Выпуск среды разработки Tizen Studio 6.0

|
|1.2, Швондик (?), 20:48, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
разве с помощью Tizen Studio можно создать софт для обычного андройт смартфона?
|
|
|
|
|
|
|
|4.8, чатжпт (?), 22:28, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
при чем тут Google Play? Tizen к Android не имеет отноешние
|
|
|
|5.9, Швондик (?), 22:54, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
я подумал, шо на Tizen Studio можно сколхозить для Google Play...
|
|
|
|6.12, Аноним (12), 23:23, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Tizen - это Linux-подобная ОС от Samsung. Для устройств в основном Samsung. Короче, в свете последних событий пусть пишут под нее сами.
|
|
|
|
|
|8.14, Аноним (14), 23:38, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Давно уже не интересуюсь устройствами Samsung Тот же Huawei оказался намного лу... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.23, Швондик (?), 00:50, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
мне вот стало интересно - шо это за смартфоны на Tizen, про которые на opennet н... текст свёрнут, показать
|
|1.3, Аноним (3), 20:50, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А знаете как множество приложений под новые ОС делаются и они выходят сразу с кучей программ под них? Да и все эти поддержки. Задолго до того как они выходят в некоторые галеры приходят такие заказчики, выдают эту ОС, порой бета-версию какую и требуют написать что-нибудь интересное. Потом это неизвестное разбирают некоторые малоизвестные компании и выходит куча софта и поддержки. Я его помню ещё до выхода первой версии. Часы на Тизен брал, но честно говоря девайс не понравился - обычные лучше, проще, да и не разряжаются быстро. Хотя вот коллегам понравилось - долго ходили с подобными устройствами. Но это разве-что для курьера - навигатор там интересный для прогулки пешком. Может звукозапись кому пригодилась. С часами вместо телефона говорить - глупо выглядишь. Фитнес-браслеты есть проще и дешевле, да и точнее. Хотя именно эти функции и могли улучшить. А так - ну улучшили они поддержку .net, и что? Оно ресурсоемкое, а аккумуляторы особо не продвинулись в технологии. А репортер проблем нужно было делать с первой версии.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 21:45, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> С часами вместо телефона говорить - глупо выглядишь.
То ли дело разговаривать с параллелепипедом! Или вовсе, воткнуть гарнитуру и говорить с пустотой. Вот так совсем не глупо. А с часами — глупо.
|
|2.11, 12yoexpert (ok), 23:15, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
уровень безграмотности этого анонима вполне соответствует уровню домохозяек, ЦА этой проприетарной недо-ОС
я бы на месте "разработчиков" rust-sdk туда добавил, будет полный фарш
|
|
|
|3.20, Аноним (-), 00:20, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> я бы на месте "разработчиков" rust-sdk туда добавил
Думаете, если воровать идеи из андроида, то что уже прям все?
Гугл в андроид давно уже раст добавил. Могут себе позволить.
А эти писаки что будут с ним делать?
|
|1.5, zo0M (ok), 21:42, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Оно ещё живое?
Вроде ж, год-два назад прикрыть лавочку собирались, приняв уже тот факт, что "не взлетело".
|
|
|
|2.22, ччч (?), 00:37, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я тоже так думал, но похоже оно живо на других устройствах, в основном на ТВ, может еще на холодильниках и камерах, но это не точно
|
|1.10, Аноним (10), 23:14, 04/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А где достать эти устройства? В ларьке очевидно нужно называть какой-то секретный пароль, чтобы тебе достали из под прилавка, а я не знаю его.
|
|
|
|2.15, Аноним (15), 23:38, 04/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Например все телевизоры Samsung, последних лет 10. У них релиз примерно раз в год, т.е. с 2015.
|