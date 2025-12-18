The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Debian тестирует Debusine, систему индивидуальных репозиториев в стиле PPA

18.12.2025 12:16

Проект Debian начал тестирование системы Debusine, позволяющей создавать индивидуальные репозитории, через которые можно распространять более новые версии программ, проводить предварительное тестирование пакетов или размещать дополнительные пакеты, не подходящие для штатных репозиториев Debian. Debusine преподносится как созданный для Debian аналог репозиториев PPA (Personal Package Archive), применяемых в Ubuntu. Проект развивает Колин Ватсон (Colin Watson), в своё время входивший в технические комитеты Debian и Ubuntu, и занимавшийся разработкой сервиса Launchpad, инсталлятора Ubuntu и системы инициализации Upstart.

Предполагается, что Debusine будет полезен разработчикам Debian для отдельного тестирования пакетов на реальных системах до передачи изменений в основной репозиторий. Например, при устранении проблемы в пакете разработчик может использовать Debusine, чтобы столкнувшиеся с проблемой пользователи заранее могли протестировать исправление. Debusine также могут использовать проекты, желающие распространять одновременно несколько версий программ или не готовые выполнить требования Debian, предъявляемые к пакетам в основных репозиториях.

При публикации пакетов Debusine доступна функциональность для выполнения QA-тестов и в перспективе появится инструментарий для отслеживания регрессий (находится в разработке). Предоставляется возможность проверки пакетов по цифровой подписи, используя ключи привязанные к репозиториям. Пакеты собираются с учётом текущего содержимого Debusine-репозитория, а также соответствующего релиза Debian. Во всех репозиториях доступна встроенная система для автоматического создания снапшотов.

Для тестирования Debusine введён в строй сервер debusine.debian.net, возможность публикации пакетов на котором предоставлена пока только разработчикам и мэйнтейнерам Debian, имеющих учётную запись в Salsa. Для публикации пакетов можно использовать инструментарии debusine-client и dput-ng. В debusine.debian.net допускается размещение пакетов, условия лицензирования которых соответствуют требованиям Debian.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Ubuntu развивает собственный формат пакетов для установки сторонних приложений
  3. OpenNews: В Launchpad появилась экспериментальная поддержка Git
  4. OpenNews: Canonical прекратит поддержку Bazaar в платформе Launchpad
  5. OpenNews: Systemd победил в третьем голосовании по выбору системы инициализации для Debian
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64446-debusine
Ключевые слова: debusine, debian, ppa, apt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 16:39, 18/12/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    когда sudo будет из коробки ?
     
     
  • 2, ppa (?), 16:50, 18/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как только перестанешь указывать пароль root при установке
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру