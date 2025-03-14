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Выпуск среды разработки Qt Creator 16

14.03.2025 10:18

Представлен выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 16, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и maсOS.

В новой версии:

  • Добавлены оптимизации для сокращения времени запуска. Для определения ABI без разбора содержимого библиотек задействован метод получения информации о версии ABI из конфигурационного файла, применимый к Qt 6 и выполняемый асинхронно. На платформе Windows при открытии редактора реализована загрузка кэша шрифтов в асинхронном режиме. Асинхронная загрузка также применена к получению информации о Python пакетах.
  • Вместо вводящих в заблуждение смешанных настроек выравнивания для редакторов текста и кода, добавлена и включена по умолчанию опция для автоматического определения типа выравнивания на основе содержимого файлов. Результат автоопределения выводится в панели инструментов и доступен для изменения пользователем.
  • Для QML-файлов обеспечено добавление переменной QML_IMPORT_PATH для CMake при обращении к qmlls (QML Language Server). В реализацию протокола LSP (Language Server Protocol) добавлена поддержка функции Diagnostic.CodeDescription для передачи описания кода ошибки. В настройки добавлена возможность выборочного включения LSP для отдельных проектов.
  • В настройки добавлена новая категория "SDK", в которой собраны параметры, связанные с Android SDK, QNX SDK, MCU SDK и Windows App SDK.
  • Переделаны настройки тулкитов, которые теперь оформлены более компактно и занимают меньше вертикального пространства на экране. В дополнение к настройкам для сборочного окружения добавлены настройки для среды выполнения. Добавлена возможность раздельного выставления типа устройства, применяемого при сборке.
  • Для проектов CMake упрощена структура дерева с компонентами проекта и повышена производительность определения изменений внешней конфигурации CMake. Решены проблемы с определением наличия инструментария Ninja.
  • Улучшен плагин для интеграции с инструментарием Axivion, предоставляющим статический анализатор, средства для выявления проблем в коде, утилиты для оценки эффективности и анализа архитектуры. Добавлена поддержка показа изображений, выдаваемых Axivion для визуализации подробностей о выявленных проблемах.
  • В плагин для интеграции с инструментарием coverage-тестирования Coco добавлена поддержка настройки тестирования проектов, использующих CMake и qmake. Предоставлена возможность указания пути к Coco вручную, если не сработало автоматическое определение местоположения данного инструментария. Добавлена поддержка дополнительного этапа сборки, предназначенного для генерации coverage-отчёта.
  • Включено определение использования систем управления версиями в файлах, работающее независимо от активации соответствующих плагинов и выводящее подсказку о наличии необходимого плагина.
  • Решена проблема с чисткой временных файлов на разделах, использующих файловую систему FAT.
  • Добавлена возможность отладки кода на C++ и отслеживания вывода запущенных приложений на устройствах с операционной системой iOS 17+.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-crea...)
  2. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Creator 15
  3. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.8
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.7 и среды разработки Qt Creator 13
  5. OpenNews: Сообщество Eclipse представило интегрированную среду разработки Theia IDE
  6. OpenNews: В многопользовательском редакторе кода Zed обеспечена поддержка Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62880-qtcreator
Ключевые слова: qtcreator, qt
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:23, 14/03/2025 [ответить]  
    		• –3 +/
    Кому это надо когда есть Cursor который сам пишет код.
     
     
  • 2.6, Алконим (?), 10:42, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому cursor надо когда есть ed?
     

  • 1.2, Werwolf (ok), 10:24, 14/03/2025 [ответить]  
    		• +/
    > Решена проблема с чисткой временных файлов на разделах, использующих файловую систему FAT.

    кто и зачем?!

     
     
  • 2.5, Алконим (?), 10:41, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я, пользую флопами до сих пор. Удобно и места много
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:33, 14/03/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем вообще плюсы нужны, когда есть Раст? В последние лет 10 плюсы мало где используются, а Раст настолько заполонил всё, что даже опеннетовские эксперты признали, что Раст - лучшее что бывало в этом вашем айти.
     
     
  • 2.4, Алконим (?), 10:40, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На плюсах написано и до сих пор пишут кучу корп софта. Раст это мода, сегодня раст, завтра даст. А С/С++ как были так и будут.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:45, 14/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А AC/DC как были так и будут.
     
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