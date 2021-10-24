Intel открыл код системы машинного обучения ControlFlag для выявления ошибок в коде

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|1.1, QwertyReg (ok), 19:22, 24/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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> написанных на высокоуровневых языках, таких как C/C++
> высокоуровневых
> C
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|2.5, макпыф (ok), 19:38, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не поверишь - это так
Из википедии:
> Язык Си уникален с той точки зрения, что именно он стал первым языком высокого уровня, всерьёз потеснившим ассемблер в разработке системного программного обеспечения.
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|3.7, QwertyReg (ok), 19:49, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Уж в 2k-то 21-ом бы на Википедию ссылаться. И да, вот оттуда же:
> К тому же, несмотря на свою низкоуровневую природу, язык ориентирован на переносимость
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|3.13, Аноним (13), 20:10, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> выявления пропущенных проверок значения NULL в указателях
Хм...
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|3.22, Аноним (22), 22:11, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>стал первым языком высокого уровня, всерьёз потеснившим ассемблер
А как же фортран?
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|4.23, Anonymous XE (?), 22:38, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>потеснившим ассемблер в разработке системного программного обеспечения
ОС на Фортране не пишут.
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|1.2, QwertyReg (ok), 19:31, 24/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Ну а по теме - очередная подпорка к Сишке и двигание кроватей. Понятно, что на Си написано полно легаси, которое надо как-то обмазывать анализаторами, чтобы постоянно не вываливались overflow и use-after-free, но настанет день, когда люди перейдут к инструменту с изначально нормальной архитектурой и и чем скорее этот день настанет, тем лучше для IT.
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|3.9, QwertyReg (ok), 19:54, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Так перепишите на свой раст, покажи этим Интелам как надо!
Вы там из криокамеры выходите, в 2k21 уже ОС написали на Rust.
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|4.11, Аноним (11), 20:02, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> написали
У тролля, как всегда, проблемы со временем. Правильно: "пытаются написать, затыкая дыры утечки памяти".
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|5.20, Аноним (20), 21:26, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У тролля, как всегда, проблемы со временем. Правильно: "пытаются написать, затыкая дыры
> утечки памяти".
Молодец, приплел раст и опустил ссылку - ведь опеннетным джЫнтельменам принято верить на слово ...
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|2.24, Anonymous XE (?), 22:40, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А откуда уверенность, судя по твоим другим постам, что этим инструментом станет именно Rust?
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|1.3, Нанобот (ok), 19:33, 24/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> (s1 == NULL) ∧ (s2 == NULL)
И теперь програмисты должны переписать код просто потому, что глупая машина его не понимает?
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|1.6, ыы (?), 19:47, 24/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сперва подумал что в кои-то веки написали правду:
... открыл код системы .... для выявления ошибок в коде
Потом прочитал новость.... оказывается открыли для блага человечества...
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|1.10, InuYasha (??), 20:00, 24/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мало. Нужен ещё код анализатора для выявления ошибок систем машинного обучения. А потом зациклить их и получить что-нибудь идеальное.
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|2.15, Аноним (15), 20:18, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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для идеальности нужна мат модель и анализатор логики. Иначе как ни украшай статистику, она ей и останется. Тоесть реальные ошибки не видит, зато ругается на нестандартный синтаксис. Короче аттракцион.
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|3.19, Аноним (19), 21:11, 24/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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анализатор логики анонима по яп, не глядя в код находит, на таких-то идеальных примитивах и надо обучать, а не норвиках и скоробогатовых.
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|1.18, YetAnotherOnanym (ok), 20:47, 24/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> имеющегося массива кода
Фраза "все так пишут" заиграла новыми красками.
Кстати, а ответы со stackoverflow эта штука умеет использовать? А если при "формировании эталонного дерева принятия решений" возникнет неоднозначность, она сможет сама спрашивать там совета?
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|1.21, Аноним (21), 21:42, 24/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да давайте уже пилите квантовый компьютер. Чтобы подавал на вход суперпозицию из всех возможных наборов входных данных. И смотрел, что будет.
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