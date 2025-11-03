Выпуск дистрибутива Devuan 6.0, форка Debian 13 без systemd

Представлен выпуск дистрибутива Devuan 6.0 "Excalibur", форка Debian GNU/Linux, поставляемого без системного менеджера systemd. Новая ветка примечательна переходом на пакетную базу Debian 13. Для загрузки подготовлены Live-сборки (1.7 ГБ) и установочные iso-образы для архитектуры amd64. Пакеты собираются для архитектур i386, amd64, armel, armhf, arm64, ppc64el и riscv64. Проектом поддерживаются ответвления для около 400 пакетов Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd. Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org. Рабочий стол по умолчанию основан на Xfce и дисплейном менеджере Slim. Опционально доступны для установки KDE, MATE, Cinnamon, LXQt и Sway. Вместо systemd поставляется классическая система инициализации SysVinit, а также опционально системы openrc и runit. Предусмотрена возможность работы без D-Bus, которая позволяет создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox. Для настройки сети предлагается вариант конфигуратора NetworkManager, не привязанный к systemd. Вместо systemd-udev задействован eudev, форк udev от проекта Gentoo. Для управления пользовательскими сеансами в Xfce и MATE используется consolekit, а в остальных рабочих столах применяется elogind, вариант logind, не привязанный к systemd. Изменения в Devuan 6 в основном сводятся к переходу на пакетную базу Debian 13 и ядро Linux 6.12, а также внесению изменений для обеспечения работы систем инициализации sysvinit, runit и OpenRC. Возвращена поддержка регистрации сеансов в файле /run/utmp, так как время сопровождения дистрибутива завершиться раньше, чем начнёт проявляться проблема 2038 года. Как и в Debian выполнен перенос исполняемых файлов и библиотек из корневого раздела в раздел /usr (/bin, /sbin и /lib* оформлены как символические ссылки на соответствующие каталоги внутри /usr). Прекращено формирование установочных сборок и пакетов с ядром для 32-разрядных систем x86, но сохранено наличие официально поддерживаемого репозитория пакетов и multi-arch-репозитория. Добавлены сборки для архитектуры riscv64.



