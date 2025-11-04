The OpenNET Project / Index page

Debian прекращает поддержку архитектур armel и mips64el

04.11.2025 23:17

Разработчики проекта Debian объявили об удалении портов для архитектур mips64el и armel (ARM EABI) из репозиториев unstable и experimental. В следующей ветке Debian 14 данные архитектуры поддерживаться не будут. Из плат, в которых использовалась архитектура armel, отмечаются Raspberry Pi 1, Raspberry Pi Zero и Raspberry Pi Zero W.

  • 1.2, Аноним (2), 23:39, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чё это они, если big endian где и место, то это на роутерах (сетевые протоколы big endian).
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:28, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (4 дня назад)
    ... добавить Rust в число обязательных зависимостей к APT
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:49, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Raspberry Pi Zero и Raspberry Pi Zero W.

    А этих-то за что? Они же до сих пор продаются? У меня одноплатник - чуть более современный Orange Pi, его скоро тоже того?
    Что-то дебиан в последнее время пустился во все тяжкие.
    Помянем, хороший был дистрибутив.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:52, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто используй debian 13
     
  • 2.5, Аноним (2), 23:57, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Был, где-то до 2004 года.
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:05, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У меня одноплатник - чуть более современный Orange Pi, его скоро тоже того?

    Ну так посмотри модель процессора, их же куча вариаций, кто знает, какая именно модель у тебя?

     

  • 1.7, Анонимусс (-), 00:12, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Кто там говорил что раст не поддерживает все нужные архитектуры?
    Если так продолжиться, то проблема решится сама собой еще до внедрения раста)))
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 00:30, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они перевели APT на раст - вот и результат мгновенный.
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 01:17, 05/11/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, 12yoexpert (ok), 00:17, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    потому что раст нигде не работает, лол)
     
     
  • 2.11, Аноним (6), 00:23, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откройте и удивитесь https://doc.rust-lang.org/nightly/rustc/platform-support.html
     
     
  • 3.12, 12yoexpert (ok), 00:27, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что там удивительного? как я и сказал, нигде не работает
     
  • 3.17, Аноним (4), 00:36, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак это заслуга LLVM, а не раста. Раст просто примазался к этому списку.

    P.S. даже VAX нету

     

  • 1.9, Аноним (9), 00:22, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично, туда и дорога.
     
  • 1.10, Аноним (6), 00:22, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кстати, недостаток арма - это целая куча этих разных архитектур. Был бы как x64 - до сих пор работал бы.
     
     
  • 2.13, 12yoexpert (ok), 00:28, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    недостаток арма - отсутствие возможности нормальной загрузки, обоссаный u-boot и абсолютно конченый dts/dtb-формат
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 00:52, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1) dts не арм специфичная штука
    2) как человек достаточно долго работавший с uboot не могу согласиться с вашим утверждением
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:35, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так выпиливают только 32-биnный ARM.
     

