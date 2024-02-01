Microsoft наймёт разработчиков для переписывания сервисов с C# на Rust

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|3.25, nox. (?), 09:55, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, да! Это всё, что нужно знать о качестве копилота.
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|2.22, Бывалый смузихлёб (?), 09:49, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
|
Что самое забавное, на ржавчину переписывают даже не сишный код, а шарповый
Это почти как шарповый же( или плюсОвый ) переписывать на си или старый жс
Даже сами разрабы ржавчины позиционируют её как относительно безопасную замену но чего-то относительно низкоуровневого
Странно только, что новое не пишут, а лишь уже имеющееся и работающее переделывают
Стойкое ощущение, что микрософтовский офис находится в подобии стагнации, т.к туда уже давно не впиливается ничего внятного кроме очередного способа монетизации
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|3.24, Аноним (24), 09:53, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Стойкое ощущение, что микрософтовский офис находится в подобии стагнации
хех, и всё равно между ним и ЛО несколько слоёв атмосферы) ну удачи ЛО, есть куда расти
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|4.57, X86 (ok), 11:01, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Зато с OnlyOffice особой разницы нет, разве что в скорости открытия файлов
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|4.61, Бывалый смузихлёб (?), 11:13, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Толку от всей той бесконечной функциональности, если ей пользуется, от силы, 0,01%
Я кстати, порой работая с офисными документами, не могу сказать что за последние лет 5 тот же ЛО доставил хоть какие-то неприятности. Не дипломная с тоннами форматирования и не вся внутриконторская отчётность на макросах но всё-таки
|
|4.64, beck (??), 11:34, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну... не сказал бы.
Помнится, хотел я xml отчёт с логами из одного приложения в табоицы загрузить. Запросы, фильтры, вот это все.
MS офис, подогнал красивый Power BI, нагенерил какой-то код, пожжужжал, и... пролюбил половину xml файла. Не смог.
Либреофис всё съел, корректно распарсил и выдал таблички.
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|5.65, beck (??), 11:35, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Файл даже до мегабайта не дотягивал, 300-500 кбайт, емнип.
|
|5.109, Аноним (109), 12:57, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> xml отчёт с логами из одного приложения в табоицы загрузить.
Да тут буквально в каждом словё всё сделано через задницу.
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|3.96, User (??), 12:32, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, именно с т.з. облачного развертывания переписывание критических по производительности кусков на чем-то низкоуровневом - вполне себе осмысленно, 0,5% перформанса in-scale о-го-го какие деньги, а там предполагаю и 5-10% можно накружить без сверхусилий. КМК rust тут вполне на месте... если удастся насобирать требуемого размера команду из людей требуемого качества, что в общем-то не очевидно.
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|4.106, Аноним (109), 12:54, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> 0,5% перформанса in-scale о-го-го какие деньги, а там предполагаю и 5-10% можно накружить без сверхусилий.
Вообще никакие деньги что в первом варианте, что во втором. Ради этого даже никто задницу от стула отрывать не будет. Переход с ЯП с GC на детерминированное управление паматью может снижать требования к ресурсам в разы, а не на какие-то жалкие 5-10 %
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|5.124, User (??), 13:21, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> 0,5% перформанса in-scale о-го-го какие деньги, а там предполагаю и 5-10% можно накружить без сверхусилий.
> Вообще никакие деньги что в первом варианте, что во втором. Ради этого
> даже никто задницу от стула отрывать не будет. Переход с ЯП
> с GC на детерминированное управление паматью может снижать требования к ресурсам
> в разы, а не на какие-то жалкие 5-10 %
Ну, если вы так говорите - то, разумеется, это так и есть. И задницу отрывать не будет, и пырформанс в разы подскочит когда себе я вставлю сиськи...
|
|3.105, Аноним (109), 12:51, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Неверные аналогии, это примерно как с питона переписывать на Go или С++. Т.е. с ЯП для низких нагрузок или прототип на что-то эффективное к утилизации ресурсов
|
|2.38, Аноним (38), 10:21, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Майнкрафт страдает от выходов за пределы буферов? Или просто вам надоело играть в Майнкрафт?
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|3.78, another_one (ok), 11:55, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так майнкрафтов два, на джаве (ванильный) и на плюсах (бедрок), уточните, какой имелся ввиду?
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|4.136, Аноним (38), 14:07, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так это вы у анонима, который жаждет переписывания Майнкрафта на ржавчину лучше спросите. Какой ему надо перепмсать?
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|2.138, kusb (?), 14:09, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Те же мысли. Может быть я сначала прочитал Microsoft как Mine craft.
|
|1.5, Карлос Сношайтилис (ok), 09:17, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+27 +/–
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Сразу подскажу темы для обсуждения Rust:
* ужасный синтаксис
* каждая версия компилятора несовместима с предыдущей
* есть unsafe, значит не безопастный
* ничего хорошего на нём не пишут
* писать на нём в 1000 раз медленнее чем на [вставить язык]
* вот когда [что угодно] напишут, тогда и поговорим
* вместо того чтобы писать новое, только переписывают
* вместо того чтобы переписывать, лучше бы что-то новое написали
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|2.7, Аноним (7), 09:21, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Объясни почему ты решил что у этих переписывалетей что-то получится?
Почему нанимают переписывать, а не писать новое?
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|3.15, Карлос Сношайтилис (ok), 09:33, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> Объясни почему ты решил что у этих переписывалетей что-то получится?
Я ничего не решал, это решила MS, которая уже давно пишет на расте и прекрасно знает что получится, а что нет.
> Почему нанимают переписывать, а не писать новое?
Потому что новость про переписывание. Про написание нового другие новости есть.
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|4.31, Аноним (24), 10:05, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Потому что новость про переписывание
новость про объявление на хх.ру
|
|2.27, greysoft (ok), 10:00, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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unsafe не значит не безопасный, unsafe это не инструмент выхода за пределы языка а основание!
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|3.33, Карлос Сношайтилис (ok), 10:09, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Месье желает начать холивар по теме номер три?
Боюсь это бесполезно, множество экспертов данного форума уже поставили точку в обсуждении этого вопроса. И не одну.
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|2.44, Аноним (38), 10:32, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Неужели C# работает с адресной арифметикой, выходит за пределы буферов, что захотелось переписать на БезопасТный? По моему скромному мнению, поскольку C# managed язык, то он побезопасней Раста.
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|3.52, Аноним (-), 10:48, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Думаю он просто медленнее.
Как раз за счет garbage collector.
И для особо нагруженных мест, его имеет смысл заменять на язык с ручным управлением памяти.
Но сишка и плюсы дырявые и добовляют много ошибко и попоболи для разработчиков.
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|4.59, anonymous (??), 11:09, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А раст с наркоманским синтаксисом и вечным мозготрахом с борроу чекером не добавляет попоболи для разработчиков.
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|5.66, Аноним (-), 11:35, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто так и скажи "я неосилятор, я не могу запомнить еще пару добавленных символов, я не могу просто исправить то, на что борровчерек в консоль жалуется"
и я спокойно поверю)
Потому что таких, с закостенелыми мозгами, которые больше одного языка выучить не могут... их тысячи!
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|6.99, User (??), 12:36, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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readability counts(С)
Непонимание этого факта несет за собой много-много проблем. А гордится приобретенным стокгольмским синдромом... ну, такоэ в общем.
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|7.116, Аноним (-), 13:07, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Полностью согласен, и готов посмотреть на пример сишного кода Например uint32_t... большой текст свёрнут, показать
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|8.125, User (??), 13:28, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Так ложная же дихотомия Что за беда, коль в огороде лебеда Вот, у них церква ... текст свёрнут, показать
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|5.67, Аноним (-), 11:35, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> наркоманским синтаксисом
Смешно как неосиляторы продолжают пованивать про синтаксис))
> вечным мозготрахом
Просто писать нужно нормально и сразу думать что чем владеет.
Понимаю, что после сишечки, которая даже ворнинг не выдаст, вам это не привычно, но этому тоже можно научиться.
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|5.91, НяшМяш (ok), 12:12, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> штука помогающая писать правильный код
> мозготрах
вся суть местных онанимусов
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|4.84, n00by (ok), 12:06, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Думаю он просто медленнее.
В прошлую эпоху замены плюсов на безопасный язык эксперты доказали, что не медленнее. Кстати, на шарпе тогда таки написали ОС (и отправили в музей).
> Как раз за счет garbage collector.
В ряде случаев быстрее ручного управления.
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|5.110, Аноним (109), 13:00, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как писали весь требовательный софт на c/c++, так и пишут. ЯП с GC радикально тормознее при одинаковых ресурсах.
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|6.114, n00by (ok), 13:04, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если кто не в курсе - подсчёт ссылок это одна из стратегий сборки мусора. Про алгоритмическую сложность free() не спрашиваю.
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|5.113, Аноним (109), 13:03, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В ряде случаев быстрее ручного управления.
Чушь, конечно. Хотя если запустить хеллоу ворлд на 10 сек работы, выкинуть из него бустрап окружения и замерить, то да, может быть. Пока приложение может делать только аллокации и не доходит до GC
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|6.115, n00by (ok), 13:07, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если не знать про разницу пропускных способностей ОЗУ и кеша, и о способности уплотняющего сборщика располагать коррелирующие данные рядом, можно и не то нафантазировать.
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|2.82, Аноним (-), 12:01, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Добавлю еще парочку:
* программы на расте компилируются часами! для него нужен суперкомпьютер
* вы портите растом наши прекрасные сишные проекты (и мы теперь не можем в них разобраться, плак-плак)
* а вы видели какой CoC у раста?!
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|2.83, Аноним (-), 12:05, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
И от белок-истеричек:
* это все заговор NSA для внедрения закладок!!11
* если софт станет надежным - мы попадем в рабство, тк не сможем ломать свои телефоны и boot
* раст привязан к централизованному карго и от него невозможно отвязаться!!11 а потом они еще и двухфакторку!
* я непонимать раст, поэтому уверен, что там закладки, верните понятную дыряшку!
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|2.104, Витюшка (?), 12:44, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Rust - это будущее, нравится оно нам или нет. Я вот снова попытался выучить Rust. Пока непонятно, но попробую ещё раз.
Конечно, в Zig всё делалось гораздо проще.
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|3.122, Аноним (-), 13:11, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Rust - это будущее, нравится оно нам или нет. Я вот снова попытался выучить Rust.
"Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!" (c)
Вообще от тебя не ожидал, ты так топил за zig, рассказывал какой он классный и безопастный.
Даже код кидал с мьютексами.
Это просто "топ 10 аниме предательств"))
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|1.8, Аноним (7), 09:22, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Судя по вакансиям майки нанимают всех и сразу. Это говорит ничего ни о чём.
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|2.21, Бывалый смузихлёб (?), 09:46, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Это похоже на периодическое развлечение - каждые несколько лет западные ит-конторы вначале гонят к чертям энное количество сотрудников, а потом - опять нанимают, загребая вообще всех кого могут
Потом - надрываются от обилия нахлебников и паразитов и снова выкидывают всех на мороз
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|3.117, Аноним (109), 13:09, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отбирают топ и остальных выкидывают. Норм стратегия если финансы позволяют
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|2.88, YetAnotherOnanym (ok), 12:10, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но растофаны в Майкрософт кодить не пойдут, а будут продолжать бегать по опеннету из тему в тему и доказывать, что раст - это будущее.
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|1.11, Аноним (11), 09:26, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Знатоки сишечки уходят на пенсию, а писать компоненты ядра на питоне совсем зашкварно, вот и нанимают альтернативно одарённых растом.
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|3.26, Аноним (26), 09:57, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Особенно смешно что си в клетке набрал падаванов, а мелкомягкие сами расписались что он убогий и хуже раста.
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|2.30, Аноним (24), 10:03, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Знатоки сишечки уходят на пенсию
туда им собственно и дорога, это нормально
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|1.13, Nick (??), 09:32, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Народ, какие преимущества будут, когда ядро Windows c++ перепишут на rust?
И какие преимущества, если бы Firefox тоже на rust переписали?
Благодарю.
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|2.19, Карлос Сношайтилис (ok), 09:36, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> когда ядро Windows c++ перепишут на rust
Его не перепишут на раст.
> если бы Firefox тоже на rust переписали
Смотри проект Servo - недописанный переписанный FF. И сам реши какие у него преимущества
|
|2.141, kusb (?), 14:14, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В Windows 10/11 есть что-то на Rust, хотя я и вообще не знаю что?
|
|1.23, Аноним (24), 09:51, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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хм, высосанная из пальца какая-то новость получилась (: хорошо что мини
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|1.35, beck (??), 10:12, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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MS может себе позволить попробовать. Выйдет, отлично, продвинут раст, не выйдет, поймут, что дерьмо и продолжат свой С#.
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|2.39, Минона (ok), 10:21, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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МС - платиновый спонсор.
Они уже попробовали и вкладывают деньги.
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|3.45, beck (??), 10:34, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Попробовать на реальном проекте. MS может себе позволить такие эксперименты.
Но, как я понимаю, отрасль медленно, но верно катит в сторону раста. С++ слишком сложен для манкикодеров, гошечка немного не о том, писать гигатонны кода на С ещё сложнее, чем на С++. Сложнее в смысле дороже и дольше.
Есть и других языков, зиг, ред, ним в конце концов, но пропихнули раст. Я думаю, что причины были отнюдь не технические.
Так что улыбаемся и машем.
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|4.49, Карлос Сношайтилис (ok), 10:37, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Попробовать на реальном проекте
А до сего дня были "нереальные" проекты? У MS растовый код и на серверах и на клиентах. Недо что-то ещё "реальнее"?
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|5.55, Аноним (24), 10:54, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты мне одно скажи, ты студент-партнёр их что ли? слишком много пиаришь их решение по расту
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|4.63, Аноним (-), 11:33, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> зиг
Не привносит ничего нового и толкового, просто попытка улучшить сишечку, при этом не сильно от нее отходя.
Сейчас выпуск 0.11.0, учитывая что оно пилят его с 2015 года какими-то васянами... то до прода ему топать и топать.
> ред, ним
маргинальщина
> Я думаю, что причины были отнюдь не технические.
Пруфов как всегда не будет?
|
|4.71, Аноним (-), 11:40, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Есть и других языков, зиг, ред, ним в конце концов, но пропихнули раст. Я думаю, что причины были отнюдь не технические.
Зиг? Это то самое поделие, которое типа "более безопастно чем Раст" (по мнению местных клоунов), но в котором можно сделать так (без каких либо ансейфов, просто в коде)
var hello = try allocator.dupe(u8, "zig sucks");
allocator.free(hello);
std.debug.print("{s}\n", .{hello});
и получить use after free?
Не спасибо, нам такой радости не нужно, хватает дыряшки.
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|5.75, Карлос Сношайтилис (ok), 11:48, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зиг не про безопасность, а про управление памятью.
Если раст в работе с памятью, по дефолту, придерживается happy path и скрывает аллокации, то зиг наоборот - пляшет от аллокаторов.
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|6.85, Аноним (-), 12:07, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> наоборот - пляшет от аллокаторов.
А смысл? Ну есть у тебя возможноcть создавать по особенному аллокатору на каждый случай.
Но если это не добавляет безопасности, то как это тебе поможет писать надежный код?
Тогда вообще непонятно, зачем мне переписывать условный проект на CИ c него на zig?
Может за счет defer/errdefer, bitcast'а, нормальных енумов и прочих современных технологий станет лучше. Хотя бы не придется кидать ошибки путем выкидивания -1, с последующим отгребаниям уязвимостей.
Но лично мне не кажется, что оно не оправдает усилия, но может я плохо читал доку и ошибаюсь)
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|4.86, Аноним (86), 12:07, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но, как я понимаю, отрасль медленно, но верно катит в сторону раста. С++ слишком сложен для манкикодеров, гошечка немного не о том, писать гигатонны кода на С ещё сложнее, чем на С++. Сложнее в смысле дороже и дольше.
Так нам тут упорно пытаются доказать, что на расте писать еще сложнее (бороу чекер не дает на будущее оставить парочку CVE в коде). Кажется, у тебя рассинхрон логики.
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|3.145, Tron is Whistling (?), 14:24, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1. Где сказано, что не было? Сказано - увеличивает.
2. При чём тут C#? Увеличивает шансы конкурентов бесполезное вложение сил в бессмысленную затею.
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|3.146, Tron is Whistling (?), 14:25, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По 1 пункту я ошибся, да, слово "появляется" можно трактовать как "не было".
Ладно. Посыпаю голову опилками.
У кого не было - теперь появляется, факт. Второй пункт без изменений.
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|1.40, OpenEcho (?), 10:25, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Судя по опубликованной вакансии архитектора компания Microsoft намерена переписать с использованием языка Rust ключевые сервисы Microsoft 365
Просто чудесные познания в струкуре и иерархии МС компании... А ничего, что там архитект не один, их там много и разных, вот там же рядом на веб принципала ищут. Усё, пиceц, все на веб?
Ваша телепатия до добра точно не доведет...
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|2.81, n00by (ok), 12:00, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это у Richard Speed из The Register такие познания. Микрософт, похоже, изменили после публикации responsibilities, убрав "re-implementation of existing" (ну не мог же журналист насочинять сам). Локация, кстати, Prague, Czech Republic.
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|1.62, leap42 (ok), 11:22, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Большой успех и серьёзное признание для Rust, без шуток. Думал, этого момента не случится и взлетит не сам Rust, а лишь какой-то другой, вдохновлённый им, с владением и борроу чекером, но поконсервативнее, попроще и без тонн сахара.
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|3.79, Аноним (-), 11:55, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это вряд ли. Не потому что они лучше или хуже раста (хотя это холиварный вопрос))), просто сам переход на другой язык стоит очень дорого. Это и допиливание самого языка, и обучение сотрудников, и еще куча долгих и дорогих вещей.
И если у раста получится закрепиться, а кажется, что получается, то переход с раста на что-то другое произойдет или когда придумают что-то фундаментально лучше, вроде "надежность Ада, скорость асма и легкость написания как у гошки", или когда раст не сможет решать новые поставленные задачи из-за накопленной сложности.
Хотя в последнем случае у раста есть хитрость с edition, можно перелопатить его очень сильно и просто назвать новым edition. И в отличии от перехода питоняки с 2 на 3, все старое продолжит работать как и раньше.
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|4.98, Аноним (98), 12:35, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>"надежность Ада, скорость асма и легкость написания как у гошки"
Нет такого. Ada не только границы массивов проверяет. Скорости асма вообще достичь невозможно, просто потому, что потенциал скорости асма 100%, а всех остальных языков зависит от гениальности разработчиков компилятора. Написать идеальный компилятор на 2-3 порядка сложнее написания идеального кода на асме. Может быть идеальный компилятор появится с изобретением сильного ИИ, но не факт. Ну и лёгкость написания != легкости сопровождения этого кода через неделю после написания.
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|2.77, Аноним (77), 11:51, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хм... "без тонн сахара" пришлось бы писать гораздо больше кода.
Вон в консервативных типа ада и фортран даже блоки if/endif и begin/end нужно писать, но от этого потихоньку отказались.
А создать "какой-то другой, вдохновлённый им, с владением и борроу чекером"...
Тут нужно не только его написать (что уже сложно), он еще и убедить разработчиков, что он лучше на реально ощутимую величину, убедить компании его поддерживать, найти спонсоров и тд.
А это очень сложно.
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|1.73, Данные в так называемом поле Name (?), 11:47, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Догадки какие-то, желтизна. Всю жисть горячие куски на низкоуровневые языки переписывались. Но целиком C#'вое на Rust переводить... Сколько слитков золота будет стоить этот ваш офис в таком случае? В каком тысячелетии завершится процесс перевода, если заморозить функционал в текущем состоянии?
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|1.74, n00by (ok), 11:48, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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The Register:
... and re-implementation of existing global scale C# based services to Rust.
Microsoft:
... and contributing to the building of global scale services in Rust.
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|3.94, n00by (ok), 12:30, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и так понятно, что если цитата, то журналист скопировал дословно. Любопытно, зачем Микрософт изменили. Вряд ли текст вакансии публикует кто попало без согласования. Но и троллить таким образом вроде не комильфо...
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|4.133, нах. (?), 13:47, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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текст вакансии публикует разумеется hr. А тут ему видимо с самого верха от приближенных Кумар Hacpaл Ниипать Раджи прилетело. Анубыстраисправил!
А то юзеры могут неправильно понять и начать разбегаться по онлиофисам пока не поздно.
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|1.76, m228chtig (?), 11:48, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я не любитель C# & Rust, хотя C# более красив и безопасен ИМХО, потому непонятно, зачем они так поступают? Деньги некуда девать?
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|2.89, Аноним (-), 12:11, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По поводу красивости шарпа я бы поспорил, но в сравнении с Раст - возможно)
Думаю причина в скорости.
Сборщик мусора в шарпе может тормозить узкие места.
А тут предлагают скорость сравнимую с СИ/С++, но без стандартных ошибок памяти при ручном управлении.
Выглядит очень вкусно - думаю поэтому они взялись за эксперимент.
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|2.90, Аноним (90), 12:12, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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У додиеза гц и производительность питона несмотря на аот. Ускоряют, ускоряют, а он всё никак не ускоряется, всё та же жава. И про безопасность тоже не уверен, откуда ты это взял? Но тут надо учитывать, что додиез вполне современный язык, и ржавчина пытается конкурировать с технологиями 60-летней давности.
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|4.118, Аноним (90), 13:09, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если всё, что у тебя есть это синтетика, ты только подтверждаешь мою правоту. Вообще, отрицать очевидное адекватный человек бы не стал, так что давай примеры получше, ты же сейчас их покажешь, правда?
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|5.127, Советский инженер (ok), 13:35, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Если всё, что у тебя есть это синтетика, ты только подтверждаешь мою правоту.
у меня хотябы есть синтетика. А что есть у тебя кроме вранья?
давай, разбей мою синтетику примерами получше. ты же сейчас их покажешь, правда?
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|6.129, Аноним (90), 13:42, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Значит, не покажешь, есть только кривая синтетика из "новостей". Ну и кто тут балабол? За примерами моей правоты ходить далеко не надо, буквально любой первый попавшийся проект окажется отличной демонстрацией. С большой вероятностью, не промахнёшься.
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|4.140, Аноним (144), 14:12, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это говно а не бенчмарк, не пости его больше пожалуйста.
/C# быстрее питона (по скорости исполнения, а не старта с рантаймом), и бенчи тут не нужны./
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|5.142, Аноним (90), 14:17, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если сравнивать с pypy, то уже одного порядка. Проблема всех этих подебителей питона в том, что сравнивать любят компилируемое с интерпретируемым pure-python, а это редко увидишь в реальных применениях.
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|2.100, Аноним (98), 12:38, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Я не любитель C# & Rust, хотя C# более красив и безопасен ИМХО, потому непонятно, зачем они так поступают? Деньги некуда девать?
Так они же дивиденды акционерам не платят. Так, что именно, что некуда.
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|2.101, Аноним (144), 12:38, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверно речь про серверные компоненты. 1% их перформанса добавит много-много зеленых попугаев корпорации добра. А если они еще и малварь не будут распространять по своим пользователям, так вообще не жизнь а малина начнется.
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|1.87, нах. (?), 12:08, 01/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Не, ну чем местные эксперты недовольны-то?
Тут все прекрасно - и офис365 ни разу не жалко, и результат переписькивания аж С# на хруст предугадать несложно.
Похоже, MS просто нашла куда девать разработчиков нанятых по гендерно-альтернативным квотам для очень одаренных особым образом.
Свезти их всех в Прагу (подальше то бишь) и занять мартышкиным трудом - переписыванием с высокоуровневого языка на закорючки и палочки.
Результат будет примерно никогда, но конечно же на самом деле никто и не собирался его получить.
И мужыкобаб с возу, и волки сыты, и можно громко орущих про желание все безопастно поперписывать переводить безвозвратно в тот филиал, чтоб не шумели и не мешались под ногами.
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|2.93, Аноним (-), 12:29, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такое впечатление, что ты просто в обиде на майкрософт, что они тебя не пригласи... большой текст свёрнут, показать
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|3.102, n00by (ok), 12:39, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вон Алонзо Чёрч был примерным семьянином и что? Сколько сделал полезного, а умные эльфы удалили LISP из курса CS.
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|3.130, нах. (?), 13:43, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такое впечатление, что ты проецируешь.
Нет, я не хочу хрустиком в прагу.
> Пока ты тут газифицируешь комменты, мужыкобабы пишут драйвера для М1
вот и прекрасненько, ничем не хуже чем у майкрософт получилось - с ЭТИМ крокодилом они ко мне точно не придут.
> И вообще странно оченивать качество код по половым предпочтениям.
речь не о половых предпочтениях (запрещенный в рф экстремизм) а о найме на работу по наличию перверсий и патологий мозга вместо способностей.
Вон Эрик Алман тоже был из этих, но мы его любим не за это.
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|2.126, Zenitur (ok), 13:30, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой, да кого волнуют блокировки? Мы же айтишники, а не домохозяйки. Хотя даже у домохозяек на телефоне VPN.
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|2.143, Аноним (144), 14:18, 01/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Rust 'чуть' быстрее по скорости исполнения. Еще в Rust нет гонки по данным, а в C# только у атомарных типов. Но программистов на Rust намного меньше.
Я думаю что, как сказано в новости, переписывать будут 'ключевые сервисы' это значит ради одного процента (условно) ускорения и соответствующей безопасности затевается это переписывание серверов office 365.
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