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Обновление Firefox 103.0.1. Тестирование QuickActions в ночных сборках Firefox

01.08.2022 19:52

Доступен корректирующий выпуск Firefox 103.0.1, в котором включено аппаратное ускорение для новых видеокарт AMD и устранена ошибка в обработчике звука, приводящая к краху при завершении работы.

Дополнительно можно отметить начало тестирования в ночных сборках Firefox, на базе которых будет сформирован выпуск Firefox 104, системы QuickActions, позволяющей выполнять различные типовые действия с браузером из адресной строки. Включение обработчиков QuickActions осуществляется через параметры browser.urlbar.quickactions.enabled и browser.urlbar.shortcuts.quickactions в about:config.

Например, для быстрого перехода к просмотру дополнений, закладок, сохранённых учётных записей (менеджер паролей) и открытия режима приватного просмотра можно ввести в адресной строке команды addons, bookmarks, logins, passwords и private, при распознании которых в выпадающем списке будет показана кнопка для перехода к соответствующему интерфейсу. В дальнейшем планируют реализовать быстрые действия для перехода к загруженным файлам, очистки Cookie, инспектирования страницы, сброса настроек, перезапуска браузера, создания скриншота, перехода к настройкам, просмотра кода страницы и проверки наличия обновлений.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 103
  3. OpenNews: В Firefox добавлены простейшие возможности редактирования PDF
  4. OpenNews: Обновление Firefox 102.0.1
  5. OpenNews: В Firefox включена по умолчанию поддержка аппаратного ускорения видео для Linux-систем с Mesa
  6. OpenNews: Разработчики Ubuntu приступили к решению проблем с медленным запуском snap-пакета Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57581-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Kuromi (ok), 20:10, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Включение обработчиков QuickActions осуществляется через параметры browser.urlbar.quickactions.enabled и browser.urlbar.shortcuts.quickactions в about:config"

    Их необходимо руками создать и выставить в true.

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:48, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучше бы макросы забубенили
     
     
  • 3.14, Dzen Python (ok), 21:12, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше бы нормальные биндинги к родным общесистемным {KRunner, spotlight, PowerToys, парасковья из гномутанта} строкам запуска-поиска сделали. Таки было бы полезнее кастрированных КуикАктионс.
     
     
  • 4.19, Аноним (19), 21:34, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем им тратить ресурсы на поддержку маргинальных систем? Пусть сами делают.
     
  • 4.23, Аноним (6), 21:42, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    запили, там делов в три строчки
     

  • 1.2, timur.davletshin (ok), 20:21, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну, раз такая пьянка, то и browser.urlbar.suggest.calculator = true можно выставить 😄
     
     
  • 2.8, Аноним (6), 20:50, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а пускай, gnome-calculator феерично изуродовали
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 21:26, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что 2K22 калькуляторы не нужны.  
     

  • 1.3, anonymous (??), 20:32, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    обленились, в мою федору никак даже 103.0 не завезут. А сильно охота попробовать, обещали что-то фундамантально крутое для мониторов больше 60 гц.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:40, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно же бинарь загрузить, даже бету и ночную.
     
  • 2.7, Аноним (6), 20:49, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я чёт разницы не заметил на 140 гц, 103.1, радеон на арче
     
     
  • 3.10, НяшМяш (ok), 21:04, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверное для относительно слабых систем оптимизировали. Я так-то тоже на 5950X + RX 6800 XT не вижу разницы. Мог бы попробовать на 7770 (там 144 было не всегда), но мне лень ящик потрошить.
     
     
  • 4.24, Аноним (6), 21:44, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    у меня послабже, 5950x + rx 6600 xt =(
     
  • 4.25, Аноним (6), 21:45, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и 7970 валяется ржавая)
     

  • 1.4, Rev (?), 20:34, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А для нормальных юзеров ничего нового не придумали, да? :-/
     
     
  • 2.9, Kuromi (ok), 20:52, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почитайте ссылочку из новости, там сейчас в основном работа на WebExt (манифест третий) и DevTools-ами и прочие внутренние изменения. Из пользователського разве что улучшения в "картинка-в-картинке".
     
  • 2.12, лох (?), 21:12, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нормальных юзеров всё и так работает
     
  • 2.18, Аноним (17), 21:27, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ты хочешь быстрый установщик Хрома?
     

  • 1.11, Dzen Python (ok), 21:09, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чегой-то давно вкладочки не перерисовывали. Я уже и переживать начал. Когда там вкладки-пузырики?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 21:12, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В следующе мажорном релизе будут вкладки-восьмиугольники
     
     
  • 3.15, Dzen Python (ok), 21:17, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЛуДше в виде сигила хаоса неделимого
     

  • 1.16, Golangdev (?), 21:17, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > системы QuickActions

    идея кажется хорошей, богатой, но, вангую, через некоторое время после релиза это станет ещё одним местом для рекламы sad story

     
  • 1.20, Аноним (20), 21:35, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Дополнительно можно отметить начало тестирования в ночных сборках Firefox, на базе которых будет сформирован выпуск Firefox 104

    Во-первых, ночнушки сейчас 105-е, 104 ветка уже в бете.

    Во вторых, если фича включена в ночнушке версии XXX, это не гарантирует её попадания в релиз XXX. Фича попадёт в релиз, когда будет признана готовой, а в ночнушках она может годами тестироваться.

     
  • 1.21, Аноним (21), 21:39, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Например, для быстрого перехода к просмотру дополнений, закладок, сохранённых учётных записей (менеджер паролей) и открытия режима приватного просмотра можно ввести в адресной строке команды addons, bookmarks, logins, passwords и private, при распознании которых в выпадающем списке будет показана кнопка для перехода к соответствующему интерфейсу

    Но ведь about: URI и раньше были...

     
     
  • 2.22, Kuromi (ok), 21:41, 01/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    about: уже давно не работает (раньше выводил инфу о версии), сейчас надо через about:about заходить.
    Но так-то да, шорткат для знающих.
     

  • 1.26, Аноним (6), 22:44, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот бы ещё кто-нить тёмный фон вкладки сделал, чтобы не нужно было на каждом девайсе .css править. слепит капец
     
  • 1.27, Аноним (27), 22:53, 01/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А тем временем ФФ внезапно догнал чроме по номеру версии, не за горами слияние?
     
  • 1.28, Аноним (28), 01:53, 02/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > включено аппаратное ускорение для НОВЫХ видеокарт AMD

    Ну молодцы, чё...

     
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