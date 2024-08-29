Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 5.0

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|1.1, Аноним (1), 09:13, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–35 +/–
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зачем сабж, когда есть старый добрый Ctrl-Alt-функциональная_клавиша. Для всего остального есть тайловые WM, или хотя бы просто многооконность любой WM.
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|2.3, test (??), 09:18, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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попробуй эти комбинации проделать при удаленном подключение (ssh) и поймешь зачем он нужен ;)
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|3.28, Аноним (1), 10:30, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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если при удаленном подключении ты активно что-то делаешь на удаленной тачке, открывая туда-сюда /etc и прочие хрени, то ты по сути уже занимаешься разработкой/конфигурированием. При четком отделении конфигурирования от деплоя, ты конфигуришь удаленную систему у себя дома оффлайн, а потом рррраз! -- и вводишь команду deploy. Короче, твой подход сродни правке IИDEX.рнр через ftp-клиент, дебажа свою гостевуху прямо на проде через <!-- <?php var_dump(); ?> -->, лол.
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|4.38, rshadow (ok), 11:24, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это ты описал хорошую ситуацию. А еще будет 100500 факапов. В которых надо диагностировать что происходит на проде, что-то перезапустить, посмотреть на логи, запустить какой-нибудь скрипт и т.д. И во всем этом screen очень даже поможет.
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|2.5, Аноним (5), 09:23, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Влепил тебе минусище, потому что поверил тебе что тайловый WM заменяет screen - запустил фаззинг программы на удаленном сервере на этот раз без screen'а в тайловом WM, закрыл окно, попробовал открыть с другого компа и... облом, нету ssh-сессии
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|2.11, nnn (??), 09:36, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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почти все, кто пользуется tmux, переназначают управляющую комбинацию клавиш на Ctrl-A :)
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|3.15, Аноним (5), 09:42, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это чтобы в шелле вместо помещения курсора в начало строки, открывался режим screen? Умно!
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|3.37, Онаним1 (?), 11:20, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А потом мучаться внутри tmux открывать чужой screen (ну привык коллега им пользоваться)
Уж лучше Ctrl + E (Да отрубишь переход в конец строки, но ведь есть End) и конфликта ни с Ctrl+B ни с Ctrl+A нет.
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|4.42, 1 (??), 12:42, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разница между Ctrl+A и Ctrl+B - в расстоянии между клавишками :-)
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|3.45, Ананий (?), 13:36, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я из них, просто одно время все настроил в сабже, а потом переполз на tmux, а хокеи сбацал те же.
Зачем страдать, конфиг настраивается один раз и потом просто копируется.
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|2.14, 1 (??), 09:37, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Надо сказать, что Ctrl+B неиллюзорно бесит после Ctrl+A. Всегда заменяю в tmux на Ctrl+A.
И да, для холивара - у tmux лицензия не православная.
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|3.19, Минона (ok), 09:47, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всегда заменяю в tmux на Ctrl+A.
Зачем?
Просто используй screen.
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|5.41, Аноним (41), 12:31, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, а вы тонкий любитель... и всё это проделываете ещё и в WSL2! ;)
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|2.39, ad (??), 11:34, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в tmux меня неистово бесит прокрутка, особенно это чувствуется когда используешь тачпад. В screen прокрутка плавная.
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|1.16, Аноним (16), 09:46, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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лет 15 пользуюсь, побочка - не помню как
в vim/nvim буферы переключать, проще запустить
еще один экземпляр в screen
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|1.43, Фрол (?), 13:26, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Добавлена команда "multiinput" для организации одновременного ввода сразу в нескольких окнах.
эт чо?
(дока на саванне, если чо, 18-го года, еще с ятями и старорежимной орфографией. натурально никакого multiinput там нет.)
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