Обновление рабочего стола Common Desktop Environment 2.3.1

Опубликован релиз классической среды рабочего стола CDE 2.3.1 (Common Desktop Environment). CDE был разработан в начале девяностых годов прошлого века совместными усилиями компаний Sun Microsystems, HP, IBM, DEC, SCO, Fujitsu и Hitachi, и на протяжении многих лет выступал в роли штатного графического окружения Solaris, HP-UX, IBM AIX, Digital UNIX и UnixWare. В 2012 году код CDE был открыт консорциумом The Open Group кода CDE 2.1 под лицензией LGPL. В состав исходных текстов CDE входит XDMCP-совместимый менеджер входа, менеджер пользовательских сеансов, оконный менеджер, панель CDE FrontPanel, менеджер рабочего стола, шина для обеспечения межпроцессного взаимодействия, инструментарий для рабочего стола, средства для разработки приложений на shell и Cи, компоненты для интеграции сторонних приложений. Для сборки необходимо наличие библиотеки элементов интерфейса Motif, которая была переведена в разряд свободных проектов следом за CDE. Основные изменения: Все поддерживаемые языки снова собираются по умолчанию;

Все C функции теперь соответствуют стандарту ANSI;

В коде C/C++ удалены все ключевые слова register;

Файлы с изображениями, видео и pdf-документами теперь открываются в соответствующих им приложениях;

Добавлены ярлыки для множества современных приложений, например для VLC;

Удалена внешняя зависимость sgml;

Вместо встроенного интерпретатора TCL теперь используется системный;

Добавлена поддержка архитектуры aarch64;

Реализована поддержка колеса мыши в приложениях dtterm и dtfile;

Удалена большая часть кода для поддержки устаревших систем;

Исправлены сотни предупреждений компилятора;

Тысячи исправлений после прогона кода анализатором Coverity.



