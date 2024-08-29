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Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 5.0

29.08.2024 09:04

После двух с половиной лет после прошлого значительного выпуска опубликован релиз полноэкранного консольного оконного менеджера (мультиплексора терминалов) GNU screen 5.0.0, позволяющего организовать многооконный интерфейс в консоли, используя один физический терминал для работы с несколькими приложениями, которым выделяются отдельные виртуальные терминалы, остающиеся активными между разными сеансами пользователя.

Среди изменений:

  • Переписан механизм аутентификации. Для включения аутентификации и использования пароля для защиты подключения к сеансу предложена новая команда "auth", которая пришла на смену команде "password".
  • Добавлена команда "multiinput" для организации одновременного ввода сразу в нескольких окнах.
  • Добавлена команда "status", позволяющая настроить размещение окна состояния. Команда может принимать значения top, up, down, bottom, left и right. По умолчанию выставлены значения "bottom left" для размещения сообщений о состоянии в левом нижнем углу.
  • Добавлена команда "truecolor" для включения использования расширенного диапазона цветов на поддерживающих данную возможность терминалах.
  • Добавлены escape-последовательности "%T" и "%O" для показа текущего tty для окна и вывода числа открытых окон.
  • Для определения размера unicode-символов задействована функция wcwdith() вместо встроенных таблиц размеров для UTF-8.
  • Удалены команды time, debug, password, maxwin и nethack.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера GNU screen 4.9.0
  3. OpenNews: Выпуск Xpra 6.0, аналога утилиты screen для GUI. Развитие Wprs, реализации Xpra для Wayland
  4. OpenNews: Для tmux реализована поддержка сохранения сеанса между перезагрузками
  5. OpenNews: Первый выпуск abduco, легковесной альтернативы tmux и screen
  6. OpenNews: Выпуск консольного оконного менеджера tmux 2.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61781-screen
Ключевые слова: screen
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:13, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –35 +/
    зачем сабж, когда есть старый добрый Ctrl-Alt-функциональная_клавиша. Для всего остального есть тайловые WM, или хотя бы просто многооконность любой WM.
     
     
  • 2.3, test (??), 09:18, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    попробуй эти комбинации проделать при удаленном подключение (ssh) и поймешь зачем он нужен ;)
     
     
  • 3.28, Аноним (1), 10:30, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    если при удаленном подключении ты активно что-то делаешь на удаленной тачке, открывая туда-сюда /etc и прочие хрени, то ты по сути уже занимаешься разработкой/конфигурированием. При четком отделении конфигурирования от деплоя, ты конфигуришь удаленную систему у себя дома оффлайн, а потом рррраз! -- и вводишь команду deploy. Короче, твой подход сродни правке IИDEX.рнр через ftp-клиент, дебажа свою гостевуху прямо на проде через <!-- <?php var_dump(); ?> -->, лол.
     
     
  • 4.38, rshadow (ok), 11:24, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ты описал хорошую ситуацию. А еще будет 100500 факапов. В которых надо диагностировать что происходит на проде, что-то перезапустить, посмотреть на логи, запустить какой-нибудь скрипт и т.д. И во всем этом screen очень даже поможет.
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:23, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Влепил тебе минусище, потому что поверил тебе что тайловый WM заменяет screen - запустил фаззинг программы на удаленном сервере на этот раз без screen'а в тайловом WM, закрыл окно, попробовал открыть с другого компа и... облом, нету ssh-сессии
     
  • 2.21, Аноним (-), 09:59, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    shift-pgup никто не починил
     
     
  • 3.29, Анонимус_WSL2 (?), 10:31, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А лично ты кейс открыл на ремонт?
    Или сидишь и ждешь, когда за тебя кто нибудь сделает?
     

  • 1.2, Turbid (??), 09:17, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    зачем сабж, если есть старый добрый Ctr-B в tmux?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:31, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Tmux для мира BSD, а screen для мира GNU.
     
  • 2.11, nnn (??), 09:36, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    почти все, кто пользуется tmux, переназначают управляющую комбинацию клавиш на Ctrl-A :)
     
     
  • 3.15, Аноним (5), 09:42, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это чтобы в шелле вместо помещения курсора в начало строки, открывался режим screen? Умно!
     
  • 3.37, Онаним1 (?), 11:20, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом мучаться внутри tmux открывать чужой screen (ну привык коллега им пользоваться)

    Уж лучше Ctrl + E (Да отрубишь переход в конец строки, но ведь есть End) и конфликта ни с Ctrl+B ни с Ctrl+A нет.

     
     
  • 4.42, 1 (??), 12:42, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разница между Ctrl+A и Ctrl+B - в расстоянии между клавишками :-)
     
  • 3.45, Ананий (?), 13:36, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я из них, просто одно время все настроил в сабже, а потом переполз на tmux, а хокеи сбацал те же.
    Зачем страдать, конфиг настраивается один раз и потом просто копируется.
     
     
  • 4.46, Аноним (46), 14:07, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что в tmux никогда не ломали конфиги *сарказм*
     
  • 2.14, 1 (??), 09:37, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо сказать, что Ctrl+B неиллюзорно бесит после Ctrl+A. Всегда заменяю в tmux на Ctrl+A.

    И да, для холивара - у tmux лицензия не православная.

     
     
  • 3.19, Минона (ok), 09:47, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всегда заменяю в tmux на Ctrl+A.

    Зачем?
    Просто используй screen.

     
     
  • 4.30, Анонимус_WSL2 (?), 10:32, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Зачем?

    Потому что могу!

     
     
  • 5.41, Аноним (41), 12:31, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, а вы тонкий любитель... и всё это проделываете ещё и в WSL2! ;)
     
  • 2.39, ad (??), 11:34, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в tmux меня неистово бесит прокрутка, особенно это чувствуется когда используешь тачпад. В screen прокрутка плавная.
     

  • 1.16, Аноним (16), 09:46, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лет 15 пользуюсь, побочка - не помню как
    в vim/nvim буферы переключать, проще запустить
    еще один экземпляр в screen
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 10:45, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо так.
     

  • 1.18, Аноним (18), 09:46, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем сабж, если есть dvtm + abduco?
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 10:33, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем abduco, если есть screen
     

  • 1.26, Анонимус_WSL2 (?), 10:26, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Скриншот где?
     
  • 1.43, Фрол (?), 13:26, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Добавлена команда "multiinput" для организации одновременного ввода сразу в нескольких окнах.

    эт чо?

    (дока на саванне, если чо, 18-го года, еще с ятями и старорежимной орфографией. натурально никакого multiinput там нет.)

     
  • 1.44, Аноним (44), 13:36, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший оконный менеджер
     
  • 1.48, Аноним (48), 16:22, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Работает почти как emacs.
     

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