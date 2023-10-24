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Представлен инструментарий Cascade, позволивший выявить 29 уязвимостей в процессорах RISC-V

24.10.2023 17:08

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработали систему fuzzing-тестирования Cascade, нацеленную на выявление ошибок и уязвимостей в процессорах на базе архитектуры RISC-V. Инструментарий уже позволил выявить 37 ошибок в процессорах, из которых 29 были классифицированы как ранее неизвестные уязвимости.

Разработчики Cascade попытались учесть недостатки существующих до этого систем fuzzing-тестирования процессоров, которые ограничивались выполнением лишь коротких порций кода, охватывающих небольшую часть набора инструкций и ограниченное число комбинаций выполнения команд. Cascade нацелен на генерацию больших и сложных программ, охватывающих нетривиальные потоки выполнения команд и приводящих к возникновению нетипичных состояний CPU. В Cascade при помощи имеющейся эталонной модели набора инструкций команд RISC-V (RISC-V ISA) формируются изначально корректные большие рандомизированные и связанные между собой потоки выполнения (control flow) и потоки обработки данных (data flow).

Потоки выполнения и данных в сгенерированной программе тесно переплетены, поэтому если в ходе выполнения возникнет ошибка в потоке данных, то она каскадно отразится на дальнейшем ходе выполнения и с большой вероятностью изменит поток выполнения, что приведёт к незавершению программы. Для определения проблемных инструкций в незавершённых программах Cascade постепенно автоматически сокращает выполняемую программу до тех пор, пока не будет найден минимальный набор инструкций, вызывающий ошибку. Подобный подход существенно проще в реализации и быстрее классических методов выявления ошибок, основанных на сверке после каждой выполненной инструкции состояний после фактического выполнения на CPU и после выполнении с использованием эталонной модели.

При помощи Cascade были протестированы пять процессоров на базе архитектуры RISC-V - Kronos, PicoRV32, VexRiscv, CVA6 и BOOM, в которых в сумме было выявлено 37 ошибок. Большинство ошибок приводили к проблемам с безопасностью, например, некоторые проблемы вызывали отказ в обслуживании или утечку информации в ходе спекулятивного выполнения инструкций непривилегированным пользователем.

  • 12 ошибок приводили к нарушению целостности потока данных, что могло использоваться для изменения результата выполнения определённых вычислений в коде другого пользователя при формировании злоумышленником определённого состояния микроархитектурных структур. Например, ошибка динамического округления в CPU BOOM позволяла атакующему добиться использования в процессе жертвы другого режима округления чисел с плавающей запятой.
  • 18 ошибок приводили к утечке информации, что, например, позволяло атакующему получить доступ по сторонним каналам к состоянию флагов и регистров FPU.
  • 9 ошибок позволяли перехватить поток выполнения, что давало возможность атакующему повлиять на ход выполнения другой программы. Например, ошибка в процессоре CVA6 приводила к выставлению неверных флагов, влияющих на результат вычислений или определение переполнений, а ошибка в процессорах VexRiscv при определённых условиях приводила к неверному выполнению операций сравнения регистров.
  • 9 ошибок связаны с ложной генерацией исключений, что могло использоваться атакующими для обхода режимов изоляции, применяемых в TEE-окружениях (Trusted Execution Environment). Например, к исключению приводило чтение некоторых регистров CSR (Control and Status Register), что позволяло злоумышленнику симулировать взаимодействие с окружением.
  • 4 ошибки вызваны отсутствием должных проверок и позволяли атакующему обойти связанные с безопасностью проверки (например, проверки использования FPU другими ядрами), подставить ложные сведения о доступных возможностях CPU или обмануть программы-анализаторы.
  • Три ошибки приводили к зависанию процессора при выполнении определённых манипуляций на любом уровне привилегий.
  • Одна ошибка классифицирована как возможность встраивания скрытой логики на этапе проектирования чипа. Проблема присутствует в открытом пакете Yosys, предназначенном для синтеза уровня регистровых передач (RTL) и применяемом при проектировании и эмуляции CPU. Ошибка привела к синтезу некорректной логики в FPU процессора CVA6. Злонамеренный участник разработки может использовать данную проблему для внесения скрытой ошибки в проект, в котором для синтеза логики применяется Yosys, через передачу внешне безобидного описания уровня регистровых передач (RTL).
  • Из не связанных с безопасностью ошибок упоминаются проблемы со счётчиками производительности в процессорах Kronos, VexRiscv и BOOM, которые приводят к искажениям при подсчёте инструкций.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Уязвимость в CPU AMD, приводящая к переполнению микроархитектурного стека
  3. OpenNews: Атака Marvin для расшифровки RSA на основе измерения времени операций
  4. OpenNews: Retbleed - новая атака на механизм спекулятивного выполнения CPU Intel и AMD
  5. OpenNews: Blacksmith - новая атака на память DRAM и чипы DDR4
  6. OpenNews: Уязвимость в NAND Flash может привести к повреждению чужих данных на SSD-накопителях
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59986-cascade
Ключевые слова: cascade, risc-v, cpu, fuzzing
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (154) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 17:32, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Представляю сколько такого в эльбрусах
     
     
  • 2.5, Андрей (??), 17:35, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Проведи исследования. Или только набрасывать?
     
     
  • 3.9, Sw00p aka Jerom (?), 17:41, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    проплати, почему бы и нет
     
  • 3.60, Аноним (60), 19:22, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    Предоставь ему Эльбрусы для исследования. А так, нет Эльбрусов - нет уязвимостей, логично, чё.
     
  • 3.120, Аноним (120), 22:38, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Проведи исследования. Или только набрасывать?

    RISC-V полностью открытая архитектура, с заведомо известными подкапотными решениями и вариантами которые могут быть, от этого можно проводить такие тесты.

    Эльбрус же проприетарный чёрный ящик, компилятор которого также закрыт, аналогичное тестирование для него провести просто невозможно и это все кто в теме прекрасно знают, поэтому получается, что набрасываете тут вы!

     
     
  • 4.161, YetAnotherOnanym (ok), 11:41, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У МЦСТ есть процессоры серии S на спарковской архитектуре. Можно их этой палочкой потыкать при желании.
     
     
  • 5.168, Аноним (-), 14:16, 25/10/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 5.184, Аноним (-), 17:49, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У МЦСТ есть процессоры серии S на спарковской архитектуре. Можно их этой
    > палочкой потыкать при желании.

    У лично меня никаких эльбрусьев нет и врядли будут в обозримом будущем, при той политике производителя и соотношениях. А вот RISCV у меня уже есть. Кто ж виноват что китайцы уже напекли на этом МК за $0.2 (поди плохо 32-битник дешевле 8-битника?!) и одноплатников занедорого в промышленных количествах? Поэтому errata RISCV ядер меня, вот, интересуют.

     
     
  • 6.186, Аноним (186), 20:15, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие микроконтроллеры? GD32VF103? Как-то неадекватно они косят под клоны армовских STM32. Назвали бы ещё Huyuyun h9-129000HYU.
     
     
  • 7.192, nobody (??), 11:46, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по $0.2 вот эти видимо - https://www.wch-ic.com/products/CH32V003.html
    вот эти чуть подороже - https://www.wch-ic.com/products/CH32V203.html
     
     
  • 8.198, Аноним (198), 22:46, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, они Это просто хит - их уже и на гитхабе народ расколупал изначально дока... большой текст свёрнут, показать
     
  • 7.193, Аноним (193), 15:04, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как нужно было, чтобы адекватно? По-моему, вполне понятно: GD32VF103 имеет набор переферийных устройств такой же, как STM32F103. И, кроме того, GigaDevice их разогнала до 108 МГц, против 72 МГц у прототипа.
     
     
  • 8.197, Аноним (-), 22:37, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну там как бы у GD память зато более дурацкая - буферизация SPI flash - здоровы... текст свёрнут, показать
     
  • 7.196, Аноним (-), 22:35, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Какие микроконтроллеры? GD32VF103?

    WCH, 32-битные.

    > Как-то неадекватно они косят под клоны армовских STM32.

    Наоборот, идея - великолепная. STM32-like uncore, ARM -> RISCV core. Поэтому большую часть софта можно без особого гемора перетянуть и на GD, и на WCH. А любители фирмы ARM и роялтей пусть теперь и думают как рынок удерживать когда более дешевый конкурент с теми же фичами образовался.

    > Назвали бы ещё Huyuyun h9-129000HYU.

    Простите, господа, но за 0.1..0.2 бакса мне пофиг как оно называется, лишь бы доки хоть какие были и тулчейном нормальным цеплялось. Ничего личного, это бизнес. А вооооон тем любителям ARM и самой фирме ARM придется теперь скидывать цены. Или терять рынки. Уж как им удобнее.

     
  • 2.6, Доктор.Ливси (?), 17:35, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    вот именно что представляешь, а ты купи, посчитай, расскажи да покажи нам, а мы посмотрим.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 17:50, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > а ты купи

    Нельзя купить то чего нет.

     
     
  • 4.48, vladimir (??), 18:46, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    https://www.youtube.com/watch?v=-UxnQyokM9M
     
     
  • 5.51, Аноним (18), 18:51, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не ссылка на интернет магазин где я могу сконфигурировать и купить сабж.
     
     
  • 6.63, Первая буква (?), 19:36, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    И часто ты конфигуришь процы Интел?
     
     
  • 7.74, анонист (?), 19:46, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Проц интел я могу вынуть один и вставить другой. Так же и с памятью, и прочей периферией. В отличии от эль-брусов где всё распаяно. Так что твой выceр мимо кассы.
     
     
  • 8.136, Аноним (136), 02:34, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе запретили припаивать проц Уже должны были допереть все разбирающиеся что с... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.137, Конь юктивит (?), 06:20, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Каждый линуксоид должен иметь дома паяльную станцию, я считаю И не абы какую пр... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.155, Первая буква (?), 09:35, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А хороший линуксоид еще и соседям по паяльной станции соберет и покажет как с не... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.201, Аноним (-), 23:19, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чччерт, где таких соседей берут Заверните две ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.154, Первая буква (?), 09:32, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скажи, а что ты сделал для эль-бруса, что бы его можно было конфигурировать Ты ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.76, анонист (?), 19:48, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И кстати с ноутами если сравнивать, то там если всё и распаяно, то можно заказать любую конфигурацию при покупке. В отличии от распильного эль-бруса.
     
  • 6.146, _ (??), 08:01, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто хочет, тот покупает(дорого). остальные ноют
     
  • 6.185, Аноним (-), 17:55, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это не ссылка на интернет магазин где я могу сконфигурировать и купить сабж.

    Тебя на алиэкспрессе забанили? Да блин, на такую оказию даже ваш чип и дип уже продает китайские МК на RISCV ядрах. Отличные лабораторные крысы за копейки - даже если проц за 20 центов вообще совсем склеит ласты - И ХРЕН С НИМ! :)

     
  • 3.130, Sw00p aka Jerom (?), 00:10, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо Михаила попросить, вроде у него он есть :)
     
  • 3.131, Sw00p aka Jerom (?), 00:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а ты купи

    вон один купил уже, ну не проц, а обычную автомобильную зарядку :)

     
  • 2.13, Аноним (13), 17:48, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки, полагаете, что партнёры добавили нештатную функциональность во время производства? Вроде, чтобы этого избежать, производилось выборочное тестирование полученных образцов.
     
     
  • 3.62, Аноним (60), 19:35, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Партнёры на аутсорсе ещё и в lcc могли добавить нештаную функциональность, кстати.
     
  • 3.77, kusb (?), 19:48, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тут про естественные уязвимости было. Ну а так - самому в принципе интересно, как это может быть сделано.
    Но более вероятны закладки от самих разработчиков, которые стучат в ФСБ, например.
     
  • 2.17, Аноним (18), 17:50, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Представляю сколько такого в эльбрусах

    Зачем представлять то, чего нет?

     
     
  • 3.66, Аноним (60), 19:38, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот в брелоках точно есть критические баги - они неработоспособны. И купить их можно.
     
  • 2.22, Аноним (136), 17:55, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не представляешь, ведь там нет спекулятивного исполнения инструкций и по сути все является AVX инструкциями с определением нитей наэтапе копиляции с заранее заданными ветвлениями.
    Черви неспособны в анализ и лишь представляют что они представляют
     
     
  • 3.70, Аноним (60), 19:41, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кроме спекулятива проблем не бывает? Данные не только в кеше оседать могут, как оказалось, но и в каких-нибудь промежуточных регистрах.
     
  • 2.37, Oleg (??), 18:21, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Найдите мне всю эту хрень в Z80.
     
     
  • 3.73, Аноним (60), 19:43, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если про уязвимости, то смысл его изощрённо ломать, если там одно адресное пространство. Просто читай всё, что хочешь.
     
     
  • 4.78, анонист (?), 19:49, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > там одно адресное пространство. Просто читай всё, что хочешь.

    И это прекрасно. Именно так и должно всё быть вместо этого театра безопасности.

     
     
  • 5.94, Аноним (60), 20:19, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сбой в одной программе херит всё содержимое ОЗУ. Прекрасно, чё? Превед, Reset! Ностальгия по DOS.
     
     
  • 6.114, chlen22cm (?), 22:02, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    У меня в то время почему-то ничего не сбоило. Программировать надо уметь, а не тяп-ляп и смузи.
     
     
  • 7.151, Аноним (151), 09:14, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, кроме твоего Хелловорлда никаких других программ запускать не требуется.
     
  • 4.79, kusb (?), 19:52, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати хочу монокристальный спектрум с z80, возможно ay, некоторой неожиданной обвязкой нужной для микроконтроллеров и и.п.
    А потом делать разную технику на этой штуке, особенно где нужны экранчики. Часы там, кнопочные телефоны, технику.
     
     
  • 5.80, kusb (?), 19:54, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ещё можно например супермногоядерный z80 (если ядра небольшие - их можно на одном куске много). Или супервысокочастотный (он же простой, проще разогнать, но придётся и переделать)
     
  • 5.84, no (??), 20:03, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > хочу монокристальный спектрум

    Нате https://github.com/andykarpov/tang9k-speccy

     
     
  • 6.85, kusb (?), 20:04, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вау
     
  • 5.95, Аноним (60), 20:22, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем тебя микроконтроллеы не устрамвают?
     
     
  • 6.108, kusb (?), 21:27, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это он и есть. Например позволит выполнять программы именно для спектрума.
     
  • 5.141, Ю.Т. (?), 07:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Существует не так уж мало реконструкций, не только спектрума, но и новых конструкций на базе 6809 и 6502 (нового). Чтобы в одном кристалле, вряд ли, но компактных одноплатников хватает.
     
  • 5.199, Аноним (-), 23:00, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На современных 32-битных микроконтроллерах можно все то же самое - только на пор... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.107, maximnik0 (?), 21:26, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Найдите мне всю эту хрень в Z80.

    Читали бы эл.журнал ZX Ревью -там приводили список недокументированных комманд,список комбинации команд которые приводят к зависанию и ошибкам и т.д. Часть ошибок в поздних ревизиях процессора убрали,но все равно баги были.

     
     
  • 4.127, Tron is Whistling (?), 00:00, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не было там команд, которые приводят "к зависанию и ошибкам".
    Весь набор команд Z80 был разобран по полочкам ещё до его кончины.
    Всё там стройно. Единственный вариант реально "зависнуть" - DI:HALT (HALT'ов кстати более 1, часть "зависающих" команд - они и есть), и то если NMI не придёт.
     
     
  • 5.149, maximnik0 (?), 08:38, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё там стройно. Единственный вариант реально "зависнуть" - DI:HALT (HALT'ов

    Был  баг в некоторых моделях спектрумовских клонов - антиотладочные приемы при нажатии магик кнопки приводили к зависанию. Что то там нужно было подпаивать, чтобы музыкальный сопроцессор сбрасывался и какой то регистр на процессоре правильно флаг устанавливался.


     
     
  • 6.156, Tron is Whistling (?), 09:56, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Магик был вначале только на Зоновском клоне, это и было NMI собственно.
    Никакого "зависания" не было, просто исполнялось не то, что задумано.
    Типовой "антиотладочный" приём - стек в ROM.
     
     
  • 7.202, Аноним (202), 23:22, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Магик был вначале только на Зоновском клоне, это и было NMI собственно.
    > Никакого "зависания" не было, просто исполнялось не то, что задумано.
    > Типовой "антиотладочный" приём - стек в ROM.

    Сейчас видите ли эмуляторы появились, их в общем случае уже хрен обманешь, особенно на примитиве типа спекки.

     
  • 6.157, Tron is Whistling (?), 09:56, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (я под Z80 кодил _очень_ много, почти до конца, и немножко даже после, ради фана)
     
     
  • 7.158, Tron is Whistling (?), 10:00, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще спектрумы и асм очень люто учили кодить "вчистую", проверяя код, потому что отладка была процессом очень сложным.
     
     
  • 8.174, Аноним (174), 14:44, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вроде STS делал отладку тривиальной Но исправлять и компилировать заново, ос... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.176, Tron is Whistling (?), 14:45, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ни фига не тривиальной, особенно в конце, когда стековые процедуры вошли в мо... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.180, Аноним (174), 15:16, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стековые , это когда для копирования использовались серии pop push Такое были ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.190, Tron is Whistling (?), 09:58, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, для копирования, или просто для линейного чтения или записи с автоинк дек... текст свёрнут, показать
     
  • 6.173, Аноним (174), 14:41, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для работы "магик кнопки" требовалось сколько-то байт на стеке. Потому антиотладка сводилась к установке SP в начало экранной памяти. Для демок стека хватало, а Тырдос загонял стек в адреса ПЗУ, потому и вис.
     
  • 4.128, Tron is Whistling (?), 00:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самый-самый фан там с "протекающим" на три бита вычислительным регистром, но это не ошибка а просто недокументированное поведение. Ну и регистр регенерации вместе со спрятанной маской прерываний, от которых на клонах толку не было. В остальном ничего интересного.
     
     
  • 5.129, Tron is Whistling (?), 00:05, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На два бита протекающим, простите. S не протекает.
     
  • 3.132, Tron is Whistling (?), 00:14, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В классическом Z80 тоже есть свой фан с протечкой двух битов (5 и 3) из скрытого регистра во флаги при некоторых операциях. Другое дело, что толку от него там - как от козла молока.
     
  • 3.187, Аноним (-), 00:26, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Найдите мне всю эту хрень в Z80.

    Забей в поискарь что-то типа "z80 undocumented opcodes" и будет тебе всякого. Вплоть до зависонов проца в определенных условиях.

    Но если у тебя 1-задачная система и ты сам себя подвесил, то кому от этого плохо? И данные там и так можно по всей площади было тырить - системы прав вообще нет, заходи кто хошь делай что хошь. А в многозадачке с такой парадигмой далеко не уедешь, там изоляция задач друг от друга нужна.

    Там нет вулна потому что и фичи изоляции задач и ядра - нет, нельзя сделать баг в фиче которой нет :)

     
     
  • 4.191, Tron is Whistling (?), 10:02, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё раз: нет там "зависов". Не "зависает" Z80.
     
     
  • 5.200, Аноним (-), 23:13, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ещё раз: нет там "зависов". Не "зависает" Z80.

    А http://www.z80.info/z80undoc.htm утверждает немного иное...


    The IN (C), F instructions is only usefull if you test bits
    which have the same number as a flag in the F-register because
    some older Z80 lock up otherwise.


    Брешут? И кстати в микроконтроллерных применениях проц молотяищий какой-то мусор вместо того чтобы BAD OPCODE исключение кинуть - вовсе даже и не фича. А заодно и UBSAN там не будет, соотвественно.

     
     
  • 6.205, Tron is Whistling (?), 00:21, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ... some older Z80 ...
    Только там не в Z80 дело, а в незавершающемся цикле шины при этой операции. Обвязка.
     
  • 2.56, Аноним (56), 19:07, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    их закопали
    отстал от жизни
     
     
  • 3.75, Аноним (60), 19:46, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если TSMC санкции отменит, то вспомнят, конечно. Или, там, к 2030-му ;)) году свою фотолитографию выкатят.
     
     
  • 4.169, Аноним (169), 14:19, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или ишак, или падишах. Ставлю на банкротство главного заказчика МЦСТ.
     
  • 2.104, Аноним (104), 21:10, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Эльбрусах нет уязвимостей по определению. Вот в коде, который сгенерит компилятор, вполне возможно.
     
     
  • 3.148, Аноним (-), 08:29, 25/10/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.160, Аноним (160), 11:30, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто, схемотехнически нельзя уязвимости пролюбить.
     

     ....большая нить свёрнута, показать (75)

  • 1.7, Андрей (??), 17:36, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Последний пункт красив. Интересно, руку «кого надо» найдут ? :think
     
     
  • 2.8, Андрей (??), 17:38, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Её надо было первой поставить. Её устранение может сильно повлиять на общий счёт :)
     
  • 2.166, Аноним (166), 13:57, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это который "Из не связанных с безопасностью ошибок упоминаются проблемы со счётчиками производительности в процессорах Kronos, VexRiscv и BOOM, которые приводят к искажениям при подсчёте инструкций." ?

    Что же в нем такого по сравнению с предпоследним, где про Yosys?

     

  • 1.10, Аноним (13), 17:44, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бэкдоры бэкдорчики полезли. Ждём свидетелей святой проприетари (riscv).
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 18:39, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну интерес к RISC-V большой:
    https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/press-releases/2023/INFXX
    https://pulp-platform.org/occamy/
     
  • 2.103, Аноним (60), 20:54, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Эльбрус, он же такой весь непроприетарный.
     
     
  • 3.122, Аноним (136), 23:23, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А ему нечего скрывать, ведь нет усложнений в принципе, и даже корбут работает.
    А вот ты похоже с гнильцой.
    Эльбрус - лучший процессор на 16 ядер.
    Кстати ты из чьих будешь подпиндосных?
     
     
  • 4.139, Аноним (139), 07:04, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >А ему нечего скрывать

    А ты смишной 🤡
    Если нечего скрывать, где же верилоги посмотреть?

     
     
  • 5.175, Аноним (136), 14:45, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Клоунам слова не давали. А вымаливать верилоги у тебя получается еще хуже чем пытаться объяснить тебе что ты никто чтобы тебе показывать подобное.
    Если что иди к штеудам и там плачься.
    Ничего личного - просто бизнес.
     
     
  • 6.194, Аноним (193), 15:43, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот, это вся "непроприетарность" Эльбруса, про которую нужно знать.
     
  • 4.159, Аноним (160), 11:26, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Космополитом я буду. Как там в 1950-х нас называли. Т.е., гражданином Мира.
     
     
  • 5.167, 111 (??), 14:14, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какого-такого Мира? Уж не СГА-шного ли?
     
     
  • 6.170, Аноним (169), 14:22, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, подкитаёзного. Обезумевшего подкитаёзного травоядного лицеплата, который жуёт там корешки всякие, луковки, готовит еду на помойном масле и при вспышке с камерного столба падает на колени.
     
     
  • 7.195, Анонимас (?), 18:25, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты с Двача, что ли?
     
  • 5.177, Аноним (136), 14:49, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне правда пофиг. Бросай наркотики. Это другой форум.
     
     
  • 6.178, Аноним (160), 14:56, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если пофиг, зачем спрашивал? Ну если спросил, то ответил. А наркотики не моя тема вообще.
     

  • 1.15, Аноним (18), 17:48, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда-то до людей начнёт доходить то, что современные процессоры слишком сложны в самом худшем смысле этого слова. Примеров полно, когда коре 2 дуо работает без сбоев и зависаний с аптаймом несколько лет, и в то же время современные системы без хотя бы 1 зависания или глюка раз в сутки - уже фантастика.
     
     
  • 2.28, Kuromi (ok), 18:05, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не начнет. Потому что всем хочется видосики в 8К смотреть, фотореалистичную картинку с трассировкой лучей в игорах и чтобы "все летало".
     
     
  • 3.34, НяшМяш (ok), 18:18, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Где же это видано, чтобы человек хотел жить лучше?
     
     
  • 4.36, Kuromi (ok), 18:20, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Где же это видано, чтобы человек хотел жить лучше?

    Есть достаточно много контрпримеров.

     
  • 4.39, Аноним (18), 18:25, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жить лучше у всех разные понятия. Некоторые бросают города (колонии для экономических рабов) и уезжают в сёла возделывать свою землю. Меня лично все эти 8к не интересуют от слова совсем.
     
     
  • 5.64, НяшМяш (ok), 19:36, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    А у нас опеннет уже для земледельцев стал? Кексперты в своих аргументах уже совсем кукухой едут.

    Мы вроде тут обсуждаем тех, кому компьютеры _нужны_. И хотеть и иметь компьютер лучше и мощнее есть вполне естественное, и главное - правильное желание.

     
     
  • 6.67, Аноним (18), 19:38, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Правильное желание это уметь оптимизировать свой код так, чтобы он летал даже на втором пне. Всё остальное это потре6лядство. И жизнь в селе не значит отказ от работы в айти. Так что ты как всегда спустил себе в штаны.
     
     
  • 7.179, Аноним (136), 14:58, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видишь ли у людей потребности разные.
    А теперь представь сколько времени второй пень будет рендерить видео хотя бы в 1920х1080.
    И вещать что нейросети ненужны тоже бесполезно, особенно когда в России они лучшие в мире. Ну то есть гуглы на 7нм сумели слегка обогнать, но это решаемо.
    Видишь ли эффективность может достигаться разными методами.
    И когда работа идет с базой данных неправильно человек получает тот самый 486-й процессор по скорости так как в кеше ничего нет.
    Ну и представь как часто п2 будет в такой ситуации и современный проц о 16 ядрах.
    Деградировать то легко и вещать что колбаса спасет мир.
     
  • 5.105, Аноним (105), 21:22, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У тех, у кого нет своей боеспособной против потенциальных противников армии, земли своей тоже нет.
     
     
  • 6.121, Аноним (121), 22:53, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и иди воюй, повышай боеспособность. Нефиг за компом прятаться.
     
  • 5.143, Аноним (143), 07:22, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дауншифтинг в деревню это от адаптации. Хотя да, в наше время слишком много ненужных людей. Для меня загадка зачем все лезут в большие города и высшим благом считают взять конуру в человейнике в ипотеку. Реально биороботы
     
     
  • 6.152, Прохожий (??), 09:14, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может потому, что не у всех есть желание ежедневно в навозе ковыряться или ещё в чём похуже?

    В больших городах ты практически гарантированно получаешь все блага цивилизации. А в деревне с этим напряг может случиться.

     
     
  • 7.163, YetAnotherOnanym (ok), 12:03, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос не в навозе, а в том, что в селе все твои планы должны быть привязаны к сезонным работам, иначе они просто обнуляются. Планировал вечером после работы почитать мануал на новую софтину и потыкать её палочкой в виртуалке? Нифига, будешь смородину собирать, потому что сделать это надо именно сегодня, в крайнем случае - завтра. Единственный способ этого избежать - закатать весь свой участок в асфальт, но проще перебраться в город.

     
  • 4.142, Ю.Т. (?), 07:15, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эт смотря чем и сколько платить за это "лучше".
     
  • 2.57, Аноним (57), 19:07, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По моему мнению самые стабильные это одноядерные. Их уже давно вроде как не выпускают.
     
     
  • 3.65, НяшМяш (ok), 19:38, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    То-то я помню времена виндоус икспи, когда в любом приложении один зависший поток в 100% ставил раком всю систему. И это магически лечилось переходом на двухъядерные процессоры.
     
     
  • 4.68, Аноним (18), 19:39, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У тебя либо склероз либо ты ещё под стол ходил в те времена.
     
  • 3.72, анонист (?), 19:43, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дело не в ядре, а в величине техпроцесса. Чем он "толще" тем процессор надёжнее. На сегодняшний день наиболее оптимален в этом плане кора дуба и кора квад.
     
     
  • 4.112, Аноним (136), 21:39, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там дело больше в вольтаже. Старые процы и память работали и работают потребляя наного больше. Современные скажем после 1,35 вольт начинают ускоренно деградировать, а старые на 3,3 вольта были и 5 вольт, хотя потребляли все те же несколько ватт. Так что надежность тут больше от экземпляра зависит. Если андервольтнуть кристалл с низкими токами утечки при удачных ядрах он и проработает дольше.
     
     
  • 5.147, ryoken (ok), 08:25, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом отношении самые монстры - процессоры Терминаторов. У них рабочие напряжения в диапазоне 6,7 - 8,9 В :D.
     
  • 5.206, Аноним (-), 00:51, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видите ли - в CMOS потребление пропорционально как минимум C Vcore 2 F Где ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.189, Ivan7 (ok), 03:41, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня Xeon Haswell на Винде 10 стабильно работает, и ничего не зависает. Систему перезагружаю только из-за обновлений самой Винды.
     
     
  • 3.207, Аноним (207), 00:59, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > У меня Xeon Haswell на Винде 10 стабильно работает, и ничего не
    > зависает. Систему перезагружаю только из-за обновлений самой Винды.

    Отлично, и как это все к сабжу относится? Или вы из аула вылезли и срочно необходимо похвастаться достижениями в айти, даже если они совсем не по теме?

     
     
  • 4.210, Ivan7 (ok), 04:10, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это был ответ на "Примеров полно, когда коре 2 дуо работает без сбоев и зависаний с аптаймом несколько лет, и в то же время современные системы без хотя бы 1 зависания или глюка раз в сутки - уже фантастика."
     

  • 1.23, Аноним (23), 17:57, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > При помощи Cascade были протестированы пять процессоров на базе архитектуры RISC-V - Kronos, PicoRV32, VexRiscv, CVA6 и BOOM

    PicoRV32 обрезаное микроконтроллерное ядро, про остальные не встречал даже упоминаний. Почему не тестируют процессоры которые уже в массоово выпускаются ?

     
     
  • 2.29, Аноним (18), 18:07, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что это никому не интересно когда есть надёжная кора дуба без intel me. Все эти одноплатники даже до 4 пня не дотягивают по производительности, особенно видео.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 18:16, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что за видео в Пентиум-4 вы там нафантазировали?
     
     
  • 4.41, Аноним (18), 18:26, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    4 пень поддерживает pcie, а значит имеем аппаратное декодирование на ютуб (подкреплено личным опытом). Шах и мат одноплатникам.
     
     
  • 5.45, Аноним (45), 18:33, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что будем делать с лимитом на оперу?
     
  • 5.54, Аноним (33), 19:01, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сколько одноплатник потребляет и сколько твой Пень-4? Сравнил, блин.
     
  • 5.165, Аноним (160), 13:10, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и некоторые (не совсем)одноплатники имеют один PCI-E. Можно райзером видяху подключить.
     
  • 5.208, Аноним (-), 01:10, 27/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 4 пень поддерживает pcie, а значит имеем аппаратное декодирование на ютуб (подкреплено
    > личным опытом). Шах и мат одноплатникам.

    Такой шах и мат, просто все китайцы магазинчики с горя закрыли из-за мусорного анона с опеннета. Осталось еще что-то сделать с размерами, тепловыделением, энергопотреблением, уровнем шума, и тем фактом что это легаси технология которую вот вот дропнут в куче софта, если еще не.

    И кстати цены на одноплатники начинаются от 10 баксов. На новые. Без пухнущих электролитов на мамках. Ну и вот где новый пень 4 купить за такие деньги, и без беременных конденсаторов? А может еще и нормальный питальник который не скопытится через год в эту цену входит?

     
  • 3.61, Аноним (23), 19:33, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > особенно видео

    это вы про графику или видеокодеки ? но в любом случае ни то ни другое на x86 нормально не работает без GPU и VPU, когда в них ядро заменят на riscv вопрос времени, а x86 там никогда не было и не будет.

     
     
  • 4.71, анонист (?), 19:41, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    riscv это только про систему команд, остальное будет всё заблобировано как в arm soc
     
     
  • 5.96, Аноним (60), 20:31, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть только оставят возможность разблокировки прямого использования RISC-V-ядер. Ну там, перепайкой нескольких SMD-резисторов снизу корпуса проца, хотя бы.

    P.S. Х с ним, можно даже с потерей гарантии.

     
  • 5.133, fidoman (ok), 00:28, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ARM нет RV32X
     
  • 5.144, Аноним (143), 07:26, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Risc-v ядра могут быть как закрытые так и открытые.
     
  • 5.150, Аноним (23), 09:01, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > riscv это только про систему команд, остальное будет всё заблобировано как в arm soc

    что заблобировано ?

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55845

    riscv это система команд а не компания-производитель процессоров на ней

     
     
  • 6.182, Аноним (182), 16:26, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что заблобировано ?

    Всё, начиная от wifi модуля, заканчивая видеоядром.

     
     
  • 7.183, Аноним (23), 17:47, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Всё, начиная от wifi модуля, заканчивая видеоядром.

    если это устраивает рынок - будут блобы, смысл опенсорсной isa не заисеть от вендора как в случае arm или intel

     
  • 3.106, Аноним (105), 21:24, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >без intel me

    Инфа 146%?

     
  • 2.203, Аноним (202), 23:27, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то вон то ядро - интересно тем что МЕЛКОЕ Поэтому может, например, серви... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.24, 108 (?), 18:00, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >При помощи Cascade были протестированы пять процессоров на базе архитектуры RISC-V - Kronos, PicoRV32, VexRiscv, CVA6 и BOOM, в которых в сумме было выявлено 37 ошибок.

    а что насчет x86_64 архитектуры ? планируют и её тестировать ?

     
     
  • 2.50, Ivan7 (ok), 18:50, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Её прямо сейчас на тебе тестируют)))
     
  • 2.125, an2 (?), 23:33, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это "архитектура" - обёртка для микрокода, в котором есть дыры, но который тщательно закрыт.
     
  • 2.135, morphe (?), 02:13, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У неё нет эталонных реализаций, а большАя часть багов стала частью закрытой спецификации, которой располагают только intel и amd
     
  • 2.204, Аноним (202), 23:29, 26/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а что насчет x86_64 архитектуры ? планируют и её тестировать ?

    Соседние новости читай. Тебе мало спектров и мельдониев? Ну тогда на тебе DOWNFALL какой, или Zenbleed. Там баг на баге и багов погоняет, особенно в спекулятивщине.

     

  • 1.44, Аноним (45), 18:29, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё правильно в будущем нужно будет проверять каждый физический проц риск 5. Даже одной серии одного завода.
     
  • 1.99, Tron is Whistling (?), 20:39, 24/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бгг, оно ещё даже не взлетело, а уже 29 дырок.
     
     
  • 2.102, Аноним (60), 20:51, 24/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так лучше сейчас, пока ещё не взлетело.
     
     
  • 3.172, Tron is Whistling (?), 14:39, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, "сейчас" в итоге растянется на "всегда", так что да, можно.
     
  • 2.140, Аноним (139), 07:12, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Бгг …

    У тебя странные представления о поиске багов.

    Вот как раз пока не взлетело их и надо исправлять .

     

  • 1.153, pofigist (?), 09:29, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Одна ошибка классифицирована как возможность встраивания скрытой логики на этапе проектирования чипа.

    Это не ошибка - так и задумано.

     
  • 1.162, YetAnotherOnanym (ok), 11:52, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > жертвы другого режима

    Какого конкретно? Пол Пота? Дювалье? Бокассы?
    В оригинале: "an attacker process can force a victim process to take a different floating-point rounding mode than expected", слово "victim" ("жертва") употреблено как антоним к "attacker" ("атакующий") и его вполне можно перевести как "атакуемый" ("добиться использования в атакуемом процессе другого режима округления"), это позволит избежать таких двусмысленностей.

     
     
  • 2.171, Аноним (171), 14:27, 25/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну ты молодец. Выдрал три слова из контекста, и теперь рассуждаешь о том, как они бессмысленно звучат вне контекста.
     

  • 1.181, Kenneth (?), 15:34, 25/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > или утечку информации в ходе спекулятивного выполнения инструкций...

    U740 не спекулятивен. Его тестировали?

     

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