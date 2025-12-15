Анонсирован KDE Ni! OS, дистрибутив для разработчиков KDE

|
|
|
|2.28, Трудовик (?), 13:48, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мы вам встроили NixOs, в Kde чтобы вы могли пользоваться Kde, пока вы пользуетесь NixOs, чтобы использоват Kde Neon, в NixOs, как если бы вы пользоввлись Kde Neon).
|
|1.4, Аноним (4), 12:23, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
1. Выдумать проблему (атомарно обновляемых дистрибутив)
2. Предложить решение, которое не имело бы смылса без №1.
3. Профит!
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 12:32, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
В твоей логической цепочке отсутсвует первопричина, почему они стали смотреть в сторону атомарных дистров.
Подсказка - ищи в последнем абзаце новости.
|
|
|
|3.47, Аноним (47), 14:27, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> В твоей логической цепочке отсутсвует первопричина, почему они стали смотреть в сторону атомарных дистров.
> Подсказка - ищи в последнем абзаце новости
Осталось только понять, зачем это нужно для десктопного дистра с KDE. Даже автор сабжа в оригинальном блогпосте не дает на это внятного ответа - только "это круто и я хочу поинраться с Линуксом").
|
|
|
|4.53, Аноним (7), 15:27, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Осталось только понять, зачем это нужно для десктопного дистра с KDE
А оно нужно? Перечитал новость, не нашел ничего про десктопность.
> Даже автор сабжа в оригинальном блогпосте не дает на это внятного ответа
Ну, может, потому что он не пилит десктопный дистр? Более того, даже не собирается пилить дистр... А создал конфигурацию для NixOS из которой будет собираться некая эталонная система для обкатки обновлений отдельных пакетов. Не?
|
|
|
|5.56, Аноним (47), 15:52, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Перечитал новость, не нашел ничего про десктопность.
А KDE, по-твоему, для чего? Для серваков, наверное? 🤦
> А создал конфигурацию для NixOS из которой будет собираться некая эталонная система
"Некая система" с KDE.
|
|4.54, Тфьу (?), 15:37, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Написано же: "Дистрибутив для разработчиков KDE." Не десктопного дистрибутив.
|
|
|
|5.55, Аноним (47), 15:50, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Написано же: "Дистрибутив для разработчиков KDE." Не десктопного дистрибутив.
В первом же предложении: "нацеленный на создания окружения для работы с KDE". С KDE - но не десктопного?
|
|2.8, Аноним (8), 12:35, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Проблема dependency hell, большой лаг опакечивания, отсутствие изоляции Решени... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|3.13, Аноним (13), 13:01, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Проблема: dependency hell, большой лаг опакечивания, отсутствие изоляции.
пиши на расте - линкуется статически, никакие пакеты не нужны, изоляция из коробки
|
|
|
|4.14, Аноним (8), 13:12, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Изоляцию в рантайме дают только контейнеры. Чтобы прога, которой разрешается читать только ~/.config/calculator, не могла читать ~/.config/биткоин-кошелек или ~/Documents/секретные-данные-цру. Или выходить в интернет.
|
|
|
|5.33, Аноним (13), 13:52, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Изоляцию в рантайме дают только контейнеры. Чтобы прога, которой разрешается читать только ~/.config/calculator, не могла читать ~/.config/биткоин-кошелек или ~/Documents/секретные-данные-цру.
см capability-based security это ведь даже в андроиде работает
|
|
|
|6.44, Аноним (8), 14:08, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чтобы реализовать "capability-based security", без контейнеров не обойтись, алё! Bind-mount-ить только разрешенные папки, проксировать dbus-запросы только к разрешенным именам, предоставить localhost-онли фуфловый сетевой стек. Всё это требует линукс-неймспейсы. В андроиде у каждого приложения свой uid/gid, что отличается от типичного линукс-десктопа, где все процессы под uid=1000 gid=1000.
|
|
|
|7.49, Аноним (13), 14:44, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Чтобы реализовать "capability-based security", без контейнеров не обойтись, алё!
контейнеры это линукс специфичный хлам - упож слегка прикрыть
|
|
|
|5.36, Аноним (13), 13:54, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Каждая программа будет нести свою реализацию всего?
в браузерах целые ос работают как-то и никто ничего не несет
|
|3.27, Аноним (7), 13:47, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Стандарт где, стандарт каво Почему тогда все остальные дистры до сих пор не сдо... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.35, Физрук (?), 13:53, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>>флатпак
>Каждую неделю просит выкачивать по 7Гб апдейтов
Аа, это который у меня скачал 12 гигов библиотек, которые есть уже, но копии для Flatpak, потому что я решил запустить Win игрушку под Linux).
И все больше смотрю, как меньше место на диске становится с этим Flatpack.
И поэтому постоянно приходится делать Uninstall --unused).
Потому что он еще удаляя приложение, из /var, бывает оставляет Folders Фолдерс, с самим приложением и библиотеками Libraries, по 5 4 Гб).
|
|
|
|5.42, Аноним (7), 14:04, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так он для каждого приложения в var делает отдельную свою уютную домашнюю дир... большой текст свёрнут, показать
|
|3.48, Аноним (47), 14:43, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Это не новый стандарт, а новый уровень линукс-прона для тех, кому больше в жизни... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.52, Аноним (7), 15:05, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> чтобы можно было просто, блждад, учтановить пакет
Аппимейдж - просто закинул в директорию, appimaged автоматом создает desktop файл для удобного запуска.
Тут рисовал для 3д принтера. Оч. удобно было на ночнушках Фрикада перекатываться с версии на версию. Его активно пилят, и каждая версия удобнее предыдущей, но одна была с критичным багом, пришлось откатываться назад. Старый пакет переименовывал, чтобы appimaged не триггерился, новый подкинул. Не понравился новый, удалил, старый переименовал обратно.
|
|3.59, User (??), 15:54, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Хипстеры изобретают bsd(Ц)
Базовая система нинужьна, говорили они - всё должно ставиться из пакетов, говорили они...
|
|1.9, Аноним (9), 12:48, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
А не обнулять табы в dolphin при обновлении так и не научились. Кто им доверит дистрибутив?
|
|
|
|2.18, mos87 (ok), 13:21, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
КДЕ похоже никогда не перестанет быть кучей уродливых глючных нагромождений
беда в том что остальное вряд ли лучше
|
|
|
|3.43, Аноним (7), 14:07, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По делу с аргументами есть чего сказать?
А то выглядит как оценочное суждение полуанонима из интернетов.
|
|1.12, Аноним (12), 12:57, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>Проект создан под впечатлением
Потом под другим впечатлением этот проект забросят, как и большинство существующих
|
|
|
|2.23, Аноним (19), 13:23, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ноу мани ноу Хани. Будет потребитель который хотя бы опосредованно оплатим все будет. Донатеров сейчас много развелось даже в Европке.
|
|1.15, Аноним (19), 13:19, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
А почему этот ваш Линус Торвальдс в 1993 году не мог поидумать систему чтобы могло быть несколько версий одного пакета? Единые пакеты актуально только для утилит самой ос. Все стороние программы должны носить все свое с собой и не зависит от версии дистрибутива.
|
|
|
|
|
|3.30, Аноним (19), 13:51, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Это как построить многоэтажный дом, а потом вспомнить что неожиданно забыли фундамент и присобачить его собаку на подпорках.
|
|2.26, Аноним (26), 13:42, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
В WINNT так и сделано. Но для этого нужно думать, планировать. Это не путь линукса.
|
|
|
|3.29, Аноним (19), 13:50, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Но ведь он мог напрямую скопировать идею из шинды? Или он из принципа сделал не как у них?
|
|3.37, Аноним (9), 13:54, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> В WINNT так и сделано. Но для этого нужно думать, планировать. Это
> не путь линукса.
В венде 10+ лет системные файлы распухали на терабайты и с ними ничего нельзя сделать было. Ну вот начиная с winxp и по win8.1 это было явным дефектом.
|
|
|
|4.38, Аноним (9), 13:56, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И да, в линуксах именно что подход, что софт должен использовать конкретную версию библиотек или тащит свои версии, если совместимости нет и ему очень нужно.
Без помойки с кучей уязвимых версий и которые нельзя удалить никаким образом.
|
|3.40, Аноним (40), 14:00, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А браузер в ядро тоже нужно? Это не дело ядра как там шарятся либы. Snap/flatpak/контейнеры/дистрибутив, как удобно так и организуют и версионируют. В виндовс этого ничего, кстати, нету.
|
|3.45, Аноним (7), 14:15, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Бгггг PowerToys От Майкрософта для Майкрософта Для тех, кто в танке, это та... большой текст свёрнут, показать
|
|2.41, Физрук (?), 14:01, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Все стороние программы должны носить все свое с собой и не зависит от версии дистрибутива.
Ну типа организация ничего не предоставляет, свою машину, свою одежду, свой инструмент).
Все свое носи с собой.
И это еще ведь нужно купить все это, машину одежду инструмент, чтобы стать кассиршей).
И да в свободное время оповещать клиентов ( тех что все еще на этой Фу Винде ), что они еще не на Linux).
|
|2.50, At1ass (?), 14:57, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А ядро тут причем? Может быть, это претензия к пакетному менеджеру или разработчикам приложений? Ни за одно из этого ядро вообще не отвечает
|
|2.60, warlock (??), 16:10, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не существует такой вещи как "сторонняя программа". Все программы являются частью ОС. Обратное -- это Windows-way, то есть З.Л.О.
|
|1.46, Аноним (-), 14:17, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Атомарно обновляемый то есть которая обновляет полностью всю систему за раз.
Тогда "атомарно обновляемый" может означать просто новую версию обычного дистрибутива?
|