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Обновление Firefox 81.0.1. Включение поддержки OpenH264 в пакете с Firefox для Fedora

01.10.2020 19:45

Опубликован корректирующий выпуск Firefox 81.0.1, в котором исправлены следующие проблемы:

  • Устранено пропадание содержимого обучающих курсов на базе платформы BlackBoard.
  • Исправлена проблема с некорректным масштабирование Flash-контента на системах macOS с экранами HiDPI.
  • Решены проблемы с выводом на печать.
  • Решена проблема с установкой настроек в Windows через GPO (Group Policy Object).
  • Убран показ кнопок управления режимом "картинка в картинке" для элементов, содержащих только звук.
  • Исправлена проблема, приводившая к проблемам с отзывчивостью при наличии дополнений, потребляющих много памяти, таких как Disconnect.
  • Устранён крах при использовании WebGL, проявляющийся при просмотре Google Maps.
  • Устранён крах при использовании client.openWindow.
  • Устранён крах, проявляющийся при открытии вкладок при включении настройки browser.taskbar.previews.enable.

Дополнительно можно отметить задействование в предлагаемом в Fedora Linux пакете с Firefox видеокодека OpenH264 для декодирования видео и аудиокодека fdk-aac-free для декодировния звука в формате AAC. Подключение кодеков произведено при помощи API GMP (Gecko Media Plugin), позволившего запустить кодек в изолированном sandbox-окружении по аналогии с тем, как выполняется DRM-плагин Widevine CDM.

Поддержка OpenH264 даёт возможность обойтись без привлечения пакета ffmpeg, который в Fedora не входит в штатную поставку и устанавливается отдельно из стороннего репозитория RPM Fusion. При этом, OpenH264 применяется как запасной вариант, используемый только если в системе не установлен пакет ffmpeg и поддержка запрошенного формата видео отсутствует во встроенной в Firefox библиотеке ffvpx.

Также сообщается об активации по умолчанию в пакете с Firefox 81 для Fedora поддержки аппаратного ускорения декодирования видео при помощи VA-API (Video Acceleration API) в сеансах на базе технологии WebRTC, используемой в web-приложениях для проведения видеоконференций. Кроме того, возможность применения ускорения через VA-API предоставлена в окружениях на базе сервера X11, а не только в окружениях на базе Wayland.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В ночных сборках Firefox заметно увеличена производительность JIT-компиляции
  3. OpenNews: Выпуск Firefox Reality 12, браузера для устройств виртуальной реальности
  4. OpenNews: Релиз Firefox 81
  5. OpenNews: Mozilla сворачивает сервисы Firefox Send и Firefox Notes
  6. OpenNews: Mozilla представила новые возможности по продвижению дополнений к Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53818-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:13, 01/10/2020 [ответить]  
    		• –7 +/
    Фаерфокс мусор!!! Гуглхром лучьший браузер в мире. Рейтенг это потверждает. Скора Мазира обанкротица.
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:13, 01/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Любопытно, что на опеннете новостей про фф в 3-4 раза больше, чем про хромиум. Учитывая, что вся движуха веб-разработки, веб-пользования, веб-стандартов и т.д. в своей основе именно в хромиуме. Пустая бочка гремит громче.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 20:15, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я с табой сагласен. Фаерфокс мусор. Толька про бочку не понел что ты хател сказать!!!
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:18, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Любопытно, что аноним в очередной раз попытался лизнуть гуглу, причём бесплатно. Казалось бы, что у него с головогрудью не так?
     
     
  • 3.7, Тот_Самый_Анонимус (?), 20:44, 01/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда вы считаете констатацию факта лизком — вам надо проверить свою адекватность.
     

  • 1.4, lockywolf (ok), 20:17, 01/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Злобный цисковский лок-ин же.
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:18, 01/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Как можно удалить малварь с амазоном и всем остальным автоматически? Она теперь каждый раз лезет со всех щелей, я вижу её в скрытых дополнениях.
     
  • 1.8, Аноним (8), 20:45, 01/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    >Исправлена проблема с некорректным масштабирование Flash-контента на системах macOS с экранами HiDPI.

    Всё, можно хром удалять?

     
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