Выпуск среды разработки Tizen Studio 6.0

Представлен релиз Tizen Studio 6.0, SDK и среды разработки для для создания, сборки, отладки и профилирования мобильных приложений для платформы Tizen при помощи Web API и Native API. Среда разработки построена на базе свежего выпуска платформы Eclipse, имеет модульную архитектуру и на этапе установки или через специальный пакетный менеджер позволяет выбрать и установить только необходимую функциональность. Также предоставляются плагины для разработки с использованием редактора VS Code и интегрированной среды Visual Studio. В состав Tizen Studio входит набор эмуляторов устройств на базе Tizen (эмулятор смартфона, телевизора, умных часов), набор примеров для обучения, инструменты для разработки приложений на C/С++ и с использованием web-технологий, компоненты для обеспечения поддержки новых платформ, системных приложений и драйверов, утилиты для сборки приложений к Tizen RT (вариант Tizen на базе RTOS-ядра), средства для создания приложений для умных часов и телевизоров. В новой версии: Добавлен профиль для поддержки платформы Tizen 9.0. Объявлены устаревшими профили для версий Tizen старше 6.0.

В SDK добавлена программа для отправки отчётов о проблемах (Issue Reporter).

В среду разработки Tizen Studio и утилиты добавлена поддержка платформы Windows 11.

В дополнение для редактора Visual Studio Code добавлена панель Tizen Activity, средства мониторинга (Device Monitoring) и приветственная страница. Реализованы возможности для разработки web-приложений для телевизоров на платформе Tizen, включая эмулятор TV Web Simulator. Для приложений на базе Native API предоставлены инструменты для unit-тестирования и выявления ошибок при работе с памятью (AddressSanitizer и LeakSanitizer). Улучшена поддержка разработки приложений с использованием платформы .NET, добавлены диагностические утилиты (GCDump, Dump, Trace). Для приложений на базе Web API предоставлена возможность использования WebAssembly.

В дополнения для Visual Studio добавлены инструменты unit-тестирования, coverage-тестирования и выявления ошибок при работе с памятью. В контекстное меню добавлена опция для установки приложений напрямую на внешнее устройство на базе платформы Tizen.



