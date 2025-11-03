Выпуск дистрибутива Devuan 6.0, форка Debian 13 без systemd

|
1.1, Юзер убунту (?), 19:43, 03/11/2025
|
В общем, все отличия от демьяна, это отсутствие systemd.
Интересно, в devuan тоже раст будет обязательной зависимостью?
1.3, Аноним (3), 19:46, 03/11/2025
Почему все так возятся с этим systemd? Ну есть он и есть, к чему такая драма?
1.6, Шизгорин (?), 20:00, 03/11/2025
> Прекращено формирование установочных сборок и пакетов с ядром для 32-разрядных систем x86
И какой тогда смысл существования этого дистрибутива? Насколько я понимаю, его ставили на старое железо типа третьего пентиума с 512 мегабайтами. На современном железе всем плевать, сустем ди у тебя там под капотом или что-то другое.
2.11, morphe (?), 20:03, 03/11/2025
> На современном железе всем плевать, сустем ди у тебя там под капотом или что-то другое.
Да и на старом один сишный systemd ел значительно меньше чем сотня интерпретаторов баша, их рационализация избавления от systemd не имеет никакого смысла.
Насколько я помню у них до сих пор для большинства пакетов нет юнитов для чего-либо кроме отсутствующего systemd)
3.17, Аноним (17), 20:14, 03/11/2025
Вроде бы и без системд днс и дайчсипи всякие на си написанны были.
1.9, Анонимныйалкоголик (?), 20:02, 03/11/2025
Потому что - нарушение философии UNIX и Creeping featurism. Systemd победил и стал стандартом. Пока одни не такие как фсе, другие его эффективно используют.
1.15, Аноним (15), 20:10, 03/11/2025
Пользуюсь 3 года на старом ноутбуке диван + runit + icewm + lxde-apps. И он отлично подходит для старья. Однако на новом железе разницы в systemd vs true inits вообще никакой, поэтому смысла нет. Для админов systemd лучше, ибо надо знать только его особенности, без зоопрака инитов.
2.19, мамка джокера (?), 20:17, 03/11/2025
> Для админов systemd лучше, ибо надо знать только его особенности, без зоопрака инитов.
systemd сам по себе является зоопарком по своей сложности тянущем на полноценную докторскую диссертацию
3.22, дохтурЛол (?), 20:24, 03/11/2025
Но он так организован, что обладать знаниями обо всей его сложности - у обычного администратора нет необходимости.
3.26, Аноним (-), 20:31, 03/11/2025
> systemd сам по себе является зоопарком по своей сложности
> тянущем на полноценную докторскую диссертацию
Если у вас возникают проблемы с системд даже после чтения доки...
Штош, у меня для вас неутешительные новости. Возможно вам стоит выбрать какую-то другую работу, напр. картриджи перезаправлять, застрявшую бумагу из принтера в бухгалтерии доставать. Что-то попроще, чтобы думать не нужно было.
