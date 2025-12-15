Анонсирован KDE Ni! OS, дистрибутив для разработчиков KDE

Один из разработчиков KDE анонсировал проект KDE Ni! OS, нацеленный на создания окружения для работы с KDE на основе технологий NixOS. Проект развивает Иван Чукич (Ivan Čukić), 13 по числу коммитов участник разработки KDE Plasma , автор книги "Functional Programming in C++" и сотрудник компании KDAB, занимающей второе место по вкладу в разработку Qt.

Проект создан под впечатлением от прозвучавших на конференции KDE Akademy докладов о разработке атомарно обновляемых дистрибутивов KDE Linux и KDE Neon Core (вариант KDE Neon на технологиях Ubuntu Core), развиваемых участниками из сообщества KDE. В рамках проекта KDE Ni! OS Иван намерен оценить, насколько можно воспроизвести похожую на KDE Linux и KDE Neon Core функциональность без создания нового дистрибутива с нуля, а используя уже имеющиеся наработки проекта NixOS.

Для переключения между версиями системы и обеспечения её целостности в KDE Ni! OS, вместо атомарной замены базовой системы целиком, применяются штатные возможности пакетного менеджера Nix, позволяющего одновременно устанавливать несколько версий одного пакета и создавать разные представления системы, включающие совместимые между собой версии. Переключение на прошлое состояние при таком подходе сводится к переключению на окружение с версиями пакетов, привязанными к определённой версии всей системы.

NixOS позволяет на основе одного файла конфигурации воспроизвести необходимую системную начинку. Иван намерен на основе собственного системного окружения сформировать файл конфигурации с начинкой KDE Ni! OS и поддерживать его в актуальном состоянии. Любой желающий сможет установить NixOS и использовать данный файл для воссоздания эталонного окружения KDE Ni! OS. Для разработчиков KDE планируется предоставить возможность замены версий пакетов, например, для тестирования вносимых изменений или для воссоздания условий проявления проблемы при диагностике ошибок, с возможностью быстрого отката системы в целостное состояние.



