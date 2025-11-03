The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск дистрибутива Devuan 6.0, форка Debian 13 без systemd

03.11.2025 19:32

Представлен выпуск дистрибутива Devuan 6.0 "Excalibur", форка Debian GNU/Linux, поставляемого без системного менеджера systemd. Новая ветка примечательна переходом на пакетную базу Debian 13. Для загрузки подготовлены Live-сборки (1.7 ГБ) и установочные iso-образы для архитектуры amd64. Пакеты собираются для архитектур i386, amd64, armel, armhf, arm64, ppc64el и riscv64.

Проектом поддерживаются ответвления для около 400 пакетов Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd. Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org.

Рабочий стол по умолчанию основан на Xfce и дисплейном менеджере Slim. Опционально доступны для установки KDE, MATE, Cinnamon, LXQt и Sway. Вместо systemd поставляется классическая система инициализации SysVinit, а также опционально системы openrc и runit. Предусмотрена возможность работы без D-Bus, которая позволяет создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox. Для настройки сети предлагается вариант конфигуратора NetworkManager, не привязанный к systemd. Вместо systemd-udev задействован eudev, форк udev от проекта Gentoo. Для управления пользовательскими сеансами в Xfce и MATE используется consolekit, а в остальных рабочих столах применяется elogind, вариант logind, не привязанный к systemd.

Изменения в Devuan 6 в основном сводятся к переходу на пакетную базу Debian 13 и ядро Linux 6.12, а также внесению изменений для обеспечения работы систем инициализации sysvinit, runit и OpenRC. Возвращена поддержка регистрации сеансов в файле /run/utmp, так как время сопровождения дистрибутива завершиться раньше, чем начнёт проявляться проблема 2038 года. Как и в Debian выполнен перенос исполняемых файлов и библиотек из корневого раздела в раздел /usr (/bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr). Прекращено формирование установочных сборок и пакетов с ядром для 32-разрядных систем x86, но сохранено наличие официально поддерживаемого репозитория пакетов и multi-arch-репозитория. Добавлены сборки для архитектуры riscv64.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.dyne.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Релиз Debian 13
  3. OpenNews: Выпуск Mobian 13.0, редакции Debian для мобильных устройств
  4. OpenNews: Анонсирован Devuan, форк Debian GNU/Linux без systemd
  5. OpenNews: Взлом инфраструктуры Devuan оказался неудачной шуткой разработчиков проекта
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 5.0, форка Debian 12 без systemd
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64172-devuan
Ключевые слова: devuan, debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Юзер убунту (?), 19:43, 03/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В общем, все отличия от демьяна, это отсутствие systemd.
    Интересно, в devuan тоже раст будет обязательной зависимостью?
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:44, 03/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.3, Аноним (3), 19:46, 03/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему все так возятся с этим systemd? Ну есть он и есть, к чему такая драма?
     
     
  • 2.4, Всем Анонимам Аноним (?), 19:51, 03/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.10, xPhoenix (ok), 20:02, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Фатальный недостаток: NOT INVENTED HERE.
     
  • 2.13, Ан333ним (?), 20:07, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С ним особо не повозишься, а хочется. :-)
     
     
  • 3.21, дохтурЛол (?), 20:22, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чё он тебе не позволяет сделать-то?
     

  • 1.6, Шизгорин (?), 20:00, 03/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Прекращено формирование установочных сборок и пакетов с ядром для 32-разрядных систем x86

    И какой тогда смысл существования этого дистрибутива? Насколько я понимаю, его ставили на старое железо типа третьего пентиума с 512 мегабайтами. На современном железе всем плевать, сустем ди у тебя там под капотом или что-то другое.

     
     
  • 2.11, morphe (?), 20:03, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > На современном железе всем плевать, сустем ди у тебя там под капотом или что-то другое.

    Да и на старом один сишный systemd ел значительно меньше чем сотня интерпретаторов баша, их рационализация избавления от systemd не имеет никакого смысла.

    Насколько я помню у них до сих пор для большинства пакетов нет юнитов для чего-либо кроме отсутствующего systemd)

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 20:14, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде бы и без системд днс и дайчсипи всякие на си написанны были.
     

  • 1.7, 12yoexpert (ok), 20:01, 03/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    растонамы, что с лицом?
     
  • 1.9, Анонимныйалкоголик (?), 20:02, 03/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Потому что - нарушение философии UNIX и Creeping featurism. Systemd победил и стал стандартом. Пока одни не такие как фсе, другие его эффективно используют.
     
  • 1.12, Ан333ним (?), 20:04, 03/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое то для не таких, как все.
     
     
  • 2.14, Анонимныйалкоголик (?), 20:09, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, без самого того нетакимикаквсе, никак.
     

  • 1.15, Аноним (15), 20:10, 03/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пользуюсь 3 года на старом ноутбуке диван + runit + icewm + lxde-apps. И он отлично подходит для старья. Однако на новом железе разницы в systemd vs true inits вообще никакой, поэтому смысла нет. Для админов systemd лучше, ибо надо знать только его особенности, без зоопрака инитов.
     
     
  • 2.19, мамка джокера (?), 20:17, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для админов systemd лучше, ибо надо знать только его особенности, без зоопрака инитов.

    systemd сам по себе является зоопарком по своей сложности тянущем на полноценную докторскую диссертацию

     
     
  • 3.22, дохтурЛол (?), 20:24, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но он так организован, что обладать знаниями обо всей его сложности - у обычного администратора нет необходимости.
     
  • 3.26, Аноним (-), 20:31, 03/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > systemd сам по себе является зоопарком по своей сложности
    > тянущем на полноценную докторскую диссертацию

    Если у вас возникают проблемы с системд даже после чтения доки...
    Штош, у меня для вас неутешительные новости. Возможно вам стоит выбрать какую-то другую работу, напр. картриджи перезаправлять, застрявшую бумагу из принтера в бухгалтерии доставать. Что-то попроще, чтобы думать не нужно было.

     

  • 1.18, Аноним (-), 20:15, 03/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.20, фома (?), 20:22, 03/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наконец. А я уж подумал, что пoмеpла пaнночка.
     
  • 1.24, Аноним (-), 20:29, 03/11/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру