Проект Microsoft по использованию AI для перевода кодовой базы с C/C++ на Rust

1.1, Аноним (1), 08:04, 23/12/2025
Учитывая, как чатботы пишут на расте… Ну, успехов им в самозакапывании, пользователи уже в восторге.
4.64, Аноним (64), 11:40, 23/12/2025
Баклан, это не значит, что они через чат бота код будут писать. Это значит, что они обучат сетку на своем коде и будут скармливать ей код модулями и частями. А человек будет апрувить мерж реквесты грубо говоря.
5.75, Аноним (-), 12:06, 23/12/2025
> Баклан, это не значит, что они через чат бота код будут писать.
...
> одному инженеру за месяц переводить миллион строк кода. Проект
> развивается в подразделении Microsoft CoreAI.
Как еще вы миллион строк сможете скормить инженеру как не ботами? Походу лобовая реализация анекдота про "могу 1000 знаков в минуту, правда такая фигня получается!" :)
Нейросетки в паре с индусами... может майкам завершить цикл оптимизации и уволить R&D совсем. Оставить пяток топов, те при помощи AI и такой-то матери смогут сменить дефолтную обоину и отребрендить систему для продажи. А новые фичи и прочий девелоп - да нафиг, представляете сколько денег можно сэкономить если выпереть 70 000 сотрудников на мороз?!
6.131, Аноним (-), 15:32, 23/12/2025
по идеи, это финальный результат он озвучил, когда они ещё выйдут на него - к тридцатому?
до этого же будет огромная работа, как наладить все хуки для конвертации - какие классы как делать, где что оптимизировать и тп. они ещё несколько лет будут эту машину налаживать, а не ждать пока чат-боты нынешние пережуют и выплюнут
3.97, Аноним (97), 13:48, 23/12/2025
ага, так пишут, что второй месяц после апдейтов у винды крешится эксплорер.ехе при старте и ни в какую работать не хочет.
4.132, Аноним (-), 15:34, 23/12/2025
да пипец что и думать. по идеи, десятка проще и надежнее, но что там началось после октября... то ли спецом валят, то ли даже страшно в каком состоянии 11
3.117, Аноним (117), 14:53, 23/12/2025
Но что-то заголовок новости говорит о другом: "по использованию AI".
4.145, th3m3 (ok), 15:46, 23/12/2025
> Но что-то заголовок новости говорит о другом: "по использованию AI".
Да. Это мелкомягкие, у них всегда всё через одно место.
2.73, fghj1 (?), 12:02, 23/12/2025
> Учитывая, как чатботы пишут на расте… Ну, успехов им в самозакапывании, пользователи уже в восторге.
ИМХО, разницы будет никакой. Все последние их релизы что-то ломают,
в новостях то и дело проскакивает - "не ставьте Update XYZ, а то у вас все накроется медным тазом".
Так что, мне кажется и переписывание brainfuck им хуже не сделает.
2.95, Аноним (95), 13:44, 23/12/2025
Не писать, а переписать. По факту, делают транспилятор из С на раст.
3.99, Аноним (95), 13:49, 23/12/2025
Исходники наверняка хорошо покрыты тестами, значит косяки транспиляции можно будет улавливать и соответсвенно улучшать сам подход. В общем, я вижу позитив.
С другой стороны, там такая каша в алгоритмах, что переписывание не сильно поможет. То же спагетти, но из других макарон.
4.108, penetrator (?), 14:14, 23/12/2025
так почему это хорошее покрытие не позволяет формировать стабильные не глюкавые релизы?
там в коде шляпа полная и чем новее код, тем он говеннее
5.137, Аноним (-), 15:37, 23/12/2025
так и есть. основа, NT, когда ещё заложена была? в лучшем случае там ядро от семёрки, над которым новые_современные_модные спецы работают, а то и из хрюши вообще. вот и результат
1.3, VC (ok), 08:15, 23/12/2025
Думаю использование AI в подобных проектах-хорошая мысль. Этот опыт, даже при неудачном раскладе, даст Microsoft большое преимущество перед другими компаниями.
2.22, Bob (??), 09:22, 23/12/2025
это замена джунов для толковых инженеров, вся работа - механическая. так и описано в новости)
3.57, нах. (?), 11:15, 23/12/2025
Толковые инженеры вряд ли захотят разгребать пириписьканный ИИ гуанокод. Надеюсь, что в Штатах все еще есть для них какая-то более инженерная работа. Электриком там в DC, или водителем погрузчика на складе амазон, чтоб далеко от faang не отходить. Правда, за образование придется заплатить снова.
Целесобразным представляется привлечь к этому делу негров.
4.94, Аноним (94), 13:42, 23/12/2025
> Толковые инженеры вряд ли захотят разгребать пириписьканный ИИ гуанокод.
Ровно до тех пор, пока кушать не захочется.
5.116, Аноним (116), 14:43, 23/12/2025
Из какой дыры мира ты пишешь? В норм странах есть норм социалка, от голода не помрёшь.
5.139, нах. (?), 15:38, 23/12/2025
> Ровно до тех пор, пока кушать не захочется.
так электрикам хватает на кушац. ИИ д-лов к электроустановкам подпускать - такое себе...
(как раз Амазон может в красках описать историю с шибкоумнымДГУ)
3.61, Джон Титор (ok), 11:29, 23/12/2025
>> это замена джунов для толковых инженеров, вся работа - механическая. так и описано в новости)
А то что западные компании нанимают людей одного поколения это не замена джунов (на маркетологов)? И то что эффективные менеджеры этому подражают, разве нет? Что за обесценивание работы джунов? Помню я после университета себя в компании как рыба в воде чувствовал и побольше многих сеньйоров работающих не по специальности знал в техническом плане. Может кому-то образование ничего не дало, но изучение разнообразной научно-технической информации на самом деле дает некоторые знания, как кому-то не хотелось бы унизить программистов. Мне лично было легко начинать, да и сейчас не особо то и тяжело в техническом плане, характер разве-что, вот это проблема. Вообще если ИИ умеет много в техническом плане и закрывает технические проблемы, то вот для работодателя будет на первое место уже другие характеристики работника занимать.
3.120, Аноним (116), 15:04, 23/12/2025
> это замена джунов для толковых инженеров
Нет, это замена кое-чего еще, но чего - вам не скажу, буду наблюдать.
1.6, ОноНим (?), 08:48, 23/12/2025
Амбициозно и правильно. Microsoft наконец-то решила взяться за технический долг системным, а не точечным способом. Переписывание миллионов строк C/C++ на Rust с помощью гибридного AI-инструмента — это единственный реалистичный путь для компании такого масштаба. Цель до 2030 года выглядит агрессивно, но если они действительно дадут инженеру возможность "конвертировать" миллион строк в месяц, шансы есть. Это не просто смена языка — это фундаментальное повышение безопасности и надёжности ядра их продуктов. Жду, когда подобные инструменты станут доступны и для внешних разработчиков.
2.14, BasedJew (?), 09:06, 23/12/2025
Ты абсолютно прав! Если будут еще какие-либо вопросы, то не стесняйся спрашивать!
3.52, Bottle (?), 11:09, 23/12/2025
Твой зоркий глаз заметил логическую ошибку в блоке unsafe! Сейчас мы переделаем твой код!
1.7, Аноним (7), 08:50, 23/12/2025
ИИ - это пузырь. Пойдёт на спад и снова хлынут на вторичный рынок железки после ии-ферм как когда-то после майнинговых.
|1.8, Аноним (8), 08:54, 23/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну, это, конечно, амбициозно! Хант, видимо, решил, что пора серьезно взяться за старый код Microsoft. Я, честно говоря, в это немного
не верю в один месяц на миллион строк – это как-то очень оптимистично. Но идея с использованием AI и Rust для переписывания таких
огромных кодовых баз, чтобы избавить компанию от технического долга, вполне логична. Сложно представить, что они реально смогут так
быстро это сделать, но, возможно, в итоге они смогут значительно ускорить процесс и сократить количество ошибок. Интересно, как CoreAI
будет все это реализовывать. Будем посмотреть, что из этого получится.
1.10, Аноним (8), 08:56, 23/12/2025
Участвуя в проекте Microsoft, выражаю сомнение относительно его целей и достижим... большой текст свёрнут, показать
2.15, Илья (??), 09:06, 23/12/2025
в винде на C# пишут всё, что не низкоуровнево-системное. Люблю дотнетик
2.19, нах.. (?), 09:17, 23/12/2025
О, нейросети в комменты подъехали. Ну ты бы хоть подредачил текст, а то уши за версту торчат.
3.38, Аноним (38), 10:27, 23/12/2025
Это, вероятно, была "постирония". Текст очевидно сгенерен ИИ, который сам же и пишет: являясь участником проекта мелкомягких (ИИ же будет код переписывать), грит, выражаю сомнения относительно этого проекта...
3.100, Аноним (100), 13:52, 23/12/2025
> О, нейросети в комменты подъехали. Ну ты бы хоть подредачил текст, а то уши
> за версту торчат.
Ух ты, майкрософт выпустил в интернет ботов топящих за винду? Идея так то шикарная. А мы их постепенно переучим, показал что Linux круче. Они и доложат маркетингу - что, мол, сворачивайте уже винду нафиг, пингвин ваше все. Акционеры посмотрят на структуру профитов да и ACKнут этот курс действий :)
1.13, Алексей (??), 09:02, 23/12/2025
Ну пока выглядит не как проект, а как анонс очередного эффективного менеджера о том, что он хочет.
1.29, Аноним (29), 10:00, 23/12/2025
Ахаха)) Ну удачи) Теперь понятно, откуда ветер дует. Чего только не придумают, чтобы это байду внедрить, а оно всё никак… Теперь растовчан ожидает копание в сгенерированном ИИ обфусцированном говнокоде долгими зимними вечерами)
1.30, SlackwareRT (?), 10:01, 23/12/2025
Вопросы, которые у меня есть к Rust:
Как включить реле с номером usb_x_n на проводе USB?
Как выставить положение серводвигателя в положение x_value, и прочесть обратную связь положения x_value?
Как прочесть контактный сенсор usb_x_on, и как прочесть значение сенсора usb_x_value?
В МОПС Линукс 5.1 это делалось на бейсике, набрасывая код на тетрадке с коричневыми кружками от кофейной кружки, и работало.
2.44, inferrna (ok), 10:47, 23/12/2025
Так же, как на С.
Нравится бейсик, делайте на бейсике. Раст вообще не про это. Хочется стильно-молодёжно манипулировать байтиками? Используйте Zig или C3
3.96, SlackwareRT (?), 13:45, 23/12/2025
Тогда Лазарус и Паскаль. Книга называется "Пей АН Сопряжение ПК с внешними устройствами"
3.143, Аноним (117), 15:44, 23/12/2025
Кстати, похоже, C3 - молоток. Был бы, если бы был автономный, под Apache 2.0, хотя бы, а не к LLVM привязан.
2.103, Аноним (100), 13:54, 23/12/2025
> В МОПС Линукс 5.1 это делалось на бейсике, набрасывая код на тетрадке
> с коричневыми кружками от кофейной кружки, и работало.
И как, простите, выгладело реле? У usb нет стандартного класса "реле". В лучшем случае GPIO какое-нибудь. И так то - для GPIO с тех пор апю малость поменяли так то.
1.33, СуперЖульбист (?), 10:09, 23/12/2025
В новость не верю, это пиар виндовс или паста, пока не перепишут всю базу с последующей полной поддержкой продукта виндовс без с с++, и звучит это безумно по зависимости считаю с и с++ там самое место, просто можно предположить что падает качество разработчиков
1.34, Аноним (34), 10:10, 23/12/2025
Смачный кликбейтный заголовок новости, выглядит как жирный троллинг Прожигани... большой текст свёрнут, показать
1.35, leap42 (ok), 10:15, 23/12/2025
Ключевыми словами должны быть "управляющий директор", "бывший руководитель группы" (т.е. не разработчик, по гитхабу видно), "исследовательский проект", "по созданию инструментов" (т.е. не переписывание, а написание кодогенераторов, которые перепишут). Результат уже отсюда можно прозреть.
2.37, нах. (?), 10:23, 23/12/2025
Целью проекта заявлено полное исключение языков C и C++ из кодовых баз Microsoft до 2030 года.
вот что является ключевыми словами. А не твои поиски между строчек.
(ну а что управляющий директор ажуры вообще не является тем чуваком которому можно что-то трогать за ее пределаами, и не ему такие решения дозволено принимать - это вот да, за скобками. Но в самой ажуре что-нибудь испортить у него вполне получится. Смотри, смотри - аж целый ДИРЕКТОР взялся за код! Точно взлетит! Ну или хотя бы всплывет...)
1.36, Аноним (36), 10:20, 23/12/2025
Хоть бы ошибки в вычислениях формул и в справке Excel исправили. Лет 25 уже прошло, а воз всё там же.
2.50, нах. (?), 11:06, 23/12/2025
Это безопастные ошибки! Они от переписывания на безопастных йезычках станут еще безопастнее!
А вот исправить их продравшись через бредогенеренные километры закорючек - теперь уже ни один Кумар не сможет.
1.39, ё (?), 10:31, 23/12/2025
Не достаточно мощных слов, боюсь что денег получится освоить. Надо еще 10ток подтянуть. Опять же где блокчейн, как то все про него бедного забыли.
2.40, Аноним (36), 10:34, 23/12/2025
> Опять же где блокчейн, как то все про него бедного забыли.
Здесь всё ОК - каждый новый пузырь затмевает предыдущий. Следующий - квантовые вычисления.
1.41, Аноним (41), 10:36, 23/12/2025
Одним заголовком новости рассказали весь анекдот про переписывание на расте.
2.43, Аноним (36), 10:42, 23/12/2025
Тогда теряется весь смысл. А смысл - переписать C/C++ на Rust. "Пришивание подворотничка к воротничку" (с) ДМБ
1.45, СуперЖульбист (?), 10:47, 23/12/2025
Rust обещает избавить нас от грехов C++, но сам компилятор Rust (rustc) и его бэкенд (LLVM) — это гигантские нагромождения кода на C++. С точки зрения строгой логики, если в компиляторе C++ (которым собирали LLVM) есть ошибка или закладка, то безопасность Rust-кода становится иллюзией.
Есть знаменитая лекция Кена Томпсона «Reflections on Trusting Trust». Суть её в том, что вы не можете доверять коду, который вы не создали полностью сами (включая компилятор и железо). Пока компилятор Rust зависит от библиотек C++, написанных на тех же «небезопасных» принципах, мы действительно имеем дело с парадоксом: мы строим крепость из высокотехнологичного бетона, но мешаем этот бетон в ржавой бетономешалке, которая подсыпает в него песок.
3.58, СуперЖульбист (?), 11:20, 23/12/2025
почему зависимости лезут от FFI от бекенда С++, почему Си шарп и компиляторы виндовса, почти вся цепочка на С++? для начала если корпорации надо что-то там переписать, пускай сначала перепишет, а потом говорит о безопасности, а то они вкладываются в развитие С++, Раст буквально использует кодовую базу С/С++, а вместо того, чтобы если им кажется не безопасно, они продолжают использование С/С++, но начинают говорить, что окружающие не должны этими инструментами пользоваться, и выражаться это будет тем, что упадёт качество разработки и новому разработчику скажут пиши на Раст, не изменив всю вообще кодовую свою базу в том числе и Раста на раста полноценно включая бекенд
4.60, Аноним (1), 11:29, 23/12/2025
Чем больше верят твоему вранью конкупенты, тем успешней твоя корпорация. Раст прямо идеальный вариант слить большинство соперников -- весь код дороже и дольше в разработке.
4.74, зомбированный (?), 12:02, 23/12/2025
это почти тоже самое, что под ZX-Spectrum программировать из под Винды на ПК - ну нормально получается, даже лучше, чем у профи в 80х годах на самом Спектируме...
4.76, СуперЖульбист (?), 12:06, 23/12/2025
на это еще так можно посмотреть, получается индустрия ждёт тех сигм, Ритчи и Томпсона, но они не появляются прям сейчас, поэтому пока всё так и идёт, придут Ритчи и Томпсон и всё сделают элегантно, но есть вероятность что не или да, как то так еще можно взглянуть
5.91, СуперЖульбист (?), 13:27, 23/12/2025
получается Раст это конец эпохи, он знаменует, и своим появлением и жестким внедрением вскрыл ворох проблем, по началу были 1800 годах какие-то счетные машины, имитации, потом появились компы со здание с бабинами, далее пдп, потом вакс, потом персональный комп, где асм прибит гвоздями к С, получается, Раст ознаменует конец эпохи, и далее , будет осознание того что от асма надо отказаться, и всё переносить на каскады транзисторов, это и будет новая эпоха в развитии всего в Айти
3.63, Аноним (41), 11:33, 23/12/2025
По-твоему та фигнюшка на расте, которая транслирует rust в llvm-ir это и есть компилятор? Компилятор тут все же плюсовый - этот тот, который llvm-ir компилирует в ассемблер.
3.68, Anony (?), 11:46, 23/12/2025
Рад за раста, но бекенд у раста LLVM который весь написан на плюсах, в винде так же требует Visual studio. Реализация раста в gccrs на C++
2.102, Аноним (94), 13:53, 23/12/2025
> С точки зрения строгой логики, если в компиляторе C++ (которым собирали LLVM) есть ошибка или закладка, то безопасность Rust-кода становится иллюзией.
Это не строгая логика, а чушь от человека, который не понимает технических деталей.
> мешаем этот бетон в ржавой бетономешалке, которая подсыпает в него песок.
Давай, расскажи, как, в твоем понимании, проблемы C++ типа double free или висячих ссылок "подсыпаются" в растовый код. 🤣
3.106, СуперЖульбист (?), 13:57,
ну хотябы то, что архитектура фон-Неймана из-за концепций Раста теряет свою актуальность, с каждым новым вводом такой вот безопасности рядышком с рантаймом на С/С++, я не ответил полностью на ваш вопрос но подвёл к тому к чему придут прыжки по безопасным внедрениям
|4.110, Аноним (94), 14:19, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> за концепций Раста теряет свою актуальность
Чиво? Какое отношение "концепции Раста" имеют к архитектуре компьютера? Хорошь бредить.
|5.115, СуперЖульбист (?), 14:29, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
в таком, что инструкции процессора это не песочная математика в вакууме, то что мы сейчас видим догонялки до Раста, это следствие того что Раст кому-то доказал неполноценность этих концепций, концепции которых были сотни лет на том уровне физики как щас, и если оставить на корешке 2 языка С++ и Раст то победителей не будет после появления Раста, новая концепция сотрёт и Раст и С++ в их пониманиях как они есть сейчас, и выйдет это на уровень новой архитектуры процессора с безопасными каскадами на уровне самого процессора, а программистов не будет в их понимании как сейчас, потомучто из всех утюгов кричат что С/С++ дырявый, так что пока мы видим уровень заплаток, но те коробки уже известны если это на полном серьезе пока на уровне заплаток
|6.140, Аноним (94), 15:38, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Абсолютно бессмысленная каша из потока сознания, даже без разделения на предложения. Что с тобой?
|5.128, СуперЖульбист (?), 15:17, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
название Раст, название карго, анаграммы вам известны? чего мы разьедаем и окисляем когда вводим Раст, что огораживаем?
|6.136, Аноним (94), 15:37, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> чего мы разьедаем и окисляем когда вводим Раст, что огораживаем
Чел, обратись за помощью, пока не поздно.
|1.49, Аноним (41), 11:06, 23/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Проект Microsoft по использованию AI для перевода кодовой базы с C/C++ на Rust
Не для переписывания, а для перевода. Смотри не перепутай.
|1.53, Аноним (53), 11:09, 23/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Если речь о комбинировании вместе с традиционным, то это вполне осуществимо Воп... большой текст свёрнут, показать
|1.56, Джон Титор (ok), 11:13, 23/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Недавно один AI проект компилировал в исполняемые файлы (.exe под Windows) и работает быстрее просто Python вроде. А если на Rust написать то ещё быстрее будет. Только:
>> Целью проекта заявлено полное исключение языков C и C++ из кодовых баз Microsoft до 2030 года. В качестве миссии упоминается устранение технического долга в масштабных проектах. Отмечается, что разрабатываемая инфраструктура для обработки кода ориентирована на возможность одному инженеру за месяц переводить миллион строк кода.
Врать не надо про реальные цели. Сколько проектов уже было когда заявлялись цели типа "не обращайте на нас внимание", а потом (для кого-то внезапно) оказывалось что цели то совсем другие. И ИИ написанный на RUST оптимизированный под какое-либо железо сможет не только указанное сделать. Вообще-то ИИ на rust уже существуют и я использую в работе только для других целей. С другой стороны Майкрософт фактически сказала что больше для меня работы не будет, ну и ладно. Куда потом деться интроверту?
|2.118, Аноним (116), 14:58, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Куда потом деться интроверту?
Хороший вопрос. В капсистемах доминируют нарциссы, истероиды и психопаты. Даже технарей начали выбирать за софт-скиллы и по блату ("нетворкинг").
|1.66, ptr (ok), 11:45, 23/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Для такой амбициозной цели необходимо сначала стандартизировать Rust ABI и предоставить альтернативу Windows API с его поддержкой. В противном случае, когда в системе всё динамическое связывание останется исключительно через unsafe extern "C", от UB избавиться всё равно не получится.
|2.98, Аноним (94), 13:48, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> когда в системе всё динамическое связывание останется исключительно через unsafe extern "C", от UB избавиться всё равно не получится.
Каким образом линковка (которая вообще от языка не зависит) добавляет UB в растовый код?
|4.111, Аноним (94), 14:22, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> в расте проблемы с линковкой
Какие еще проблемы?
> Ну подумай
Та не, ты или давай отвечай на вопрос "каким образом линковка добавляет UB в растовый код?" или не разводи цирк.
|1.71, Аноним (-), 12:00, 23/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> бывший руководитель группы по развитию операционных систем в подразделении Microsoft Research,
Это тот чувак который уже захватил мир с своим Singularity и .net? :))
> представил исследовательский проект
...по убиению софтварных проектов, ибо кто это потом сможет поддерживать? Врядли сишники которые это писали станут макаться в AI-generated Rust. А индусов хоть кнутуй, хоть не кнутуй, все равно получишь... GUI.
|2.146, нах. (?), 15:48, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Это тот чувак который уже захватил мир с своим Singularity и .net? :))
только с первым. Второе делали явно не в отделе по развитию развития и операционных. И довольно давно, он еще не успел тогда пробиться в директора по директоранию.
Поэтому оно-то работает, и мир потихонечку зохавывает. Там вот от ЫЫ и впрямь неоценимая польза.
> ибо кто это потом сможет поддерживать?
как то есть кто? ЫЫ же уже оплачен на год вперед?! Вот пусть и объясняет почему то что набредогенерил не работает. А индус эти объяснения радже с прогибом подаст. А что оно и дальше не работает - индуса не волнует, он уже свой карри кушает.
> Врядли сишники которые это писали станут макаться в AI-generated Rust.
там подозреваю большая часть уже давно если не открыла свою пиццерию, то точно оформила права на электропогрузчик (дорого чота п-ц). В 70 лет уже как-то тяжеловато дается кодить на сях большие проекты.
А новое поколение может только вот в дотнеты.
|1.77, Аноним (77), 12:13, 23/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Технический долг устранять путем переписывания когда на Rust при помощи AI звучит весело.
Звучит даже не просто как выстрел из дробовика в ногу, а как целенаправленное засовывание этой ноги под пресс.
С другой стороны мне всегда казалось что синтаксис раста сделан для того чтобы на нем писала AI а не люди, люди нужны чтобы научить AI. Видимо так и выходит.
|1.78, Kokus (?), 12:13, 23/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Я переписывал недавно либу с плюсов на раст с помощью коптлота. Копилот неплохо понимает подобный класс задач и в целом с основной работой справился - ушло две недели. Естественно все под внимательным надзором.
Проблемой являются биндинги. К примеру апи на питоне я "переписываю" к этой либе уже месяц.
|1.83, Аноним (83), 12:31, 23/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Я одного не понимаю. Раст - это радикально всё другое. Мир такого не любит. Мир любит плавные движения. Почему в с/с++ плавно не добавить безопасность? Например, добавить на уровне компилятора ошибку при использовании голых указателей. Добавить тип типа mem_t, который будет нести в себе под капотом указатель и размер. И т.д.
|2.85, Аноним (85), 12:41, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тут другое у Майков есть собственный самими сделанный компилятор и Си и Си++, но они хотят перейти на язык, который пилят васяны. Это ор выше гор.
|2.87, premium user (?), 12:58, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да это можно сделать на уровне линтеров. Но в 1х, мало кто захочет работать в наручниках (растеров сильно меньше чем с/с++), а во 2х, начальники любят тренды и баззворды, "безопастный код", "эйай" и т.д. и т.п.
|2.112, 12yoexpert (ok), 14:25, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ну, потому что тебе всё равно нужны голые указатели. а твой mem_t ничем не отличается от хранения указателя и размера в структуре после какого-нибудь mmap
хотя для таких сорцов можно просто выключить подобные флаги компилятора
|3.121, Фамилия (?), 15:04, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> ну, потому что тебе всё равно нужны голые указатели. а твой mem_t ничем не отличается от хранения указателя и размера в структуре после какого-нибудь mmap
Мыслите шире. После введения mem_t вводим библиотечные функции, которые исользуют не голые указатели, а mem_t. А предыдущие библиотечные функции объявляем deprecated.
mmap должен вернуть не void *, а mem_t.
memcpy на вход должен принимать не void *, а mem_t.
malloc - возвращает не void *, а mem_t.
memset - на вход принимает не void *, а mem_t.
Вот пример как бы это могло выглядеть:
mem_t t = malloc(1024);
Для доступа к индивидуальным элементам, можно придумать что-то такое:
mem_t_set(t, index, value);
mem_t_get(t, index);
Хочешь, чтобы это была структура?
Ну тогда можно что-то такое:
struct S {
int type;
mem_t buf[1020]
};
S s = mem_t_cast(t, S);
s.type = 123;
//memset(s.buf, 0, 1024); // - будет ошибка, потому что s.buf имеет размер 1020, а мы хотим занулить 1024 байта
memset(s.buf, 0, 1020);
Вот этот mem_t можно сделать уже сейчас на голом Си. Да, он будет не оптимальным и не будет обеспечивать соблюдений всех правил на корректность. Для этого, очевидно, нужна поддержка со стороны компилятора. Но фишка же в чём. Что ты берёшь этот новый код и спокойно откомпилируется старым компилятором - читай, все существующие люди со своим опытом смогут с этим кодом спокойно работать. Это и есть та самая плавность перехода в новую парадигму.
Ну и аналогично думать-придумывать борьбу с остальными ошибками типа use-after-free. И всё это делать в рамках существующих языков, а не придумывать кардинально другой язык программирования и заставлять всех на него пересаживаться.
|3.125, Аноним (117), 15:12, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> И тем же самым GCC бы компилировалось.
Ой. придумано не Micro$oft, не годится.
|3.126, Фамилия (?), 15:13, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Реально можно было всё просто переписать
Вот здесь уже ошибка. Ключевое - надо не переписывать, а плавно вводить в существующие языкы недостающих механики безопасности.
|1.130, Аноним (130), 15:31, 23/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Да вы не поняли. Ядро Windows не развивается с конца 1990-х, последние изменения были внесены в начале 2000-х. И вот весь этот, так называемый в терминологии майкрософта - "C/C++ код" уже никто писать не умеет. Старые программисты либо умерли от старости, либо не хотят ковырятся в проприетарным коде, который к тому же имеет $СтранныеИдентификаторы$.
Поэтому решили поручить задание переписать Windows на Rust-е. Если честно вся внутренняя часть Windows 11 стара. Они меняют лишь графическую её часть, и перепродают её снова и снова.
