Выпуск среды разработки Qt Creator 15

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|1.4, Аноним (4), 12:52, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сайт у сабжа не работает. Не грузится. Если сайт не могут нормально сделать, если ли доверие ко всему остальному?
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|2.9, Прохожий (??), 13:14, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Использую для разработки в GhostBSD. Из портов подтянулась версия 14.0.2.
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|2.33, Прохожий (??), 14:35, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем Вам сайт? Там информации около нуля. Тупее разве что у Майкрософт.
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|3.34, Аноним (34), 14:46, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Архив вам тоже не дадут скачать. Даже при наличии прямой ссылки.
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|5.56, Аноним (34), 17:29, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там блокировка на доступ только из "демократически правильных стран". Если IP-адрес неправильный, то не дадут.
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|2.37, Аноним (37), 15:13, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Странно у меня нормально открывается. Все разделы доступны, но инфы там мало - одна манагеровская шелуха.
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|2.59, Аноним (59), 17:44, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня сам сайт открывается, но при попытке загрузки установщика пишет "Evaluation is not available in your country"
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|1.6, Аноним (6), 12:57, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
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Необходимость сабжа подвергается большому сомнению в связи с существованием VSCode/VSCodium.
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|2.7, Аноним (4), 13:02, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Нет, ну у сабжа еще как бы фреймворк есть. Убогий, конечно, отстал от тенденций лет на 20, но есть.
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|2.8, ijuij (?), 13:02, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> VSCode
Ты когда-нибудь пробовал использовать Qt в VSCode? 😅 Во-первых, интеграция с Qt не такая удобная, как в Qt Creator. 😩 Во-вторых, многие функции, такие как автоматическая генерация интерфейсов и отладка, работают не так гладко. 🛠️😕 А еще, настройка окружения может занять много времени и сил. ⏳💪 В итоге, это может сильно отвлекать от разработки! 😤✨
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|3.10, Прохожий (??), 13:20, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нужна была для приложения версия Qt 5.15, а из портов вместе с Qt Creator подтянулась 6 с чем-то. Тоже по первости пришлось повозиться, чтобы добавить. Благо Qt Creator позволяет использовать несколько различных версий Qt. Написал подробную инструкцию на будущее, если придется переставлять, чтобы не искать.
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|3.11, Аноним (6), 13:21, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я заметил, что сабж часто используют не для разработки для Qt, а просто как дженерик ide для плюсов. Поэтому в большинстве случаев вместо сабжа подойдет VSCode.
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|4.13, тоже Аноним (ok), 13:34, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я, наверное, выпал из большинства (и не жалею).
Но на кой ляд мне танцевать вокруг микрософтовского убер-блокнота, когда я могу установить из реп готовый КьютКриэйтор и просто работать?
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|5.19, Anonimus (??), 13:52, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну в России еще придется и VPN как то поднимать, чтобы скачать новую версию или из исходников собирать, под винду...
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|6.39, тоже Аноним (ok), 15:22, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если не используешь библиотеку Кьют - гоняться за последней версией Криэйтора тоже особенно незачем.
Но если очень хочется - на гитхабе собирают релизы, никакого VPN для их скачивания не нужно.
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|5.77, Аноним (77), 20:33, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> из реп
Какие ещё репы? Только не говори, что ты нитакой как фсе. Держу пари, что у тебя как и у большинства: гугл -> скачать install.exe.
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|4.14, Славик (ok), 13:34, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ИспользоваЛИ. Теперь да, сидим на VSCode или на neovim. Как минимум в моей конторе.
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|2.15, Александр (??), 13:35, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В QtCreator багов сильно меньше, нежели в C++ плагинах VSCode. И тормозит меньше.
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|3.72, Аноним (70), 19:55, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как там обезличенные параметры?
"Персональная" реклама на каждом сайте, как в случае с Алисой, не лезет и ладно.
Боишься, что твое ЦП на компе найдут?
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|2.22, Андрей (??), 14:13, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кривокособокий vscode на плагинах разной вшивости вы сравниваете с полноценной ide ? По такой вашей логике и nodepad++ или geany это ide, что очевидно не так. В остальном vscode как был жирным продолжателем логики sublime text и atom, так ей и остался сколько его плагинами не расширяй и как для среды разработки для него это плохо, ибо как таковая интегрированность в нём кривая, но вот как гибкий блокнот для разработчиков он действительно хорош, т.к. хотя тот же QC шикарен как среда для плюсов и питона, но если хочется разрабатывать что-то отличное от них, то степень интеграции обычно хуже даже чем у того же vscode, за счёт чего тот же markdown в нём редактировать намного приятнее.
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|3.30, Прохожий (??), 14:30, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> как гибкий блокнот для разработчиков он действительно хорош
Кажется удивительным, но в качестве блокнота для разработчика оказался удобным Kate от Krusader.
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|3.76, Аноним (77), 20:31, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на плагинах разной вшивости
Именно в этом и заключается суть концепции оупенсорца и других подобных проектов. Когда васянские компоненты, созданные разными васянами, объединяются в сборную солянку. Разве вы не выступаете за это?
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|2.24, Аноним (25), 14:15, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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VSCode мусорный редактор, а не IDE. Qt Creator тягается в одном сегменте с CLion, Visual Studio и иже
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|3.75, Аноним (77), 20:28, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> VSCode мусорный редактор
Если у тебя 4-й пентиум, то да. А так-то это стандарт де-факто среди всех редакторов кода. Если не верите, внимательно читайте официальные документации к языкам и фреймворкам.
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|2.43, Аноним (43), 16:05, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Emacs же.
Настраиваемый, умеет все языки, штатная поддержка в GNU инструментарии.
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|2.47, Я (??), 16:13, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зачем всё это вообще нужно, когда есть Конфигуратор 1С!
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|2.63, DontTreadOnMe (?), 19:01, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сабж таки удобнее vscode'а. С помощью пачки телодвижений vscode скорее всего можно привести к аналогу qtcreator, но даже после этого qtcreator будет целостнее и всё ещё удобнее. И оно из коробки без всяких шаманств. А уж работу с embeded в vscode вообще не завезли и её только руками шаманить. В общем пока что vscode для плюсов всё ещё проигрывает, хотя у него есть несомненное преимущество в виде более адекватного vim-mode, в qtcreator он кривоват.
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|1.12, Rezzet (??), 13:25, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня одна претензия к разработчикам, добавьте человеческие вкладки как остальных средах разработки, нет же уперлись рогом.
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|2.16, Аноним (16), 13:39, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чтобы при разделении окна по вертикали было неудобно пользоваться вкладками, а при разделении по горизонтали — использовать больше места на экране для отображения вкладок
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|2.44, Аноним (-), 16:07, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>У меня одна претензия к разработчикам, добавьте человеческие вкладки как остальных средах разработки, нет же уперлись рогом.
А не пошёл бы ты лесом со своими претензиями.
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|2.64, DontTreadOnMe (?), 19:07, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Буквально не нужно. Переключение файлов в qtc и без этого вполне не плохое. Нужен список открытых файлов - открой его на панели слева (чем отличается от панели вкладок?). Или переключайся по ctrl+tab (как я), или по выпадающему списку.
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|2.36, Андрей (??), 15:03, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Современнее, но не лучше. Раньше(лет 7 назад) интерфейс был более интуитивным и спокойным, лично у меня меньше раздражал слётом настроек отображения на линуксе. Кмк круто, что сделали blame - ждал 1000 лет, жаль что расширения на луа долго затягивают, в прошлой версии можно было сделать чуть около ничего.
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|1.26, Berkut (??), 14:19, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сделали бы из него удобный Rad, по типу Lazarus, было бы классно. А так, чудовище какое-то.
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|1.52, Аноним (52), 16:53, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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по моему опыту как IDE для плюсов очень даже не плоха, если даже не сказать что из лучших. Долго сидел на нем. но как только сборка начинает быть более хитросплетенной начинается велосипедостроение. возможно многое из этого сейчас уже нет(вроде как devcontainer завезли в приемлимой форме), но проверять пока увы нет времени, но спасибо этому IDE за годы разработок без особых головняков.
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|2.69, Аноним (77), 19:51, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Это просто ты стал старым. А дизайн божественный, особенно под macOS.
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|1.65, Матвей Сафронов (-), 19:08, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Может модератор объяснит, почему удалили мое сообщение про KDevelop? Я конечно понимаю, что хозяин барин, но вот это все немного начинает выглядеть как произвол.
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|2.73, nume (ok), 20:22, 03/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если это ошибка напиши на форум, восстановят. Тут очень жёсткая авто защита от "грязи"
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|1.67, Аноним (77), 19:50, 03/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Прикольно, только вчера решил начать изучать Qt и скачать эту IDE'шку, и тут такая новость. Это знак. Надо двигаться в этом направлении!
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