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Canonical прекратит поддержку Bazaar в платформе Launchpad

05.06.2025 20:58

Компания Canonical анонсировала прекращение поддержки системы управления версиями Bazaar в платформе Launchpad, применяемой в процессе разработки Ubuntu для совместной работы с кодом, отслеживания ошибок, рецензирования изменений, сборки и размещения пакетов. Изначально платформа Launchpad поддерживала управление версиями только через систему Bazaar. В 2015 году в Launchpad была добавлена поддержка Git, которая со временем стала основной системой управления изменениями в коде.

Последний выпуск Bazaar был опубликован компанией Canonical в 2016 году, после чего разработка затормозилась и проект так и не был портирован на Python 3 (выпуск Bazaar 2.8, в котором ожидался переход на Python 3, так и остался в планах). Отмечается, что Bazaar и Git обладают схожей функциональностью и после повсеместного распространения Git и снижения популярности Bazaar, нет смысла продолжать предоставлять хостиг репозиториев Bazaar в Launchpad. Поддержание на плаву подобного хостинга требует значительных ресурсов на разработку и инфраструктуру, которые можно будет потратить на более полезные вещи.

В 2018 году заинтересованные в Bazaar энтузиасты основали форк - Breezy (brz), в котором было выполнено портирование на Python 3 и добавлена опциональная поддержка формата хранилища Git. Breezy сочетает в себе возможности децентрализованных (git/hg) и централизованных систем управления версиями (cvs/svn), и поддерживает такие возможности, как извлечение (checkout) содержимого репозитория в стиле Subversion, отдельные ветки для работы над новыми функциями в стиле Mercurial и возможность совместной работы нескольких разработчиков с одной рабочей копией репозитория в по аналогии с Git. Система продолжает активно развиваться - свежий выпуск Breezy 3.3.12 был опубликован две недели назад.

Прекращение поддержки Bazaar в Launchpad будет осуществлено в две стадии. На первой стадии в Launchpad будет отключён web-фронтэнд, применяемый для навигации по коду в репозиториях Bazaar. Анализ логов показал, что подобным интерфейсом уже почти никто не пользуется, а почти все запросы связаны с активностью ботов. На второй стадии будет отключён бэкенд хостинга кода, что приведёт к невозможности совершения операций pull, push и merge с размещавшимися в Launchpad репозиториями Bazaar. Дата запуска первой стадии пока не определена (сказано - в ближайшее время). Вторая стадия намечена на 1 сентября 2025 года. До 1 сентября пользователям Launchpad следует перевести свои репозитории с Bazaar на Git.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Представлен Breezy, форк системы управления версиями Bazaar
  3. OpenNews: Выпущена система управления версиями Bazaar 2.7.0
  4. OpenNews: Компания Canonical открыла исходные тексты сервиса Launchpad
  5. OpenNews: Ошибка в Launchpad привела к внеплановой синхронизации пакетов Ubuntu с Debian
  6. OpenNews: В Launchpad появилась экспериментальная поддержка Git
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63362-bazaar
Ключевые слова: bazaar, launchpad, canonical
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, cheburnator9000 (ok), 21:22, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот так и появляются монополисты и вендор локи.
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:23, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Пускай лучше поддержку snap прекратят
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:34, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьёзно? Будет лучше 1 приложение для macOS, 1 приложение для Win и 100500 приложений для 100500 диструбутивов Linux? Вот вам и 3% дисктопа.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 21:44, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше этой схемы не придумали:
    Если Ubunru, то KDE Neon.
    Если Arch, то SteamOS.
    Если Red Hat Enterprise Linux, то Oracle Linux.
    Есть ещё конечно Debian...
    А остальные решения от Васи (не в обиду Вась) проходят мимо.
     
  • 3.12, мимо (?), 21:59, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Серьезно? Пусть будет 1 флатпак, 1 снап, 1 аппимейдж, ага.

    Претензии к снапу на самом деле не потому что он идет из коробки как вирусня, подменяя собой deb-пакеты и не потому что серверная часть закрытая, а к тому что космонавт слишком любит что-нибудь повелоспедить, руководствуясь nih-синдромом, а потом забросить.

     
  • 3.14, Игорь Брин (?), 22:05, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    tar.gz или flatpack. 3% это минус? Наоборот элита!
     
     
  • 4.15, Аноним (7), 22:16, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"3% это минус"

    Всё таки хочется на Linux видеть открытые аналоги программ, причём на уровне программ от Adobe (Photoshop...), Microsoft (Office...), Image-Line Software (FL Studio...), банковский софт, хоть те же анимированые обои Wallpaper Engine и так далее.
    Прецедент уже есть: Krita и Blander удалось.

     
  • 3.24, Avririon (ok), 23:07, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так всё-равно лучше.
     
  • 3.29, th3m3 (ok), 00:10, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьёзно. Кому надо, никто не против, чтобы они им пользовались. Пусть сами ставят отдельно. А не приколачивать снап из коробки в дистрибутиве.
     

  • 1.6, Кошкажена (?), 21:35, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Получается git всех победил?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:58, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет ни одной причины не использовать гит. За исключением того, что не-гит неплохо так чешет ЧСВ.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 22:02, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У гита серьёзные проблемы с большими репами. Нет докачки и не умеет толком находить одинаковые файлы.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 22:41, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У гита проблемы с большими репами действительно есть, Гугл и Майкрософт не дадут соврать. К счастью, у тебя таких больших реп нет, чтобы с этими проблемами столкнуться, и уж тем более чтобы от них измеримо пострадать. Да и Launchpad — это явно не про монорепы.
     
     
  • 5.27, Аноним (13), 23:51, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тебе секрет открою, но коммитить только в свои личные репы не обязательно. Удивительно, какой у людей узенький мирок.
     
     
  • 6.42, Аноним (42), 01:36, 06/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.25, Аноним (25), 23:15, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде сделали докачку.
     
     
  • 5.28, Аноним (13), 23:52, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где сделали? Если git clone сорвался, то всё, качай по новой.
     
     
  • 6.37, Кошкажена (?), 01:12, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Где сделали? Если git clone сорвался, то всё, качай по новой.

    git clone --depth ?

     
  • 3.23, Аноним (23), 23:02, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть. Хэши вместо понятных номеров ревизий, отсутствие разграничения доступа, изменяемость истории. Хоть свою систему пиши.
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 00:36, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > номеров ревизий

    Учитывая что в части методов работы с распределёнными системами все ветки равноправны, то как номера присваивать?

    > отсутствие разграничения доступа

    На запись - ты не перепишешь чужие комиты если сервер настроен нормально. Зачем тогда разграничение?

    На чтение - да. Такого нет. Но это система совместной разработки. А не неведомое нечто.

     
     
  • 5.36, Аноним (23), 00:58, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Учитывая что в части методов работы с распределёнными системами все ветки равноправны, то как номера присваивать?

    Очень просто, поделю номера на локальный и удалённый. При создании коммита ему присваивается локальный номер, при push -- удалённый (ну и у каждого, выражаясь терминологией git, remote, этот номер может быть свой). Попытка push, если после последнего pull были отправлены новые коммиты приведёт к конфликту.

     
  • 4.33, Аноним (32), 00:40, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > изменяемость истории

    И да. Без этого совсем нельзя. На сервере, по-умлочанию, ты ничего не изменишь. Хотя можно настроить и иначе.

    А у себя - такая возможность должна быть. Просто обязана.

    Иначе - приводит разработку к потоку мыслей, а не к плановой реализации.

    И да. Когда кто-то влил в твою репу что-либо чужое, что ты будешь делать без изменения истории? Проект закрывать? Или штрафы платить?

     
  • 2.11, Аноним (13), 21:59, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всех это кого? hg и bz закопали сами владельцы.
     
     
  • 3.18, нах. (?), 22:37, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всех это кого? hg и bz закопали сами владельцы.

    Вообще-то им старательно помогали все кто мог.

    Но в первую очередь их з@к0п@л выбор создателями нескучного язычка, в каждой версии несовместимого с прежней. git спас от этой беды старик Уол, пославший подальше э.. р@ком молодых-да-ранних любителей все ломать.

     
  • 2.17, Аноним (17), 22:30, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    jiujutsu
    sapling
    pijul
    fossil

    Хватает альтернатив.

     
     
  • 3.21, Аноним (10), 22:57, 05/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > pijul

    Как это читается? Пижуль или пихуль? Какой глагол использовать в общении? "Я тут напижулил файл, глянь"? "Я там напихулил, проревьюй мой пихуль-реквест".

     
  • 3.38, Кошкажена (?), 01:13, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > fossil

    1) какой известный проект им пользуется кроме автора?
    2) в чём там профит, кроме веб морды из коробки?

     

  • 1.8, Аноним (10), 21:52, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего больше: проектов, которые каноникал не забрасывал, или которые забрасывал?
     
  • 1.16, Аноним (16), 22:24, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как ни странно, это отличная новость. Теперь ctwm, к-й как раз хостится на этом самом launchpad, наконец-то свалит с этих дурацких скриптов на питоне на git.
     
  • 1.26, Аноним (26), 23:41, 05/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это хорошо, что Майкрософт (владелец Каноникал по сути уже и давно) одолел свободный хостинг кода, устарело же, да, ребя?
     
  • 1.30, Ося Бендер (?), 00:19, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередная игрушка "космонавта" поломалась. Наверно полет заканчивается, Земля уже рядом, приземляться будет очень больна.
     
  • 1.31, vdb (?), 00:29, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё понятно, что поддерживать не хотят, но 3 месяца — это слишком короткий срок для перехода, да ещё летом. Надо такие вещи переводить в read-only режим и оставлять на полгода, а то и на пару лет. Мало ли кто и что — в отпуск уехал, в экспедицию, плавание или запой ушёл…
     
  • 1.34, Аноним (34), 00:42, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >и проект так и не был портирован на Python 3

    Какой хороший язык - питон, сколько проектов уничтожил. Интересно, сколько сейчас может питоновский скрипт прожить без переписывания?

     
     
  • 2.39, Кошкажена (?), 01:14, 06/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>и проект так и не был портирован на Python 3
    > Какой хороший язык - питон, сколько проектов уничтожил. Интересно, сколько сейчас может
    > питоновский скрипт прожить без переписывания?

    Вроде как дофига. В целом даже переход на 3 вряд ли такой уж болезненный был.

     

  • 1.35, Аноним (35), 00:52, 06/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну наконец–то додумались.

    Самая бесячая проблема была — что в мелкопроекты, хостящиеся на launchpad, не поконтрибутить толком. Какие–то мелкие помарки и баги могли тянуться годами.

     
  • 1.40, Аноним (-), 01:24, 06/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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