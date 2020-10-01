Обновление Firefox 81.0.1. Включение поддержки OpenH264 в пакете с Firefox для Fedora

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Опубликован корректирующий выпуск Firefox 81.0.1, в котором исправлены следующие проблемы:
- Устранено пропадание содержимого обучающих курсов на базе платформы
BlackBoard.
- Исправлена проблема с некорректным масштабирование Flash-контента на системах macOS с экранами HiDPI.
- Решены проблемы с выводом на печать.
- Решена проблема с установкой настроек в Windows через GPO (Group Policy Object).
- Убран показ кнопок управления режимом "картинка в картинке" для элементов, содержащих только звук.
- Исправлена проблема, приводившая к проблемам с отзывчивостью при наличии дополнений, потребляющих много памяти, таких как Disconnect.
- Устранён крах при использовании WebGL, проявляющийся при просмотре Google Maps.
- Устранён крах при использовании client.openWindow.
- Устранён крах, проявляющийся при открытии вкладок при включении настройки browser.taskbar.previews.enable.
Дополнительно можно отметить задействование в предлагаемом в Fedora Linux пакете с Firefox видеокодека OpenH264 для декодирования видео и аудиокодека fdk-aac-free для декодировния звука в формате AAC. Подключение кодеков произведено при помощи API GMP (Gecko Media Plugin), позволившего запустить кодек в изолированном sandbox-окружении по аналогии с тем, как выполняется DRM-плагин Widevine CDM.
Поддержка OpenH264 даёт возможность обойтись без привлечения пакета ffmpeg, который в Fedora не входит в штатную поставку и устанавливается отдельно из стороннего репозитория RPM Fusion. При этом, OpenH264 применяется как запасной вариант, используемый только если в системе не установлен пакет ffmpeg и поддержка запрошенного формата видео отсутствует во встроенной в Firefox библиотеке ffvpx.
Также сообщается об активации по умолчанию в пакете с Firefox 81 для Fedora поддержки аппаратного ускорения декодирования видео при помощи VA-API (Video Acceleration API) в сеансах на базе технологии WebRTC, используемой в web-приложениях для проведения видеоконференций. Кроме того, возможность применения ускорения через VA-API предоставлена в окружениях на базе сервера X11, а не только в окружениях на базе Wayland.