The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Анонсирован KDE Ni! OS, дистрибутив для разработчиков KDE

15.12.2025 11:53

Один из разработчиков KDE анонсировал проект KDE Ni! OS, нацеленный на создания окружения для работы с KDE на основе технологий NixOS. Проект развивает Иван Чукич (Ivan Čukić), 13 по числу коммитов участник разработки KDE Plasma , автор книги "Functional Programming in C++" и сотрудник компании KDAB, занимающей второе место по вкладу в разработку Qt.

Проект создан под впечатлением от прозвучавших на конференции KDE Akademy докладов о разработке атомарно обновляемых дистрибутивов KDE Linux и KDE Neon Core (вариант KDE Neon на технологиях Ubuntu Core), развиваемых участниками из сообщества KDE. В рамках проекта KDE Ni! OS Иван намерен оценить, насколько можно воспроизвести похожую на KDE Linux и KDE Neon Core функциональность без создания нового дистрибутива с нуля, а используя уже имеющиеся наработки проекта NixOS.

Для переключения между версиями системы и обеспечения её целостности в KDE Ni! OS, вместо атомарной замены базовой системы целиком, применяются штатные возможности пакетного менеджера Nix, позволяющего одновременно устанавливать несколько версий одного пакета и создавать разные представления системы, включающие совместимые между собой версии. Переключение на прошлое состояние при таком подходе сводится к переключению на окружение с версиями пакетов, привязанными к определённой версии всей системы.

NixOS позволяет на основе одного файла конфигурации воспроизвести необходимую системную начинку. Иван намерен на основе собственного системного окружения сформировать файл конфигурации с начинкой KDE Ni! OS и поддерживать его в актуальном состоянии. Любой желающий сможет установить NixOS и использовать данный файл для воссоздания эталонного окружения KDE Ni! OS. Для разработчиков KDE планируется предоставить возможность замены версий пакетов, например, для тестирования вносимых изменений или для воссоздания условий проявления проблемы при диагностике ошибок, с возможностью быстрого отката системы в целостное состояние.

  1. Главная ссылка к новости (https://cukic.co/2025/12/11/kd...)
  2. OpenNews: Первый альфа выпуск дистрибутива KDE Linux, развиваемого проектом KDE
  3. OpenNews: Проект KDE опубликовал дистрибутив KDE Linux Testing Edition
  4. OpenNews: Проект KDE развивает собственный дистрибутив KDE Linux
  5. OpenNews: Проект по интеграции с Qt web-движка Servo
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив NixOS 25.11, использующий пакетный менеджер Nix
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64424-kde
Ключевые слова: kde, linux, nixos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:02, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Крутая репа с кодом)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:49, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пареная.
     
  • 2.28, Трудовик (?), 13:48, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы вам встроили NixOs, в Kde чтобы вы могли пользоваться Kde, пока вы пользуетесь NixOs, чтобы использоват Kde Neon, в NixOs, как если бы вы пользоввлись Kde Neon).
     

  • 1.2, Ilnarildarovuch (?), 12:06, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хорошая идея
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:23, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    1. Выдумать проблему (атомарно обновляемых дистрибутив)
    2. Предложить решение, которое не имело бы смылса без №1.
    3. Профит!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:32, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В твоей логической цепочке отсутсвует первопричина, почему они стали смотреть в сторону атомарных дистров.
    Подсказка - ищи в последнем абзаце новости.
     
     
  • 3.47, Аноним (47), 14:27, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > В твоей логической цепочке отсутсвует первопричина, почему они стали смотреть в сторону атомарных дистров.
    > Подсказка - ищи в последнем абзаце новости

    Осталось только понять, зачем это нужно для десктопного дистра с KDE. Даже автор сабжа в оригинальном блогпосте не дает на это внятного ответа - только "это круто и я хочу поинраться с Линуксом").

     
     
  • 4.53, Аноним (7), 15:27, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Осталось только понять, зачем это нужно для десктопного дистра с KDE

    А оно нужно? Перечитал новость, не нашел ничего про десктопность.

    > Даже автор сабжа в оригинальном блогпосте не дает на это внятного ответа

    Ну, может, потому что он не пилит десктопный дистр? Более того, даже не собирается пилить дистр... А создал конфигурацию для NixOS из которой будет собираться некая эталонная система для обкатки обновлений отдельных пакетов. Не?

     
     
  • 5.56, Аноним (47), 15:52, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Перечитал новость, не нашел ничего про десктопность.

    А KDE, по-твоему, для чего? Для серваков, наверное? 🤦

    > А создал конфигурацию для NixOS из которой будет собираться некая эталонная система

    "Некая система" с KDE.

     
  • 4.54, Тфьу (?), 15:37, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Написано же: "Дистрибутив для разработчиков KDE." Не десктопного дистрибутив.
     
     
  • 5.55, Аноним (47), 15:50, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Написано же: "Дистрибутив для разработчиков KDE." Не десктопного дистрибутив.

    В первом же предложении: "нацеленный на создания окружения для работы с KDE". С KDE - но не десктопного?

     
  • 2.8, Аноним (8), 12:35, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Проблема dependency hell, большой лаг опакечивания, отсутствие изоляции Решени... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 13:01, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Проблема: dependency hell, большой лаг опакечивания, отсутствие изоляции.

    пиши на расте - линкуется статически, никакие пакеты не нужны, изоляция из коробки

     
     
  • 4.14, Аноним (8), 13:12, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Изоляцию в рантайме дают только контейнеры. Чтобы прога, которой разрешается читать только ~/.config/calculator, не могла читать ~/.config/биткоин-кошелек или ~/Documents/секретные-данные-цру. Или выходить в интернет.
     
     
  • 5.33, Аноним (13), 13:52, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Изоляцию в рантайме дают только контейнеры. Чтобы прога, которой разрешается читать только ~/.config/calculator, не могла читать ~/.config/биткоин-кошелек или ~/Documents/секретные-данные-цру.

    см capability-based security это ведь даже в андроиде работает

     
     
  • 6.44, Аноним (8), 14:08, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы реализовать "capability-based security", без контейнеров не обойтись, алё! Bind-mount-ить только разрешенные папки, проксировать dbus-запросы только к разрешенным именам, предоставить localhost-онли фуфловый сетевой стек. Всё это требует линукс-неймспейсы. В андроиде у каждого приложения свой uid/gid, что отличается от типичного линукс-десктопа, где все процессы под uid=1000 gid=1000.
     
     
  • 7.49, Аноним (13), 14:44, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Чтобы реализовать "capability-based security", без контейнеров не обойтись, алё!

    контейнеры это линукс специфичный хлам - упож слегка прикрыть

     
  • 5.39, Аноним (7), 13:58, 15/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.19, Аноним (19), 13:21, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждая программа будет нести свою реализацию всего?
     
     
  • 5.36, Аноним (13), 13:54, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Каждая программа будет нести свою реализацию всего?

    в браузерах целые ос работают как-то и никто ничего не несет

     
  • 3.27, Аноним (7), 13:47, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стандарт где, стандарт каво Почему тогда все остальные дистры до сих пор не сдо... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.35, Физрук (?), 13:53, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>флатпак
    >Каждую неделю просит выкачивать по 7Гб апдейтов

    Аа, это который у меня скачал 12 гигов библиотек, которые есть уже, но копии для Flatpak, потому что я решил запустить Win игрушку под Linux).
    И все больше смотрю, как меньше место на диске становится с этим Flatpack.
    И поэтому постоянно приходится делать Uninstall --unused).
    Потому что он еще удаляя приложение, из /var, бывает оставляет Folders Фолдерс, с самим приложением и библиотеками Libraries, по 5 4 Гб).

     
     
  • 5.42, Аноним (7), 14:04, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он для каждого приложения в var делает отдельную свою уютную домашнюю дир... большой текст свёрнут, показать
     
  • 3.32, Аноним (32), 13:52, 15/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.48, Аноним (47), 14:43, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не новый стандарт, а новый уровень линукс-прона для тех, кому больше в жизни... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.52, Аноним (7), 15:05, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чтобы можно было просто, блждад, учтановить пакет

    Аппимейдж - просто закинул в директорию, appimaged автоматом создает desktop файл для удобного запуска.

    Тут рисовал для 3д принтера. Оч. удобно было на ночнушках Фрикада перекатываться с версии на версию. Его активно пилят, и каждая версия удобнее предыдущей, но одна была с критичным багом, пришлось откатываться назад. Старый пакет переименовывал, чтобы appimaged не триггерился, новый подкинул. Не понравился новый, удалил, старый переименовал обратно.

     
  • 3.59, User (??), 15:54, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хипстеры изобретают bsd(Ц)
    Базовая система нинужьна, говорили они - всё должно ставиться из пакетов, говорили они...
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:23, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что ж. Идея существенно здравее атомарных.

     
  • 1.9, Аноним (9), 12:48, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А не обнулять табы в dolphin при обновлении так и не научились. Кто им доверит дистрибутив?
     
     
  • 2.18, mos87 (ok), 13:21, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КДЕ похоже никогда не перестанет быть кучей уродливых глючных нагромождений

    беда в том что остальное вряд ли лучше

     
     
  • 3.21, Аноним (19), 13:22, 15/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.43, Аноним (7), 14:07, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По делу с аргументами есть чего сказать?
    А то выглядит как оценочное суждение полуанонима из интернетов.
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:57, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Проект создан под впечатлением

    Потом под другим впечатлением этот проект забросят, как и большинство существующих

     
     
  • 2.23, Аноним (19), 13:23, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ноу мани ноу Хани. Будет потребитель который хотя бы опосредованно оплатим все будет. Донатеров сейчас много развелось даже в Европке.
     

  • 1.15, Аноним (19), 13:19, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А почему этот ваш Линус Торвальдс в 1993 году не мог поидумать систему чтобы могло быть несколько версий одного пакета? Единые пакеты актуально только для утилит самой ос. Все стороние программы должны носить все свое с собой и не зависит от версии дистрибутива.
     
     
  • 2.20, mos87 (ok), 13:22, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вся эта атомарность по идее как раз в эту сторону
     
     
  • 3.30, Аноним (19), 13:51, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это как построить многоэтажный дом, а потом вспомнить что неожиданно забыли фундамент и присобачить его собаку на подпорках.
     
     
  • 4.31, Аноним (19), 13:52, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сбоку* хотя пофиг
     
  • 4.61, чатжпт (?), 16:20, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядро и есть фундамент, а все остальное - как ты звхочешь
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:32, 15/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:42, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В WINNT так и сделано. Но для этого нужно думать, планировать. Это не путь линукса.
     
     
  • 3.29, Аноним (19), 13:50, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Но ведь он мог напрямую скопировать идею из шинды? Или он из принципа сделал не как у них?
     
  • 3.37, Аноним (9), 13:54, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В WINNT так и сделано. Но для этого нужно думать, планировать. Это
    > не путь линукса.

    В венде 10+ лет системные файлы распухали на терабайты и с ними ничего нельзя сделать было. Ну вот начиная с winxp и по win8.1 это было явным дефектом.

     
     
  • 4.38, Аноним (9), 13:56, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И да, в линуксах именно что подход, что софт должен использовать конкретную версию библиотек или тащит свои версии, если совместимости нет и ему очень нужно.
    Без помойки с кучей уязвимых версий и которые нельзя удалить никаким образом.
     
  • 3.40, Аноним (40), 14:00, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А браузер в ядро тоже нужно? Это не дело ядра как там шарятся либы. Snap/flatpak/контейнеры/дистрибутив, как удобно так и организуют и версионируют. В виндовс этого ничего, кстати, нету.
     
  • 3.45, Аноним (7), 14:15, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бгггг PowerToys От Майкрософта для Майкрософта Для тех, кто в танке, это та... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.41, Физрук (?), 14:01, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Все стороние программы должны носить все свое с собой и не зависит от версии дистрибутива.

    Ну типа организация ничего не предоставляет, свою машину, свою одежду, свой инструмент).
    Все свое носи с собой.
    И это еще ведь нужно купить все это, машину одежду инструмент, чтобы стать кассиршей).
    И да в свободное время оповещать клиентов ( тех что все еще на этой Фу Винде ), что они еще не на Linux).

     
  • 2.50, At1ass (?), 14:57, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ядро тут причем? Может быть, это претензия к пакетному менеджеру или разработчикам приложений? Ни за одно из этого ядро вообще не отвечает
     
  • 2.51, Аноним (32), 15:05, 15/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.60, warlock (??), 16:10, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не существует такой вещи как "сторонняя программа". Все программы являются частью ОС. Обратное -- это Windows-way, то есть З.Л.О.
     

  • 1.22, Фонтимос (?), 13:22, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ай да Ваня, ай да ***ин сын! Молодец, это он здорово придумал!
     
     
  • 2.34, Аноним (19), 13:53, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну наш ведь, наш!
     
     
  • 3.58, Аноним (10), 15:53, 15/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так надо было назвать Vanish OS
     

  • 1.24, Аноним (24), 13:28, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    gger
     
  • 1.46, Аноним (-), 14:17, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Атомарно обновляемый то есть которая обновляет полностью всю систему за раз.
    Тогда "атомарно обновляемый" может означать просто новую версию обычного дистрибутива?
     
  • 1.57, Аноним (10), 15:52, 15/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Nih! OS
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру