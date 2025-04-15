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Механизм Kexec HandOver для перезагрузки ядра Linux без потери состояния

15.04.2025 09:46

В списке рассылки ядра Linux представлена шестая версия патчей с реализацией механизма Kexec HandOver (KHO), развиваемого инженерами из компаний Amazon, Microsoft и Google. Патчи уже приняты в ветку mm-everything, в которой осуществляется накопление изменений для будущей ветки ядра 6.16, связанных с управлением памятью. На базе Kexec HandOver компания Google разрабатывает подсистему Live Update Orchestrator (LUO), позволяющую перезагружать ядро без остановки работы устройств.

Kexec HandOver предоставляет возможности для запуска нового ядра из старого без потери состояния системы. В данный момент вызов kexec() работает лишь как загрузчик, просто запускающий новое ядро, которое после этого полностью реинициализирует систему, что эквивалентно перезагрузке, только без участия прошивки. Предлагаемая серия патчей реализует другой подход. До передачи управления новой версии ядра, состояние ключевых подсистем ядра сериализируется в регион памяти, который не будет затронут дальнейшими операциями. Новое ядро, получив управление, восстанавливает сериализированное состояние обратно. С точки зрения остальных программ операция замены ядра является незаметной.

Kexec HandOver может оказаться полезным в ситуациях, когда остановка недопустима и необходимо обеспечить непрерывный цикл работы отдельных устройств. Например, на серверах виртуализации Kexec HandOver может применяться для обновления ядра (и гипервизора KVM), не затрагивая память, занятую виртуальными машинами, и сохраняя состояние их выполнения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: Google развивает систему перезагрузки ядра без остановки работы устройств
  3. OpenNews: Выпуск CRIU 4.1, системы для сохранения и восстановления состояния процессов в Linux
  4. OpenNews: Для ядра Linux предложен livepatch, механизм обновления без перезагрузки
  5. OpenNews: Для ядра Linux предложен livepatch, механизм обновления без перезагрузки
  6. OpenNews: Проект TuxTape для развёртывания инфраструктуры live-патчей к ядру Linux
Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63075-kexec
Ключевые слова: kexec, kernel, handover
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.6, Аноним (6), 10:09, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В промежутках между рестартами эту область памяти можно править как хочешь и занести троян.
     
     
  • 2.8, pavel_simple. (?), 10:21, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    > В промежутках между рестартами эту область памяти можно править как хочешь и
    > занести троян.

    а чё сразу троян не записать в ядро? Или не записать троян в /dev/mem? А, точно, права же нужны

     
     
  • 3.45, Аномни (-), 13:58, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а чё сразу троян не записать в ядро? Или не записать троян
    > в /dev/mem? А, точно, права же нужны

    Более того. Если кто-то смог втиснуться куда-то в район kexec() - он и так уже все полномочия давно имел. А /dev/mem можно и зарубить, в режиме lockdown вы фиг пропатчите им память ядра. Даже от рута.

     
  • 2.26, Аноним (-), 11:28, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > можно править как хочешь и занести троян.

    Но зачем?
    Надежнее заносить трояны и бекдоры прямо в ядро.
    Чтобы потом всякие Bvp47 жили по 10 лет.

     
     
  • 3.43, Аноним (43), 13:53, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Надежнее заносить трояны и бекдоры прямо в ядро.
    > Чтобы потом всякие Bvp47 жили по 10 лет.

    Опять этот чудак тут с этим Bvp47, который вообще - совершенно отдельная приблуда и Linux "виноват" только тем что эта штука и его решила поддерживать. Но оно и не только на линухе работает, и это же можно пре.

    Видимо этот горе-анон надеялся что никто не дойдет даже до вики, почитать что такое Bvp47. Но этот хитрый план потерпел неудачу.

     
  • 2.44, Аноним (-), 13:56, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В промежутках между рестартами эту область памяти можно править как хочешь и
    > занести троян.

    Чувак, если у тебя кто-то правит память прямо когда старый кернел отдает управление новому - у тебя в системах и так уже был жирнейший троян, со всеми полномочиями. Более того - этот троян уже имел абсолютный контроль над системой и всяко мог делать все что пожелает.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:16, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Я не знаю, почему, на опенсурцеры почему то не дружат с сохранением состояний. Может это потому, что они юзают си, где нет ооп в явном виде. При наличии ооп задача сохранения состояния объекта обычно становится тривиальной. Ты запихиваешь все свойства объекта в класс. Когда надо, ты без всякой сериализации просто сохраняешь память объекта куда тебе надо. Хоть в файл, хоть в другую область памяти, хоть куда.
     
     
  • 2.10, pavel_simple. (?), 10:23, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Я не знаю, почему, на опенсурцеры почему то не дружат с сохранением
    > состояний. Может это потому, что они юзают си, где нет ооп
    > в явном виде. При наличии ооп задача сохранения состояния объекта обычно
    > становится тривиальной. Ты запихиваешь все свойства объекта в класс. Когда надо,
    > ты без всякой сериализации просто сохраняешь память объекта куда тебе надо.
    > Хоть в файл, хоть в другую область памяти, хоть куда.

    ну, и где хоть в одной оси написаной на модном ооп-язычке есть что-то типа kexec хотяб в старом виде? Может не в опенсорсной макоси или вынде?

     
     
  • 3.29, нах. (?), 11:53, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может не в опенсорсной макоси или вынде?

    так они на немодных.

    Надо попробовать на брейнфаке!

     
  • 2.12, Аноним (12), 10:24, 15/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.20, pavel_simple. (?), 10:57, 15/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.25, Аноним (12), 11:21, 15/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 5.31, pavel_simple. (?), 12:50, 15/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.36, Аноним (12), 13:13, 15/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:41, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Когда надо, ты без всякой сериализации просто сохраняешь память объекта куда тебе надо.

    Для этого не нужно ооп. Думаешь структуры нельзя сохранить хоть куда? Звучит по меньшей мере странно.

     
  • 2.17, windows10 (ok), 10:47, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я не знаю, почему, на опенсурцеры почему то не дружат с сохранением состояний. Может это потому, что они юзают си, где нет ооп в явном виде. При наличии ооп задача сохранения состояния объекта обычно становится тривиальной. Ты запихиваешь все свойства объекта в класс. Когда надо, ты без всякой сериализации просто сохраняешь память объекта куда тебе надо. Хоть в файл, хоть в другую область памяти, хоть куда.

    А кто тебе сказал что проблема в сохранении состояния? Его если нужно - сохранить не трудно, даже на уровне прикладного ПО.

    Проблема  в пересчитывании состояний. Вот возьми любой свой язык (ну желательно конечно из более менее популярных), где есть понятие инклудов.

    Напиши на нем какую-нибудь либу, ну там lib.php, lib.py, lib.c, lib.pas - неважно. В этой либе напиши какую-нибудь функцию. Например function hello_world, которая просто выводит print("Hello World\n") - на любом из твоих ЯП, неважно.

    И напиши программу, которая инклудит эту либу, и скажем так, вызывает в периодическом цикле функцию hello_world() из твоей либы. Запусти ее. У тебя выводится Hello World.

    Потом в своей либе поменяй print("Hello World\n") на print("Привет Мир\n"). Ну то есть мы типа обновили либу.

    И вот тут начинаются проблемы. Ведь твоя программа не стала выводить Привет Мир, она по прежнему выводит Hello World. А ведь здесь по сути даже состояний нет - здесь просто вывод одной строчки.

     
  • 2.18, Аноним (18), 10:52, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > просто сохраняешь память объекта куда тебе надо

    Как сохранить указатель? Вот то-то же и оно. Да и зачем ООП, когда просто структа достаточно? По твоей же логике, просто берем и делаем memcpy всего структа куда надо.

     
     
  • 3.24, nikitron (ok), 11:20, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да да, ни разу не видел класс без указателей в реальном проекте, а потом появляются разные пергурзки операторов, чтобы его в/из стрима доставать...
     
  • 3.47, Аноним (-), 14:10, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> просто сохраняешь память объекта куда тебе надо
    > Как сохранить указатель? Вот то-то же и оно.

    В смысле? Берешь и сохраняешь. Ессно не трогая регион на который он указывает. Если регион никто не телепал (это кто-то должен делать явно) - если указатель показывал на адрес 42 ДО операции, и после восстановления показывает на адрес 42, и по адресу 42 никто ничего не менял - окей, и в чем проблема? RAM так то сам по себе не теряет данные, если что.

    Прикинь, допустим нажатие кнопки RESET само по себе вообще RAM не очищает?! Это кто-то должен явно пройтись по всем адресам и протереть это. Иначе там останется то что было на момент ресета, ВНЕЗАПНО.

    > Да и зачем ООП, когда просто структа достаточно? По твоей же логике, просто берем и
    > делаем memcpy всего структа куда надо.

    А что если этот {объект, структ} в новой версии немного изменился например? :)

     
  • 2.40, Аноним (-), 13:32, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я не знаю, почему, на опенсурцеры почему то не дружат с сохранением состояний.

    А проприетарщики типа дружат? Это кто? Винда чтоли, которая "я луше знаю - вам пора в ребут, вот вам!" - и пользователь такой "ах ты блин, я файлы не засэйвил, куда?!"

    > Может это потому, что они юзают си, где нет ооп в явном виде.

    Покажи свое ядро на чем угодно которое вообще сможет вон то, как это, сишное.

    > При наличии ооп задача сохранения состояния объекта обычно становится тривиальной.

    Теперь повтори это же для более 9000 оных, а также девайсов живущих своей жизнью, особенно развеселых вещей типа DMA, работающих вообще side by side с процом независимо от него. Чтоб какой DMA не уронил бы все в процессе. Апликущники вообще не в курсе как все это работает.

    > Ты запихиваешь все свойства объекта в класс. Когда надо, ты без всякой
    > сериализации просто сохраняешь память объекта куда тебе надо.

    И конечно в новом ядре - оно вот прямо всенепременно обязано на 100% совпадать, ды? Что делать если в новом ядре это немного изменилось и старая версия напрямую не котируется - мы подумаем потом, видимо.

    Более того - по дефолту ядро видите ли дейтвовало так что его запустили из бутлоадера, оно считало себя первым кто раскочегаривает систиему. Так что вот вся инициализация памяти, девайсов и чего там. С ноля. В этот момент ваши виртуалки, конечно, перестанут существовать. Вообще совсем. О том что ядро надо явно информировать что это НЕ запуск из бутлоадера и надо именно не рушить состояние и сделать трансфер оного - мы тоже подумаем потом видимо. А задним то умом все крепкие. Когда фичу за вас уже запилили - тогда просто.

    > Хоть в файл, хоть в другую область памяти, хоть куда.

    Как говорится, было просто на бумаге, да забыли про овраги.

     
  • 2.49, OpenEcho (?), 15:20, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может это потому, что они юзают си, где нет ооп в явном виде.

    Каждый раз думаю, все, хорош читать коменты на опеннете, но блин,  ради таких генальных комментов можно и подсесть :)))

     

  • 1.11, Аноним (11), 10:24, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно написать команду как меняется переход то?
     
  • 1.19, Аноним (19), 10:54, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такое уже было и даже в нескольких видах. И умирало потому что особо никому не нужно было. На самом деле "когда остановка недопустима и необходимо обеспечить непрерывный цикл работы отдельных устройств." _очень_ узкая прослойка, сходу даже и не скажешь, где нельзя остановиться, но, где прям кровь из носу, нужно зачем-то обновиться.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:16, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чём тут "нельзя"? Просто зачем делать перебой, если его можно не делать?
     

  • 1.27, Аноним (27), 11:34, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как по мне это все костыли для монолитного монстра. Нужно сохранять состояния системы, для того что бы обновиться в рилтайм? Используйте QNX или другие системы с модульным микроядром. А если уж приспичело обновлять монолитное ядро то реализацию нужно возлагать на разработчиков модулей и софта, а не патчи придумывать ...
    Взгляд с другой стороны
     
     
  • 2.35, pavel_simple. (?), 13:02, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как по мне это все костыли для монолитного монстра. Нужно сохранять состояния
    > системы, для того что бы обновиться в рилтайм? Используйте QNX или
    > другие системы с модульным микроядром. А если уж приспичело обновлять монолитное
    > ядро то реализацию нужно возлагать на разработчиков модулей и софта, а
    > не патчи придумывать ...
    > Взгляд с другой стороны

    QNX научился обновлять ядро без остановки приложений?

     
  • 2.41, Аноним (-), 13:41, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для того что бы обновиться в рилтайм? Используйте QNX или другие системы с
    > модульным микроядром.

    И конечно вы нам насыпете сейчас пруфлинк что оно так вообще умеет, прозрачно для юзермода?

    И кстати вот что-что а реалтайм при таком - несколько идет нахрен. Ибо пока ядро реинициализируется, весь юзермод, таки - подождет. Однако реальное время штука относительная. Вот смотрите. Вы видите этот браузер. И меня в нем. У меня это даже виртуалка. Если оно на пару секунд притормозит - и растормозится - это будет не особо заметно. А ядро - вот - обновилось. Это как оно в идеале выглядит. Т.е. для софта это небольшая пауза, типа как при лив миграции VM и процессов. Только теперь это не миграция - а замена кернела прям на лету.

    > А если уж приспичело обновлять монолитное ядро то реализацию нужно
    > возлагать на разработчиков модулей и софта, а не патчи придумывать ...

    Как говорится, кто лучше всех знает как надо - тот это и показывает. Делом. А так то давать мастерклассы гуглу, амазону и майкрософту как софт девелопать для нонсофт инфры? Аноны опеннета бьют просто рекорды наглости.

    И за, где там всякие сингулярити от майкрософт? А, что, они пришли к идее что проще из линуха сделать сообща с другими то что им на самом деле хотелось в инфре? :))

     

  • 1.39, Андрей (??), 13:31, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда корпы начинают лезть во что то хорошее, то это хорошее становится злом.Предлоги не важны.
     
     
  • 2.42, Аноним (-), 13:42, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда корпы начинают лезть во что то хорошее, то это хорошее становится злом.Предлоги не важны.

    Корпы хотят инфру с минимальными дайнтаймами. Это является мотиватором к вджобу над вон тем. А вы нас за столько лет ничем на эту тему не осчастливили. Поэтому вы ни хорошее, ни плохое. Вы - никакое. Void вообще не подлежит сравнению.

     
  • 2.50, OpenEcho (?), 15:27, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда корпы начинают лезть во что то хорошее

    Если бы корпы не влезали в это хорошее, то оно так бы осталось студенческим баловством одного финского студента, вовремя подсуетившегося, пока других студентов нагнула банда "законников"

     

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