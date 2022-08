Обновление Chrome 104.0.5112.101 с устранением критической уязвимости

2.26 , erthink ( ok ), 13:42, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Хороший сарказм, но (как ни странно) многие буквально трактуют подобный гугло-маркетинг и верят ему. Тем не менее, есть шансы что у гугла получиться довести до ума этот препроцессор/предтранслятор для C++ (дабы понизить зарплаты и требования к части своих разработчиков).

3.28 , Аноним ( 28 ), 14:13, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только гугл не имеет к этому отношения . Как не имеет отношения к вязанию носков уборщицей , вытирающей пыль в кабинетах .

4.29 , erthink ( ok ), 14:34, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Только гугл не имеет к этому отношения . Как не имеет отношения

> к вязанию носков уборщицей , вытирающей пыль в кабинетах . Никто бы не заметил карбон, если бы Чендлер не работал в гугле и внутри гугла не было разговоров о создании велосипеда наперекор расту, который ждали уже лет 10 (как стало понятно что гошечка оживает, но про другое). Собственно никто не будет помнить карбон через пару лет, если гугул не вложиться, либо еще кто-то не даст бабла на "carbon foundation" до конца года. Но вангую, что помахают флажками еще максимум полгодика и переделают "карбон" в условный "мифрил", поправив по-пути что-нибудь самое раздражающее и/или неудобное.

4.32 , Аноним ( 32 ), 15:20, 17/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ага точно так же Мозилла не имела отношения к расту. Тоже это была идея какого-то программиста. Это просто маркетинг для того чтобы пользователи верили что язык начал какой-то простой программист, а не менеджер сверху сказал нужен язык!