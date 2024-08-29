Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 5.0

2.8 , Аноним ( 8 ), 09:31, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Tmux для мира BSD, а screen для мира GNU.

2.11 , nnn ( ?? ), 09:36, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – почти все, кто пользуется tmux, переназначают управляющую комбинацию клавиш на Ctrl-A :)

3.15 , Аноним ( 5 ), 09:42, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это чтобы в шелле вместо помещения курсора в начало строки, открывался режим screen? Умно!

3.37 , Онаним1 ( ? ), 11:20, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А потом мучаться внутри tmux открывать чужой screen (ну привык коллега им пользоваться) Уж лучше Ctrl + E (Да отрубишь переход в конец строки, но ведь есть End) и конфликта ни с Ctrl+B ни с Ctrl+A нет.

4.42 , 1 ( ?? ), 12:42, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разница между Ctrl+A и Ctrl+B - в расстоянии между клавишками :-)

3.45 , Ананий ( ? ), 13:36, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну я из них, просто одно время все настроил в сабже, а потом переполз на tmux, а хокеи сбацал те же.

Зачем страдать, конфиг настраивается один раз и потом просто копируется.

4.46 , Аноним ( 46 ), 14:07, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что в tmux никогда не ломали конфиги *сарказм*

2.14 , 1 ( ?? ), 09:37, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Надо сказать, что Ctrl+B неиллюзорно бесит после Ctrl+A. Всегда заменяю в tmux на Ctrl+A. И да, для холивара - у tmux лицензия не православная.

3.19 , Минона ( ok ), 09:47, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Всегда заменяю в tmux на Ctrl+A. Зачем?

Просто используй screen.

4.30 , Анонимус_WSL2 ( ? ), 10:32, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Зачем? Потому что могу!

5.41 , Аноним ( 41 ), 12:31, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О, а вы тонкий любитель... и всё это проделываете ещё и в WSL2! ;)

2.39 , ad ( ?? ), 11:34, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в tmux меня неистово бесит прокрутка, особенно это чувствуется когда используешь тачпад. В screen прокрутка плавная.

