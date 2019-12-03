Обновление рабочего стола Common Desktop Environment 2.3.1

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|2.15, Timoteo Cirkla (ok), 21:43, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По сравнению с вялёным даже каноникаловский MIR был более готов, пока его разработку не свернули.
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|2.13, Аноним (13), 21:40, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он самый няшных из всех этих fvwm и прочего треша. Он всегда выглядел как единственное нормальное DE. Если бы в генте можно было собрать, я бы скорее всего даже сделал сессию с ним вместо openbox.
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|3.22, x (?), 21:53, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если бы в генте можно было собрать
а какие проблемы с этим, собсна?
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|3.27, Аноним (27), 22:03, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хреновый из тебя гентушник. В генте можно собрать все что угодно, без если.
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|1.24, Аноним (24), 21:55, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошо выглядит, самобытно. А похожее есть с BSD/MIT-лицензией? Хочу в конторе раскатать по фряшным машинкам.
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