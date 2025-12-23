Проект Microsoft по использованию AI для перевода кодовой базы с C/C++ на Rust

2.46 , Соль земли2 ( ? ), 10:55, 23/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Всё ясно. Надо переписать LLVM на Rust. Ну или хотя бы на Ocaml.

3.48 , СуперЖульбист ( ? ), 10:58, 23/12/2025 си шарп написан на С++

3.124 , Аноним ( 117 ), 15:09, 23/12/2025 Так он изначально и был на OCaml написан. Возвращение к истокам.

2.54 , зомбированный ( ? ), 11:10, 23/12/2025 Rust создавался на OCaml, но сегодня компилятор написан на самом Rust

3.58 , СуперЖульбист ( ? ), 11:20, 23/12/2025 почему зависимости лезут от FFI от бекенда С++, почему Си шарп и компиляторы виндовса, почти вся цепочка на С++? для начала если корпорации надо что-то там переписать, пускай сначала перепишет, а потом говорит о безопасности, а то они вкладываются в развитие С++, Раст буквально использует кодовую базу С/С++, а вместо того, чтобы если им кажется не безопасно, они продолжают использование С/С++, но начинают говорить, что окружающие не должны этими инструментами пользоваться, и выражаться это будет тем, что упадёт качество разработки и новому разработчику скажут пиши на Раст, не изменив всю вообще кодовую свою базу в том числе и Раста на раста полноценно включая бекенд

4.60 , Аноним ( 1 ), 11:29, 23/12/2025 Чем больше верят твоему вранью конкупенты, тем успешней твоя корпорация. Раст прямо идеальный вариант слить большинство соперников -- весь код дороже и дольше в разработке.

4.74 , зомбированный ( ? ), 12:02, 23/12/2025 это почти тоже самое, что под ZX-Spectrum программировать из под Винды на ПК - ну нормально получается, даже лучше, чем у профи в 80х годах на самом Спектируме...

4.76 , СуперЖульбист ( ? ), 12:06, 23/12/2025 на это еще так можно посмотреть, получается индустрия ждёт тех сигм, Ритчи и Томпсона, но они не появляются прям сейчас, поэтому пока всё так и идёт, придут Ритчи и Томпсон и всё сделают элегантно, но есть вероятность что не или да, как то так еще можно взглянуть

5.91 , СуперЖульбист ( ? ), 13:27, 23/12/2025 получается Раст это конец эпохи, он знаменует, и своим появлением и жестким внедрением вскрыл ворох проблем, по началу были 1800 годах какие-то счетные машины, имитации, потом появились компы со здание с бабинами, далее пдп, потом вакс, потом персональный комп, где асм прибит гвоздями к С, получается, Раст ознаменует конец эпохи, и далее , будет осознание того что от асма надо отказаться, и всё переносить на каскады транзисторов, это и будет новая эпоха в развитии всего в Айти

3.63 , Аноним ( 41 ), 11:33, 23/12/2025 По-твоему та фигнюшка на расте, которая транслирует rust в llvm-ir это и есть компилятор? Компилятор тут все же плюсовый - этот тот, который llvm-ir компилирует в ассемблер.

4.89 , Аноним ( 93 ), 13:16, 23/12/2025 А, да? Не знал.

3.68 , Anony ( ? ), 11:46, 23/12/2025 Рад за раста, но бекенд у раста LLVM который весь написан на плюсах, в винде так же требует Visual studio. Реализация раста в gccrs на C++

4.72 , Аноним ( 72 ), 12:01, 23/12/2025 Для винды есть два тулчейна - на msvc и на gnu https://rust-lang.github.io/rustup/installation/windows.html. Поэтому вижуалстудия не обязательна.

2.102 , Аноним ( 94 ), 13:53, 23/12/2025 > С точки зрения строгой логики, если в компиляторе C++ (которым собирали LLVM) есть ошибка или закладка, то безопасность Rust-кода становится иллюзией. Это не строгая логика, а чушь от человека, который не понимает технических деталей. > мешаем этот бетон в ржавой бетономешалке, которая подсыпает в него песок. Давай, расскажи, как, в твоем понимании, проблемы C++ типа double free или висячих ссылок "подсыпаются" в растовый код. 🤣

3.106 , СуперЖульбист ( ? ), 13:57, 23/12/2025 ну хотябы то, что архитектура фон-Неймана из-за концепций Раста теряет свою актуальность, с каждым новым вводом такой вот безопасности рядышком с рантаймом на С/С++, я не ответил полностью на ваш вопрос но подвёл к тому к чему придут прыжки по безопасным внедрениям

4.110 , Аноним ( 94 ), 14:19, 23/12/2025 > за концепций Раста теряет свою актуальность Чиво? Какое отношение "концепции Раста" имеют к архитектуре компьютера? Хорошь бредить.

5.115 , СуперЖульбист ( ? ), 14:29, 23/12/2025 в таком, что инструкции процессора это не песочная математика в вакууме, то что мы сейчас видим догонялки до Раста, это следствие того что Раст кому-то доказал неполноценность этих концепций, концепции которых были сотни лет на том уровне физики как щас, и если оставить на корешке 2 языка С++ и Раст то победителей не будет после появления Раста, новая концепция сотрёт и Раст и С++ в их пониманиях как они есть сейчас, и выйдет это на уровень новой архитектуры процессора с безопасными каскадами на уровне самого процессора, а программистов не будет в их понимании как сейчас, потомучто из всех утюгов кричат что С/С++ дырявый, так что пока мы видим уровень заплаток, но те коробки уже известны если это на полном серьезе пока на уровне заплаток

6.140 , Аноним ( 94 ), 15:38, 23/12/2025 Абсолютно бессмысленная каша из потока сознания, даже без разделения на предложения. Что с тобой?

5.128 , СуперЖульбист ( ? ), 15:17, 23/12/2025 название Раст, название карго, анаграммы вам известны? чего мы разьедаем и окисляем когда вводим Раст, что огораживаем?

6.136 , Аноним ( 94 ), 15:37, 23/12/2025 > чего мы разьедаем и окисляем когда вводим Раст, что огораживаем Чел, обратись за помощью, пока не поздно.


