Обновление Firefox 103.0.1. Тестирование QuickActions в ночных сборках Firefox

Доступен корректирующий выпуск Firefox 103.0.1, в котором включено аппаратное ускорение для новых видеокарт AMD и устранена ошибка в обработчике звука, приводящая к краху при завершении работы.

Дополнительно можно отметить начало тестирования в ночных сборках Firefox, на базе которых будет сформирован выпуск Firefox 104, системы QuickActions, позволяющей выполнять различные типовые действия с браузером из адресной строки. Включение обработчиков QuickActions осуществляется через параметры browser.urlbar.quickactions.enabled и browser.urlbar.shortcuts.quickactions в about:config.

Например, для быстрого перехода к просмотру дополнений, закладок, сохранённых учётных записей (менеджер паролей) и открытия режима приватного просмотра можно ввести в адресной строке команды addons, bookmarks, logins, passwords и private, при распознании которых в выпадающем списке будет показана кнопка для перехода к соответствующему интерфейсу. В дальнейшем планируют реализовать быстрые действия для перехода к загруженным файлам, очистки Cookie, инспектирования страницы, сброса настроек, перезапуска браузера, создания скриншота, перехода к настройкам, просмотра кода страницы и проверки наличия обновлений.