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Выпуск cppcheck 2.6, статического анализатора кода для языков C++ и С

07.10.2021 14:35

Вышла новая версия статического анализатора кода cppcheck 2.6, позволяющего выявлять различные классы ошибок в коде на языках Си и Си++, в том числе при использовании нестандартного синтаксиса, типичного для встраиваемых систем. Предоставляется коллекция плагинов, через которые обеспечена интеграция cppcheck с различными системами разработки, непрерывной интеграции и тестирования, а также предоставлены такие возможности как проверка соответствия кода стилю оформления кода. Для разбора кода может применяться как собственный парсер, так и внешний парсер от Clang. В состав также входит скрипт donate-cpu.py для предоставления локальных ресурсов для выполнения работы по совместной проверке кода пакетов Debian. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией GPLv3.

Развитие cppcheck сосредоточено на выявлении проблем, связанных с неопределённым поведением и применением конструкций, опасных с точки зрения безопасности. Целью также является минимизация ложных срабатываний. Среди выявляемых проблем: указатели на несуществующие объекты, деления на ноль, целочисленные переполнения, некорректные операции битового сдвига, некорректные преобразования, проблемы при работе с памятью, некорректное использование STL, разыменование нулевых указателей, применение проверок после фактического обращения к буферу, выход за границы буферов, использование неинициализированных переменных.

В новой версии:

  • В ядро анализатора добавлены следующие проверки:
    • отсутствия оператора return в теле функции;
    • записи перекрывающихся данных, определения неопределённого поведения;
    • сравниваемое значение находится за пределами представления значений типа;
    • оптимизация копирования не применяется для return std::move(local);
    • файл не может быть открыт одновременно для чтения и для записи в разных потоках (stream);
  • для Unix-платформ добавлена поддержка вывода диагностических сообщений разными цветами;
  • добавлен символьный анализ для ValueFlow. Используется простая дельта при вычислении различий между двумя неизвестными переменными;
  • правила используемые для списка токенов "define" также могут соответствовать и #include;
  • библиотечный тег <function> теперь может содержать тег <container>, и соответственно функции free, которые могут принимать такие контейнеры как std::size, std::empty, std::begin, std::end и т.д. могут указывать yeld или action для контекнеров;
  • библиотечный тег <smart-pointer> теперь может содержать тег <unique> для умных указателей, которые имеют исключительное владение (unique ownership). Теперь выдаётся предупреждение о "висячих" ссылках на такого рода умные указатели;
  • исправлены проблемы с обработкой параметра --cppcheck-build-dir;
  • htmlreport теперь может выводить информацию об авторе (при помощи git blame);
  • расширена выдача предупреждений о переменных, которые не являются константными, но могли-бы ими быть;
  • исправлены накопившиеся ошибки и недоработки анализатора.

Дополнительно были полностью реализованы проверки из Misra C 2012, включая Amendment 1 и Amendment 2, кроме правил 1.1 , 1.2 and 17.3. Проверки 1.1 и 1.2 должны выполняться компилятором. Проверка 17.3 может выполнять компилятором, например GCC.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/danmar/cppc...)
  2. OpenNews: Facebook открыл код статического анализатора Mariana Trench
  3. OpenNews: Выпуск Psalm 3.12, статического анализатора для языка PHP. Альфа выпуск PHP 8.0
  4. OpenNews: Релиз статического анализатора cppcheck 2.1
  5. OpenNews: Релиз свободного статического анализатора кода frama-clang 0.0.5
  6. OpenNews: Система анализа сетевых угроз Metron получила статус первичного проекта Apache
Автор новости: Совершенно другой аноним
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55936-cppcheck
Ключевые слова: cppcheck
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, leibniz (ok), 15:38, 07/10/2021 [ответить]  
    		• +/
    лучший анализатор кода -- мозг программиста
     
     
  • 2.2, пппппп (?), 15:46, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    п■п╣я└п╦я├п╦я┌п╫п╟я▐ п╡п╣я┴я▄, п╫п╟ п╡я│п╣я┘ п╫п╣ я┘п╡п╟я┌п╟п╣я┌.
     
     
  • 3.4, Неуклюжий танцор (?), 15:48, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это пять!
     

  • 1.3, lockywolf (ok), 15:47, 07/10/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    A study at the TU Delft, by Cathal Boogerd and Leon Moonen, empirically assesses the value of MISRA C:2004. It comes to similar results:[29]

        From the data obtained, we can make the following key observations. First, there are 9 out of 72 rules for which violations were observed that perform significantly better (α = 0.05) than a random predictor at locating fault-related lines. The true positive rates for these rules range from 24-100%. Second, we observed a negative correlation between MISRA rule violations and observed faults. In addition, 29 out of 72 rules had a zero true positive rate. Taken together with Adams' observation that all modifications have a non-zero probability of introducing a fault, this makes it possible that adherence to the MISRA standard as a whole would have made the software less reliable.


    https://en.m.wikipedia.org/wiki/MISRA_C

     
     
  • 2.7, Неуклюжий танцор (?), 15:53, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благодарю, добрый человек! Никогда бы не подумал, что так может быть!
     

  • 1.5, QwertyReg (ok), 15:49, 07/10/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Какими анализаторами Сишку не обмазывай, как её костыльками не подпирай, язык всё равно останется архитектурно слабым и всё равно будет порождать уязвимости и краши. Уж в 2k21-то пора бы перестать насиловать труп и переходить на что-то не из прошлого тысячелетия.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:53, 07/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какими анализаторами молоток не обмазывай, как его костыльками не подпирай, инструмент всё равно останется архитектурно слабым и всё равно будет порождать загнутые гвозди и отбитые пальцы. Уж в 2k21-то пора бы перестать насиловать труп и переходить на что-то не из древности.
     
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