В Debian реализована официальная поддержка архитектуры LoongArch

|
|
|
|2.2, Анонимус1 (?), 23:16, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а я бы даже "жоще": как эльбрус так фу-фу-идите; как китайская-архитектура (ни-и-что-что-мы-с-ними-иногда-с%#мся) дак сразу давайте-ка забабахаем. Двуличные %*?@&
|
|
|
|3.6, Аноним (6), 23:19, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Эльбрус - закрытая проприетарщина и под неё нет железа доступного обычным пользователям.
|
|3.11, morphe (?), 23:27, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Loongson сами свою архитектуру в debian и поддерживали изначально, теперь её поддержку смержили официально
Эльбрус хоть что-то в открытую делали? Может поддержку своей архитектуры в gcc/clang завезли?
|
|2.3, Аноним (6), 23:17, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Ну да, это действительно не i686. Не музейная архаика, под которую давно не выпускают железа, а существующее умеет только тратить электричество на нагрев воздуха, и нужная только полутора старьёвщикам с опеннета. LoongArch поддерживать имеет смысл, i686 - нет.
|
|2.7, morphe (?), 23:22, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Назови хоть один процессор что поддерживает i686, но не x86_64, который вышел за последние 15 лет
|
|
|
|3.16, Аноним (16), 23:48, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> вышел за последние 15 лет
Т.е. о производстве Вортексов ты даже не слышал...
|
|2.12, Аноним (12), 23:32, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Riscv развитие mips, loongarch развитие mips64. Тут впору riscv закапывать, как устаревшую (ну по факту микроконтроллерная ниша старых мипсов у неё есть).
|
|
|
|3.17, Аноним (16), 23:49, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Тут впору riscv закапывать, как устаревшую
Давно пора, но ещё и по другим причинам.
|
|1.4, Аноним (4), 23:18, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
На самом деле стоит очень осторожно к этому относиться.
Из недавнего вскрылась история с вышедшими на пенсию бывшими инженерами ASML китайского происхождения (*хотя у них 100% было NDA), которых используют для постройки китайского литографа.
>ASML выиграла судебное решение на сумму 845 миллионов долларов в 2019 году против бывшего китайского инженера, обвиняемого в краже коммерческих тайн, но обвиняемый подал заявление о банкротстве и продолжает работать в Пекине при поддержке китайского правительства, согласно судебным документам.
https://www.reuters.com/world/china/how-china-built-its-manhattan-project-riva
|
|
|
|2.14, Аноним (12), 23:35, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
А в чём проблема? Китаю запретили этим заниматься, он в ответ переманил всех необходимых специалистов с острова и из других мест.
|
|
|
|3.15, Аноним (4), 23:41, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>А в чём проблема?
С какой стороны смотреть.
Если вы гражданин Китая, то возможно для вас и нет никаких проблем, чтобы воровать.
Для всех остальных стран, проблема есть и она огромная.
|
|
|
|4.18, Аноним (16), 23:53, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> проблема есть и она огромная
Помните суд Оракл vs. Гугл? Что постановил суд, решения которого вертелись, как стрелка компаса у переменного магнита? "Воровать можно, если это принесёт благо обществу" (с).
|
|
|
|5.21, Аноним (4), 00:02, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я конечно понимаю, откуда у нас сеют "симпатию" к Китаю, но надо думать на два шага вперёд.
Если вы думаете, что нам что-то с этого перепадёт то нет... про это уже открыто говорится на наших разных форумах из уст самых высоких чиновников.
|
|4.19, Аноним (19), 23:54, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я не гражданин Китая, и для меня проблем нет. Кроме того, это и не воровство. Называть это воровством - клевета, и вот это уже преступление.
|
|
|
|5.23, Аноним (4), 00:11, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>и для меня проблем нет
Это значит, что вы никогда не имели отношения к каким-то разработкам и производству.
Есть и российские преценденты, когда люди решались разместить производство в Китае, а потом их продукт всплывал у китайской компании, и плевать они хотели на правообладателей.
И попробуйте конкурировать с со сборочным цехом, который не тратит времени и денег на разработку, а просто ворует и выкидывает на рынок удешевлённый таки образом товар.
|
|1.5, LaunchWiskey (ok), 23:18, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Фу, ну и зачем это? Пусть бенефициары этой архитектуры сами себе ОС пишут, могут назвать ее, например, "Мудрость Вождя", или "Всепроникающая Мощь Партии". Зачем им задачу упрощать?
|
|
|
|2.24, Аноним (24), 00:29, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Американский господин сильно лучше китайского? И почему-то дистрибутива "Make-America-great-again Linux" до сих пор нет.
|