Представлен инструментарий Cascade, позволивший выявить 29 уязвимостей в процессорах RISC-V

2.28 , Kuromi ( ok ), 18:05, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Не начнет. Потому что всем хочется видосики в 8К смотреть, фотореалистичную картинку с трассировкой лучей в игорах и чтобы "все летало".

3.34 , НяшМяш ( ok ), 18:18, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Где же это видано, чтобы человек хотел жить лучше?

4.36 , Kuromi ( ok ), 18:20, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Где же это видано, чтобы человек хотел жить лучше? Есть достаточно много контрпримеров.

4.39 , Аноним ( 18 ), 18:25, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Жить лучше у всех разные понятия. Некоторые бросают города (колонии для экономических рабов) и уезжают в сёла возделывать свою землю. Меня лично все эти 8к не интересуют от слова совсем.

5.64 , НяшМяш ( ok ), 19:36, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – А у нас опеннет уже для земледельцев стал? Кексперты в своих аргументах уже совсем кукухой едут. Мы вроде тут обсуждаем тех, кому компьютеры _нужны_. И хотеть и иметь компьютер лучше и мощнее есть вполне естественное, и главное - правильное желание.

6.67 , Аноним ( 18 ), 19:38, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Правильное желание это уметь оптимизировать свой код так, чтобы он летал даже на втором пне. Всё остальное это потре6лядство. И жизнь в селе не значит отказ от работы в айти. Так что ты как всегда спустил себе в штаны.

7.179 , Аноним ( 136 ), 14:58, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Видишь ли у людей потребности разные.

А теперь представь сколько времени второй пень будет рендерить видео хотя бы в 1920х1080.

И вещать что нейросети ненужны тоже бесполезно, особенно когда в России они лучшие в мире. Ну то есть гуглы на 7нм сумели слегка обогнать, но это решаемо.

Видишь ли эффективность может достигаться разными методами.

И когда работа идет с базой данных неправильно человек получает тот самый 486-й процессор по скорости так как в кеше ничего нет.

Ну и представь как часто п2 будет в такой ситуации и современный проц о 16 ядрах.

Деградировать то легко и вещать что колбаса спасет мир.

5.105 , Аноним ( 105 ), 21:22, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – У тех, у кого нет своей боеспособной против потенциальных противников армии, земли своей тоже нет.

6.121 , Аноним ( 121 ), 22:53, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот и иди воюй, повышай боеспособность. Нефиг за компом прятаться.

5.143 , Аноним ( 143 ), 07:22, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Дауншифтинг в деревню это от адаптации. Хотя да, в наше время слишком много ненужных людей. Для меня загадка зачем все лезут в большие города и высшим благом считают взять конуру в человейнике в ипотеку. Реально биороботы

6.152 , Прохожий ( ?? ), 09:14, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может потому, что не у всех есть желание ежедневно в навозе ковыряться или ещё в чём похуже? В больших городах ты практически гарантированно получаешь все блага цивилизации. А в деревне с этим напряг может случиться.

7.163 , YetAnotherOnanym ( ok ), 12:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вопрос не в навозе, а в том, что в селе все твои планы должны быть привязаны к сезонным работам, иначе они просто обнуляются. Планировал вечером после работы почитать мануал на новую софтину и потыкать её палочкой в виртуалке? Нифига, будешь смородину собирать, потому что сделать это надо именно сегодня, в крайнем случае - завтра. Единственный способ этого избежать - закатать весь свой участок в асфальт, но проще перебраться в город. 4.142 , Ю.Т. ( ? ), 07:15, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эт смотря чем и сколько платить за это "лучше".

2.57 , Аноним ( 57 ), 19:07, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По моему мнению самые стабильные это одноядерные. Их уже давно вроде как не выпускают.

3.65 , НяшМяш ( ok ), 19:38, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – То-то я помню времена виндоус икспи, когда в любом приложении один зависший поток в 100% ставил раком всю систему. И это магически лечилось переходом на двухъядерные процессоры.

4.68 , Аноним ( 18 ), 19:39, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – У тебя либо склероз либо ты ещё под стол ходил в те времена.

3.72 , анонист ( ? ), 19:43, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дело не в ядре, а в величине техпроцесса. Чем он "толще" тем процессор надёжнее. На сегодняшний день наиболее оптимален в этом плане кора дуба и кора квад.

4.112 , Аноним ( 136 ), 21:39, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Там дело больше в вольтаже. Старые процы и память работали и работают потребляя наного больше. Современные скажем после 1,35 вольт начинают ускоренно деградировать, а старые на 3,3 вольта были и 5 вольт, хотя потребляли все те же несколько ватт. Так что надежность тут больше от экземпляра зависит. Если андервольтнуть кристалл с низкими токами утечки при удачных ядрах он и проработает дольше.

5.147 , ryoken ( ok ), 08:25, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В этом отношении самые монстры - процессоры Терминаторов. У них рабочие напряжения в диапазоне 6,7 - 8,9 В :D.

5.206 , Аноним ( - ), 00:51, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Видите ли - в CMOS потребление пропорционально как минимум C Vcore 2 F Где ... 2.189 , Ivan7 ( ok ), 03:41, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня Xeon Haswell на Винде 10 стабильно работает, и ничего не зависает. Систему перезагружаю только из-за обновлений самой Винды.

3.207 , Аноним ( 207 ), 00:59, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > У меня Xeon Haswell на Винде 10 стабильно работает, и ничего не

> зависает. Систему перезагружаю только из-за обновлений самой Винды. Отлично, и как это все к сабжу относится? Или вы из аула вылезли и срочно необходимо похвастаться достижениями в айти, даже если они совсем не по теме?

4.210 , Ivan7 ( ok ), 04:10, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это был ответ на "Примеров полно, когда коре 2 дуо работает без сбоев и зависаний с аптаймом несколько лет, и в то же время современные системы без хотя бы 1 зависания или глюка раз в сутки - уже фантастика."

