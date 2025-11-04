Debian прекращает поддержку архитектур armel и mips64el

>Raspberry Pi Zero и Raspberry Pi Zero W. А этих-то за что? Они же до сих пор продаются? У меня одноплатник - чуть более современный Orange Pi, его скоро тоже того?

Что-то дебиан в последнее время пустился во все тяжкие.

Помянем, хороший был дистрибутив.

