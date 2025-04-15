Механизм Kexec HandOver для перезагрузки ядра Linux без потери состояния

> Я не знаю, почему, на опенсурцеры почему то не дружат с сохранением состояний. А проприетарщики типа дружат? Это кто? Винда чтоли, которая "я луше знаю - вам пора в ребут, вот вам!" - и пользователь такой "ах ты блин, я файлы не засэйвил, куда?!" > Может это потому, что они юзают си, где нет ооп в явном виде. Покажи свое ядро на чем угодно которое вообще сможет вон то, как это, сишное. > При наличии ооп задача сохранения состояния объекта обычно становится тривиальной. Теперь повтори это же для более 9000 оных, а также девайсов живущих своей жизнью, особенно развеселых вещей типа DMA, работающих вообще side by side с процом независимо от него. Чтоб какой DMA не уронил бы все в процессе. Апликущники вообще не в курсе как все это работает. > Ты запихиваешь все свойства объекта в класс. Когда надо, ты без всякой

> сериализации просто сохраняешь память объекта куда тебе надо. И конечно в новом ядре - оно вот прямо всенепременно обязано на 100% совпадать, ды? Что делать если в новом ядре это немного изменилось и старая версия напрямую не котируется - мы подумаем потом, видимо. Более того - по дефолту ядро видите ли дейтвовало так что его запустили из бутлоадера, оно считало себя первым кто раскочегаривает систиему. Так что вот вся инициализация памяти, девайсов и чего там. С ноля. В этот момент ваши виртуалки, конечно, перестанут существовать. Вообще совсем. О том что ядро надо явно информировать что это НЕ запуск из бутлоадера и надо именно не рушить состояние и сделать трансфер оного - мы тоже подумаем потом видимо. А задним то умом все крепкие. Когда фичу за вас уже запилили - тогда просто. > Хоть в файл, хоть в другую область памяти, хоть куда. Как говорится, было просто на бумаге, да забыли про овраги.

