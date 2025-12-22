The OpenNET Project / Index page

В Debian реализована официальная поддержка архитектуры LoongArch

22.12.2025 22:51

Разработчики проекта Debian объявили о придании статуса официального порта редакции дистрибутива для систем на базе архитектуры LoongArch (loong64). Пакеты для LoongArch доступны для установки из репозитория Debian Sid (Unstable). Архитектура набора команд LoongArch применяется в процессорах компании Loongson и реализует RISC ISA, похожий на MIPS и RISC-V.

На начальном этапе интеграции нового порта из пакетной базы debian-ports вручную собран и импортирован в официальный архив минимальный набор из 112 исходных пакетов, достаточный для создания начального chroot-окружения и настройки сборочного сервиса buildd. В текущем виде в запущенном экземпляре сервиса buildd для LoongArch собрано и загружено около 300 новых пакетов. Предполагается, что для начального бутстрэппинга (bootstrap) нового порта потребуется около недели.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64478-debian
Ключевые слова: debian, loongarch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, sqrt (?), 23:09, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну да, это не i686, на это поддерживать силы есть.
     
     
  • 2.2, Анонимус1 (?), 23:16, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а я бы даже "жоще":  как эльбрус так фу-фу-идите; как китайская-архитектура (ни-и-что-что-мы-с-ними-иногда-с%#мся) дак сразу давайте-ка забабахаем. Двуличные %*?@&
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:19, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Эльбрус - закрытая проприетарщина и под неё нет железа доступного обычным пользователям.
     
  • 3.11, morphe (?), 23:27, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Loongson сами свою архитектуру в debian и поддерживали изначально, теперь её поддержку смержили официально

    Эльбрус хоть что-то в открытую делали? Может поддержку своей архитектуры в gcc/clang завезли?

     
  • 2.3, Аноним (6), 23:17, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну да, это действительно не i686. Не музейная архаика, под которую давно не выпускают железа, а существующее умеет только тратить электричество на нагрев воздуха, и нужная только полутора старьёвщикам с опеннета. LoongArch поддерживать имеет смысл, i686 - нет.
     
  • 2.7, morphe (?), 23:22, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Назови хоть один процессор что поддерживает i686, но не x86_64, который вышел за последние 15 лет
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 23:48, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вышел за последние 15 лет

    Т.е. о производстве Вортексов ты даже не слышал...

     
  • 2.8, Аноним (8), 23:22, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Китайцы спонсируют, железо для сборки пакетов даруют.
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:32, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Riscv развитие mips, loongarch развитие mips64. Тут впору riscv закапывать, как устаревшую (ну по факту микроконтроллерная ниша старых мипсов у неё есть).
     
     
  • 3.17, Аноним (16), 23:49, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тут впору riscv закапывать, как устаревшую

    Давно пора, но ещё и по другим причинам.

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:18, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    На самом деле стоит очень осторожно к этому относиться.
    Из недавнего вскрылась история с вышедшими на пенсию бывшими инженерами ASML китайского происхождения (*хотя у них 100% было NDA), которых используют для постройки китайского литографа.
    >ASML выиграла судебное решение на сумму 845 миллионов долларов в 2019 году против бывшего китайского инженера, обвиняемого в краже коммерческих тайн, но обвиняемый подал заявление о банкротстве и продолжает работать в Пекине при поддержке китайского правительства, согласно судебным документам.

    https://www.reuters.com/world/china/how-china-built-its-manhattan-project-riva

     
     
  • 2.14, Аноним (12), 23:35, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А в чём проблема? Китаю запретили этим заниматься, он в ответ переманил всех необходимых специалистов с острова и из других мест.
     
     
  • 3.15, Аноним (4), 23:41, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А в чём проблема?

    С какой стороны смотреть.
    Если вы гражданин Китая, то возможно для вас и нет никаких проблем, чтобы воровать.
    Для всех остальных стран, проблема есть и она огромная.

     
     
  • 4.18, Аноним (16), 23:53, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > проблема есть и она огромная

    Помните суд Оракл vs. Гугл? Что постановил суд, решения которого вертелись, как стрелка компаса у переменного магнита? "Воровать можно, если это принесёт благо обществу" (с).

     
     
  • 5.21, Аноним (4), 00:02, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я конечно понимаю, откуда у нас сеют "симпатию" к Китаю, но надо думать на два шага вперёд.
    Если вы думаете, что нам что-то с этого перепадёт то нет... про это уже открыто говорится на наших разных форумах из уст самых высоких чиновников.
     
  • 4.19, Аноним (19), 23:54, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не гражданин Китая, и для меня проблем нет. Кроме того, это и не воровство. Называть это воровством - клевета, и вот это уже преступление.
     
     
  • 5.23, Аноним (4), 00:11, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и для меня проблем нет

    Это значит, что вы никогда не имели отношения к каким-то разработкам и производству.
    Есть и российские преценденты, когда люди решались разместить производство в Китае, а потом их продукт всплывал у китайской компании, и плевать они хотели на правообладателей.

    И попробуйте конкурировать с со сборочным цехом, который не тратит времени и денег на разработку, а просто ворует и выкидывает на рынок удешевлённый таки образом товар.

     

  • 1.5, LaunchWiskey (ok), 23:18, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Фу, ну и зачем это? Пусть бенефициары этой архитектуры сами себе ОС пишут, могут назвать ее, например, "Мудрость Вождя", или "Всепроникающая Мощь Партии". Зачем им задачу упрощать?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:22, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согл, как и c эльбрусятиной.
     
  • 2.24, Аноним (24), 00:29, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Американский господин сильно лучше китайского? И почему-то дистрибутива "Make-America-great-again Linux" до сих пор нет.
     

  • 1.10, Аноним (4), 23:26, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А тут ещё и «Иртыш» тоже вдруг оказался на на архитектуре LoongArch:
    https://habr.com/ru/news/971400/
    Вот уж совпадение...
     

