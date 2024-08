Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 5.0

После двух с половиной лет после прошлого значительного выпуска опубликован релиз полноэкранного консольного оконного менеджера (мультиплексора терминалов) GNU screen 5.0.0, позволяющего организовать многооконный интерфейс в консоли, используя один физический терминал для работы с несколькими приложениями, которым выделяются отдельные виртуальные терминалы, остающиеся активными между разными сеансами пользователя. Среди изменений: Переписан механизм аутентификации. Для включения аутентификации и использования пароля для защиты подключения к сеансу предложена новая команда "auth", которая пришла на смену команде "password".

Добавлена команда "multiinput" для организации одновременного ввода сразу в нескольких окнах.

Добавлена команда "status", позволяющая настроить размещение окна состояния. Команда может принимать значения top, up, down, bottom, left и right. По умолчанию выставлены значения "bottom left" для размещения сообщений о состоянии в левом нижнем углу.

Добавлена команда "truecolor" для включения использования расширенного диапазона цветов на поддерживающих данную возможность терминалах.

Добавлены escape-последовательности "%T" и "%O" для показа текущего tty для окна и вывода числа открытых окон.

Для определения размера unicode-символов задействована функция wcwdith() вместо встроенных таблиц размеров для UTF-8.

Удалены команды time, debug, password, maxwin и nethack.