Debian прекращает поддержку архитектур armel и mips64el

1.2, Аноним (2), 23:39, 04/11/2025
Чё это они, если big endian где и место, то это на роутерах (сетевые протоколы big endian).
2.14, Аноним (14), 00:28, 05/11/2025
|+/–
(4 дня назад)
... добавить Rust в число обязательных зависимостей к APT
1.3, Аноним (3), 23:49, 04/11/2025
|+/–
|
>Raspberry Pi Zero и Raspberry Pi Zero W.
А этих-то за что? Они же до сих пор продаются? У меня одноплатник - чуть более современный Orange Pi, его скоро тоже того?
Что-то дебиан в последнее время пустился во все тяжкие.
Помянем, хороший был дистрибутив.
2.6, Аноним (6), 00:05, 05/11/2025
|+/–
>У меня одноплатник - чуть более современный Orange Pi, его скоро тоже того?
Ну так посмотри модель процессора, их же куча вариаций, кто знает, какая именно модель у тебя?
1.7, Анонимусс (-), 00:12, 05/11/2025
+4
Кто там говорил что раст не поддерживает все нужные архитектуры?
Если так продолжиться, то проблема решится сама собой еще до внедрения раста)))
3.17, Аноним (4), 00:36, 05/11/2025
|+/–
Дак это заслуга LLVM, а не раста. Раст просто примазался к этому списку.
P.S. даже VAX нету
1.10, Аноним (6), 00:22, 05/11/2025
+1
Кстати, недостаток арма - это целая куча этих разных архитектур. Был бы как x64 - до сих пор работал бы.
2.13, 12yoexpert (ok), 00:28, 05/11/2025
–2
недостаток арма - отсутствие возможности нормальной загрузки, обоссаный u-boot и абсолютно конченый dts/dtb-формат
3.18, Аноним (18), 00:52, 05/11/2025
+1
1) dts не арм специфичная штука
2) как человек достаточно долго работавший с uboot не могу согласиться с вашим утверждением
