Обновление Chrome 104.0.5112.101 с устранением критической уязвимости

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|1.7, Аноним (7), 09:11, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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При такой философии и принципе интернет-поглощения всегда будут проблемы с безопасностью. Пока ещё не пришёл буйный программист и не выпилил всё что так широко обсуждается в месте с JS.
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|2.23, Аноним (23), 11:40, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> уязвимость ... в реализации API FedCM (Federated Credential Management), позволяющем создавать объединённые сервисы идентификации
Как мило :) Нужно больше таких API!
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|1.8, Шарп (ok), 09:12, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>API FedCM (Federated Credential Management), позволяющем создавать объединённые сервисы идентификации
У вас зонды протекли.
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|1.9, Шарп (ok), 09:13, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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>обращением к уже освобождённой памяти (use-after-free)
rust
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|1.24, Аноним (25), 13:08, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Хочу повторить что произойдет после релиза языка Карбон и связанного с ним переписывания на Карбон браузера Гугл Хром. Язык Карбон настолько хорош что не требует для своей работы другие языки программирования. Язык Карбон новый быстрый и безопасный язык, который решает все проблемы с которыми столкнулись другие языки, например раст. Язык Карбон бесшовное работает с C/C++ так как просто транслируется в С++ код и не требует полного переписывания всей кодовой базы, при этом обеспечивает полную безопасность в компайлтайм за счет использования компилятора языка Карбон. Карбон — это то что сделают вашу жизнь надежной и безопасной.
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|2.26, erthink (ok), 13:42, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хороший сарказм, но (как ни странно) многие буквально трактуют подобный гугло-маркетинг и верят ему.
Тем не менее, есть шансы что у гугла получиться довести до ума этот препроцессор/предтранслятор для C++ (дабы понизить зарплаты и требования к части своих разработчиков).
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|3.28, Аноним (28), 14:13, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только гугл не имеет к этому отношения . Как не имеет отношения к вязанию носков уборщицей , вытирающей пыль в кабинетах .
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|4.29, erthink (ok), 14:34, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Только гугл не имеет к этому отношения . Как не имеет отношения
> к вязанию носков уборщицей , вытирающей пыль в кабинетах .
Никто бы не заметил карбон, если бы Чендлер не работал в гугле и внутри гугла не было разговоров о создании велосипеда наперекор расту, который ждали уже лет 10 (как стало понятно что гошечка оживает, но про другое).
Собственно никто не будет помнить карбон через пару лет, если гугул не вложиться, либо еще кто-то не даст бабла на "carbon foundation" до конца года.
Но вангую, что помахают флажками еще максимум полгодика и переделают "карбон" в условный "мифрил", поправив по-пути что-нибудь самое раздражающее и/или неудобное.
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|4.32, Аноним (32), 15:20, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ага точно так же Мозилла не имела отношения к расту. Тоже это была идея какого-то программиста.
Это просто маркетинг для того чтобы пользователи верили что язык начал какой-то простой программист, а не менеджер сверху сказал нужен язык!
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|1.27, Аноним (27), 13:47, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как только Гугл перейдет на безопасный Carbon, проблема уязвимостей будет решена
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|2.33, Аноним (32), 15:21, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Торопится тут не надо, а то получится как с растом и Фаерфоксом и смех и грех.
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|1.30, Аноним (30), 14:54, 17/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Следя одно время за релиз нотами хрома, заметил такой паттерн: помпезно выходит версия, допустим, 100.1.2, обновляться всем СРОЧНО. Проходит пара дней, в гугле НАКОНЕЦ-ТО заканчивают работать автотесты на выпущенный релиз, статический анализ находит очередной десяток use after free (каждый ну ооочень критичный), выходит 100.1.3, обновляться всем ещё срочнее. Надо ли про каждый такой чих писать новости, если повторяется это каждые, сколько у них там, две недели? По-моему, не надо.
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