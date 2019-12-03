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Обновление рабочего стола Common Desktop Environment 2.3.1

03.12.2019 19:40

Опубликован релиз классической среды рабочего стола CDE 2.3.1 (Common Desktop Environment). CDE был разработан в начале девяностых годов прошлого века совместными усилиями компаний Sun Microsystems, HP, IBM, DEC, SCO, Fujitsu и Hitachi, и на протяжении многих лет выступал в роли штатного графического окружения Solaris, HP-UX, IBM AIX, Digital UNIX и UnixWare. В 2012 году код CDE был открыт консорциумом The Open Group кода CDE 2.1 под лицензией LGPL.

В состав исходных текстов CDE входит XDMCP-совместимый менеджер входа, менеджер пользовательских сеансов, оконный менеджер, панель CDE FrontPanel, менеджер рабочего стола, шина для обеспечения межпроцессного взаимодействия, инструментарий для рабочего стола, средства для разработки приложений на shell и Cи, компоненты для интеграции сторонних приложений. Для сборки необходимо наличие библиотеки элементов интерфейса Motif, которая была переведена в разряд свободных проектов следом за CDE.

Основные изменения:

  • Все поддерживаемые языки снова собираются по умолчанию;
  • Все C функции теперь соответствуют стандарту ANSI;
  • В коде C/C++ удалены все ключевые слова register;
  • Файлы с изображениями, видео и pdf-документами теперь открываются в соответствующих им приложениях;
  • Добавлены ярлыки для множества современных приложений, например для VLC;
  • Удалена внешняя зависимость sgml;
  • Вместо встроенного интерпретатора TCL теперь используется системный;
  • Добавлена поддержка архитектуры aarch64;
  • Реализована поддержка колеса мыши в приложениях dtterm и dtfile;
  • Удалена большая часть кода для поддержки устаревших систем;
  • Исправлены сотни предупреждений компилятора;
  • Тысячи исправлений после прогона кода анализатором Coverity.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/cdes...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого варианта десктоп-окружения CDE 2.2.4
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск открытого варианта десктоп-окружения CDE
  4. OpenNews: Тулкит Motif переведен в разряд свободных проектов
Автор новости: Аноним
Тип: Программы
Ключевые слова: cde
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:21, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    МЯУ, на фоне третьегнома и падающей плазмы, цде образец годности
     
     
  • 2.6, Timoteo Cirkla (ok), 21:29, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только вот плазма давно не падает.
     
     
  • 3.9, Timoteo Cirkla (ok), 21:33, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    О, а вот тoкcики и бросились минусовать за факты.
     
  • 3.16, Аноним (1), 21:43, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Серьйозно?
     

  • 1.2, Аноним (1), 21:22, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надежда только на цде
     
     
  • 2.10, Timoteo Cirkla (ok), 21:35, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть KDE.
     
     
  • 3.17, Аноним (1), 21:44, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    С плазмоидами и кривым кде софтом, не спасибо
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:23, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Протирать мягкой ветошью раз в год, хранить под слоем парафина.
     
  • 1.4, zloykakpes (ok), 21:23, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем?
     
     
  • 2.11, Timoteo Cirkla (ok), 21:37, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что владельцам оно уже не нужно.
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:25, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без поддержки вайланда будущего у этой ДЕ нет.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:31, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать, что на местах ему светило шикарное будущее)
     
  • 2.12, Timoteo Cirkla (ok), 21:38, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Только что-то пока от иксов отказываться не собираются в линуксе.
     
  • 2.15, Timoteo Cirkla (ok), 21:43, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По сравнению с вялёным даже каноникаловский MIR был более готов, пока его разработку не свернули.
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:33, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Увы, цена ему только историческая.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:40, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он самый няшных из всех этих fvwm и прочего треша. Он всегда выглядел как единственное нормальное DE. Если бы в генте можно было собрать, я бы скорее всего даже сделал сессию с ним вместо openbox.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 21:48, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а кот тебе запрещает? Иди собирай, будь мужиком, бле....
     
  • 3.22, x (?), 21:53, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если бы в генте можно было собрать

    а какие проблемы с этим, собсна?

     
  • 3.27, Аноним (27), 22:03, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хреновый из тебя гентушник. В генте можно собрать все что угодно, без если.
     

  • 1.14, Аноним (14), 21:41, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем они шрифты рисуют интересно?
     
     
  • 2.18, Аноним (1), 21:48, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тоже удивился шо не мыло
     
  • 2.25, Аноним (25), 21:58, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Засечками
     

  • 1.20, Аноним (20), 21:50, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот это красотень!
     
  • 1.21, Аноним (-), 21:53, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И кому этот нафталин нужен?
     
  • 1.23, Аноним (23), 21:54, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    глазоньки мои, глазоньки... :'(
     
  • 1.24, Аноним (24), 21:55, 03/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо выглядит, самобытно. А похожее есть с BSD/MIT-лицензией? Хочу в конторе раскатать по фряшным машинкам.
     
     
  • 2.26, Аноним (25), 22:00, 03/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А текущая лицензия запрещает раскатывать?
     
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