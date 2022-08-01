Обновление Firefox 103.0.1. Тестирование QuickActions в ночных сборках Firefox

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|1.1, Kuromi (ok), 20:10, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Включение обработчиков QuickActions осуществляется через параметры browser.urlbar.quickactions.enabled и browser.urlbar.shortcuts.quickactions в about:config"
Их необходимо руками создать и выставить в true.
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|3.14, Dzen Python (ok), 21:12, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучше бы нормальные биндинги к родным общесистемным {KRunner, spotlight, PowerToys, парасковья из гномутанта} строкам запуска-поиска сделали. Таки было бы полезнее кастрированных КуикАктионс.
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|4.19, Аноним (19), 21:34, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зачем им тратить ресурсы на поддержку маргинальных систем? Пусть сами делают.
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|1.3, anonymous (??), 20:32, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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обленились, в мою федору никак даже 103.0 не завезут. А сильно охота попробовать, обещали что-то фундамантально крутое для мониторов больше 60 гц.
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|3.10, НяшМяш (ok), 21:04, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное для относительно слабых систем оптимизировали. Я так-то тоже на 5950X + RX 6800 XT не вижу разницы. Мог бы попробовать на 7770 (там 144 было не всегда), но мне лень ящик потрошить.
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|1.4, Rev (?), 20:34, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А для нормальных юзеров ничего нового не придумали, да? :-/
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|2.9, Kuromi (ok), 20:52, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почитайте ссылочку из новости, там сейчас в основном работа на WebExt (манифест третий) и DevTools-ами и прочие внутренние изменения. Из пользователського разве что улучшения в "картинка-в-картинке".
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|1.11, Dzen Python (ok), 21:09, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чегой-то давно вкладочки не перерисовывали. Я уже и переживать начал. Когда там вкладки-пузырики?
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|1.16, Golangdev (?), 21:17, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> системы QuickActions
идея кажется хорошей, богатой, но, вангую, через некоторое время после релиза это станет ещё одним местом для рекламы sad story
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|1.20, Аноним (20), 21:35, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Дополнительно можно отметить начало тестирования в ночных сборках Firefox, на базе которых будет сформирован выпуск Firefox 104
Во-первых, ночнушки сейчас 105-е, 104 ветка уже в бете.
Во вторых, если фича включена в ночнушке версии XXX, это не гарантирует её попадания в релиз XXX. Фича попадёт в релиз, когда будет признана готовой, а в ночнушках она может годами тестироваться.
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|1.21, Аноним (21), 21:39, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Например, для быстрого перехода к просмотру дополнений, закладок, сохранённых учётных записей (менеджер паролей) и открытия режима приватного просмотра можно ввести в адресной строке команды addons, bookmarks, logins, passwords и private, при распознании которых в выпадающем списке будет показана кнопка для перехода к соответствующему интерфейсу
Но ведь about: URI и раньше были...
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|2.22, Kuromi (ok), 21:41, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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about: уже давно не работает (раньше выводил инфу о версии), сейчас надо через about:about заходить.
Но так-то да, шорткат для знающих.
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|1.26, Аноним (6), 22:44, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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вот бы ещё кто-нить тёмный фон вкладки сделал, чтобы не нужно было на каждом девайсе .css править. слепит капец
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|1.27, Аноним (27), 22:53, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А тем временем ФФ внезапно догнал чроме по номеру версии, не за горами слияние?
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|1.28, Аноним (28), 01:53, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> включено аппаратное ускорение для НОВЫХ видеокарт AMD
Ну молодцы, чё...
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