Релиз дистрибутива Linux Mint 22.2

1.1, Аноним (1), 20:15, 04/09/2025
> В состав включена модифицированная версия libAdwaita, корректно работающая с темами оформления o Mint-Y, Mint-X и Mint-L.
И в итоге все выглядит как г-но. Вот серьезно. Это ж уровень 2оо7 года (ягуар, блейзер, эмо). Еще не хватает вращающегося куба и коньков на рабочий стол. Оригинальная либадвайта начинается с документа -- GNOME HIG, Human Interface Guidelines. И там продумано всё. Здесь же ни стиля, ни консистентности.
2.6, Аноним (-), 20:24, 04/09/2025
> И в итоге все выглядит как г-но. Вот серьезно.
Так и должно быть. Ты посмотри на целевую аудиторию.
Напр. тех, кто расхваливает Минт в комментах, напихивают за обе щеки и причмокивает.
Если сделать нормально, то просто не поймут.
3.14, Аноним (14), 20:38, 04/09/2025
>Ты посмотри на целевую аудиторию.
А на кого расчитан Гном? НА расу Шаб-Ниггурат?
2.7, Аноним (7), 20:24, 04/09/2025
|
берешь свое мнение и идешь к разрабам в чем проблема? или ты локальный нытик опеннета?)
3.41, Аноним (41), 22:36, 04/09/2025
|
берешь свое мнение и идешь к разрабам в чем проблема? или ты локальный нытик опеннета?)
2.8, Аноним (8), 20:24, 04/09/2025
Самое глупое решение с их стороны было отказаться от фирменного зеленого, в итоге став каким то цианово зеленым будто это пачка Orbit с мятой..
2.9, Аноним (9), 20:27, 04/09/2025
|
Подавляющиее большинство пользователей решают конкретные прикладные задачи, которые мало измненились за последние 20 лет. Изысканиями в области интерфейса интересуются немногие. Поэтому классические решения (пуск слева внизу, рядом панель задач, компактный список программ, избранное, строка поиска/запуска, рабочий стол в виде файловой свалки, трей справа внизу и т.д.) популярны.
2.12, Аноним (12), 20:31, 04/09/2025
> И там продумано всё.
Какое восхитительное наивное убеждение, прелесть какая.
2.22, Аноним (22), 21:06, 04/09/2025
Далеко не всем нравится кушать свеженькое, еще пахнущее, только что выдавленное г-но. Тебе нравится - наваливай за обе щеки, имеешь право. Но другим нечего впаривать.
А нам нравится стабильность и знакомый интерфейс. У меня минт работает без перезагрузок месяцами. Качественно, быстро, и память не жрет.
3.25, Аноним (1), 21:11, 04/09/2025
> минт работает без перезагрузок месяцами
Месяцами сидишь на необновляющемся ядре? Ни хрена себе предмет для гордости!
4.34, Аноним (34), 22:00, 04/09/2025
>Месяцами сидишь на необновляющемся ядре? Ни хрена себе предмет для гордости!
Ты действительно думаешь, что ядро линукса как колбаса покрывается плесенью со временем? Смею тебя заверить, что если ты год не будешь обновлять ядро на десктопе, при этом регулярно обновляя броузер, то с тобой за этот год совсем ни чего не случится.
2.35, Аноним (35), 22:05, 04/09/2025
> В приложении для ведения заметок Sticky добавлена поддержка протокола Wayland
> Внесены изменения в темы оформления, в которых вместо чистого серого цвета задействован серый цвет с синим оттенком, что придало элементам интерфейса более металлический и современный вид.
Никому не нужные эти Sticky notes, Темы оформления с несерым, а серо синим.
Нужен не глючный интерфейс.
И все.
Пользователи сами разберуться что им поставить.
2.36, Аноним (35), 22:08, 04/09/2025
> Один из достойных дистрибутивов, поставил и работаешь
Незнаю что там поставил, как раз решил посмотреть Mint, правда до выхода 22.2,
Не особо слежу за релизами.
До этого смотрел минт года 2 назад.
Тогда можно было ссылаться на недостаточно мощный ноутбук.
Но сейчас на мощном.
Как этим вообще можно пользоваться.
1.11, Аноним (8), 20:30, 04/09/2025
Хороший дистр но с Убунту надо уходить в 2025м году как основы будто бы. Легаси убунты торвчит отовсюду
2.17, BrainFucker (ok), 21:00, 04/09/2025
Ну, у Убунты вроде как одна беда, это навязывание Snap, а в Минте вроде как эту проблему и решают.
3.37, Аноним (35), 22:20, 04/09/2025
> навязывание Snap
Да кстати тоже недавно изучал эту тему. Подумал что же Snap то так ругают.
Вообщем понял что Snap, это не очень круто, ну не так круто как пишут на сайте Ubunt ы, сами создатели.
Самый существенный минус, Snap контролируется Cannonical полностью, тоесть это Монополист.
Для себя я сделал выбор в пользу Flatpak, хотя до этого именно Snap предпочитал.
Но разве в Mint, не стоит запрет на Snap?.
Тоесть они в протест Ubuntu, сделали это в своем дистре.
Особо не знаю тк не пользуюсь Mint.
3.38, Аноним (35), 22:21, 04/09/2025
Ну если смотреть Kubuntu LTS, то легаси заключается в отваливании раскладок клавиатуры, и непонятном глючном Wayland.
Например по сравнению с Kde Wayland Pure.
1.13, Аноним (13), 20:33, 04/09/2025
Лучший, если не нужно дробное масштабирование. Если нужно - кубунту с плазма6. Два решения, где из коробки все работает.
1.15, Аноним (9), 20:52, 04/09/2025
> Может кто знает, планируется ли создание его отечественного аналога Linux Ment ?
Green Linux называется
1.16, Аноним (14), 20:53, 04/09/2025
В ру сегменте Linux Mint имеет ауру дружественного для новичков дистрибутива, по... большой текст свёрнут, показать
2.39, Аноним (35), 22:26, 04/09/2025
>>MintTools
>Software Manager (mintInstall)
>Update Manager (mintUpdate)
>Main Menu (mintMenu)
>Backup Tool (mintBackup)
>Desktop Settings (mintDesktop)
>USB Image Writer/USB Stick Formatter (mintStick)
>System Reports (mintReport)
Это все похоже на софт Mx Linux.
Ненужный.
Все это можно сделать стандартными средствами.
1.18, Аноним (18), 21:00, 04/09/2025
Всех поздравляю с выпуском лучшего дистрибутива для десктопа из существующих.
1.20, Аноним (20), 21:04, 04/09/2025
Обновляемся. Как раз планировал поставить на несколько ноутов, но ждал, что вот вот обновится, чтобы не обновлять потом уже после установки, т.к. это может быть долго и муторно.
Единственный косяк, который меня бесит - невозможность совместить светлый Mint-X с элементами окон Mint-Y. Из за какого то дебилизма этой системы при совмещении элементов окон от Mint-Y и светлой темы выбирается только зеленый цвет элементов. Но может оно и к лучшему, т.к. в итоге я перешел на Mint-L, который более квадратный и менее крупный.
1.21, Аноним (21), 21:05, 04/09/2025
Не понимаю, почему так популярен этот дистрибутив. Убунту ещё как-то понятно, но этот вообще.
3.40, Аноним (35), 22:28, 04/09/2025
> Почему убунту понятно ?
Потому что Ubuntu, все таки побольше пользователей.
Mint в основном распиарен блоггерами, которые ставили его на виртуальные машины.
Не видел ни у одного из этих блоггеров, нахваливающий Linux Mint, вообще Linux.
Тоесть в осносном они показывают с Виртуальной машины, Дистр.
Нахваливают какой он прекрасный.
Но пользуются Windows или MacOs.
1.23, Аноним (23), 21:08, 04/09/2025
че то кровати подвигали, картины повесили, обои нескучные. бессмысленный релиз.
при этом всем, минт все еще самый приятный дистр для "тупоработать"
1.32, Аноним (32), 21:55, 04/09/2025
Mint 22.0 mate Не работает апплет "Липкие записки"
Mint 22.1 mate Не работает апплет "Липкие записки"
Mint 22.2 mate ?
|