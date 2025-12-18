Debian тестирует Debusine, систему индивидуальных репозиториев в стиле PPA

Проект Debian начал тестирование системы Debusine, позволяющей создавать индивидуальные репозитории, через которые можно распространять более новые версии программ, проводить предварительное тестирование пакетов или размещать дополнительные пакеты, не подходящие для штатных репозиториев Debian. Debusine преподносится как созданный для Debian аналог репозиториев PPA (Personal Package Archive), применяемых в Ubuntu. Проект развивает Колин Ватсон (Colin Watson), в своё время входивший в технические комитеты Debian и Ubuntu, и занимавшийся разработкой сервиса Launchpad, инсталлятора Ubuntu и системы инициализации Upstart.

Предполагается, что Debusine будет полезен разработчикам Debian для отдельного тестирования пакетов на реальных системах до передачи изменений в основной репозиторий. Например, при устранении проблемы в пакете разработчик может использовать Debusine, чтобы столкнувшиеся с проблемой пользователи заранее могли протестировать исправление. Debusine также могут использовать проекты, желающие распространять одновременно несколько версий программ или не готовые выполнить требования Debian, предъявляемые к пакетам в основных репозиториях.

При публикации пакетов Debusine доступна функциональность для выполнения QA-тестов и в перспективе появится инструментарий для отслеживания регрессий (находится в разработке). Предоставляется возможность проверки пакетов по цифровой подписи, используя ключи привязанные к репозиториям. Пакеты собираются с учётом текущего содержимого Debusine-репозитория, а также соответствующего релиза Debian. Во всех репозиториях доступна встроенная система для автоматического создания снапшотов.

Для тестирования Debusine введён в строй сервер debusine.debian.net, возможность публикации пакетов на котором предоставлена пока только разработчикам и мэйнтейнерам Debian, имеющих учётную запись в Salsa. Для публикации пакетов можно использовать инструментарии debusine-client и dput-ng. В debusine.debian.net допускается размещение пакетов, условия лицензирования которых соответствуют требованиям Debian.



