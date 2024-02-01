Microsoft наймёт разработчиков для переписывания сервисов с C# на Rust

2.89 , Аноним ( - ), 12:11, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По поводу красивости шарпа я бы поспорил, но в сравнении с Раст - возможно)

Думаю причина в скорости.

Сборщик мусора в шарпе может тормозить узкие места. А тут предлагают скорость сравнимую с СИ/С++, но без стандартных ошибок памяти при ручном управлении.

Выглядит очень вкусно - думаю поэтому они взялись за эксперимент.

2.90 , Аноним ( 90 ), 12:12, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – У додиеза гц и производительность питона несмотря на аот. Ускоряют, ускоряют, а он всё никак не ускоряется, всё та же жава. И про безопасность тоже не уверен, откуда ты это взял? Но тут надо учитывать, что додиез вполне современный язык, и ржавчина пытается конкурировать с технологиями 60-летней давности.

3.103 , Советский инженер ( ok ), 12:40, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >У додиеза гц и производительность питона несмотря на аот. вот тут https://github.com/attractivechaos/plb2 с тестами доказывают что ты балaбол.

4.118 , Аноним ( 90 ), 13:09, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если всё, что у тебя есть это синтетика, ты только подтверждаешь мою правоту. Вообще, отрицать очевидное адекватный человек бы не стал, так что давай примеры получше, ты же сейчас их покажешь, правда?

5.127 , Советский инженер ( ok ), 13:35, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Если всё, что у тебя есть это синтетика, ты только подтверждаешь мою правоту. у меня хотябы есть синтетика. А что есть у тебя кроме вранья?

давай, разбей мою синтетику примерами получше. ты же сейчас их покажешь, правда?

6.129 , Аноним ( 90 ), 13:42, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Значит, не покажешь, есть только кривая синтетика из "новостей". Ну и кто тут балабол? За примерами моей правоты ходить далеко не надо, буквально любой первый попавшийся проект окажется отличной демонстрацией. С большой вероятностью, не промахнёшься.

4.140 , Аноним ( 144 ), 14:12, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это говно а не бенчмарк, не пости его больше пожалуйста. /C# быстрее питона (по скорости исполнения, а не старта с рантаймом), и бенчи тут не нужны./

5.142 , Аноним ( 90 ), 14:17, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если сравнивать с pypy, то уже одного порядка. Проблема всех этих подебителей питона в том, что сравнивать любят компилируемое с интерпретируемым pure-python, а это редко увидишь в реальных применениях.

2.100 , Аноним ( 98 ), 12:38, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Я не любитель C# & Rust, хотя C# более красив и безопасен ИМХО, потому непонятно, зачем они так поступают? Деньги некуда девать? Так они же дивиденды акционерам не платят. Так, что именно, что некуда.

2.101 , Аноним ( 144 ), 12:38, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Наверно речь про серверные компоненты. 1% их перформанса добавит много-много зеленых попугаев корпорации добра. А если они еще и малварь не будут распространять по своим пользователям, так вообще не жизнь а малина начнется.

