Выпуск среды разработки Qt Creator 15

Представлен выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 15, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и maсOS. В новой версии: Добавлены новые тёмные и светлые темы оформления ("Dark (2024)" и "Light (2024)" в Preferences > Environment > Interface > Theme), в которых повышена контрастность, задействован более тёмный акцентный цвет, оптимизированы отступы, обновлено оформление кнопок, унифицированы пиктограммы. Переработан экран первого запуска, в котором выделены ключевые операции, такие как создание и открытие проектов, добавлено боковое меню для на навигации по проектам, примерам и руководствам, доработана функция поиска. Добавлена новая подборка ссылок на обучающие руководства и курсы.

Продолжено развитие возможностей для управления дополнениями, расширяющими функциональность Qt Creator. В описании дополнений задействована разметка Markdown. Расширен API для разработки дополнений на языке Lua. В меню добавлена кнопка (Tools > Scripting > New Script) для прямого запуска Lua-скриптов, использующих API Qt Creator.

В состав включён официальный плагин для интеграции с инструментарием Axivion, предоставляющим статический анализатор, средства для выявления проблем в коде, утилиты для оценки эффективности и анализа архитектуры.

Улучшена работа с проектами, использующими сборочную систему CMake. Например, появилась возможность навигации по CMakeLists.txt напрямую из интерфейса работы с проектом, а также автоматического открытия проекта при открытии файла CMakeLists.txt. В меню "Build" и древовидный обзор содержимого добавлены операции сборки, пересборки и очистки вложенных проектов.

В рабочих пространствах (Workspace, возможность открыть каталог как проект) появилась поддержка определения собственной сборочной конфигурации и реализовано автоматическое обновление представления проекта.

В настройках компиляторов C/C++ предоставлена возможность указания разных компиляторов для С и С++.

Повышена производительность интерфейсов для просмотра результатов работы приложения (Application Output) и сообщений компилятора (Compile Output). Добавлена опция для блокирования избыточного вывода.

Расширены средства для работы с Git. В всплывающую подсказку Instant Blame добавлены кнопки для запуска команды "git blame" для выбранной или родительской ветки, просмотра текущей версии файла и отображения лога. Добавлена опция для показа связанных с Git визуальных меток в интерфейсе навигации по файлам проекта, а также обеспечено выделение цветом изменённых файлов.

Для платформ Windows и macOS добавлена опция (Preferences > Environment > System > Enable Crash Reporting) для автоматической отправки отчётов об аварийном завершении, используя сервисы Google Crashpad и Sentry.io.

Добавлена поддержка платформы Windows на системах с архитектурой ARM.



