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Выпуск среды разработки Tizen Studio 6.0

04.11.2024 20:16

Представлен релиз Tizen Studio 6.0, SDK и среды разработки для для создания, сборки, отладки и профилирования мобильных приложений для платформы Tizen при помощи Web API и Native API. Среда разработки построена на базе свежего выпуска платформы Eclipse, имеет модульную архитектуру и на этапе установки или через специальный пакетный менеджер позволяет выбрать и установить только необходимую функциональность. Также предоставляются плагины для разработки с использованием редактора VS Code и интегрированной среды Visual Studio.

В состав Tizen Studio входит набор эмуляторов устройств на базе Tizen (эмулятор смартфона, телевизора, умных часов), набор примеров для обучения, инструменты для разработки приложений на C/С++ и с использованием web-технологий, компоненты для обеспечения поддержки новых платформ, системных приложений и драйверов, утилиты для сборки приложений к Tizen RT (вариант Tizen на базе RTOS-ядра), средства для создания приложений для умных часов и телевизоров.

В новой версии:

  • Добавлен профиль для поддержки платформы Tizen 9.0. Объявлены устаревшими профили для версий Tizen старше 6.0.
  • В SDK добавлена программа для отправки отчётов о проблемах (Issue Reporter).
  • В среду разработки Tizen Studio и утилиты добавлена поддержка платформы Windows 11.
  • В дополнение для редактора Visual Studio Code добавлена панель Tizen Activity, средства мониторинга (Device Monitoring) и приветственная страница. Реализованы возможности для разработки web-приложений для телевизоров на платформе Tizen, включая эмулятор TV Web Simulator. Для приложений на базе Native API предоставлены инструменты для unit-тестирования и выявления ошибок при работе с памятью (AddressSanitizer и LeakSanitizer). Улучшена поддержка разработки приложений с использованием платформы .NET, добавлены диагностические утилиты (GCDump, Dump, Trace). Для приложений на базе Web API предоставлена возможность использования WebAssembly.
  • В дополнения для Visual Studio добавлены инструменты unit-тестирования, coverage-тестирования и выявления ошибок при работе с памятью. В контекстное меню добавлена опция для установки приложений напрямую на внешнее устройство на базе платформы Tizen.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.tizen.org/blogs/wi...)
  2. OpenNews: Samsung адаптирует мобильную платформу Tizen для архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: Выпуск среды разработки Tizen Studio 5.0
  4. OpenNews: Samsung заключил соглашения о поставке Tizen на телевизорах сторонних производителей
  5. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Tizen 6.0 M2
  6. OpenNews: Samsung анонсировал Tizen RT
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62172-tizen
Ключевые слова: tizen
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Швондик (?), 20:48, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    разве с помощью Tizen Studio можно создать софт для обычного андройт смартфона?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:34, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, а при чем тут твой вопрос? Где утверждается обратное?
     
     
  • 3.6, Швондик (?), 21:42, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да, а причём тут В состав Tizen Studio входит набор эмуляторов устройств на базе Tizen (эмулятор смартфона) ?
    Согласно документации https://docs.tizen.org/application/native/get-started/mobile/first-app/ можно под смартфон прогать, у меня уточняющий вопрос для опытных - а спомощью Tizen Studio можно ли подписать приложение и закачатьв Google Play ?
     
     
  • 4.8, чатжпт (?), 22:28, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    при чем тут Google Play? Tizen к Android не имеет отноешние
     
     
  • 5.9, Швондик (?), 22:54, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я подумал, шо на Tizen Studio можно сколхозить для Google Play...
     
     
  • 6.12, Аноним (12), 23:23, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Tizen - это Linux-подобная ОС от Samsung. Для устройств в основном Samsung. Короче, в свете последних событий пусть пишут под нее сами.
     
     
  • 7.13, Швондик (?), 23:26, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а разве у Samsung есть смартфоны на Tizen ?
     
     
  • 8.14, Аноним (14), 23:38, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже не интересуюсь устройствами Samsung Тот же Huawei оказался намного лу... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.16, Швондик (?), 23:53, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только шото тут на Оpennet давно не писали про HarmonyOS... текст свёрнут, показать
     
  • 9.21, Аноним (-), 00:32, 05/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 9.23, Швондик (?), 00:50, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мне вот стало интересно - шо это за смартфоны на Tizen, про которые на opennet н... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.24, Швондик (?), 00:52, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От выпуска смартфонов отказались в 2017 году, представив последний Z4... текст свёрнут, показать
     
  • 10.26, Аноним (-), 01:05, 05/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (12)

  • 1.3, Аноним (3), 20:50, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А знаете как множество приложений под новые ОС делаются и они выходят сразу с кучей программ под них? Да и все эти поддержки. Задолго до того как они выходят в некоторые галеры приходят такие заказчики, выдают эту ОС, порой бета-версию какую и требуют написать что-нибудь интересное. Потом это неизвестное разбирают некоторые малоизвестные компании и выходит куча софта и поддержки. Я его помню ещё до выхода первой версии. Часы на Тизен брал, но честно говоря девайс не понравился - обычные лучше, проще, да и не разряжаются быстро. Хотя вот коллегам понравилось - долго ходили с подобными устройствами. Но это разве-что для курьера - навигатор там интересный для прогулки пешком. Может звукозапись кому пригодилась. С часами вместо телефона говорить - глупо выглядишь. Фитнес-браслеты есть проще и дешевле, да и точнее. Хотя именно эти функции и могли улучшить. А так - ну улучшили они поддержку .net, и что? Оно ресурсоемкое, а аккумуляторы особо не продвинулись в технологии. А репортер проблем нужно было делать с первой версии.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:45, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С часами вместо телефона говорить - глупо выглядишь.

    То ли дело разговаривать с параллелепипедом! Или вовсе, воткнуть гарнитуру и говорить с пустотой. Вот так совсем не глупо. А с часами — глупо.

     
     
  • 3.17, Аноним (-), 00:09, 05/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.11, 12yoexpert (ok), 23:15, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уровень безграмотности этого анонима вполне соответствует уровню домохозяек, ЦА этой проприетарной недо-ОС

    я бы на месте "разработчиков" rust-sdk туда добавил, будет полный фарш

     
     
  • 3.18, Аноним (-), 00:10, 05/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.20, Аноним (-), 00:20, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > я бы на месте "разработчиков" rust-sdk туда добавил

    Думаете, если воровать идеи из андроида, то что уже прям все?
    Гугл в андроид давно уже раст добавил. Могут себе позволить.
    А эти писаки что будут с ним делать?

     
     
  • 4.25, Аноним (-), 00:55, 05/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (6)

  • 1.5, zo0M (ok), 21:42, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно ещё живое?
    Вроде ж, год-два назад прикрыть лавочку собирались, приняв уже тот факт, что "не взлетело".
     
     
  • 2.22, ччч (?), 00:37, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже так думал, но похоже оно живо на других устройствах, в основном на ТВ, может еще на холодильниках и камерах, но это не точно
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:14, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где достать эти устройства? В ларьке очевидно нужно называть какой-то секретный пароль, чтобы тебе достали из под прилавка, а я не знаю его.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:38, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например все телевизоры Samsung, последних лет 10. У них релиз примерно раз в год, т.е. с 2015.
     
  • 2.19, Аноним (-), 00:17, 05/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.27, Аноним (-), 01:23, 05/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 2.28, Аноним (-), 01:40, 05/11/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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