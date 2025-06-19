Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 9.0

Доступен выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 9.0 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Код проекта написан на JavaScript с использованием web-технологий и распространяется под свободной лицензией AGPLv3. В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Отдельно развивается открытый продукт ONLYOFFICE DesktopEditors, построенный на единой кодовой базе с online-редакторами и объединяющий в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя и способные работать без обращения к внешнему сервису. Основные новшества: Обновлён интерфейс пользователя в редакторах документов, электронных таблиц, презентаций и PDF-файлов. Добавлены новые темы оформления Modern Light и Modern Dark.

Добавлен отдельный интерфейс для просмотра диаграмм (Diagram Viewer), позволяющий напрямую открывать файлы с диаграммами без вызова сторонних приложений.

Расширены возможности встроенного AI-ассистента. Добавлена поддержка оптического распознавания текста на изображениях в PDF-документах, позволяющая копировать текст из PDF-файлов c отсканированными страницами.

Добавлены AI-инструменты для автоматизации работы с электронными таблицами, позволяющие использовать запросы на естественном языке для выполнения действий с данными, например, можно попросить сформировать формулы для сложного набора данных.

Предоставлена возможность использования AI для автоматизации повторяющихся действий и создания макросов на основе описания задачи на естественном языке. Добавлен AI-конвертер из VBA в JavaScript.

В редактор PDF-файлов добавлена поддержка совместного заполнения или создания форм ввода, позволяющая одновременно нескольким участникам работать над одной формой. Предоставлена возможность перегруппировки страниц в режиме Drag & Drop, перетаскивая мышью эскизы страниц в навигационной панели. Реализована поддержка использования комбинаций клавиш Ctrl + C и Ctrl + V для копирования и вставки страниц через буфер обмена.

В редакторе документов в панели инструментов реализована новая кнопка для быстрой настройки обрамления содержимого.

Добавлена возможность добавления собственных кнопок управления контентом, функциональность которых обеспечивается плагинами. Улучшена визуализация при отслеживании изменений.

В редакторе электронных таблиц предоставлена возможность прямой подстановки данных из внешних электронных таблиц.

Добавлена поддержка асинхронных вычислений с возможностью создания макросов, содержащих функции-обработчики запросов.

В редакторе презентаций в режиме слайд-шоу реализована возможность показа расширенной анимации в слайдах.

Улучшена визуализация данных и расширены возможности для настройки диаграмм. Добавлена поддержка графиков роста/спада. Предоставлена возможность использования элементов форматирования TextArt в метках диаграмм.

Добавлена поддержка чтения данных в форматах md (Markdown), odg (OpenDocument Graphic), vsdx (Visio) и xlsb.

В интерфейсе проверки правописания реализовано сохранение последнего выбранного языка.



