопровождающих взяли на себя Кен Таката (Ken Takata), Кристиан Брабандт (Christian Brabandt), Егаппан Лакшманан (Yegappan Lakshmanan), Доминик Пелле (Dominique Pellé), @zeertzjq (5 наиболее активных разработчиков Vim), @mattn (автор emmet-vim) и @zeertzjq (автор NeoVim), которые образовали коллективный управляющий совет, принимающий решения, связанные с развитием проекта.

В настоящее время новой командой уже налажен приём коммитов, возобновлена публикация промежуточных выпусков и началась подготовка следующего значительного выпуска Vim 9.1, который будет посвящён Браму Моленару. Запущена новая дискуссионная площадка на GitHub (пока не удалось получить доступ к управлению всеми старыми списками рассылки). Из ближайших планов отмечается обновление программного обеспечения, обеспечивающего работу сайта (сейчас используется уже не поддерживаемая ветка PHP 5), и модернизация процесса формирования релизов.



