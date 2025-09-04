The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз дистрибутива Linux Mint 22.2

04.09.2025 19:49

Представлен релиз дистрибутива Linux Mint 22.2, продолжающий развитие ветки на пакетной базе Ubuntu 24.04 LTS. Дистрибутив полностью совместим с Ubuntu, но существенно отличается подходом к организации интерфейса пользователя и подбором используемых по умолчанию приложений. Разработчики Linux Mint предоставляют десктоп-окружение, соответствующее классическим канонам организации рабочего стола, которое является более привычным для пользователей, не принимающих новые методы построения интерфейса GNOME 3. Для загрузки доступны DVD-сборки на базе оболочек MATE (3 ГБ), Cinnamon (3 ГБ) и Xfce (3 ГБ). Ветка Linux Mint 22 отнесена к выпускам с длительным сроком поддержки (LTS), обновления для которых будут формироваться до 2029 года.

Основные изменения в Linux Mint 22.2:

  • В состав включено новое приложение Fingwit для настройки аутентификации по отпечаткам пальцев. Программа определяет наличие сканера отпечатков пальцев, позволяет записать отпечатки пользователя и активировать их использование для входа в систему (опционально), разблокировки хранителя экрана, выполнения привилегированных операций через pkexec и запуска команд при помощи утилиты sudo.
  • Улучшена совместимость с приложениями, использующими библиотеку libAdwaita. В состав включена модифицированная версия libAdwaita, корректно работающая с темами оформления o Mint-Y, Mint-X и Mint-L, применяемыми в Linux Mint.
  • В пакет xdg-desktop-portal-xapp, содержащий компоненты для интеграции со средой рабочего стола изолированных libAdwaita-приложений (например, поставляемых в пакетах flatpak), добавлена поддержка акцентных цветов, применяемых для выделения активных элементов. Значения подобных цветов определяются через сканирование GTK-тем на наличие цвета с идентификатором "accent_color".
  • Представлена библиотека libAdapta, созданная как форк libAdwaita, поддерживающий темы оформления. Приложения, собранные с libAdapta, при запуске в средах рабочего стола, поддерживающих выбор темы оформления, подхватывают настройки тем и используют соответствующие им элементы интерфейса. Библиотека использует иной набор файлов со стилями, размещаемый в подкаталоге libadapta-* в теме оформления. Если данный подкаталог отсутствует, то выполняет откат на набор стилей libAdwaita. Для совместимости с libAdwaita предоставляется отдельный заголовочный файл, позволяющий легко переключаться между libAdwaita и libAdapta без внесения изменений в код.
  • Модернизирован экран входа в систему - при отображении панели и в диалоговом окне задействован эффект размытия. Пользователям предоставлена возможность назначения картинки c аватаром.
  • В приложении для ведения заметок Sticky добавлена поддержка протокола Wayland и реализовано скругление верхних углов в интерфейсе. Добавлен метод D-Bus для перезагрузки заметок. Подготовлен мобильный вариант приложения для платформы Android.
  • Расширены возможности IPTV-проигрывателя Hypnotix, в котором помимо вывода на весь экран добавлены два дополнительных режима отображения - "театральный" и "безрамочный". В "театральном" режиме содержимое выводится в окне с заголовком, но без элементов управления и меню. В "безрамочном" режиме дополнительно скрываются заголовок и рамки окна (для захвата окна мышью следует удерживать клавишу Alt). В новой версии также ускорен запуск приложения, оптимизированы функции поиска в крупных списках воспроизведения, убран сброс изменения громкости при смене каналов и обеспечена блокировка активации хранителя экрана во время воспроизведения.
  • Расширены возможности приложений, построенных на базе библиотеки xapp, предоставляющей надстройку над GTK с элементами для унификации работы в различных пользовательских окружениях (Cinnamon, MATE и Xfce). В приложениях XApps применены современные технологии (GTK3 для поддержки HiDPI, gsettings и т.п.), но сохранены традиционные элементы интерфейса, такие как панель инструментов и меню. Среди таких приложений: текстовый редактор Xed, менеджер фотографий Pix, просмотрщик документов Xreader, просмотрщик изображений Xviewer.
    • В Xviewer реализована возможность настройки коррекции цветов на основе параметров монитора, выдаваемых через EDID.
    • Добавлено приложение xapp-aiff-thumbnailer для генерации миниатюр с изображением обложек, интегрированных в звуковые файлы в формате aiff.
    • Предложен порт приложения Warpinator (шифрованный обмен файлами между двумя компьютерами) для платформы iOS.
    • В WebApp Manager разрешено редактировать поле с описанием web-приложения.
    • В утилите для переименования группы файлов появилась возможность добавление лидирующего нуля перед порядковым номером в имени файла. Также добавлена поддержка задания стартового значения счётчика и шага увеличения порядкового номера. Обеспечено запоминание последней операции переименования.
  • Внесены изменения в темы оформления, в которых вместо чистого серого цвета задействован серый цвет с синим оттенком, что придало элементам интерфейса более металлический и современный вид.
  • Улучшено оформление основного экрана менеджера приложений (Software Manager). Добавлена подсказка с описанием отличий между системными пакетами и пакетами в формате Flatpak.
  • В ситуации, когда после обновления требуется перезагрузка системы, теперь выводится специальная кнопка для перезагрузки.
  • В основном меню среды рабочего стола MATE улучшена точность поиска.
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.14. При использовании данного ядра отмечаются проблемы с Virtualbox и старыми GPU Intel и NVIDIA, при возникновении которых рекомендовано вначале установить Linux Mint 22.1 с ядром 6.8, а затем обновить систему до версии 22.2 без переключения на ядро 6.14.
  • Как и в прошлом выпуске продолжают поставляться версии сред рабочего стола Cinnamon 6.4, MATE 1.28 и Xfce 4.20.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.linuxmint.com/?p=...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 22.1
  3. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола Cinnamon 6.4
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 22
  5. OpenNews: Linux Mint развивает новое приложение для чата после сворачивания IRC-клиента HexChat
  6. OpenNews: Первые результаты портирования Cinnamon на Wayland
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63824-linuxmint
Ключевые слова: linuxmint
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:15, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > В состав включена модифицированная версия libAdwaita, корректно работающая с темами оформления o Mint-Y, Mint-X и Mint-L.

    И в итоге все выглядит как г-но. Вот серьезно. Это ж уровень 2оо7 года (ягуар, блейзер, эмо). Еще не хватает вращающегося куба и коньков на рабочий стол. Оригинальная либадвайта начинается с документа -- GNOME HIG, Human Interface Guidelines. И там продумано всё. Здесь же ни стиля, ни консистентности.

     
     
  • 2.6, Аноним (-), 20:24, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    > И в итоге все выглядит как г-но. Вот серьезно.

    Так и должно быть. Ты посмотри на целевую аудиторию.
    Напр. тех, кто расхваливает Минт в комментах, напихивают за обе щеки и причмокивает.
    Если сделать нормально, то просто не поймут.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 20:38, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ты посмотри на целевую аудиторию.

    А на кого расчитан Гном? НА расу Шаб-Ниггурат?

     
  • 2.7, Аноним (7), 20:24, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    берешь свое мнение и идешь к разрабам в чем проблема? или ты локальный нытик опеннета?)
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 22:36, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    берешь свое мнение и идешь к разрабам в чем проблема? или ты локальный нытик опеннета?)  
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:24, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Самое глупое решение с их стороны было отказаться от фирменного зеленого, в итоге став каким то цианово зеленым будто это пачка Orbit с мятой..
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:27, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Подавляющиее большинство пользователей решают конкретные прикладные задачи, которые мало измненились за последние 20 лет. Изысканиями в области интерфейса интересуются немногие. Поэтому классические решения (пуск слева внизу, рядом панель задач, компактный список программ, избранное, строка поиска/запуска, рабочий стол в виде файловой свалки, трей справа внизу и т.д.) популярны.
     
  • 2.12, Аноним (12), 20:31, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > И там продумано всё.

    Какое восхитительное наивное убеждение, прелесть какая.

     
  • 2.22, Аноним (22), 21:06, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Далеко не всем нравится кушать свеженькое, еще пахнущее, только что выдавленное г-но. Тебе нравится - наваливай за обе щеки, имеешь право. Но другим нечего впаривать.

    А нам нравится стабильность и знакомый интерфейс. У меня минт работает без перезагрузок месяцами. Качественно, быстро, и память не жрет.

     
     
  • 3.25, Аноним (1), 21:11, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > минт работает без перезагрузок месяцами

    Месяцами сидишь на необновляющемся ядре? Ни хрена себе предмет для гордости!

     
     
  • 4.34, Аноним (34), 22:00, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Месяцами сидишь на необновляющемся ядре? Ни хрена себе предмет для гордости!

    Ты действительно думаешь, что ядро линукса как колбаса покрывается плесенью со временем? Смею тебя заверить, что если ты год не будешь обновлять ядро на десктопе, при этом регулярно обновляя броузер, то с тобой за этот год совсем ни чего не случится.

     
  • 2.35, Аноним (35), 22:05, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В приложении для ведения заметок Sticky добавлена поддержка протокола Wayland
    > Внесены изменения в темы оформления, в которых вместо чистого серого цвета задействован серый цвет с синим оттенком, что придало элементам интерфейса более металлический и современный вид.

    Никому не нужные эти Sticky notes, Темы оформления с несерым, а серо синим.
    Нужен не глючный интерфейс.
    И все.
    Пользователи сами разберуться что им поставить.

     

  • 1.2, Мятный (?), 20:16, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Один из достойных дистрибутивов, поставил и работаешь
     
     
  • 2.36, Аноним (35), 22:08, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Один из достойных дистрибутивов, поставил и работаешь

    Незнаю что там поставил, как раз решил посмотреть Mint, правда до выхода 22.2,
    Не особо слежу за релизами.

    До этого смотрел минт года 2 назад.
    Тогда можно было ссылаться на недостаточно мощный ноутбук.

    Но сейчас на мощном.
    Как этим вообще можно пользоваться.

     

  • 1.3, Аноним (3), 20:16, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    в отпечатках все пальцы чтоли?
     
  • 1.4, Юзер Минта (?), 20:18, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поздравляю всех пользовательниц и пользователей с наилучшей версией Убунту
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 20:28, 04/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.33, 12yoexpert (ok), 21:59, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пользовательниц

    мечтать не вредно

     

  • 1.5, Аноним (-), 20:23, 04/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.11, Аноним (8), 20:30, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хороший дистр но с Убунту надо уходить в 2025м году как основы будто бы. Легаси убунты торвчит отовсюду
     
     
  • 2.17, BrainFucker (ok), 21:00, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, у Убунты вроде как одна беда, это навязывание Snap, а в Минте вроде как эту проблему и решают.
     
     
  • 3.37, Аноним (35), 22:20, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > навязывание Snap

    Да кстати тоже недавно изучал эту тему. Подумал что же Snap то так ругают.
    Вообщем понял что Snap, это не очень круто, ну не так круто как пишут на сайте Ubunt ы, сами создатели.

    Самый существенный минус, Snap контролируется Cannonical полностью, тоесть это Монополист.
    Для себя я сделал выбор в пользу Flatpak, хотя до этого именно Snap предпочитал.

    Но разве в Mint, не стоит запрет на Snap?.
    Тоесть они в протест Ubuntu, сделали это в своем дистре.

    Особо не знаю тк не пользуюсь Mint.

     
  • 2.29, Аноним (29), 21:37, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем заключается легаси убунты?
     
     
  • 3.38, Аноним (35), 22:21, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если смотреть Kubuntu LTS, то легаси заключается в отваливании раскладок клавиатуры, и непонятном глючном Wayland.

    Например по сравнению с Kde Wayland Pure.

     

  • 1.13, Аноним (13), 20:33, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучший, если не нужно дробное масштабирование. Если нужно - кубунту с плазма6. Два решения, где из коробки все работает.
     
  • 1.15, Аноним (9), 20:52, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Может кто знает, планируется ли создание его отечественного аналога Linux Ment ?

    Green Linux называется

     
  • 1.16, Аноним (14), 20:53, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В ру сегменте Linux Mint имеет ауру дружественного для новичков дистрибутива, по... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.39, Аноним (35), 22:26, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>MintTools
    >Software Manager (mintInstall)
    >Update Manager (mintUpdate)
    >Main Menu (mintMenu)
    >Backup Tool (mintBackup)
    >Desktop Settings (mintDesktop)
    >USB Image Writer/USB Stick Formatter (mintStick)
    >System Reports (mintReport)

    Это все похоже на софт Mx Linux.
    Ненужный.

    Все это можно сделать стандартными средствами.

     

  • 1.18, Аноним (18), 21:00, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всех поздравляю с выпуском лучшего дистрибутива для десктопа из существующих.
     
  • 1.19, 12345 (??), 21:03, 04/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.20, Аноним (20), 21:04, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обновляемся. Как раз планировал поставить на несколько ноутов, но ждал, что вот вот обновится, чтобы не обновлять потом уже после установки, т.к. это может быть долго и муторно.

    Единственный косяк, который меня бесит - невозможность совместить светлый Mint-X с элементами окон Mint-Y. Из за какого то дебилизма этой системы при совмещении элементов окон от Mint-Y и светлой темы выбирается только зеленый цвет элементов. Но может оно и к лучшему, т.к. в итоге я перешел на Mint-L, который более квадратный и менее крупный.

     
  • 1.21, Аноним (21), 21:05, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не понимаю, почему так популярен этот дистрибутив. Убунту ещё как-то понятно, но этот вообще.
     
     
  • 2.28, Bringing (?), 21:34, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему убунту понятно ?
     
     
  • 3.40, Аноним (35), 22:28, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему убунту понятно ?

    Потому что Ubuntu, все таки побольше пользователей.
    Mint в основном распиарен блоггерами, которые ставили его на виртуальные машины.

    Не видел ни у одного из этих блоггеров, нахваливающий Linux Mint, вообще Linux.
    Тоесть в осносном они показывают с Виртуальной машины, Дистр.
    Нахваливают какой он прекрасный.
    Но пользуются Windows или MacOs.

     

  • 1.23, Аноним (23), 21:08, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    че то кровати подвигали, картины повесили, обои нескучные. бессмысленный релиз.
    при этом всем, минт все еще самый приятный дистр для "тупоработать"
     
  • 1.24, Bringing (?), 21:08, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём  lmde 7, и дробное масштабирование бы ещё у cinnammon нормальное))
     
  • 1.26, Аноним (26), 21:26, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть Минт на основе Гнома?
     
     
  • 2.27, Bringing (?), 21:33, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, но поставить ид репозитория не долго
     
  • 2.30, Аноним (29), 21:40, 04/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Ubuntu именуют
     

  • 1.31, Аноним (31), 21:44, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Монетизирован экран входа в систему?
     
  • 1.32, Аноним (32), 21:55, 04/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Mint 22.0 mate Не работает апплет "Липкие записки"
    Mint 22.1 mate Не работает апплет "Липкие записки"
    Mint 22.2 mate ?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру