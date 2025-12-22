В Debian реализована официальная поддержка архитектуры LoongArch

2.14 , Аноним ( 12 ), 23:35, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А в чём проблема? Китаю запретили этим заниматься, он в ответ переманил всех необходимых специалистов с острова и из других мест.

3.15 , Аноним ( 4 ), 23:41, 22/12/2025 >А в чём проблема? С какой стороны смотреть.

Если вы гражданин Китая, то возможно для вас и нет никаких проблем, чтобы воровать.

Для всех остальных стран, проблема есть и она огромная.

4.18 , Аноним ( 16 ), 23:53, 22/12/2025 > проблема есть и она огромная Помните суд Оракл vs. Гугл? Что постановил суд, решения которого вертелись, как стрелка компаса у переменного магнита? "Воровать можно, если это принесёт благо обществу" (с).

5.21 , Аноним ( 4 ), 00:02, 23/12/2025 Я конечно понимаю, откуда у нас сеют "симпатию" к Китаю, но надо думать на два шага вперёд.

Если вы думаете, что нам что-то с этого перепадёт то нет... про это уже открыто говорится на наших разных форумах из уст самых высоких чиновников.

4.19 , Аноним ( 19 ), 23:54, 22/12/2025 Я не гражданин Китая, и для меня проблем нет. Кроме того, это и не воровство. Называть это воровством - клевета, и вот это уже преступление.

5.23 , Аноним ( 4 ), 00:11, 23/12/2025 >и для меня проблем нет Это значит, что вы никогда не имели отношения к каким-то разработкам и производству.

Есть и российские преценденты, когда люди решались разместить производство в Китае, а потом их продукт всплывал у китайской компании, и плевать они хотели на правообладателей. И попробуйте конкурировать с со сборочным цехом, который не тратит времени и денег на разработку, а просто ворует и выкидывает на рынок удешевлённый таки образом товар.

