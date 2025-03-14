Выпуск среды разработки Qt Creator 16

Представлен выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 16, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и maсOS. В новой версии: Добавлены оптимизации для сокращения времени запуска. Для определения ABI без разбора содержимого библиотек задействован метод получения информации о версии ABI из конфигурационного файла, применимый к Qt 6 и выполняемый асинхронно. На платформе Windows при открытии редактора реализована загрузка кэша шрифтов в асинхронном режиме. Асинхронная загрузка также применена к получению информации о Python пакетах.

Вместо вводящих в заблуждение смешанных настроек выравнивания для редакторов текста и кода, добавлена и включена по умолчанию опция для автоматического определения типа выравнивания на основе содержимого файлов. Результат автоопределения выводится в панели инструментов и доступен для изменения пользователем.

Для QML-файлов обеспечено добавление переменной QML_IMPORT_PATH для CMake при обращении к qmlls (QML Language Server). В реализацию протокола LSP (Language Server Protocol) добавлена поддержка функции Diagnostic.CodeDescription для передачи описания кода ошибки. В настройки добавлена возможность выборочного включения LSP для отдельных проектов.

В настройки добавлена новая категория "SDK", в которой собраны параметры, связанные с Android SDK, QNX SDK, MCU SDK и Windows App SDK.

Переделаны настройки тулкитов, которые теперь оформлены более компактно и занимают меньше вертикального пространства на экране. В дополнение к настройкам для сборочного окружения добавлены настройки для среды выполнения. Добавлена возможность раздельного выставления типа устройства, применяемого при сборке.

Для проектов CMake упрощена структура дерева с компонентами проекта и повышена производительность определения изменений внешней конфигурации CMake. Решены проблемы с определением наличия инструментария Ninja.

Улучшен плагин для интеграции с инструментарием Axivion, предоставляющим статический анализатор, средства для выявления проблем в коде, утилиты для оценки эффективности и анализа архитектуры. Добавлена поддержка показа изображений, выдаваемых Axivion для визуализации подробностей о выявленных проблемах.

В плагин для интеграции с инструментарием coverage-тестирования Coco добавлена поддержка настройки тестирования проектов, использующих CMake и qmake. Предоставлена возможность указания пути к Coco вручную, если не сработало автоматическое определение местоположения данного инструментария. Добавлена поддержка дополнительного этапа сборки, предназначенного для генерации coverage-отчёта.

Включено определение использования систем управления версиями в файлах, работающее независимо от активации соответствующих плагинов и выводящее подсказку о наличии необходимого плагина.

Решена проблема с чисткой временных файлов на разделах, использующих файловую систему FAT.

Добавлена возможность отладки кода на C++ и отслеживания вывода запущенных приложений на устройствах с операционной системой iOS 17+.



