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Intel открыл код системы машинного обучения ControlFlag для выявления ошибок в коде

24.10.2021 19:13

Компания Intel открыла наработки, связанные с исследовательским проектом ControlFlag, нацеленным на создание системы машинного обучения для повышения качества кода. Подготовленный проектом инструментарий позволяет на основе модели, обученной на большом объёме существующего кода, выявлять различные ошибки и аномалии в исходных текстах, написанных на высокоуровневых языках, таких как C/C++. Система подходит для определения в коде различных видов проблем, от определения опечаток и неверного сочетания типов, до выявления пропущенных проверок значения NULL в указателях и проблем при работе с памятью. Код ControlFlag написан на языке С++ и открыт под лицензией MIT.

Система самообучается путём построения статистической модели имеющегося массива кода открытых проектов, опубликованных в GitHub и подобных публичных репозиториях. На стадии обучения система определяет типовые шаблоны построения конструкций в коде и строит синтаксическое дерево связей между этими шаблонами, отражающее поток выполнения кода в программе. В итоге формируется эталонное дерево принятия решений, объединяющее опыт разработки всех проанализированных исходных текстов.

Для проверяемого кода выполняется похожий процесс определения шаблонов, которые сверяются с эталонным деревом принятия решений. Большие расхождения с соседними ветвями свидетельствуют о наличии аномалии в проверяемом шаблоне. Система также позволяет не только выявить ошибку в шаблоне, но и предложить исправление. Например в коде OpenSSL была выявлена конструкция "(s1 == NULL) ∧ (s2 == NULL)", которая встречалась в синтаксическом дереве всего 8 раз, в то время как ближайшая ветка со значением "(s1 == NULL) || (s2 == NULL)" встречалась около 7 тысяч раз. Система также выявила аномалию "(s1 == NULL) | (s2 == NULL)" которая встречалась в дереве 32 раза.

При анализе фрагмента кода "if (x = 7) y = x;" система определила, что обычно в операторе "if" для сравнения числовых значений используется конструкция "переменная == число", поэтому с большой вероятностью указание "переменная = число" в выражении "if" вызвано опечаткой. Такую ошибку выловили бы и традиционные статические анализаторы, но в отличие от них ControlFlag не применяет готовых правил, в которых трудно предусмотреть все возможные варианты, а отталкивается от статистики использования всевозможных конструкций в большом числе проектов.

В качестве эксперимента при помощи ControlFlag в исходных текстах утилиты cURL, которая часто приводится как пример качественного и проверенного кода, была выявлена незамеченная статическими анализаторами ошибка при использовании элемента структуры "s->keepon", который имел числовой тип, но сравнивался с булевым значением TRUE. В коде OpenSSL, помимо вышеупомянутой проблемы с "(s1 == NULL) ∧ (s2 == NULL)", также были выявлены аномалии в выражениях "(-2 == rv)" (минус был опечаткой) и "BIO_puts(bp, ":") <= 0)" ( в контексте проверки успешного завершения функции должно было быть "== 0"). Также сообщается, что применение ControlFlag позволило выявить в неконкретизированном проприетарном ПО нескольких сотен ошибок, приводивших к крахам и проблемам при работе с памятью.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linkedin.com/pulse...)
  2. OpenNews: IBM открыл CodeNet для систем машинного обучения, транслирующих и проверяющих код
  3. OpenNews: GitHub открыл наработки по применению машинного обучения для поиска и анализа кода
  4. OpenNews: Система машинного обучения для синтеза типового кода на языке Java
  5. OpenNews: Выпуск cppcheck 2.6, статического анализатора кода для языков C++ и С
  6. OpenNews: Facebook открыл код статического анализатора Mariana Trench
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56018-controlflag
Ключевые слова: controlflag, intel, code, debug
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, QwertyReg (ok), 19:22, 24/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    > написанных на высокоуровневых языках, таких как C/C++
    > высокоуровневых
    > C
     
     
  • 2.5, макпыф (ok), 19:38, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не поверишь - это так

    Из википедии:
    > Язык Си уникален с той точки зрения, что именно он стал первым языком высокого уровня, всерьёз потеснившим ассемблер в разработке системного программного обеспечения.

     
     
  • 3.7, QwertyReg (ok), 19:49, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Уж в 2k-то 21-ом бы на Википедию ссылаться. И да, вот оттуда же:

    > К тому же, несмотря на свою низкоуровневую природу, язык ориентирован на переносимость

     
     
  • 4.16, Анонимкарастуимка (?), 20:41, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот если бы ты писал на рустеЁ!
     
     
  • 5.17, Анонимкарастуимка (?), 20:42, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    у тех, кто пишет на русте такого не говорит. смекаешь?!
     
  • 3.13, Аноним (13), 20:10, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > выявления пропущенных проверок значения NULL в указателях

    Хм...

     
  • 3.22, Аноним (22), 22:11, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >стал первым языком высокого уровня, всерьёз потеснившим ассемблер

    А как же фортран?

     
     
  • 4.23, Anonymous XE (?), 22:38, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >потеснившим ассемблер в разработке системного программного обеспечения

    ОС на Фортране не пишут.

     

  • 1.2, QwertyReg (ok), 19:31, 24/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Ну а по теме - очередная подпорка к Сишке и двигание кроватей. Понятно, что на Си написано полно легаси, которое надо как-то обмазывать анализаторами, чтобы постоянно не вываливались overflow и use-after-free, но настанет день, когда люди перейдут к инструменту с изначально нормальной архитектурой и и чем скорее этот день настанет, тем лучше для IT.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 19:35, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть какие-то предпосылки? :think
     
  • 2.8, Аноним1212 (?), 19:52, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так перепишите на свой раст, покажи этим Интелам как надо!
     
     
  • 3.9, QwertyReg (ok), 19:54, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Так перепишите на свой раст, покажи этим Интелам как надо!

    Вы там из криокамеры выходите, в 2k21 уже ОС написали на Rust.

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 20:02, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > написали

    У тролля, как всегда, проблемы со временем. Правильно: "пытаются написать, затыкая дыры утечки памяти".

     
     
  • 5.20, Аноним (20), 21:26, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > У тролля, как всегда, проблемы со временем. Правильно: "пытаются написать, затыкая дыры
    > утечки памяти".

    Молодец, приплел раст и опустил ссылку - ведь опеннетным джЫнтельменам принято верить на слово ...

     
  • 4.25, Anonymous XE (?), 22:42, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И где же этот Ресдох? Сдох.
     
  • 2.24, Anonymous XE (?), 22:40, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А откуда уверенность, судя по твоим другим постам, что этим инструментом станет именно Rust?
     

  • 1.3, Нанобот (ok), 19:33, 24/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > (s1 == NULL) ∧ (s2 == NULL)

    И теперь програмисты должны переписать код просто потому, что глупая машина его не понимает?

     
     
  • 2.12, Аноним (11), 20:03, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если надо именно такую проверку сделать?!
     

  • 1.6, ыы (?), 19:47, 24/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сперва подумал что в кои-то веки написали правду:
    ... открыл код системы .... для выявления ошибок в коде

    Потом прочитал новость.... оказывается открыли для блага человечества...

     
  • 1.10, InuYasha (??), 20:00, 24/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мало. Нужен ещё код анализатора для выявления ошибок систем машинного обучения. А потом зациклить их и получить что-нибудь идеальное.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 20:18, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для идеальности нужна мат модель и анализатор логики. Иначе как ни украшай статистику, она ей и останется. Тоесть реальные ошибки не видит, зато ругается на нестандартный синтаксис. Короче аттракцион.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 21:11, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    анализатор логики анонима по яп, не глядя в код находит, на таких-то идеальных примитивах и надо обучать, а не норвиках и скоробогатовых.
     

  • 1.14, Онаним (?), 20:10, 24/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А, так вот откуда meltdown взялся.
     
  • 1.18, YetAnotherOnanym (ok), 20:47, 24/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > имеющегося массива кода

    Фраза "все так пишут" заиграла новыми красками.
    Кстати, а ответы со stackoverflow эта штука умеет использовать? А если при "формировании эталонного дерева принятия решений" возникнет неоднозначность, она сможет сама спрашивать там совета?

     
  • 1.21, Аноним (21), 21:42, 24/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да давайте уже пилите квантовый компьютер. Чтобы подавал на вход суперпозицию из всех возможных наборов входных данных. И смотрел, что будет.
     
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