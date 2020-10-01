Обновление Firefox 81.0.1. Включение поддержки OpenH264 в пакете с Firefox для Fedora

Опубликован корректирующий выпуск Firefox 81.0.1, в котором исправлены следующие проблемы: Устранено пропадание содержимого обучающих курсов на базе платформы BlackBoard.

Исправлена проблема с некорректным масштабирование Flash-контента на системах macOS с экранами HiDPI.

Решены проблемы с выводом на печать.

Решена проблема с установкой настроек в Windows через GPO (Group Policy Object).

Убран показ кнопок управления режимом "картинка в картинке" для элементов, содержащих только звук.

Исправлена проблема, приводившая к проблемам с отзывчивостью при наличии дополнений, потребляющих много памяти, таких как Disconnect.

Устранён крах при использовании WebGL, проявляющийся при просмотре Google Maps.

Устранён крах при использовании client.openWindow.

Устранён крах, проявляющийся при открытии вкладок при включении настройки browser.taskbar.previews.enable. Дополнительно можно отметить задействование в предлагаемом в Fedora Linux пакете с Firefox видеокодека OpenH264 для декодирования видео и аудиокодека fdk-aac-free для декодировния звука в формате AAC. Подключение кодеков произведено при помощи API GMP (Gecko Media Plugin), позволившего запустить кодек в изолированном sandbox-окружении по аналогии с тем, как выполняется DRM-плагин Widevine CDM. Поддержка OpenH264 даёт возможность обойтись без привлечения пакета ffmpeg, который в Fedora не входит в штатную поставку и устанавливается отдельно из стороннего репозитория RPM Fusion. При этом, OpenH264 применяется как запасной вариант, используемый только если в системе не установлен пакет ffmpeg и поддержка запрошенного формата видео отсутствует во встроенной в Firefox библиотеке ffvpx. Также сообщается об активации по умолчанию в пакете с Firefox 81 для Fedora поддержки аппаратного ускорения декодирования видео при помощи VA-API (Video Acceleration API) в сеансах на базе технологии WebRTC, используемой в web-приложениях для проведения видеоконференций. Кроме того, возможность применения ускорения через VA-API предоставлена в окружениях на базе сервера X11, а не только в окружениях на базе Wayland.



