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Компания Collabora представила Apertis 2024.3, дистрибутив для электронных устройств

06.12.2024 13:11

Компания Collabora представила Linux-дистрибутив Apertis 2024.3, изначально созданный для оснащения автомобильных устройств, но затем переориентированный для более широкого спектра электронных устройств, встраиваемой техники и промышленного оборудования. Из устройств, в которых применяется Apertis, отмечены игровая консоль Atari VCS и сканер для обнаружения объектов в стенах Bosch D-tect 200.

Базовые системные образы распространяются для архитектур x86_64, arm64 и armhf. Дистрибутив модульный, что позволяет производителям устройств самостоятельно формировать необходимую начинку системного окружения. Поддерживается как формирование сборок на базе традиционных deb-пакетов, так и монолитных атомарно обновляемых образов на основе OSTree.

В качестве основы для построения дистрибутива задействована пакетная база Debian GNU/Linux 12, но начинка сформирована с оглядкой на риски, которые могут возникнуть у производителей оборудования при использовании некоторых свободных лицензий, таких как GPLv3, запрещающих тивоизацию, т.е. привязку программного обеспечения к оборудованию, например, через дозволение загрузки только прошивок, заверенных цифровой подписью производителя.

При разработке и формировании начинки дистрибутива проект Apertis придерживается правил Debian, и включает в состав только приложения, поставляемые под открытыми лицензиями или как минимум допускающие свободное распространение. Компании, создающие свои продукты на базе Apertis, могут быть уверены в лицензионной чистоте производных работ - для каждой сборки формируется SBOM-отчёт (Software Bill of Materials) в котором указана информация о лицензиях всех использованных файлов с кодом, а также данные о версиях программ, что удобно при проверке уязвимых версий.

Важной особенностью Apertis является возможность сформировать сборку, не включающую код под лицензиями семейства GPLv3. Вместо использования устаревших версий утилит GNU, сформированных до перехода на лицензию GPLv3, в Apertis задействованы более современные альтернативы под пермиссивными лицензиями. Например, вместо пакетов GNU coreutils и findutils в Apertis предложены аналоги от проекта uutils, написанные на языке Rust и распространяемые под лицензией MIT, а вместо GnuPG поставляется Sequoia-PGP под лицензиями GPL-2+ и LGPL-2+. При этом, для тех кого не заботят юридические вопросы, связанные с GPLv3, оставлена возможность использования традиционных наборов утилит.

Все компоненты Apertis регулярно проходят расширенное автоматизированное и ручное тестирование на эталонных аппаратных платформах, таких как платы Raspberry Pi 4 автомобильные SoC R-car, а результаты такого тестирования публикуются в открытом доступе. Автоматизированное тестирование системных сборок на эталонном оборудовании организовано на базе системы LAVA (Linaro Automated Validation Architecture).

Предлагаемый в дистрибутиве пакет с ядром базируется на свежей LTS-ветке ядра Linux. Например, в выпуске Apertis 2024.3 задействовано ядро 6.6, а не ядро 6.1 из пакетов Debian 12. Время сопровождения каждого выпуска Apertis составляет 1 год и 9 месяцев, каждые три месяца формируется корректирующий релиз с исправлением ошибок.

Дистрибутив включает более 5000 пакетов. Все пакеты, образы, утилиты и настройки развиваются в публичном git-репозитории. Для совместной работы используется GitLab, а для тестирования с использованием непрерывной интеграции - GitLab CI. Для сборки бинарных пакетов из исходного кода задействован инструментарий OBS (Open Build Service). Собранные пакеты распространяются через APT-репозитории, управляемые при помощи инструментария aptly.

Из новых возможностей Apertis 2024, кроме перехода на пакетную базу Debian 12 и новое ядро Linux, упоминается:

  • Поддержка управления контейнерами в формате OCI при помощи инструментария Podman.
  • Возможность использования ONNX Runtime для ускорения задач машинного обучения.
  • Поддержка развиваемых проектом OP-TEE пакетов optee-os (OP-TEE Trusted OS), optee-client (OP-TEE Client API) и optee-test (OP-TEE Test suite) для формирования защищённых окружений (TEE, Trusted Execution Environment), изолированных от основной системы.
  • Начальная поддержка платы TI SK-AM62 и формирование для неё отдельных системных образов.
  • По умолчанию при сборке пакетов включён вывод дополнительных предупреждений компилятора.
  • Улучшена система сборки. Добавлена утилита для генерации отчёта о различиях в указанных системных образах. Улучшены SBOM-отчёты для анализа лицензий и оценки сборочных зависимостей.
  • Расширены средства тестирования. Добавлена поддержка тестирования пакетов после каждого merge-запроса. Улучшены отчёты для контроля качества.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Amazon развивает Linux-окружение Vega для использования вместо Android на Fire TV
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив Amazon Linux 2023
  4. OpenNews: Intel опубликовал редакцию дистрибутива Clear Linux для разработчиков приложений
  5. OpenNews: Microsoft опубликовал дистрибутив Azure Linux 3.0
  6. OpenNews: Компания VMware опубликовала Linux-дистрибутив Photon OS 5.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62356-apertis
Ключевые слова: apertis, collabora, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:24, 06/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    На не электронных устройствах линукс не запустится.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:40, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Транзисторы хоть из дерева можно делать, вместо электронов ионы.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 13:48, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В очумелых ручках было как сделать транзистор из пластиковых бутылок.
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:08, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно! А процессоры можно чисто из керамики делать ;)
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 14:24, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как нагреется, в них же и кофе заваривать)
     
  • 4.19, Аноним (-), 14:41, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Точно! А процессоры можно чисто из керамики делать ;)

    Шутки шутками, но запросто из стекла или керамики можно соорудитьгГидравлический интегратор.
    (ладно, может не сильно просто, но считать оно будет).

    А оптоэлектроника, фотонная логика - это все как раз на стекле в общем смысле (проводящие каналы для лазерного излучения).

    ps прошлое сообщение сожрал матбот, за что для меня загадка %(

     
     
  • 5.21, Аноним (5), 14:58, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты какой-то технопорн рассказываешь вот и матбан.
     
  • 5.24, Аноним (7), 15:07, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно, ждём Ельбрус на фотонике.
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:41, 06/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это что такое? IoT? Ну нафиг.
     
  • 1.4, Аноним (5), 13:47, 06/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    OSTree захватывает дистры и это хорошо.
     
  • 1.6, Бывалый Смузихлёб (ok), 14:02, 06/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Collabora представила Linux-дистрибутив Apertis 2024.3, изначально созданный для оснащения автомобильных устройств"
    Автомобильные устройства предполагают повышенную надёжность, а это ?
    И, судя по тому что это изначально предполагалось, но в и тоге сделали что-то другое - есть некоторые подозрения
     
     
  • 2.8, нах. (?), 14:12, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Автомобильные устройства предполагают повышенную надёжность, а это ?

    А это не пригодилось.
    Даже для управления магнитолкой показалось, видимо, черезмерно криво.

     
  • 2.18, Аноним (-), 14:38, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-то не увидел там "сделали что-то другое".
    Тк тесты на SoC R-car и прочая фигня типа "без GPL" осталась.
    Но вообще дико слышать что дистибутивы тестируют, а как же сюрпризы и дух авантюризма?!

    > "переориентированный для более широкого спектра электронных устройств, встраиваемой техники и промышленного оборудования"

    Скорее расширили возможности, может добавили "красивый UI" или какие-то дополнительные либы.

    Не согласен с аноном выше "Даже для управления магнитолкой показалось, видимо, черезмерно криво" что магнитолка сложнее чем управление приставкой.

     

  • 1.10, Аноним (-), 14:19, 06/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > вместо пакетов GNU coreutils и findutils ... предложены аналоги от проекта uutils, написанные на языке Rust

    Штош...
    Ждем местных кекспертов, которые объяснят что раст "нигде не используется", "никому не нужен" и "не готов для серьезных проектов".
    Может даже придет тот самый малохольный, и задвинет спич про "ночнушки")

     
     
  • 2.12, Аноним (7), 14:24, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто вам сказал, что те проекты серьёзные? Как оказалось, в автомотиве их по-тихому забраковали.
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 14:31, 06/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.14, Аноним (11), 14:30, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст исскуственно навязывают, до середины десятых годов это был язык для пары этузиастов
    А потом пришли радужные корпы и начали раскручивать хайп
     
     
  • 3.17, Аноним (5), 14:32, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну все началось с коприка под названием мозилла. А потом маркетинг остался, а язык не взлетел.
     
     
  • 4.20, Аноним (-), 14:46, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну все началось с коприка под названием мозилла. А потом маркетинг остался, а язык не взлетел.

    Да-да, так не взлетел, что треть интернет трафика проходит через сервисы на нем написанные.
    Всем бы так "не взлетать")

     
     
  • 5.22, Аноним (5), 15:01, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Сервис в сто строк? Его можно было на чём угодно написать. Прочитать с диска байт послать в сети. Или прочитай байт из оперативы пошли по сети. Где там заслуга раста и что он сделал? Кроме как хайпанул для хомиков? Теперь злобный хакер не зайдет под пользователем на сервер и не выйдет за границы? Так не надо им давать доступ к серверам и всё.
     
     
  • 6.25, Аноним (-), 15:15, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сервис в сто строк?

    Открыл репозиторий github.com/cloudflare/pingora
    убедился что там явно больше сотни строк.
    Да вы батенька просто балабол!

    > Его можно было на чём угодно написать.

    Можно. Но на "чем угодно" не написали.

    > Где там заслуга раста и что он сделал? Кроме как хайпанул для хомиков?

    Э? У языка должны быть заслуги? Код просто работает - значит язык используется.

    ps а чего у вас, ув. Аноним №5, так подгорает?

     
  • 5.23, Аноним (7), 15:04, 06/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >треть интернет трафика проходит через сервисы на нем написанные

    Берите больше, 146% трафика!

    Ох, у вас и фантазии...

     

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