Представлен инструментарий Cascade, позволивший выявить 29 уязвимостей в процессорах RISC-V

> Ещё раз: нет там "зависов". Не "зависает" Z80. А http://www.z80.info/z80undoc.htm утверждает немного иное...





The IN (C), F instructions is only usefull if you test bits

which have the same number as a flag in the F-register because

some older Z80 lock up otherwise.





Брешут? И кстати в микроконтроллерных применениях проц молотяищий какой-то мусор вместо того чтобы BAD OPCODE исключение кинуть - вовсе даже и не фича. А заодно и UBSAN там не будет, соотвественно.