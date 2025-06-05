Canonical прекратит поддержку Bazaar в платформе Launchpad

Компания Canonical анонсировала прекращение поддержки системы управления версиями Bazaar в платформе Launchpad, применяемой в процессе разработки Ubuntu для совместной работы с кодом, отслеживания ошибок, рецензирования изменений, сборки и размещения пакетов. Изначально платформа Launchpad поддерживала управление версиями только через систему Bazaar. В 2015 году в Launchpad была добавлена поддержка Git, которая со временем стала основной системой управления изменениями в коде. Последний выпуск Bazaar был опубликован компанией Canonical в 2016 году, после чего разработка затормозилась и проект так и не был портирован на Python 3 (выпуск Bazaar 2.8, в котором ожидался переход на Python 3, так и остался в планах). Отмечается, что Bazaar и Git обладают схожей функциональностью и после повсеместного распространения Git и снижения популярности Bazaar, нет смысла продолжать предоставлять хостиг репозиториев Bazaar в Launchpad. Поддержание на плаву подобного хостинга требует значительных ресурсов на разработку и инфраструктуру, которые можно будет потратить на более полезные вещи. В 2018 году заинтересованные в Bazaar энтузиасты основали форк - Breezy (brz), в котором было выполнено портирование на Python 3 и добавлена опциональная поддержка формата хранилища Git. Breezy сочетает в себе возможности децентрализованных (git/hg) и централизованных систем управления версиями (cvs/svn), и поддерживает такие возможности, как извлечение (checkout) содержимого репозитория в стиле Subversion, отдельные ветки для работы над новыми функциями в стиле Mercurial и возможность совместной работы нескольких разработчиков с одной рабочей копией репозитория в по аналогии с Git. Система продолжает активно развиваться - свежий выпуск Breezy 3.3.12 был опубликован две недели назад. Прекращение поддержки Bazaar в Launchpad будет осуществлено в две стадии. На первой стадии в Launchpad будет отключён web-фронтэнд, применяемый для навигации по коду в репозиториях Bazaar. Анализ логов показал, что подобным интерфейсом уже почти никто не пользуется, а почти все запросы связаны с активностью ботов. На второй стадии будет отключён бэкенд хостинга кода, что приведёт к невозможности совершения операций pull, push и merge с размещавшимися в Launchpad репозиториями Bazaar. Дата запуска первой стадии пока не определена (сказано - в ближайшее время). Вторая стадия намечена на 1 сентября 2025 года. До 1 сентября пользователям Launchpad следует перевести свои репозитории с Bazaar на Git.



