The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В ядро Linux добавлен Live Update Orchestrator для обновления в Live-режиме

09.12.2025 09:45

В кодовую базу ядра Linux, на основе которой в начале февраля будет сформирован релиз 6.19, принят код подсистемы LUO (Live Update Orchestrator), разработанной компанией Google для обновления ядра в Live-режиме без физической перезагрузки. Подсистема базируется механизме KHO (Kexec HandOver), ранее добавленном в ядро 6.16 и реализующем возможность запуска нового ядра из старого без потери состояния системы.

Live Update Orchestrator позволяет полноценно перезагрузить и обновить ядро без остановки работы и не теряя состояние системы, устройств и процессов. В дополнение к функциональности KHO, подсистема LUO сохраняет состояние устройств и оперативной памяти, а также обеспечивает неразрывность операций, связанных с DMA и обработкой прерываний. Состояние сохраняется до переключения на новое ядро и восстанавливается после задействования нового ядра без нарушения непрерывных операций с устройствами, осуществляемых системой и приложениями в пространстве пользователя.

Особенностью новой серии патчей является возможность сохранения файловых дескрипторов memfd для поддержания состояния важных данных в памяти между перезагрузками, таких как содержимое оперативной памяти виртуальных машин. В качестве основой области использования подсистемы упоминается быстрое обновление серверов с системами виртуализации на базе гипервизора KVM, для устранения проблем с безопасностью и стабильностью при минимальном времени простоя виртуальных машин. Компания Google уже использует эту технологию в своих рабочих окружениях.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.16
  3. OpenNews: Механизм Kexec HandOver для перезагрузки ядра Linux без потери состояния
  4. OpenNews: Google развивает систему перезагрузки ядра без остановки работы устройств
  5. OpenNews: Для ядра Linux предложен livepatch, механизм обновления без перезагрузки
  6. OpenNews: Проект TuxTape для развёртывания инфраструктуры live-патчей к ядру Linux
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64397-live
Ключевые слова: live, update, orchestrator
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:28, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А вот и официальный бэкдор завезли...
     
  • 1.3, Roman Dyaba (ok), 10:32, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это ******* пишется на ассемблере в 4 строки ! Зачем ещё ? Чтобы любой икс  по сети перезагружал всё что угодно ?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:37, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так должен же intel me внедрять бекдоры незаметно.
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:44, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это ******* пишется на ассемблере в 4 строки !

    финиш не знал

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:32, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >формируется релиз 6.19

    https://www.kernel.org

     
  • 1.5, Bottle (?), 10:32, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так, стоп, это официальный hot reload?
     
  • 1.7, Бочок (?), 10:40, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы отладку ядра через сеть запилили, как в винде...
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:41, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это что, теперь условную Убунту можно будет обновлять без перезагрузки?
     
     
  • 2.9, Бочок (?), 10:42, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У убунты Livepatch много лет как такое позволяет.
     
  • 2.12, Аноним (10), 10:45, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У каждого своя цель. Если цель жизни - рекордный аптайм, то да. Мне перегрузить не в лом.
     

  • 1.11, bergentroll (ok), 10:45, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красота. Может и гибернацию стабильную однажды завезут.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:47, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В KDE Neon с гибернацией всё нормально.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:50, 09/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру