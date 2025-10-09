Уязвимости в Redis и Valkey, позволяющие выполнить код на сервере при наличии доступа к БД

Исследователи из компании Wiz выявили в СУБД Redis уязвимость (CVE-2025-49844), позволяющую добиться удалённого выполнения кода (RCE) на сервере. Проблеме присвоен наивысший уровень опасности (CVSS score 10 из 10), при этом для эксплуатации уязвимости атакующий должен иметь возможность отправки запросов к СУБД Redis, допускающей выполнение пользовательских Lua-скриптов. Помимо публично доступных экземпляров Redis, предоставляющих доступ без аутентификации, уязвимость позволяет скомпрометировать облачные системы и платформы хостинга, поддерживающие сервисы для работы с Redis. По данным компании Wiz сканирование сети выявило около 330 тысяч принимающих соединения Redis-серверов, из которых около 60 тысяч принимают запросы без аутентификации. Предоставляемый проектом Redis официальный образ Docker-контейнера настроен для доступа без аутентификации по умолчанию. Уязвимость вызвана обращением к уже освобождённой памяти (use-after-free), проявляющимся при манипуляции сборщиком мусора из специально оформленного Lua-скрипта. Проблема позволяет обойти sandbox-изоляцию Lua-окружения в Redis и выполнить код в основной системе с правами пользователя, под которым выполняется СУБД. Примечательно, что ошибка оставалась незамеченной на протяжении 13 лет. Выявившие проблему исследователи продемонстрировали рабочий эксплоит, но детали эксплуатации пока не раскрываются, чтобы дать время на установку обновлений. Уязвимость также проявляется в проекте Valkey, развивающем форк Redis, поставляемый в большинстве дистрибутивов Linux, включая RedHat Enterprise Linux 10. Уязвимость устранена в выпусках Redis 8.2.2, 8.0.4, 7.4.6, 7.2.11 и 6.2.20, а также в Valkey 8.1.4, 8.0.6 и 7.2.11. Проверить состояние новой версии пакета или подготовки исправления в дистрибутивах можно на следующих страницах: Debian, Ubuntu, Fedora, SUSE/openSUSE, RHEL, Gentoo, Arch, FreeBSD, OpenBSD и NetBSD. В качестве обходного пути защиты в СУБД можно отключить выполнение Lua-скриптов, запретив команды EVAL и EVALSHA через ACL. Дополнительно можно отметить ещё три уязвимости, эксплуатируемые через Lua-скрипты и устранённые в последних версиях Redis и Valkey. Для обходной защиты от данных уязвимостей через ACL можно запретить семейства команд EVAL и FUNCTION. CVE-2025-46817 - целочисленное переполнение в библиотечных Lua-функциях, потенциально позволяющее добиться выполнения своего кода на стороне сервера при запуске специально оформленных Lua-скриптов.

CVE-2025-46819 - ошибка, приводящая к чтению данных из области за пределами буфера при выполнении специально оформленного Lua-скрипта. Уязвимость может использоваться для аварийного завершения серверного процесса Redis.

CVE-2025-46818 - возможность выполнения команд в контексте другого пользователя СУБД при манипуляции LUA-объектами из специально оформленного Lua-скрипта.



