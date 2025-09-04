Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 22.2, продолжающий развитие ветки на пакетной базе Ubuntu 24.04 LTS. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE (3 ГБ), Cinnamon (3 ГБ) и Xfce (3 ГБ). Ветка Linux Mint 22 отнесена к выпускам с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых будут формироваться до 2029 года. Основные изменения в Linux Mint 22.2: В состав включено новое приложение Fingwit для настройки аутентификации по отпечаткам пальцев. Программа определяет наличие сканера отпечатков пальцев, позволяет записать отпечатки пользователя и активировать их использование для входа в систему (опционально), разблокировки хранителя экрана, выполнения привилегированных операций через pkexec и запуска команд при помощи утилиты sudo.

Улучшена совместимость с приложениями, использующими библиотеку libAdwaita. В состав включена модифицированная версия libAdwaita, корректно работающая с темами оформления o Mint-Y, Mint-X и Mint-L, применяемыми в Linux Mint.

В пакет xdg-desktop-portal-xapp, содержащий компоненты для интеграции со средой рабочего стола изолированных libAdwaita-приложений (например, поставляемых в пакетах flatpak), добавлена поддержка акцентных цветов, применяемых для выделения активных элементов. Значения подобных цветов определяются через сканирование GTK-тем на наличие цвета с идентификатором "accent_color".

Представлена библиотека libAdapta, созданная как форк libAdwaita, поддерживающий темы оформления. Приложения, собранные с libAdapta, при запуске в средах рабочего стола, поддерживающих выбор темы оформления, подхватывают настройки тем и используют соответствующие им элементы интерфейса. Библиотека использует иной набор файлов со стилями, размещаемый в подкаталоге libadapta-* в теме оформления. Если данный подкаталог отсутствует, то выполняет откат на набор стилей libAdwaita. Для совместимости с libAdwaita предоставляется отдельный заголовочный файл, позволяющий легко переключаться между libAdwaita и libAdapta без внесения изменений в код.

Модернизирован экран входа в систему - при отображении панели и в диалоговом окне задействован эффект размытия. Пользователям предоставлена возможность назначения картинки c аватаром.

В приложении для ведения заметок Sticky добавлена поддержка протокола Wayland и реализовано скругление верхних углов в интерфейсе. Добавлен метод D-Bus для перезагрузки заметок. Подготовлен мобильный вариант приложения для платформы Android.

Расширены возможности IPTV-проигрывателя Hypnotix, в котором помимо вывода на весь экран добавлены два дополнительных режима отображения - "театральный" и "безрамочный". В "театральном" режиме содержимое выводится в окне с заголовком, но без элементов управления и меню. В "безрамочном" режиме дополнительно скрываются заголовок и рамки окна (для захвата окна мышью следует удерживать клавишу Alt). В новой версии также ускорен запуск приложения, оптимизированы функции поиска в крупных списках воспроизведения, убран сброс изменения громкости при смене каналов и обеспечена блокировка активации хранителя экрана во время воспроизведения.

Расширены возможности приложений, построенных на базе библиотеки xapp, предоставляющей надстройку над GTK с элементами для унификации работы в различных пользовательских окружениях (Cinnamon, MATE и Xfce). В приложениях XApps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer. В Xviewer реализована возможность настройки коррекции цветов на основе параметров монитора, выдаваемых через EDID. Добавлено приложение xapp-aiff-thumbnailer для генерации миниатюр с изображением обложек, интегрированных в звуковые файлы в формате aiff. Предложен порт приложения Warpinator (шифрованный обмен файлами между двумя компьютерами) для платформы iOS. В WebApp Manager разрешено редактировать поле с описанием web-приложения. В утилите для переименования группы файлов появилась возможность добавление лидирующего нуля перед порядковым номером в имени файла. Также добавлена поддержка задания стартового значения счётчика и шага увеличения порядкового номера. Обеспечено запоминание последней операции переименования.

Внесены изменения в темы оформления, в которых вместо чистого серого цвета задействован серый цвет с синим оттенком, что придало элементам интерфейса более металлический и современный вид.

Улучшено оформление основного экрана менеджера приложений (Software Manager). Добавлена подсказка с описанием отличий между системными пакетами и пакетами в формате Flatpak.

В ситуации, когда после обновления требуется перезагрузка системы, теперь выводится специальная кнопка для перезагрузки.

В основном меню среды рабочего стола MATE улучшена точность поиска.

Ядро Linux обновлено до версии 6.14. При использовании данного ядра отмечаются проблемы с Virtualbox и старыми GPU Intel и NVIDIA, при возникновении которых рекомендовано вначале установить Linux Mint 22.1 с ядром 6.8, а затем обновить систему до версии 22.2 без переключения на ядро 6.14.

Как и в прошлом выпуске продолжают поставляться версии сред рабочего стола Cinnamon 6.4, MATE 1.28 и Xfce 4.20.



