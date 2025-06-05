Canonical прекратит поддержку Bazaar в платформе Launchpad

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|2.5, Аноним (5), 21:34, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Серьёзно? Будет лучше 1 приложение для macOS, 1 приложение для Win и 100500 приложений для 100500 диструбутивов Linux? Вот вам и 3% дисктопа.
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|3.7, Аноним (7), 21:44, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше этой схемы не придумали:
Если Ubunru, то KDE Neon.
Если Arch, то SteamOS.
Если Red Hat Enterprise Linux, то Oracle Linux.
Есть ещё конечно Debian...
А остальные решения от Васи (не в обиду Вась) проходят мимо.
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|3.12, мимо (?), 21:59, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Серьезно? Пусть будет 1 флатпак, 1 снап, 1 аппимейдж, ага.
Претензии к снапу на самом деле не потому что он идет из коробки как вирусня, подменяя собой deb-пакеты и не потому что серверная часть закрытая, а к тому что космонавт слишком любит что-нибудь повелоспедить, руководствуясь nih-синдромом, а потом забросить.
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|4.15, Аноним (7), 22:16, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>"3% это минус"
Всё таки хочется на Linux видеть открытые аналоги программ, причём на уровне программ от Adobe (Photoshop...), Microsoft (Office...), Image-Line Software (FL Studio...), банковский софт, хоть те же анимированые обои Wallpaper Engine и так далее.
Прецедент уже есть: Krita и Blander удалось.
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|3.29, th3m3 (ok), 00:10, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Серьёзно. Кому надо, никто не против, чтобы они им пользовались. Пусть сами ставят отдельно. А не приколачивать снап из коробки в дистрибутиве.
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|2.10, Аноним (10), 21:58, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет ни одной причины не использовать гит. За исключением того, что не-гит неплохо так чешет ЧСВ.
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|3.13, Аноним (13), 22:02, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У гита серьёзные проблемы с большими репами. Нет докачки и не умеет толком находить одинаковые файлы.
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|4.19, Аноним (19), 22:41, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У гита проблемы с большими репами действительно есть, Гугл и Майкрософт не дадут соврать. К счастью, у тебя таких больших реп нет, чтобы с этими проблемами столкнуться, и уж тем более чтобы от них измеримо пострадать. Да и Launchpad — это явно не про монорепы.
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|5.27, Аноним (13), 23:51, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я тебе секрет открою, но коммитить только в свои личные репы не обязательно. Удивительно, какой у людей узенький мирок.
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|6.37, Кошкажена (?), 01:12, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Где сделали? Если git clone сорвался, то всё, качай по новой.
git clone --depth ?
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|3.23, Аноним (23), 23:02, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть. Хэши вместо понятных номеров ревизий, отсутствие разграничения доступа, изменяемость истории. Хоть свою систему пиши.
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|4.32, Аноним (32), 00:36, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> номеров ревизий
Учитывая что в части методов работы с распределёнными системами все ветки равноправны, то как номера присваивать?
> отсутствие разграничения доступа
На запись - ты не перепишешь чужие комиты если сервер настроен нормально. Зачем тогда разграничение?
На чтение - да. Такого нет. Но это система совместной разработки. А не неведомое нечто.
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|5.36, Аноним (23), 00:58, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Учитывая что в части методов работы с распределёнными системами все ветки равноправны, то как номера присваивать?
Очень просто, поделю номера на локальный и удалённый. При создании коммита ему присваивается локальный номер, при push -- удалённый (ну и у каждого, выражаясь терминологией git, remote, этот номер может быть свой). Попытка push, если после последнего pull были отправлены новые коммиты приведёт к конфликту.
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|4.33, Аноним (32), 00:40, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> изменяемость истории
И да. Без этого совсем нельзя. На сервере, по-умлочанию, ты ничего не изменишь. Хотя можно настроить и иначе.
А у себя - такая возможность должна быть. Просто обязана.
Иначе - приводит разработку к потоку мыслей, а не к плановой реализации.
И да. Когда кто-то влил в твою репу что-либо чужое, что ты будешь делать без изменения истории? Проект закрывать? Или штрафы платить?
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|3.18, нах. (?), 22:37, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всех это кого? hg и bz закопали сами владельцы.
Вообще-то им старательно помогали все кто мог.
Но в первую очередь их з@к0п@л выбор создателями нескучного язычка, в каждой версии несовместимого с прежней. git спас от этой беды старик Уол, пославший подальше э.. р@ком молодых-да-ранних любителей все ломать.
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|3.21, Аноним (10), 22:57, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> pijul
Как это читается? Пижуль или пихуль? Какой глагол использовать в общении? "Я тут напижулил файл, глянь"? "Я там напихулил, проревьюй мой пихуль-реквест".
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|3.38, Кошкажена (?), 01:13, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> fossil
1) какой известный проект им пользуется кроме автора?
2) в чём там профит, кроме веб морды из коробки?
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|1.8, Аноним (10), 21:52, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чего больше: проектов, которые каноникал не забрасывал, или которые забрасывал?
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|1.16, Аноним (16), 22:24, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как ни странно, это отличная новость. Теперь ctwm, к-й как раз хостится на этом самом launchpad, наконец-то свалит с этих дурацких скриптов на питоне на git.
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|1.26, Аноним (26), 23:41, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это хорошо, что Майкрософт (владелец Каноникал по сути уже и давно) одолел свободный хостинг кода, устарело же, да, ребя?
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|1.30, Ося Бендер (?), 00:19, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Очередная игрушка "космонавта" поломалась. Наверно полет заканчивается, Земля уже рядом, приземляться будет очень больна.
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|1.31, vdb (?), 00:29, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Всё понятно, что поддерживать не хотят, но 3 месяца — это слишком короткий срок для перехода, да ещё летом. Надо такие вещи переводить в read-only режим и оставлять на полгода, а то и на пару лет. Мало ли кто и что — в отпуск уехал, в экспедицию, плавание или запой ушёл…
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|1.34, Аноним (34), 00:42, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>и проект так и не был портирован на Python 3
Какой хороший язык - питон, сколько проектов уничтожил. Интересно, сколько сейчас может питоновский скрипт прожить без переписывания?
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|2.39, Кошкажена (?), 01:14, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>и проект так и не был портирован на Python 3
> Какой хороший язык - питон, сколько проектов уничтожил. Интересно, сколько сейчас может
> питоновский скрипт прожить без переписывания?
Вроде как дофига. В целом даже переход на 3 вряд ли такой уж болезненный был.
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|1.35, Аноним (35), 00:52, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну наконец–то додумались.
Самая бесячая проблема была — что в мелкопроекты, хостящиеся на launchpad, не поконтрибутить толком. Какие–то мелкие помарки и баги могли тянуться годами.
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