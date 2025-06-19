Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 9.0

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|1.1, Аноним (1), 10:37, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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ONLYOFFICE DocumentServer 9.0 в связке с Nextcloud Hub и не нужен нам никакой OneCloud и Microsoft Office 365.
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|2.3, Аноним (1), 10:38, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Почему всё прогрессивное человечество не перешло на эту сборку?
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|3.8, asd (??), 10:50, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Nextcloud вроде как тормозит. По словам 99% пользователей. Может потому и не переходят.
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|2.4, Аноним (1), 10:40, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато мы узнали о существовании openKylin и о существовании у него openKylin Software Store.
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|2.5, Аноним (1), 10:43, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про Cutefish Store забавно, учитывая что сам Cutefish не развивается.
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|2.14, Аноним (14), 11:02, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Через годика три ждать скрепный суррогат с другим шильдиком?
Проснись и пой. Этот скрепный суррогат уже давно есть, и зовется он "Р7 офис". По факту, сабж пилится как основа для этого самого Р7.
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|1.10, Аноним (14), 10:56, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Код проекта написан на JavaScript с использованием web-технологий
Что об этом скажут местные эксперты, традиционно воюющие против JS, Python и прочих интерпритируемых языков?
Ведь сабж на JS, но при этом работает не хуже LibreOffice, который на C++? Как так-то?
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|2.16, 000110 (?), 11:03, 19/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле хуже. Libreoffice умеет гораздо больше, и бонусом сохраняет в свои форматы.
Onlyoffice сохраняет в docx, при этом до сих пор не может в полноценную совместимость с MS Office.
Касаемо JS, получается, что для комфортной работы этого офисного пакета нужен как минимум современный офисный процессор :) Как он будет работать на каком-нибудь старом двухъядернике? Особенно если большой документ открыть?
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|1.13, IMBird (ok), 11:01, 19/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Только например WPS Office (который в моём случае показывает лучшую совместимость с MS и не бьёт файлы) есть под BSD (пусть и только в портах и через прастихоспаде linuxlator), а онли/*фан*/оффиса — нет.
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