Механизм Kexec HandOver для перезагрузки ядра Linux без потери состояния

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|1.6, Аноним (6), 10:09, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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В промежутках между рестартами эту область памяти можно править как хочешь и занести троян.
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|2.8, pavel_simple. (?), 10:21, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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> В промежутках между рестартами эту область памяти можно править как хочешь и
> занести троян.
а чё сразу троян не записать в ядро? Или не записать троян в /dev/mem? А, точно, права же нужны
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|3.45, Аномни (-), 13:58, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а чё сразу троян не записать в ядро? Или не записать троян
> в /dev/mem? А, точно, права же нужны
Более того. Если кто-то смог втиснуться куда-то в район kexec() - он и так уже все полномочия давно имел. А /dev/mem можно и зарубить, в режиме lockdown вы фиг пропатчите им память ядра. Даже от рута.
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|2.26, Аноним (-), 11:28, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> можно править как хочешь и занести троян.
Но зачем?
Надежнее заносить трояны и бекдоры прямо в ядро.
Чтобы потом всякие Bvp47 жили по 10 лет.
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|3.43, Аноним (43), 13:53, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Надежнее заносить трояны и бекдоры прямо в ядро.
> Чтобы потом всякие Bvp47 жили по 10 лет.
Опять этот чудак тут с этим Bvp47, который вообще - совершенно отдельная приблуда и Linux "виноват" только тем что эта штука и его решила поддерживать. Но оно и не только на линухе работает, и это же можно пре.
Видимо этот горе-анон надеялся что никто не дойдет даже до вики, почитать что такое Bvp47. Но этот хитрый план потерпел неудачу.
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|2.44, Аноним (-), 13:56, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В промежутках между рестартами эту область памяти можно править как хочешь и
> занести троян.
Чувак, если у тебя кто-то правит память прямо когда старый кернел отдает управление новому - у тебя в системах и так уже был жирнейший троян, со всеми полномочиями. Более того - этот троян уже имел абсолютный контроль над системой и всяко мог делать все что пожелает.
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|1.7, Аноним (7), 10:16, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Я не знаю, почему, на опенсурцеры почему то не дружат с сохранением состояний. Может это потому, что они юзают си, где нет ооп в явном виде. При наличии ооп задача сохранения состояния объекта обычно становится тривиальной. Ты запихиваешь все свойства объекта в класс. Когда надо, ты без всякой сериализации просто сохраняешь память объекта куда тебе надо. Хоть в файл, хоть в другую область памяти, хоть куда.
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|2.10, pavel_simple. (?), 10:23, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Я не знаю, почему, на опенсурцеры почему то не дружат с сохранением
> состояний. Может это потому, что они юзают си, где нет ооп
> в явном виде. При наличии ооп задача сохранения состояния объекта обычно
> становится тривиальной. Ты запихиваешь все свойства объекта в класс. Когда надо,
> ты без всякой сериализации просто сохраняешь память объекта куда тебе надо.
> Хоть в файл, хоть в другую область памяти, хоть куда.
ну, и где хоть в одной оси написаной на модном ооп-язычке есть что-то типа kexec хотяб в старом виде? Может не в опенсорсной макоси или вынде?
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|3.29, нах. (?), 11:53, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Может не в опенсорсной макоси или вынде?
так они на немодных.
Надо попробовать на брейнфаке!
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|2.16, Аноним (16), 10:41, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Когда надо, ты без всякой сериализации просто сохраняешь память объекта куда тебе надо.
Для этого не нужно ооп. Думаешь структуры нельзя сохранить хоть куда? Звучит по меньшей мере странно.
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|2.17, windows10 (ok), 10:47, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я не знаю, почему, на опенсурцеры почему то не дружат с сохранением состояний. Может это потому, что они юзают си, где нет ооп в явном виде. При наличии ооп задача сохранения состояния объекта обычно становится тривиальной. Ты запихиваешь все свойства объекта в класс. Когда надо, ты без всякой сериализации просто сохраняешь память объекта куда тебе надо. Хоть в файл, хоть в другую область памяти, хоть куда.
А кто тебе сказал что проблема в сохранении состояния? Его если нужно - сохранить не трудно, даже на уровне прикладного ПО.
Проблема в пересчитывании состояний. Вот возьми любой свой язык (ну желательно конечно из более менее популярных), где есть понятие инклудов.
Напиши на нем какую-нибудь либу, ну там lib.php, lib.py, lib.c, lib.pas - неважно. В этой либе напиши какую-нибудь функцию. Например function hello_world, которая просто выводит print("Hello World\n") - на любом из твоих ЯП, неважно.
И напиши программу, которая инклудит эту либу, и скажем так, вызывает в периодическом цикле функцию hello_world() из твоей либы. Запусти ее. У тебя выводится Hello World.
Потом в своей либе поменяй print("Hello World\n") на print("Привет Мир\n"). Ну то есть мы типа обновили либу.
И вот тут начинаются проблемы. Ведь твоя программа не стала выводить Привет Мир, она по прежнему выводит Hello World. А ведь здесь по сути даже состояний нет - здесь просто вывод одной строчки.
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|2.18, Аноним (18), 10:52, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> просто сохраняешь память объекта куда тебе надо
Как сохранить указатель? Вот то-то же и оно. Да и зачем ООП, когда просто структа достаточно? По твоей же логике, просто берем и делаем memcpy всего структа куда надо.
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|3.24, nikitron (ok), 11:20, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да да, ни разу не видел класс без указателей в реальном проекте, а потом появляются разные пергурзки операторов, чтобы его в/из стрима доставать...
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|3.47, Аноним (-), 14:10, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> просто сохраняешь память объекта куда тебе надо
> Как сохранить указатель? Вот то-то же и оно.
В смысле? Берешь и сохраняешь. Ессно не трогая регион на который он указывает. Если регион никто не телепал (это кто-то должен делать явно) - если указатель показывал на адрес 42 ДО операции, и после восстановления показывает на адрес 42, и по адресу 42 никто ничего не менял - окей, и в чем проблема? RAM так то сам по себе не теряет данные, если что.
Прикинь, допустим нажатие кнопки RESET само по себе вообще RAM не очищает?! Это кто-то должен явно пройтись по всем адресам и протереть это. Иначе там останется то что было на момент ресета, ВНЕЗАПНО.
> Да и зачем ООП, когда просто структа достаточно? По твоей же логике, просто берем и
> делаем memcpy всего структа куда надо.
А что если этот {объект, структ} в новой версии немного изменился например? :)
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|2.40, Аноним (-), 13:32, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я не знаю, почему, на опенсурцеры почему то не дружат с сохранением состояний.
А проприетарщики типа дружат? Это кто? Винда чтоли, которая "я луше знаю - вам пора в ребут, вот вам!" - и пользователь такой "ах ты блин, я файлы не засэйвил, куда?!"
> Может это потому, что они юзают си, где нет ооп в явном виде.
Покажи свое ядро на чем угодно которое вообще сможет вон то, как это, сишное.
> При наличии ооп задача сохранения состояния объекта обычно становится тривиальной.
Теперь повтори это же для более 9000 оных, а также девайсов живущих своей жизнью, особенно развеселых вещей типа DMA, работающих вообще side by side с процом независимо от него. Чтоб какой DMA не уронил бы все в процессе. Апликущники вообще не в курсе как все это работает.
> Ты запихиваешь все свойства объекта в класс. Когда надо, ты без всякой
> сериализации просто сохраняешь память объекта куда тебе надо.
И конечно в новом ядре - оно вот прямо всенепременно обязано на 100% совпадать, ды? Что делать если в новом ядре это немного изменилось и старая версия напрямую не котируется - мы подумаем потом, видимо.
Более того - по дефолту ядро видите ли дейтвовало так что его запустили из бутлоадера, оно считало себя первым кто раскочегаривает систиему. Так что вот вся инициализация памяти, девайсов и чего там. С ноля. В этот момент ваши виртуалки, конечно, перестанут существовать. Вообще совсем. О том что ядро надо явно информировать что это НЕ запуск из бутлоадера и надо именно не рушить состояние и сделать трансфер оного - мы тоже подумаем потом видимо. А задним то умом все крепкие. Когда фичу за вас уже запилили - тогда просто.
> Хоть в файл, хоть в другую область памяти, хоть куда.
Как говорится, было просто на бумаге, да забыли про овраги.
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|2.49, OpenEcho (?), 15:20, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Может это потому, что они юзают си, где нет ооп в явном виде.
Каждый раз думаю, все, хорош читать коменты на опеннете, но блин, ради таких генальных комментов можно и подсесть :)))
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|1.19, Аноним (19), 10:54, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Такое уже было и даже в нескольких видах. И умирало потому что особо никому не нужно было. На самом деле "когда остановка недопустима и необходимо обеспечить непрерывный цикл работы отдельных устройств." _очень_ узкая прослойка, сходу даже и не скажешь, где нельзя остановиться, но, где прям кровь из носу, нужно зачем-то обновиться.
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|2.23, Аноним (23), 11:16, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При чём тут "нельзя"? Просто зачем делать перебой, если его можно не делать?
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|1.27, Аноним (27), 11:34, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Как по мне это все костыли для монолитного монстра. Нужно сохранять состояния системы, для того что бы обновиться в рилтайм? Используйте QNX или другие системы с модульным микроядром. А если уж приспичело обновлять монолитное ядро то реализацию нужно возлагать на разработчиков модулей и софта, а не патчи придумывать ...
Взгляд с другой стороны
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|2.35, pavel_simple. (?), 13:02, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как по мне это все костыли для монолитного монстра. Нужно сохранять состояния
> системы, для того что бы обновиться в рилтайм? Используйте QNX или
> другие системы с модульным микроядром. А если уж приспичело обновлять монолитное
> ядро то реализацию нужно возлагать на разработчиков модулей и софта, а
> не патчи придумывать ...
> Взгляд с другой стороны
QNX научился обновлять ядро без остановки приложений?
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|2.41, Аноним (-), 13:41, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> для того что бы обновиться в рилтайм? Используйте QNX или другие системы с
> модульным микроядром.
И конечно вы нам насыпете сейчас пруфлинк что оно так вообще умеет, прозрачно для юзермода?
И кстати вот что-что а реалтайм при таком - несколько идет нахрен. Ибо пока ядро реинициализируется, весь юзермод, таки - подождет. Однако реальное время штука относительная. Вот смотрите. Вы видите этот браузер. И меня в нем. У меня это даже виртуалка. Если оно на пару секунд притормозит - и растормозится - это будет не особо заметно. А ядро - вот - обновилось. Это как оно в идеале выглядит. Т.е. для софта это небольшая пауза, типа как при лив миграции VM и процессов. Только теперь это не миграция - а замена кернела прям на лету.
> А если уж приспичело обновлять монолитное ядро то реализацию нужно
> возлагать на разработчиков модулей и софта, а не патчи придумывать ...
Как говорится, кто лучше всех знает как надо - тот это и показывает. Делом. А так то давать мастерклассы гуглу, амазону и майкрософту как софт девелопать для нонсофт инфры? Аноны опеннета бьют просто рекорды наглости.
И за, где там всякие сингулярити от майкрософт? А, что, они пришли к идее что проще из линуха сделать сообща с другими то что им на самом деле хотелось в инфре? :))
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|1.39, Андрей (??), 13:31, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда корпы начинают лезть во что то хорошее, то это хорошее становится злом.Предлоги не важны.
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|2.42, Аноним (-), 13:42, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда корпы начинают лезть во что то хорошее, то это хорошее становится злом.Предлоги не важны.
Корпы хотят инфру с минимальными дайнтаймами. Это является мотиватором к вджобу над вон тем. А вы нас за столько лет ничем на эту тему не осчастливили. Поэтому вы ни хорошее, ни плохое. Вы - никакое. Void вообще не подлежит сравнению.
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|2.50, OpenEcho (?), 15:27, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Когда корпы начинают лезть во что то хорошее
Если бы корпы не влезали в это хорошее, то оно так бы осталось студенческим баловством одного финского студента, вовремя подсуетившегося, пока других студентов нагнула банда "законников"
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