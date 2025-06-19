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Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 9.0

19.06.2025 10:13

Доступен выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 9.0 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Код проекта написан на JavaScript с использованием web-технологий и распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Отдельно развивается открытый продукт ONLYOFFICE DesktopEditors, построенный на единой кодовой базе с online-редакторами и объединяющий в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя и способные работать без обращения к внешнему сервису.

Основные новшества:

  • Обновлён интерфейс пользователя в редакторах документов, электронных таблиц, презентаций и PDF-файлов. Добавлены новые темы оформления Modern Light и Modern Dark.
  • Добавлен отдельный интерфейс для просмотра диаграмм (Diagram Viewer), позволяющий напрямую открывать файлы с диаграммами без вызова сторонних приложений.
  • Расширены возможности встроенного AI-ассистента. Добавлена поддержка оптического распознавания текста на изображениях в PDF-документах, позволяющая копировать текст из PDF-файлов c отсканированными страницами.
  • Добавлены AI-инструменты для автоматизации работы с электронными таблицами, позволяющие использовать запросы на естественном языке для выполнения действий с данными, например, можно попросить сформировать формулы для сложного набора данных.
  • Предоставлена возможность использования AI для автоматизации повторяющихся действий и создания макросов на основе описания задачи на естественном языке. Добавлен AI-конвертер из VBA в JavaScript.
  • В редактор PDF-файлов добавлена поддержка совместного заполнения или создания форм ввода, позволяющая одновременно нескольким участникам работать над одной формой. Предоставлена возможность перегруппировки страниц в режиме Drag & Drop, перетаскивая мышью эскизы страниц в навигационной панели. Реализована поддержка использования комбинаций клавиш Ctrl + C и Ctrl + V для копирования и вставки страниц через буфер обмена.
  • В редакторе документов в панели инструментов реализована новая кнопка для быстрой настройки обрамления содержимого.
  • Добавлена возможность добавления собственных кнопок управления контентом, функциональность которых обеспечивается плагинами. Улучшена визуализация при отслеживании изменений.
  • В редакторе электронных таблиц предоставлена возможность прямой подстановки данных из внешних электронных таблиц.
  • Добавлена поддержка асинхронных вычислений с возможностью создания макросов, содержащих функции-обработчики запросов.
  • В редакторе презентаций в режиме слайд-шоу реализована возможность показа расширенной анимации в слайдах.
  • Улучшена визуализация данных и расширены возможности для настройки диаграмм. Добавлена поддержка графиков роста/спада. Предоставлена возможность использования элементов форматирования TextArt в метках диаграмм.
  • Добавлена поддержка чтения данных в форматах md (Markdown), odg (OpenDocument Graphic), vsdx (Visio) и xlsb.
  • В интерфейсе проверки правописания реализовано сохранение последнего выбранного языка.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.onlyoffice.com/blo...)
  2. OpenNews: Доступен офисный пакет ONLYOFFICE 8.3
  3. OpenNews: Выпуск Nextcloud Hub 10, платформы для организации совместной работы
  4. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.15
  5. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 25.2
  6. OpenNews: Mozilla развивает Thunderbird Pro и сервис Thundermail в стиле Gmail и Office 365
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63429-onlyoffice
Ключевые слова: onlyoffice, office, documentserver
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:37, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    ONLYOFFICE DocumentServer 9.0 в связке с Nextcloud Hub и не нужен нам никакой OneCloud и Microsoft Office 365.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 10:38, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему всё прогрессивное человечество не перешло на эту сборку?
     
     
  • 3.8, asd (??), 10:50, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Nextcloud вроде как тормозит. По словам 99% пользователей. Может потому и не переходят.
     
     
  • 4.9, Аноним (1), 10:52, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где пруфы, Билли? Нам нужны пруфы!
     

  • 1.2, iPony128052 (?), 10:37, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    они решили побить рекорд в способах дистрибуции?

    https://www.onlyoffice.com/download-desktop.aspx

     
     
  • 2.4, Аноним (1), 10:40, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато мы узнали о существовании openKylin и о существовании у него openKylin Software Store.
     
  • 2.5, Аноним (1), 10:43, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про Cutefish Store забавно, учитывая что сам Cutefish не развивается.
     

  • 1.7, 15yoexpert (?), 10:50, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Через годика три ждать скрепный суррогат с другим шильдиком?

    Выглядит приятно.

     
     
  • 2.11, 000110 (?), 10:57, 19/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:02, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Через годика три ждать скрепный суррогат с другим шильдиком?

    Проснись и пой. Этот скрепный суррогат уже давно есть, и зовется он "Р7 офис". По факту, сабж пилится как основа для этого самого Р7.

     
     
  • 3.17, Аноним (1), 11:03, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему буржуям бесплатно, а нашим платно?
     
     
  • 4.18, 000110 (?), 11:05, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно это как-то связано с освоением бюджетов
     
  • 2.15, жявамэн (ok), 11:03, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    через три годика ты уже догниешь в заваленом окопе свинятина
     

  • 1.10, Аноним (14), 10:56, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Код проекта написан на JavaScript с использованием web-технологий

    Что об этом скажут местные эксперты, традиционно воюющие против JS, Python и прочих интерпритируемых языков?

    Ведь сабж на JS, но при этом работает не хуже LibreOffice, который на C++? Как так-то?

     
     
  • 2.12, Аноним (1), 10:58, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весь софт должен быть на C++ в идеале на СИ на ncurces.
     
  • 2.16, 000110 (?), 11:03, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле хуже. Libreoffice умеет гораздо больше, и бонусом сохраняет в свои форматы.
    Onlyoffice сохраняет в docx, при этом до сих пор не может в полноценную совместимость с MS Office.

    Касаемо JS, получается, что для комфортной работы этого офисного пакета нужен как минимум современный офисный процессор :) Как он будет работать на каком-нибудь старом двухъядернике? Особенно если большой документ открыть?

     

  • 1.13, IMBird (ok), 11:01, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только например WPS Office (который в моём случае показывает лучшую совместимость с MS и не бьёт файлы) есть под BSD (пусть и только в портах и через прастихоспаде linuxlator), а онли/*фан*/оффиса — нет.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:12, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >лучшую совместимость с MS

    - https://workspace.google.com/intl/ru/products/docs/
    - https://chromewebstore.google.com/detail/gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj

     

  • 1.19, BlackRot (ok), 11:08, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит лучше чем либре офис
     

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