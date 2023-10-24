Представлен инструментарий Cascade, позволивший выявить 29 уязвимостей в процессорах RISC-V

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|3.60, Аноним (60), 19:22, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+16 +/–
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Предоставь ему Эльбрусы для исследования. А так, нет Эльбрусов - нет уязвимостей, логично, чё.
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|3.120, Аноним (120), 22:38, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Проведи исследования. Или только набрасывать?
RISC-V полностью открытая архитектура, с заведомо известными подкапотными решениями и вариантами которые могут быть, от этого можно проводить такие тесты.
Эльбрус же проприетарный чёрный ящик, компилятор которого также закрыт, аналогичное тестирование для него провести просто невозможно и это все кто в теме прекрасно знают, поэтому получается, что набрасываете тут вы!
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|5.184, Аноним (-), 17:49, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У МЦСТ есть процессоры серии S на спарковской архитектуре. Можно их этой
> палочкой потыкать при желании.
У лично меня никаких эльбрусьев нет и врядли будут в обозримом будущем, при той политике производителя и соотношениях. А вот RISCV у меня уже есть. Кто ж виноват что китайцы уже напекли на этом МК за $0.2 (поди плохо 32-битник дешевле 8-битника?!) и одноплатников занедорого в промышленных количествах? Поэтому errata RISCV ядер меня, вот, интересуют.
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|6.186, Аноним (186), 20:15, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие микроконтроллеры? GD32VF103? Как-то неадекватно они косят под клоны армовских STM32. Назвали бы ещё Huyuyun h9-129000HYU.
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|8.198, Аноним (198), 22:46, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ага, они Это просто хит - их уже и на гитхабе народ расколупал изначально дока... большой текст свёрнут, показать
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|7.193, Аноним (193), 15:04, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А как нужно было, чтобы адекватно? По-моему, вполне понятно: GD32VF103 имеет набор переферийных устройств такой же, как STM32F103. И, кроме того, GigaDevice их разогнала до 108 МГц, против 72 МГц у прототипа.
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|7.196, Аноним (-), 22:35, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Какие микроконтроллеры? GD32VF103?
WCH, 32-битные.
> Как-то неадекватно они косят под клоны армовских STM32.
Наоборот, идея - великолепная. STM32-like uncore, ARM -> RISCV core. Поэтому большую часть софта можно без особого гемора перетянуть и на GD, и на WCH. А любители фирмы ARM и роялтей пусть теперь и думают как рынок удерживать когда более дешевый конкурент с теми же фичами образовался.
> Назвали бы ещё Huyuyun h9-129000HYU.
Простите, господа, но за 0.1..0.2 бакса мне пофиг как оно называется, лишь бы доки хоть какие были и тулчейном нормальным цеплялось. Ничего личного, это бизнес. А вооооон тем любителям ARM и самой фирме ARM придется теперь скидывать цены. Или терять рынки. Уж как им удобнее.
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|2.6, Доктор.Ливси (?), 17:35, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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вот именно что представляешь, а ты купи, посчитай, расскажи да покажи нам, а мы посмотрим.
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|5.51, Аноним (18), 18:51, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это не ссылка на интернет магазин где я могу сконфигурировать и купить сабж.
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|7.74, анонист (?), 19:46, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Проц интел я могу вынуть один и вставить другой. Так же и с памятью, и прочей периферией. В отличии от эль-брусов где всё распаяно. Так что твой выceр мимо кассы.
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|7.76, анонист (?), 19:48, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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И кстати с ноутами если сравнивать, то там если всё и распаяно, то можно заказать любую конфигурацию при покупке. В отличии от распильного эль-бруса.
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|6.146, _ (??), 08:01, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кто хочет, тот покупает(дорого). остальные ноют
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|6.185, Аноним (-), 17:55, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это не ссылка на интернет магазин где я могу сконфигурировать и купить сабж.
Тебя на алиэкспрессе забанили? Да блин, на такую оказию даже ваш чип и дип уже продает китайские МК на RISCV ядрах. Отличные лабораторные крысы за копейки - даже если проц за 20 центов вообще совсем склеит ласты - И ХРЕН С НИМ! :)
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|2.13, Аноним (13), 17:48, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Таки, полагаете, что партнёры добавили нештатную функциональность во время производства? Вроде, чтобы этого избежать, производилось выборочное тестирование полученных образцов.
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|3.62, Аноним (60), 19:35, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Партнёры на аутсорсе ещё и в lcc могли добавить нештаную функциональность, кстати.
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|3.77, kusb (?), 19:48, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Тут про естественные уязвимости было. Ну а так - самому в принципе интересно, как это может быть сделано.
Но более вероятны закладки от самих разработчиков, которые стучат в ФСБ, например.
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|2.17, Аноним (18), 17:50, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Представляю сколько такого в эльбрусах
Зачем представлять то, чего нет?
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|3.66, Аноним (60), 19:38, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот в брелоках точно есть критические баги - они неработоспособны. И купить их можно.
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|2.22, Аноним (136), 17:55, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не представляешь, ведь там нет спекулятивного исполнения инструкций и по сути все является AVX инструкциями с определением нитей наэтапе копиляции с заранее заданными ветвлениями.
Черви неспособны в анализ и лишь представляют что они представляют
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|3.70, Аноним (60), 19:41, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кроме спекулятива проблем не бывает? Данные не только в кеше оседать могут, как оказалось, но и в каких-нибудь промежуточных регистрах.
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|3.73, Аноним (60), 19:43, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если про уязвимости, то смысл его изощрённо ломать, если там одно адресное пространство. Просто читай всё, что хочешь.
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|4.78, анонист (?), 19:49, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> там одно адресное пространство. Просто читай всё, что хочешь.
И это прекрасно. Именно так и должно всё быть вместо этого театра безопасности.
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|5.94, Аноним (60), 20:19, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сбой в одной программе херит всё содержимое ОЗУ. Прекрасно, чё? Превед, Reset! Ностальгия по DOS.
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|6.114, chlen22cm (?), 22:02, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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У меня в то время почему-то ничего не сбоило. Программировать надо уметь, а не тяп-ляп и смузи.
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|7.151, Аноним (151), 09:14, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, кроме твоего Хелловорлда никаких других программ запускать не требуется.
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|4.79, kusb (?), 19:52, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати хочу монокристальный спектрум с z80, возможно ay, некоторой неожиданной обвязкой нужной для микроконтроллеров и и.п.
А потом делать разную технику на этой штуке, особенно где нужны экранчики. Часы там, кнопочные телефоны, технику.
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|5.80, kusb (?), 19:54, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ещё можно например супермногоядерный z80 (если ядра небольшие - их можно на одном куске много). Или супервысокочастотный (он же простой, проще разогнать, но придётся и переделать)
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|6.108, kusb (?), 21:27, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну это он и есть. Например позволит выполнять программы именно для спектрума.
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|5.141, Ю.Т. (?), 07:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Существует не так уж мало реконструкций, не только спектрума, но и новых конструкций на базе 6809 и 6502 (нового). Чтобы в одном кристалле, вряд ли, но компактных одноплатников хватает.
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|5.199, Аноним (-), 23:00, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
На современных 32-битных микроконтроллерах можно все то же самое - только на пор... большой текст свёрнут, показать
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|3.107, maximnik0 (?), 21:26, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Найдите мне всю эту хрень в Z80.
Читали бы эл.журнал ZX Ревью -там приводили список недокументированных комманд,список комбинации команд которые приводят к зависанию и ошибкам и т.д. Часть ошибок в поздних ревизиях процессора убрали,но все равно баги были.
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|4.127, Tron is Whistling (?), 00:00, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не было там команд, которые приводят "к зависанию и ошибкам".
Весь набор команд Z80 был разобран по полочкам ещё до его кончины.
Всё там стройно. Единственный вариант реально "зависнуть" - DI:HALT (HALT'ов кстати более 1, часть "зависающих" команд - они и есть), и то если NMI не придёт.
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|5.149, maximnik0 (?), 08:38, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Всё там стройно. Единственный вариант реально "зависнуть" - DI:HALT (HALT'ов
Был баг в некоторых моделях спектрумовских клонов - антиотладочные приемы при нажатии магик кнопки приводили к зависанию. Что то там нужно было подпаивать, чтобы музыкальный сопроцессор сбрасывался и какой то регистр на процессоре правильно флаг устанавливался.
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|6.156, Tron is Whistling (?), 09:56, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Магик был вначале только на Зоновском клоне, это и было NMI собственно.
Никакого "зависания" не было, просто исполнялось не то, что задумано.
Типовой "антиотладочный" приём - стек в ROM.
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|7.202, Аноним (202), 23:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Магик был вначале только на Зоновском клоне, это и было NMI собственно.
> Никакого "зависания" не было, просто исполнялось не то, что задумано.
> Типовой "антиотладочный" приём - стек в ROM.
Сейчас видите ли эмуляторы появились, их в общем случае уже хрен обманешь, особенно на примитиве типа спекки.
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|7.158, Tron is Whistling (?), 10:00, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще спектрумы и асм очень люто учили кодить "вчистую", проверяя код, потому что отладка была процессом очень сложным.
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|6.173, Аноним (174), 14:41, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для работы "магик кнопки" требовалось сколько-то байт на стеке. Потому антиотладка сводилась к установке SP в начало экранной памяти. Для демок стека хватало, а Тырдос загонял стек в адреса ПЗУ, потому и вис.
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|4.128, Tron is Whistling (?), 00:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самый-самый фан там с "протекающим" на три бита вычислительным регистром, но это не ошибка а просто недокументированное поведение. Ну и регистр регенерации вместе со спрятанной маской прерываний, от которых на клонах толку не было. В остальном ничего интересного.
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|3.132, Tron is Whistling (?), 00:14, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В классическом Z80 тоже есть свой фан с протечкой двух битов (5 и 3) из скрытого регистра во флаги при некоторых операциях. Другое дело, что толку от него там - как от козла молока.
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|3.187, Аноним (-), 00:26, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Найдите мне всю эту хрень в Z80.
Забей в поискарь что-то типа "z80 undocumented opcodes" и будет тебе всякого. Вплоть до зависонов проца в определенных условиях.
Но если у тебя 1-задачная система и ты сам себя подвесил, то кому от этого плохо? И данные там и так можно по всей площади было тырить - системы прав вообще нет, заходи кто хошь делай что хошь. А в многозадачке с такой парадигмой далеко не уедешь, там изоляция задач друг от друга нужна.
Там нет вулна потому что и фичи изоляции задач и ядра - нет, нельзя сделать баг в фиче которой нет :)
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|5.200, Аноним (-), 23:13, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ещё раз: нет там "зависов". Не "зависает" Z80.
А http://www.z80.info/z80undoc.htm утверждает немного иное...
The IN (C), F instructions is only usefull if you test bits
which have the same number as a flag in the F-register because
some older Z80 lock up otherwise.
Брешут? И кстати в микроконтроллерных применениях проц молотяищий какой-то мусор вместо того чтобы BAD OPCODE исключение кинуть - вовсе даже и не фича. А заодно и UBSAN там не будет, соотвественно.
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|3.75, Аноним (60), 19:46, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если TSMC санкции отменит, то вспомнят, конечно. Или, там, к 2030-му ;)) году свою фотолитографию выкатят.
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|4.169, Аноним (169), 14:19, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Или ишак, или падишах. Ставлю на банкротство главного заказчика МЦСТ.
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|2.104, Аноним (104), 21:10, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Эльбрусах нет уязвимостей по определению. Вот в коде, который сгенерит компилятор, вполне возможно.
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|1.7, Андрей (??), 17:36, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Последний пункт красив. Интересно, руку «кого надо» найдут ? :think
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|2.8, Андрей (??), 17:38, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Её надо было первой поставить. Её устранение может сильно повлиять на общий счёт :)
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|2.166, Аноним (166), 13:57, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это который "Из не связанных с безопасностью ошибок упоминаются проблемы со счётчиками производительности в процессорах Kronos, VexRiscv и BOOM, которые приводят к искажениям при подсчёте инструкций." ?
Что же в нем такого по сравнению с предпоследним, где про Yosys?
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|3.122, Аноним (136), 23:23, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А ему нечего скрывать, ведь нет усложнений в принципе, и даже корбут работает.
А вот ты похоже с гнильцой.
Эльбрус - лучший процессор на 16 ядер.
Кстати ты из чьих будешь подпиндосных?
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|4.139, Аноним (139), 07:04, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>А ему нечего скрывать
А ты смишной 🤡
Если нечего скрывать, где же верилоги посмотреть?
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|5.175, Аноним (136), 14:45, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Клоунам слова не давали. А вымаливать верилоги у тебя получается еще хуже чем пытаться объяснить тебе что ты никто чтобы тебе показывать подобное.
Если что иди к штеудам и там плачься.
Ничего личного - просто бизнес.
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|6.194, Аноним (193), 15:43, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну вот, это вся "непроприетарность" Эльбруса, про которую нужно знать.
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|4.159, Аноним (160), 11:26, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Космополитом я буду. Как там в 1950-х нас называли. Т.е., гражданином Мира.
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|6.170, Аноним (169), 14:22, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, подкитаёзного. Обезумевшего подкитаёзного травоядного лицеплата, который жуёт там корешки всякие, луковки, готовит еду на помойном масле и при вспышке с камерного столба падает на колени.
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|6.178, Аноним (160), 14:56, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если пофиг, зачем спрашивал? Ну если спросил, то ответил. А наркотики не моя тема вообще.
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|1.15, Аноним (18), 17:48, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Когда-то до людей начнёт доходить то, что современные процессоры слишком сложны в самом худшем смысле этого слова. Примеров полно, когда коре 2 дуо работает без сбоев и зависаний с аптаймом несколько лет, и в то же время современные системы без хотя бы 1 зависания или глюка раз в сутки - уже фантастика.
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|2.28, Kuromi (ok), 18:05, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не начнет. Потому что всем хочется видосики в 8К смотреть, фотореалистичную картинку с трассировкой лучей в игорах и чтобы "все летало".
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|4.36, Kuromi (ok), 18:20, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Где же это видано, чтобы человек хотел жить лучше?
Есть достаточно много контрпримеров.
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|4.39, Аноним (18), 18:25, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Жить лучше у всех разные понятия. Некоторые бросают города (колонии для экономических рабов) и уезжают в сёла возделывать свою землю. Меня лично все эти 8к не интересуют от слова совсем.
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|5.64, НяшМяш (ok), 19:36, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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А у нас опеннет уже для земледельцев стал? Кексперты в своих аргументах уже совсем кукухой едут.
Мы вроде тут обсуждаем тех, кому компьютеры _нужны_. И хотеть и иметь компьютер лучше и мощнее есть вполне естественное, и главное - правильное желание.
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|6.67, Аноним (18), 19:38, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Правильное желание это уметь оптимизировать свой код так, чтобы он летал даже на втором пне. Всё остальное это потре6лядство. И жизнь в селе не значит отказ от работы в айти. Так что ты как всегда спустил себе в штаны.
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|7.179, Аноним (136), 14:58, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Видишь ли у людей потребности разные.
А теперь представь сколько времени второй пень будет рендерить видео хотя бы в 1920х1080.
И вещать что нейросети ненужны тоже бесполезно, особенно когда в России они лучшие в мире. Ну то есть гуглы на 7нм сумели слегка обогнать, но это решаемо.
Видишь ли эффективность может достигаться разными методами.
И когда работа идет с базой данных неправильно человек получает тот самый 486-й процессор по скорости так как в кеше ничего нет.
Ну и представь как часто п2 будет в такой ситуации и современный проц о 16 ядрах.
Деградировать то легко и вещать что колбаса спасет мир.
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|5.105, Аноним (105), 21:22, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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У тех, у кого нет своей боеспособной против потенциальных противников армии, земли своей тоже нет.
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|6.121, Аноним (121), 22:53, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот и иди воюй, повышай боеспособность. Нефиг за компом прятаться.
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|5.143, Аноним (143), 07:22, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дауншифтинг в деревню это от адаптации. Хотя да, в наше время слишком много ненужных людей. Для меня загадка зачем все лезут в большие города и высшим благом считают взять конуру в человейнике в ипотеку. Реально биороботы
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|6.152, Прохожий (??), 09:14, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может потому, что не у всех есть желание ежедневно в навозе ковыряться или ещё в чём похуже?
В больших городах ты практически гарантированно получаешь все блага цивилизации. А в деревне с этим напряг может случиться.
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|7.163, YetAnotherOnanym (ok), 12:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос не в навозе, а в том, что в селе все твои планы должны быть привязаны к сезонным работам, иначе они просто обнуляются. Планировал вечером после работы почитать мануал на новую софтину и потыкать её палочкой в виртуалке? Нифига, будешь смородину собирать, потому что сделать это надо именно сегодня, в крайнем случае - завтра. Единственный способ этого избежать - закатать весь свой участок в асфальт, но проще перебраться в город.
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|2.57, Аноним (57), 19:07, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По моему мнению самые стабильные это одноядерные. Их уже давно вроде как не выпускают.
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|3.65, НяшМяш (ok), 19:38, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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То-то я помню времена виндоус икспи, когда в любом приложении один зависший поток в 100% ставил раком всю систему. И это магически лечилось переходом на двухъядерные процессоры.
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|4.68, Аноним (18), 19:39, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У тебя либо склероз либо ты ещё под стол ходил в те времена.
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|3.72, анонист (?), 19:43, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дело не в ядре, а в величине техпроцесса. Чем он "толще" тем процессор надёжнее. На сегодняшний день наиболее оптимален в этом плане кора дуба и кора квад.
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|4.112, Аноним (136), 21:39, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там дело больше в вольтаже. Старые процы и память работали и работают потребляя наного больше. Современные скажем после 1,35 вольт начинают ускоренно деградировать, а старые на 3,3 вольта были и 5 вольт, хотя потребляли все те же несколько ватт. Так что надежность тут больше от экземпляра зависит. Если андервольтнуть кристалл с низкими токами утечки при удачных ядрах он и проработает дольше.
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|5.147, ryoken (ok), 08:25, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В этом отношении самые монстры - процессоры Терминаторов. У них рабочие напряжения в диапазоне 6,7 - 8,9 В :D.
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|5.206, Аноним (-), 00:51, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Видите ли - в CMOS потребление пропорционально как минимум C Vcore 2 F Где ... большой текст свёрнут, показать
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|2.189, Ivan7 (ok), 03:41, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня Xeon Haswell на Винде 10 стабильно работает, и ничего не зависает. Систему перезагружаю только из-за обновлений самой Винды.
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|3.207, Аноним (207), 00:59, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> У меня Xeon Haswell на Винде 10 стабильно работает, и ничего не
> зависает. Систему перезагружаю только из-за обновлений самой Винды.
Отлично, и как это все к сабжу относится? Или вы из аула вылезли и срочно необходимо похвастаться достижениями в айти, даже если они совсем не по теме?
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|4.210, Ivan7 (ok), 04:10, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это был ответ на "Примеров полно, когда коре 2 дуо работает без сбоев и зависаний с аптаймом несколько лет, и в то же время современные системы без хотя бы 1 зависания или глюка раз в сутки - уже фантастика."
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|1.23, Аноним (23), 17:57, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> При помощи Cascade были протестированы пять процессоров на базе архитектуры RISC-V - Kronos, PicoRV32, VexRiscv, CVA6 и BOOM
PicoRV32 обрезаное микроконтроллерное ядро, про остальные не встречал даже упоминаний. Почему не тестируют процессоры которые уже в массоово выпускаются ?
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|2.29, Аноним (18), 18:07, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что это никому не интересно когда есть надёжная кора дуба без intel me. Все эти одноплатники даже до 4 пня не дотягивают по производительности, особенно видео.
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|4.41, Аноним (18), 18:26, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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4 пень поддерживает pcie, а значит имеем аппаратное декодирование на ютуб (подкреплено личным опытом). Шах и мат одноплатникам.
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|5.54, Аноним (33), 19:01, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сколько одноплатник потребляет и сколько твой Пень-4? Сравнил, блин.
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|5.165, Аноним (160), 13:10, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и некоторые (не совсем)одноплатники имеют один PCI-E. Можно райзером видяху подключить.
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|5.208, Аноним (-), 01:10, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 4 пень поддерживает pcie, а значит имеем аппаратное декодирование на ютуб (подкреплено
> личным опытом). Шах и мат одноплатникам.
Такой шах и мат, просто все китайцы магазинчики с горя закрыли из-за мусорного анона с опеннета. Осталось еще что-то сделать с размерами, тепловыделением, энергопотреблением, уровнем шума, и тем фактом что это легаси технология которую вот вот дропнут в куче софта, если еще не.
И кстати цены на одноплатники начинаются от 10 баксов. На новые. Без пухнущих электролитов на мамках. Ну и вот где новый пень 4 купить за такие деньги, и без беременных конденсаторов? А может еще и нормальный питальник который не скопытится через год в эту цену входит?
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|3.61, Аноним (23), 19:33, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> особенно видео
это вы про графику или видеокодеки ? но в любом случае ни то ни другое на x86 нормально не работает без GPU и VPU, когда в них ядро заменят на riscv вопрос времени, а x86 там никогда не было и не будет.
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|4.71, анонист (?), 19:41, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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riscv это только про систему команд, остальное будет всё заблобировано как в arm soc
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|5.96, Аноним (60), 20:31, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пусть только оставят возможность разблокировки прямого использования RISC-V-ядер. Ну там, перепайкой нескольких SMD-резисторов снизу корпуса проца, хотя бы.
P.S. Х с ним, можно даже с потерей гарантии.
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|6.182, Аноним (182), 16:26, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что заблобировано ?
Всё, начиная от wifi модуля, заканчивая видеоядром.
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|7.183, Аноним (23), 17:47, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Всё, начиная от wifi модуля, заканчивая видеоядром.
если это устраивает рынок - будут блобы, смысл опенсорсной isa не заисеть от вендора как в случае arm или intel
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|2.203, Аноним (202), 23:27, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то вон то ядро - интересно тем что МЕЛКОЕ Поэтому может, например, серви... большой текст свёрнут, показать
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|1.24, 108 (?), 18:00, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>При помощи Cascade были протестированы пять процессоров на базе архитектуры RISC-V - Kronos, PicoRV32, VexRiscv, CVA6 и BOOM, в которых в сумме было выявлено 37 ошибок.
а что насчет x86_64 архитектуры ? планируют и её тестировать ?
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|2.125, an2 (?), 23:33, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это "архитектура" - обёртка для микрокода, в котором есть дыры, но который тщательно закрыт.
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|2.135, morphe (?), 02:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У неё нет эталонных реализаций, а большАя часть багов стала частью закрытой спецификации, которой располагают только intel и amd
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|2.204, Аноним (202), 23:29, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а что насчет x86_64 архитектуры ? планируют и её тестировать ?
Соседние новости читай. Тебе мало спектров и мельдониев? Ну тогда на тебе DOWNFALL какой, или Zenbleed. Там баг на баге и багов погоняет, особенно в спекулятивщине.
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|1.44, Аноним (45), 18:29, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Всё правильно в будущем нужно будет проверять каждый физический проц риск 5. Даже одной серии одного завода.
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|2.140, Аноним (139), 07:12, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Бгг …
У тебя странные представления о поиске багов.
Вот как раз пока не взлетело их и надо исправлять .
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|1.153, pofigist (?), 09:29, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Одна ошибка классифицирована как возможность встраивания скрытой логики на этапе проектирования чипа.
Это не ошибка - так и задумано.
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|1.162, YetAnotherOnanym (ok), 11:52, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> жертвы другого режима
Какого конкретно? Пол Пота? Дювалье? Бокассы?
В оригинале: "an attacker process can force a victim process to take a different floating-point rounding mode than expected", слово "victim" ("жертва") употреблено как антоним к "attacker" ("атакующий") и его вполне можно перевести как "атакуемый" ("добиться использования в атакуемом процессе другого режима округления"), это позволит избежать таких двусмысленностей.
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|2.171, Аноним (171), 14:27, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну ты молодец. Выдрал три слова из контекста, и теперь рассуждаешь о том, как они бессмысленно звучат вне контекста.
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|1.181, Kenneth (?), 15:34, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> или утечку информации в ходе спекулятивного выполнения инструкций...
U740 не спекулятивен. Его тестировали?
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